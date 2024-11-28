Чи все ще вартий пошук продукту? Наш досвід говорить ТАК!

17 листопада наш продукт Момент , повноцінний розробник веб-додатків без коду, запущено на Product Hunt , і отримав нагороду «Продукт дня» в топ-1.





У нас були сумніви. Люди часто стверджують, що Product Hunt став ареною «оплата за виграш», де невеликі команди намагаються конкурувати з високобюджетними запусками. Але для нас мова йшла не лише про гонитву за голосами — це була видимість, довіра та перевірка нашого охоплення.





На наш подив, результати значно перевершили наші очікування. Цей запуск збільшив наш веб-трафік на 500%. І протягом одного дня кількість наших зворотних посилань зросла на 2,4 тисячі, а звичайних ключових слів – на 1,5 тисячі.





У цьому блозі я розповім, чому ми запустили Product Hunt, детальний план, якого ми дотримувалися, і уроки, які ми засвоїли на цьому шляху. Незалежно від того, чи плануєте ви свій перший запуск чи плануєте спробувати ще раз, цей посібник може бути вам корисним. 🚀





Перш ніж усе почнеться: розробіть детальний план запуску

Добре структурований план запуску є основою успішного дебюту продукту, гарантуючи, що всі елементи узгоджені для досягнення максимального ефекту. У цьому розділі ми розповімо, як Momen складав плани від вибору ідеального дня запуску до встановлення чітких цілей і часових рамок.





Виберіть правильний час для запуску

Першим кроком є визначення оптимального дня для запуску. Ваш вибір має відповідати вашим конкретним цілям:





Вихідні: найкраще для видимості та рейтингу, оскільки конкуренція часто менш інтенсивна.

Будні: ідеально підходить для більшого залучення та конверсій, оскільки більше користувачів активно переглядають і взаємодіють у робочі дні.





Ми обираємо неділю, тому що наша мета – посісти перше місце. Хоча трафік менше, але це найкращий шанс виграти №1. Якщо ваша мета полягає в тому, щоб отримати більше конверсій і залучення до вашого продукту, дні тижня будуть хорошим вибором.





Ми також врахували часовий пояс, щоб ми могли скласти детальний план на основі нашої хронології. Офіційний час запуску – 12:01 за тихоокеанським стандартним часом, що дозволяє нам привернути увагу як тих, хто рано встає в США, так і користувачів у Європі та Азії.





Уточніть свої цілі та графік

Перш ніж ми розпочали підготовку, наша команда створила детальний документ, у якому викладено наші цілі щодо запуску, графік від підготовки до дня запуску та ключові елементи, необхідні для того, щоб усе пройшло гладко. Ми завершили цей план за місяць до запуску, щоб дати достатньо часу для залучення команди та аудиторії.





Наша мета та графік:





Мета

Продукт дня №1 (прагнення отримати 600 голосів за)









Ми поставили ціль у 600 голосів на основі історичних даних, які показують, що 500-600 голосів зазвичай достатньо, щоб забезпечити перше місце у вихідні. Щоб врахувати неочікувану конкуренцію, ми встановили вищу ціль, щоб забезпечити успіх.





Хронологія





Маючи графік, ми розробили конкретну тактику для кожної фази. Цей поетапний підхід не тільки допоміг нам ефективно розподілити ресурси, але й забезпечив можливість відстежувати будь-які прогалини в нашому плані.

Підготовка перед запуском: створення основи для успіху

Створення початкової сторінки ідеального продукту

Створення привабливої початкової сторінки Product Hunt є одним із ваших найцінніших маркетингових ресурсів. Добре створена сторінка не тільки привертає увагу, але й ефективно передає цінність вашого продукту. Ось контрольний список основних елементів, які ми використовували для нашої сторінки запуску Product Hunt, який має охоплювати все, що вам потрібно для початку запуску.





