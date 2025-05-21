CryptoVirally випустить новий веб-сайт, щоб надати потенціал Web3 проектам з інструментами маркетингу самообслуговування

Платформа Revamped вводить першу в галузі програму планування кампаній та прозоре ціноутворення для послуг криптомаркетингу.

IВідважний крок для спрощення маркетингу криптовалют,Криптовалюта, веб-орієнтоване маркетингове агентство, яким довіряють засновники Web3 по всьому світу, запустило недавно перероблений веб-сайт, заповнений оновленнями, орієнтованими на користувача та потужними інструментами автоматизації.

В основі цього оновлення лежитьПланування кампанії— інструмент самообслуговування, що змінює гру, який дозволяє користувачам створювати, налаштувати та забронювати маркетингові кампанії з кількома кліками.Незалежно від того, запускаєте ви новий токен, колекцію NFT або додаток DeFi, проектні команди тепер можуть розробляти власну маркетингову стратегію, не чекаючи пропозицій або консультаційних дзвінків.

Оновлений веб-сайт CryptoVirally також має:

Сучасний інтерфейс, побудований для швидкості і простоти.

Повна прозорість щодо ціноутворення, з миттєвими цитатами доступними для кожної послуги.

Кураторський ринок кращих крипто-маркетингових рішень, від PR-розподілу та тренд-сервісів до впливових пакетів та цифрових рекламних плакатів.

Бездоганне налаштування, яке направляє користувачів через створення кампаній з чіткістю та швидкістю.

«Наша мета завжди була усунути тертя від маркетингу в криптовалюті, - сказав Гленн, співзасновник і генеральний директор CryptoVirally. - Цей новий веб-сайт дає засновникам контроль, швидкість і можливість масштабуватися без плутанини або втрати часу».

«Наша мета завжди була усунути тертя від маркетингу в криптовалюті, - сказав Гленн, співзасновник і генеральний директор CryptoVirally. - Цей новий веб-сайт дає засновникам контроль, швидкість і можливість масштабуватися без плутанини або втрати часу».

Цей запуск позиціонує CryptoVirally на передньому боці великого зміни в маркетингу Web3 - де послуги на вимогу, фіксовані ціни замінюють традиційні моделі агентства.

CryptoVirally вже працювала з сотнями блокчейн-проектів, і недавно випущена платформа ще більше зміцнює свою роль як надійного партнера зростання в швидко розвивається просторі Web3.

To experience the new platform, visit www.cryptovirally.com.

Ця стаття була написана в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program.

Ця стаття була написана в рамках програми HackerNoon's Business Blogging Program.



