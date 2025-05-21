CryptoVirally випустить новий веб-сайт, щоб надати потенціал Web3 проектам з інструментами маркетингу самообслуговування

за Crypto Unfolded2m2025/05/21
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Новий веб-сайт має першу в галузі програму планування кампаній та прозоре ціноутворення для послуг криптомаркетингу.
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Платформа Revamped вводить першу в галузі програму планування кампаній та прозоре ціноутворення для послуг криптомаркетингу.

IВідважний крок для спрощення маркетингу криптовалют,Криптовалюта, веб-орієнтоване маркетингове агентство, яким довіряють засновники Web3 по всьому світу, запустило недавно перероблений веб-сайт, заповнений оновленнями, орієнтованими на користувача та потужними інструментами автоматизації.

Криптовалюта

В основі цього оновлення лежитьПланування кампанії— інструмент самообслуговування, що змінює гру, який дозволяє користувачам створювати, налаштувати та забронювати маркетингові кампанії з кількома кліками.Незалежно від того, запускаєте ви новий токен, колекцію NFT або додаток DeFi, проектні команди тепер можуть розробляти власну маркетингову стратегію, не чекаючи пропозицій або консультаційних дзвінків.

Планування кампанії

Оновлений веб-сайт CryptoVirally також має:

  • Сучасний інтерфейс, побудований для швидкості і простоти.
  • Повна прозорість щодо ціноутворення, з миттєвими цитатами доступними для кожної послуги.
  • Кураторський ринок кращих крипто-маркетингових рішень, від PR-розподілу та тренд-сервісів до впливових пакетів та цифрових рекламних плакатів.
  • Бездоганне налаштування, яке направляє користувачів через створення кампаній з чіткістю та швидкістю.

«Наша мета завжди була усунути тертя від маркетингу в криптовалюті, - сказав Гленн, співзасновник і генеральний директор CryptoVirally. - Цей новий веб-сайт дає засновникам контроль, швидкість і можливість масштабуватися без плутанини або втрати часу».

«Наша мета завжди була усунути тертя від маркетингу в криптовалюті, - сказав Гленн, співзасновник і генеральний директор CryptoVirally. - Цей новий веб-сайт дає засновникам контроль, швидкість і можливість масштабуватися без плутанини або втрати часу».

Цей запуск позиціонує CryptoVirally на передньому боці великого зміни в маркетингу Web3 - де послуги на вимогу, фіксовані ціни замінюють традиційні моделі агентства.

CryptoVirally вже працювала з сотнями блокчейн-проектів, і недавно випущена платформа ще більше зміцнює свою роль як надійного партнера зростання в швидко розвивається просторі Web3.

To experience the new platform, visit www.cryptovirally.com.

На сайті www.cryptovirally.com

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