Контрольний список вмісту Product Hunt

Вміст тизерної сторінки

Слоган

опис

Зображення банера (1:2 для ПК, 1:1 для мобільного)





Контент дня запуску

Ім'я

Слоган

URL

Значок продукту

URL-адреса соціальних мереж

опис

Тема (категорія вашого продукту)

Галерея товарів (4-6 зображень)

Перший коментар автора

Додаткові виробники

Вигуки

Промокод

Високоякісні візуальні матеріали та описи

Ми зосереджені на розробці опису продукту, який чітко окреслює проблему, яку вирішує наш продукт. Високоякісні візуальні матеріали відіграють важливу роль у приверненні уваги. Ми гарантуємо, що зображення та відео підкреслюють унікальні особливості мого продукту. Такий підхід не тільки приваблює потенційних користувачів, але й ефективно передає цінність нашого продукту.





Коментар виробника

Одним із найважливіших компонентів вашої початкової сторінки є коментар виробника. Ми попросили нашого генерального директора Yaokai підготувати особисте повідомлення до дня запуску. У своєму коментарі він поділився своїм минулим, історією Momen і ціннісною пропозицією нашого продукту. Це допомагає нам зв’язатися з нашою аудиторією та створити довіру.





Інтерактивна демонстрація

Ви також можете додати інтерактивну демонстрацію, щоб зробити свою стартову сторінку більш привабливою. Використовуйте такі інструменти, як Arcade, Navattic, Storylane тощо. Додавання інтерактивної демонстрації – чудовий спосіб надати своїй аудиторії досвід з перших вуст і швидко продемонструвати цінність вашого продукту.





Примітка: вирішуйте, чи розміщувати продукт самостійно, чи співпрацювати з мисливцем. Мисливець означає людину, яка має вплив на Product Hunt, часто має прихильників зацікавлених членів спільноти, які довіряють їхнім рекомендаціям. Зробити публікацію мисливця вашим запуском, безсумнівно, принесе відкритість і довіру в спільноті.





Створення зацікавленої аудиторії та мережі

Крок 1. Визначте та категоризуйте свої канали

Створення зацікавленої аудиторії має вирішальне значення, і це те, що ви повинні почати задовго до запуску. Щоб забезпечити структурований підхід, ми розділили наші канали залучення аудиторії на внутрішні та зовнішні групи.





Крок 2: Виконайте свій тизер

Щойно ми підтвердили наші канали, ми починаємо виконувати тизерне просування. Ось як ми підійшли до цього важливого етапу:





Надсилайте тизери перед запуском по всіх каналах





Внутрішні канали:

Надсилайте нашим існуючим користувачам електронні листи з тизерами, натякаючи на ключові функції чи переваги.

Публікуйте зворотний відлік або підглядайте в офіційних облікових записах соціальних мереж.



Примітка:

Створюючи підтримку для свого запуску, дуже важливо дотримуватися вказівок Product Hunt, щоб уникнути штрафів і забезпечити довіру.

Не пропонуйте заохочення: ніколи не пропонуйте заохочення користувачам в обмін на їхні голоси. Такі дії порушують правила Product Hunt і можуть призвести до дискваліфікації або штрафів.

Уникайте голосування за новими обліковими записами: просити користувачів зареєструвати нові облікові записи виключно для того, щоб голосувати за вас, є контрпродуктивним. Голоси з нових облікових записів мають значно меншу вагу та можуть активувати прапорці, якщо їх виявлено велику кількість.





Зовнішні канали:

Зверніться до інших виробників, які незабаром запустять, і запропонуйте взаємну підтримку. Наприклад, «обмін голосами» або перехресне просування тизерів може створити взаємовигідні відносини.

Публікація на підписках Reddit, щоб представити наш продукт, а також знайти ранніх прихильників.

Спілкуйтеся з інфлюенсерами, з якими ми співпрацювали раніше. Попросіть їх опублікувати повідомлення про наш продукт у день запуску, щоб ми залучили трафік на наш веб-сайт і підвищили видимість.





