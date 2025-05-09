Розпакування гендерного розриву в IT: живий досвід та шлях вперед

My experience

З моїх днів в університеті, я постійно знаходив себе як частина меншості групи. Під час навчання комп'ютерних наук, я був лише однією з п'яти дівчат в групі з 30 студентів. Я не можу сказати, що ситуація істотно змінилася після мого закінчення навчання. Я ніколи не був зайнятий компаніями, де жінки складають 30% або більше робочої сили, і я ніколи не був керований жінкою. З часом, це стало нормою для мене.





Backed up by the stats

Я дійсно вважаю, що здатність чоловіків до логічного і аналітичного мислення не перевершує здатність жінок.19% всіх професійних позицій в ІТ в 2022/2023Таке ж джерело дає свідчення про дуже повільне збільшення кількості жінок в ІТ-ролях: лише 5% з 2009 року.





Після деяких досліджень я бачу кілька корінних причин цього соціального явища.





Pipeline problem

Однією з очевидних причин меншої кількості жіночих IT-професіоналів є відсутність жінок в освіті, пов'язаної з STEM (Наука, Технологія, Інженерія та Математика).Представництво жінок серед випускників комп'ютерних наук у 2022 році не збільшилося вище 24%Відсоток знижується на 20% після закінчення навчання: не всі дівчата, які присвячують себе ІТ-освіті, отримують відповідну роботу.Те ж джерело стверджує, що головні фактори, які впливають на це, - це відсутність мережі, контактів і досвіду.





Winding back

Як я сказав, я не вірю, що чоловіки мають фізіологічну перевагу, яка допомагає їм досягти успіху в області комп'ютерних наук. Однак, три хлопчики вибрали майор в області комп'ютерних наук, тоді як тільки одна дівчина вирішила зробити те ж саме.





Матія Ковачіч і Крістіна Еліса ОрсоДослідженняДослідження показало, що історичні та культурні фактори, пов'язані з гендерними ролями, впливають на ймовірність жінок продовжувати кар'єру STEM через сучасні психологічні риси, успадковані від їх батьків. Жінки з більш індивідуалістичних культур, які характеризуються слабкими структурами спорідненості предків, більш розслабленими сімейними зв'язками та більшою схильністю до критичного мислення, частіше входять в сфери STEM.





Stereotypes

Соціальні стереотипи і упередження також мають значення. Психологічно, легше порівняти стереотипи, ніж прийняти себе як аутсайдера. Навіть зараз, працюючи більше 10 років в ІТ в різних географіях, я все ще маю образ ІТ-спеціаліста як чоловіка у його тридцяти - сороках. Інші можуть мати цей стереотип теж. Навпаки, це те, що ми бачили у фільмах. Чому це важливо? Дуже просто - стереотипи звужують наше бачення і не дозволяють нам досліджувати невідомі можливості. Деяке знайомство з предметом необхідно навіть спробувати. Це саме те, що сталося зі мною - у мене була можливість вивчити програмування перед вибором моєї майбутньої професії.





Можливо, якщо б у нас було більше жіночих рольових моделей ІТ, дівчата були б більш відкритими для спроб програмування та вибору освіти в ІТ?





Why should the IT gender gap not be ignored?

Після вивчення можливих передумов для нинішнього розриву між жінками і чоловіками в ІТ, я запитав себе, чому це має значення.Врешті-решт, галузь процвітає, починаються нові проекти.Чи потрібно турбуватися про частку жінок і чоловіків у робочій силі?





Я бачу кілька причин подумати про зміну цього статус-кво: економічний, гендерний та цілісний.





МаккінсіНаголошує, що для того, щоб залишатися конкурентоспроможними в галузі технологічного зростання та інновацій, Європа повинна найняти і утримувати жінок для найшвидше зростаючих технологічних ролей в найближчому майбутньому.





Просування жінок в технології може призвести до більш успішних ІТ-продуктів, які враховують конкретні потреби жінок, оскільки жінки будуть залучені до розробки та прийняття рішень.Одним з найяскравіших прикладів в технології є Bumble - перше жіноче орієнтоване додаток для знайомств, запущене Whitney Wolfe Herd, який дав жінкам агентство і пріоритетував їх безпеку, а не розглядаючи тільки стереотипні чоловічі виміри.





Holistic impact based on personal experience

Мій власний досвід, ще не заснований на будь-якій статистиці, показує, як присутність жінок може змінити командну роботу та корпоративну культуру. Як молодий фахівець в ІТ-компанії, я була першою жінкою, яку коли-небудь наймали. Я бачила, як вся команда пристосовувалася до моєї присутності протягом перших декількох тижнів: чоловічі колеги робили довгі перерви в розмовах, де раніше вони запустили в аргументи або використовували жорсткі присяжні слова. З часом, перерви зникали, і в цілому, взаємодії членів команди стали більш мирними і менш агресивними. Моя присутність дала їм можливість показати свої кращі сторони. Команда була досить натхнена цим досвідом і продовжувала найняти жінок





Actions

Визнання проблеми – це початок її вирішення.





Ось кілька пунктів на шляху дівчаток до та в ІТ професії, які можуть бути вирішені більшістю співробітників ІТ:

● Популяризувати STEM серед дівчаток і заохочувати STEM освіту.Маккінсістверджує, що цей підхід не має гарного балансу зусиль і результатів, я все одно думаю, що чим ширше фуннель, тим легше залучати більше дівчат до цієї професії.

● Забезпечити хороші можливості стажування, наставництво та підтримку в університетах як спосіб забезпечити більш високе перетворення студентів в такі попит професії.

● Заохочувати змішані та інклюзивні команди для розрідження культури молодих людей.

● Дозволяти гібридну і віддалену роботу, а також догляд за дітьми на місці.Це може дати жінкам необхідну підтримку, щоб залишитися в робочій силі ІТ, балансуючи з доглядом за дітьми.





Хоча вищезазначене звучить як план дій для великих суб'єктів, таких як університети, великі корпорації та уряди, все ще є щось, що будь-який ІТ-професіонал може зробити зі свого боку: взяти на себе відповідальність за наставництво, стати зразком для інших дівчат і бути гучним щодо цієї проблеми.