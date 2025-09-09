, офіційна корпоративна галузь Фонду Dogecoin, сьогодні оголосила про стратегічне партнерство з , назвавши платформу фінансових послуг Bitstamp by Robinhood (NASDAQ:HOOD) як торговельне місце Офіційного казначейства Dogecoin, яке нещодавно було створено з CleanCore Solutions, Inc. (NYSE American: ZONE). Miami, United States, September 9th, 2025/Chainwire/-- Будинок Дог Bitstamp USA Inc Будинок Дог Bitstamp USA Inc Офіційна скарбниця Dogecoin, запущена для забезпечення довгострокової стабільності та прозорості навколо скарбниці екосистеми Dogecoin, тепер буде безпечно зберігатися на Bitstamp на надійній платформі Robinhood. \n \n "Ми раді, що House of Doge і CleanCore обрали Bitstamp Robinhood як свій будинок для торгівлі та опіки", - сказала Нікола Вайт, віце-президент з криптоінституцій в Robinhood. "З одним з найсильніших регуляторних рекордів у криптографі, ми пишаємося тим, що надаємо безпечну і надійну платформу, щоб допомогти зростати екосистему Dogecoin ". "Ми раді, що House of Doge і CleanCore обрали Bitstamp Robinhood як свій будинок для торгівлі та опіки", - сказала Нікола Вайт, віце-президент з криптоінституцій в Robinhood. "З одним з найсильніших регуляторних рекордів у криптографі, ми пишаємося тим, що надаємо безпечну і надійну платформу, щоб допомогти зростати екосистему Dogecoin ". Завдяки цьому партнерству, House of Doge має намір сформувати сильніші фінансові зв'язки з глобальною спільнотою Dogecoin - включаючи активних трейдерів, довгострокових власників і шахтарів, які керують мережею. \n \n "Bitstamp by Robinhood давно є однією з найбільш надійних роздрібних платформ для інвесторів Dogecoin", - сказав Марко Марджотта, генеральний директор House of Doge. "Bitstamp by Robinhood давно є однією з найбільш надійних роздрібних платформ для інвесторів Dogecoin", - сказав Марко Марджотта, генеральний директор House of Doge. \n \n Ми не тільки захищаємо активи, ми закладаємо основи для фінансової екосистеми Dogecoin, де власники скоро зможуть брати участь у більш широких економічних додатках". Ми не тільки захищаємо активи, ми закладаємо основи для фінансової екосистеми Dogecoin, де власники скоро зможуть брати участь у більш широких економічних додатках". Це партнерство слідує за хвилею нових розробок в House of Doge, включаючи ліцензійні угоди, партнерські відносини з продуктами та майбутні інтеграції, які приведуть Dogecoin utility на споживчі та корпоративні ринки. About House of Doge • ** є офіційною корпоративною рукою Фонду Dogecoin, що прагне просувати Dogecoin (DOGE) як широко прийняту і децентралізовану глобальну валюту. Інвестуючи в інфраструктуру, необхідну для того, щоб принести Dogecoin в повсякденну комерцію, House of Doge будує безпечні, масштабовані та ефективні системи для використання в реальному світі. Від платежів та фінансових продуктів до токенізації активів у реальному світі та культурних партнерств, House of Doge очолює наступну епоху криптовалюти, де Dogecoin виходить за мему і виконує свою місію Doing Only Good Everyday в глобальному масштабі. Будинок Дог Будинок Дог Про Bitstamp від Robinhood • ** є однією з найстаріших криптовалютних бірж у світі, що забезпечує безпечний і відкритий доступ до криптовалютних ринків з 2011 року. Вона відома своїм безпечним, прозорим та регулюючим підходом. Bitstamp USA Inc. володіє ліцензією BitLicense в Нью-Йорку, ліцензією на віртуальну валюту в Луїзіані та ліцензією на грошові передавачі в 41 інших штатах; Bitstamp Asia Pte. Ltd. володіє ліцензією на основну платіжну організацію в Сінгапурі, а Bitstamp Europe S.A. є першим суб'єктом, зареєстрованим в рамках MiCA ЄС через Люксембург, і володіє ліцензією на платіжну організа Bitstamp від Robinhood Bitstamp від Robinhood Контакти Директор з комунікацій Ангела Горман Будинок Дог аніме@houseofdoge.com \n \n Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program. Ця історія була опублікована як прес-реліз Chainwire в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program. Програма Програма