Залучайтеся до спільноти Product Hunt

Ми також беремо активну участь у спільноті, залишаючи коментарі під іншими продуктами та влаштовуючи обговорення. Однією з переваг планування запуску Product Hunt є значок «запуск незабаром», який з’являється біля вашого профілю. Ця проста функція забезпечує чудову видимість і може служити непомітним, але ефективним тизером для вашого майбутнього продукту.





Чим більше користувачів ви повідомите завчасно, тим більша ймовірність того, що ваша стартова сторінка залишатиметься видимою та матиме популярність. Залучаючи перших прихильників, які підтримають ваш запуск, ви збільшуєте шанси на те, що ваша сторінка стане помітною на Product Hunt. Наявність солідної групи ранніх спонсорів допомагає уникнути ризику того, що ваша сторінка буде похована під іншими новими запусками.

Вибір часу для максимального ефекту





Час відіграє вирішальну роль в успішному запуску Product Hunt. Час відіграє вирішальну роль в успішному запуску Product Hunt. Але хронометраж — це не лише вибір правильного часу доби, а й стратегічне планування графіка та розподілу завдань на день запуску.





Ми спланували логістику для взаємодії з громадою протягом дня запуску. З моменту запуску ми окреслили ключові завдання та заходи, щоб забезпечити послідовну взаємодію з багатьох каналів. Відповідаючи на коментарі, спілкуючись у соціальних мережах чи співпрацюючи з інфлюенсерами, ми дбали про те, щоб бути активними та чуйними протягом дня.





Виходячи з попередніх даних, ми мали на меті отримати від 150 до 200 голосів за перші чотири години. Щоб досягти цього, ми узгодили наші оголошення з цими часовими рамками, спочатку передбачаючи природний приплив голосів. Починаючи з п’ятої години, ми мали намір співпрацювати з нашою раніше створеною мережею, оскільки цей канал дає змогу швидше та більш контрольовано відповідати на голосування порівняно з електронними листами та ширшим охопленням соціальних мереж. Ми ретельно коригували наш план на кожну годину, контактуючи з різними мережами на кожному етапі.





Координуючи всі ці рухомі частини, ми гарантували, що наш запуск не тільки охопив глобальну аудиторію, але й викликав стійку взаємодію протягом дня.

Стратегія на день запуску: справляючи фурор

У день запуску ми дотримувалися нашої логістики дня, зосереджуючись на створенні галасу та стійкій взаємодії. Це передбачає стратегічний підхід до оголошення про запуск і взаємодії зі спільнотою Product Hunt.





Створення галасу та залучення

Ось кілька стратегій, які ми використали, щоб переконатися, що наш запуск привернув увагу та зберіг динаміку:





Оголошення в соціальних мережах і електронною поштою: спочатку ми публікуємо оновлення на таких платформах, як Twitter, LinkedIn і Facebook. І ми надіслали користувачам електронні листи. Ці публікації містять ключові відомості про продукт і заклик до дії для підтримки. Оскільки наша аудиторія була глобальною, ми подбали про планування публікацій у різний час протягом дня, щоб охопити користувачів у різних часових поясах. Це допомогло переконатися, що наше повідомлення помітили люди в Північній Америці, Європі, Азії та за її межами. Стратегічно розміщуючи публікації на різних платформах і в різний час, ми максимізували охоплення нашого оголошення про запуск. Залучайте створену мережу: на етапі перед запуском ми доклали зусиль, щоб зв’язатися з іншими виробниками в спільноті Product Hunt і нашими першими прихильниками. Ми зв’язалися з цими контактами за кілька днів до запуску, повідомивши їм, коли наш продукт запрацює, і попросили їхньої підтримки. У день запуску ми звернулися до цієї мережі, щоб нагадати їм про запуск і заохотити їх підтримати наш продукт. Взаємодія з людьми, які вже виявили інтерес до етапу перед запуском, дала нам солідну базу початкових прихильників, і їхня участь допомогла створити імпульс до кінця дня. Співпраця з впливовими особами: перед запуском Momen налагодив довгострокову співпрацю з деякими впливовими особами. Ми звернулися до них перед днем запуску, щоб підтвердити зміст і деталі нашого запуску. Щоб вони могли допомогти нам посилити наше повідомлення в день запуску. Вбудовування кнопки голосування на ваш веб-сайт: у день запуску ви зможете знайти код для вбудовування у своєму Product Hub. Вставлення кнопки – це простий, але ефективний спосіб залучити наявну аудиторію та залучити трафік до вашого профілю Product Hunt.

