Флагманський модуль верифікації SEDA для захисту промисловості вартістю 120 мільярдів доларів

НЬЮ-ЙОРК, Нью-Йорк, 11 лютого 2025 р./Chainwire/--SEDA анонсувала фреймворк Interoperability Verification Module (IVM), щоб встановити галузевий стандарт міжланцюжкової перевірки для всіх маршрутів у будь-якій віртуальній машині.





Сьогодні, SEDA оголосила про перший у своєму роді Модуль перевірки сумісності рамка. SEDA IVM — це рішення для перевірки протоколів сумісності, що підключається та працює, додаючи значно покращену безпеку, майже миттєве горизонтальне масштабування та підвищену децентралізацію з коробки.





Постачальники сумісності, які інтегрують SEDA IVM, можуть отримати доступ до гіперспеціалізованої структури для незалежної перевірки без дозволу будь-якої міжланцюжкової транзакції на всіх маршрутах.





Фреймворк SEDA IVM створено для обслуговування модульної архітектури сумісності, необхідної для масштабування з поточного ландшафту 347 активних мереж до ан приблизно 2000+ мереж до 2026 року.





The Рамка IVM використовує багаторівневий процес перевірки, що складається з незалежної накладної мережі, децентралізованих розв’язувачів і комбінації приватних і публічних постачальників даних RPC. с майже 2 мільярди доларів США втратили через злам мостів з 2020 року , SEDA IVM є важливою частиною інфраструктури безпеки, необхідної промисловості.





Створений для забезпечення надійного, масштабованого та настроюваного модуля, IVM забезпечує незалежну децентралізовану перевірку для мільйонів транзакцій у тисячах мереж.

Основні функції та переваги SEDA IVM включають:

Паритет даних у всій галузі з єдиною зоною безпеки.

Вбудовані гарантії живучості.

Програмований дизайн, який відповідає конкретним потребам рівня моста, розв’язувача та абстракції.

Доступ без дозволу та розгортання.





«Попит на надійну інфраструктуру сумісності різко зріс, оскільки користувачі та розробники співпрацюють із сотнями спеціалізованих мереж», — сказав Пітер Мітчелл, генеральний директор і співзасновник SEDA.





«За останні два роки сектор сумісності різко розширився, досягнувши обсягу транзакцій понад 123 мільярдів доларів США в 2024 році. Прогнози показують, що цей сектор може досягти понад 250 мільярдів доларів США в 2025 році. Наші IVM є значним прогресом для Interop 3.0, дозволяючи будь-якому постачальнику взаємодії налаштовувати параметри в рамках SEDA IVM, забезпечуючи незалежну перевірку на всіх маршрутах за допомогою єдиного розгортання».





Паралельно з повідомленням, що передається між ланцюжками, IVM автоматично ініціює безпечну послідовність перевірки, у якій формується спеціальний секретний комітет із незалежних вузлів накладання для запиту даних RPC у вихідному ланцюжку.





Результати повертаються за допомогою схеми виявлення фіксації для забезпечення цілісності даних і запобігання маніпуляціям, після чого визначені протоколом інструкції фільтрують і впорядковують результати перед пакетуванням у головному ланцюжку SEDA.





Результати даних захищені криптографічними гарантіями, захищеними від втручання, перед тим, як розв’язувачі передають їх у ланцюг призначення.

The СЕДА ІВМ безпосередньо розглядає останні виклики галузі, такі як Час простою мосту Stargate спричинений офлайн-перевіркою кількох підписів.





Підключившись до архітектури розподіленої верифікації SEDA, провайдери сумісності успадковують гарантії безпеки та життєдіяльності, пов’язані з дизайном мережі SEDA, що складається з продуктивного першого рівня, високодецентралізованої накладеної мережі та стійкої до цензури мережі розв’язувача.





Така конструкція зменшує ризик змови та час простою, який зазвичай пов’язаний із налаштуваннями ретрансляції кількох підписів за замовчуванням, які захищають 10 мільярдів доларів щомісячного обсягу.

Завдяки відокремленню верифікації провайдери сумісності можуть зосередитися на масштабуванні послуг для тисяч нових мереж, дозволяючи SEDA забезпечувати спеціалізовану перевірку для всіх маршрутів.





Для отримання додаткової інформації про структуру SEDA IVM та можливості інтеграції користувачі можуть відвідати https://seda.xyz або приєднайтеся до спільноти на Discord за адресою https://discord.gg/seda .

Про SEDA

SEDA це програмована інфраструктура оракула, яка дає змогу розробникам будь-якої мережі за лічені секунди підключати канали даних для певних програм.

контакт

Начальник відділу маркетингу

Метью Пітерс

SEDA

[email protected]

Ця історія була розповсюджена як реліз компанією Chainwire у рамках програми бізнес-блоґів HackerNoon. Дізнайтеся більше про програму тут







