Desempaquetar la brecha de género en TI: experiencia vivida y el camino hacia adelante

My experience

Desde mis días de universidad, me he encontrado constantemente como parte de un grupo minoritario. Mientras estudiaba informática, era sólo una de las cinco chicas en un grupo de 30 estudiantes. No puedo decir que la situación haya cambiado significativamente después de mi graduación. Nunca he sido empleada por empresas donde las mujeres representan el 30% o más de la fuerza de trabajo, y nunca he sido gestionada por una mujer. Con el tiempo, esto se convirtió en la norma para mí.





Backed up by the stats

Creo verdaderamente que las capacidades de los hombres para el pensamiento lógico y analítico no superan a las de las mujeres.19% de todas las posiciones profesionales de TI en 2022/2023La misma fuente proporciona evidencia de un aumento muy lento en el número de mujeres en roles de TI: sólo 5% desde 2009.





Después de algunas investigaciones, veo varias causas radicales para este fenómeno social.





Pipeline problem

Una de las razones obvias para un número menor de mujeres profesionales de TI es la falta de mujeres en la educación relacionada con STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).La representación de las mujeres entre los graduados de Ciencias de la Computación en 2022 no aumentó por encima del 24%El porcentaje está disminuyendo en un 20% después de la graduación: no todas las niñas que se dedican a la educación en TI obtienen un trabajo relevante.La misma fuente afirma que los principales factores que influyen en esto son la falta de red, contactos y experiencia.





Winding back

Como dije, no creo que los hombres tengan una ventaja fisiológica que les ayude a tener éxito en Ciencias de la Computación. Sin embargo, tres chicos eligieron el mayor en Ciencias de la Computación, mientras que sólo una chica decidió hacer lo mismo.





Matija Kovacic y Cristina Elisa OrsoInvestigaciónMostró que los factores históricos y culturales relacionados con los roles de género influyen en la probabilidad de las mujeres de perseguir carreras STEM a través de rasgos psicológicos contemporáneos heredados de sus padres. Las mujeres de culturas más individualizadas, caracterizadas por estructuras de parentesco ancestral más débiles, lazos familiares más suaves y una mayor predisposición al pensamiento crítico, son más propensas a entrar en los campos STEM. En contraste, las culturas que enfatizan valores como la obediencia, la tradición y la contención ven menos mujeres en STEM.





Stereotypes

Los estereotipos y los prejuicios de la sociedad también importan. Psicológicamente, es más fácil coincidir con los estereotipos que aceptarse como un extraño. Incluso ahora, trabajando durante más de 10 años en TI en diferentes geografias, todavía tengo una imagen de un especialista en TI como un hombre en sus treinta - cuarenta años. Otros pueden tener este estereotipo también. Después de todo, eso es lo que hemos visto en las películas. ¿Por qué importa? Muy simple - los estereotipos estrechan nuestra visión y no nos permiten explorar oportunidades desconocidas. Algunas familiaridades con el tema son necesarias incluso para darle un intento. Eso es exactamente lo que me pasó - tuve la oportunidad de aprender la programación antes de elegir mi futura profesión.





Quizás, si tuviéramos más modelos femeninos de rol en TI, ¿las chicas estarían más abiertas a intentar programar y elegir la educación en TI?





Why should the IT gender gap not be ignored?

Después de explorar las posibles condiciones previas a la actual brecha entre mujeres y hombres en TI, me pregunté por qué importaba.Después de todo, la industria está floreciendo, se están lanzando nuevos proyectos.





Veo varias razones para pensar en cambiar este status quo: económico, inclusivo de género y holístico.





McKinseyAfirma que para mantenerse competitivo en el crecimiento tecnológico e innovación, Europa debe reclutar y retener a las mujeres para los puestos tecnológicos de mayor crecimiento en el futuro previsible.





La promoción de las mujeres en la tecnología puede resultar en productos de TI más exitosos que consideren las necesidades específicas de las mujeres, ya que las mujeres estarían involucradas en el desarrollo y la toma de decisiones. Uno de los ejemplos más brillantes en la tecnología es Bumble - la primera aplicación de citas enfocada a las mujeres lanzada por Whitney Wolfe Herd, que dio a las mujeres la agencia y priorizó su seguridad, en lugar de considerar sólo las dimensiones masculinas estereotipadas.





Holistic impact based on personal experience

Mi propia experiencia, aún no basada en ninguna estadística, muestra cómo la presencia de las mujeres puede cambiar el trabajo en equipo y la cultura corporativa. Como joven especialista en una empresa de TI, fui la primera mujer contratada. Vi cómo todo el equipo se ajustaba a mi presencia durante las primeras semanas: los colegas masculinos hicieron largas pausas en las conversaciones donde previamente se lanzaron a argumentar o usaron palabras duras de juramento. Con el tiempo, las pausas desaparecieron, y en general, las interacciones de los miembros del equipo se hicieron más pacíficas y menos agresivas. Mi presencia les dio una oportunidad para mostrar sus mejores lados. El equipo se inspiró bastante por esta experiencia y continuó contratando a mujeres para nuevas posiciones de apertura. En otros puestos de trabajo, vi cómo las chicas estaban tomando actividades de construcción de equipo, fomentando conversaciones





Actions

Reconocer el problema es el comienzo de su solución.





Aquí hay varios puntos a lo largo del viaje de las niñas a y en la profesión de TI que pueden ser abordados por la mayoría de los empleados de TI:

● Popularizar STEM entre las niñas y alentar la educación STEM.McKinseyAfirman que este enfoque no tiene un buen equilibrio esfuerzo-resultado, todavía pienso que cuanto más amplio sea el fúnel, más fácil es conseguir que más niñas se involucren en esta profesión.

● Proporcionar buenas oportunidades de prácticas, orientación y apoyo en las universidades como una forma de proporcionar una mayor conversión de los estudiantes a tales profesiones en demanda.

• Incentivar equipos mixtos e inclusivos para diluir la cultura de los chicos.

● Permitir el trabajo híbrido y remoto, así como el cuidado de los niños en el lugar. Esto puede dar a las mujeres el apoyo necesario para permanecer en la fuerza de trabajo de TI mientras equilibra con el cuidado de los niños.





Aunque lo anterior suena como un plan de acción para grandes entidades como universidades, grandes corporaciones y gobiernos, todavía hay algo que cualquier profesional de TI puede hacer de su lado: asumir responsabilidades de mentoría, convertirse en un modelo para otras chicas, y ser fuerte sobre este problema.