Контроль продуктивності та коригування тактики

У день запуску важливо уважно стежити за ефективністю запуску та коригувати свою тактику в режимі реального часу. Ось як ми це зробили:

Відстежуйте голоси «за» та залучення за допомогою інструментів

Протягом дня ми використовуємо Польований простір відстежувати голоси «за» та рівні залучення. Цей інструмент дав нам доступ до даних у реальному часі, що було надзвичайно важливо, оскільки замовлення Product Hunt рандомізуються протягом перших чотирьох годин, а голоси не відображаються протягом цього періоду. Цей інструмент допоміг нам прийняти зважені рішення щодо нашої стратегії.





Підтримуйте постійний рівень голосування за

Одним із ключових показників, за яким ми уважно спостерігали, був показник позитивних голосів. Завдяки алгоритму Product Hunt важливо підтримувати постійний послідовний потік голосів протягом дня. Раптовий сплеск голосів може бути покараний спільнотою.





Найкраще тримати темп близько 25-50 голосів/год. Якщо це надто повільно, ми збільшили охоплення через соціальні мережі, електронну пошту та інші канали, щоб заохотити більше залучення; якщо кількість голосів зростає надто швидко, ми сповільнюємо темп, щоб уникнути штрафів.





Коментар має значення

Коли ви звертаєтеся до своєї мережі, не просто просіть голоси. Проникливий коментар може бути набагато ціннішим за голосування. Коментарі надають додатковий контекст про ваш продукт, викликають зацікавленість і демонструють справжній інтерес. Це також хороший спосіб попросити ваших зацікавлених користувачів написати кілька коментарів для вас, оскільки вони знайомі з продуктом. Їхній детальний відгук або особистий досвід можуть допомогти іншим зрозуміти цінність і функціональність вашої пропозиції.





Наприклад, під час запуску Momen ми отримали понад 100 високоякісних коментарів, що значно підвищило зацікавленість. Наш генеральний директор брав активну участь у роботі протягом дня, швидко й виважено відповідаючи на кожен коментар. Ця спроба не лише продемонструвала нашу прихильність до взаємодії з користувачем, але й відповіла на запитання та висвітлила ключові функції продукту.





Плани на випадок надзвичайних ситуацій на день запуску

У рамках нашої підготовки ми розробили план на випадок надзвичайних ситуацій для будь-яких потенційних проблем у день запуску. Ось кілька речей, до яких ми підготувалися:

Продукт не представлений на домашній сторінці: ми планували зв’язатися з командою Product Hunt ( [email protected] ), якщо наш продукт не був помітний або ми зіткнулися з проблемами в списку.

), якщо наш продукт не був помітний або ми зіткнулися з проблемами в списку. Скорочення голосів: якщо ми помічали, що наші голоси видалялися або позначалися алгоритмом Product Hunt, у нас була стратегія коригування нашого охоплення, щоб підтримувати стабільний природний потік голосування.

Проблеми з веб-сайтом: ми передбачили потенційні технічні проблеми, як-от повільне завантаження або збої на сайті, і переконалися, що наша команда розробників була в режимі очікування, щоб швидко вирішити будь-які проблеми.

Заздалегідь окресливши потенційні проблеми та шляхи їх вирішення, ми змогли зберігати спокій і вирішувати будь-які проблеми, що виникали, без паніки.





Поради щодо запуску

Незалежно від того, наскільки детальним є ваш план запуску, у цей великий день виникнуть несподівані труднощі. Базуючись на нашому досвіді, ось кілька ключових уроків і практичних порад, які допоможуть вам зорієнтуватися в невизначеності та максимізувати свій успіх.





⬆️Порада 1:

Підрахунок ваших голосів залежить від конкурентоспроможності інших запусків. Спочатку ми планували набрати 600 голосів, сподіваючись на відносно спокійні вихідні. Однак через неочікувану конкуренцію нам знадобилося 700 голосів, щоб забезпечити перше місце.





❗️Порада 2:

Лише 30-40% продуктів будуть представлені на головній сторінці в день запуску. Якщо ваш продукт не представлено, він не матиме шансу отримати значок. Переконайтеся, що ви підготувалися відповідно до вказівок Product Hunt щодо показу.





💡Порада 3:

Розбудовуючи свою мережу, віддавайте пріоритет зв’язку з користувачами Product Hunt, які мають золотий або срібний значок, оскільки їхні голоси мають більшу вагу при визначенні вашого рейтингу. Наприклад, незважаючи на більшу загальну кількість голосів (400 до 20-ї години), ми зайняли нижче місце, ніж конкурент із лише 300 голосами, оскільки вони мали більшу кількість прихильників високої ваги.





✅ Порада 4:

Перші чотири години після запуску є критичними. Product Hunt уважно стежить за активністю голосування, особливо в ранкові години. Швидкі або неприродні схеми голосування можуть призвести до позначених або знижених голосів. Щоб уникнути цього, зосередьтеся на залученні органічного трафіку протягом цього початкового періоду. Коли ця органічна основа буде створена, поступово активуйте вашу зацікавлену мережу для підтримки вашого продукту.





Дії після запуску: підтримання імпульсу

Після початкового хвилювання від запуску Momen ми зосереджуємось на підтримці імпульсу та посиленні впливу, який приніс Product Hunt. Ось як:





Використовуйте збільшений трафік

Використовуйте сплеск трафіку для збільшення конверсій за допомогою чітких закликів до дії на вашому сайті.

Перенацілюйте відвідувачів за допомогою наступних кампаній, щоб підтримувати їхню зацікавленість.





Збільште прибуток від SEO

Зворотні посилання Product Hunt можуть підвищити авторитет вашого сайту. Розвивайте це, створюючи вміст, який посилається на ваш успіх запуску.





Скористайтеся PR-можливостями

Використовуйте свій рейтинг Product Hunt, щоб отримати інтерв’ю та співпрацю з впливовими особами та ЗМІ.

Заключні думки

Запуск Product Hunt — це потужний спосіб підвищити видимість і довіру до вашого продукту навіть у сучасному ландшафті, що розвивається. Для Momen переваги цього запуску були незаперечними:





Лише в день запуску майже 500 реєстрацій.

Зростання веб-трафіку на 500% порівняно з нашим звичайним середнім показником.

2,4 тисячі нових зворотних посилань створено протягом перших 24 годин.

Збільшення на 1,5 тисячі звичайних ключових слів, що значно розширює наш слід SEO.

Медіа-визнання: запрошення від 2 ЗМІ на інтерв’ю та репортажі.

Інформаційний бюлетень Spotlights: висвітлення в гучних інформаційних бюлетенях.





Хоча дехто вважає, що вплив Product Hunt зменшився, наш досвід демонструє його постійний потенціал при стратегічному підході.





Ми сподіваємось, що інформація та стратегії, отримані після запуску Momen's Product Hunt, стануть вам у нагоді. Пам’ятайте, що завдяки ретельному плануванню, активній участі спільноти та надійній мережі ваш продукт може досягти чудових результатів.





Успіхів у запуску! 🚀