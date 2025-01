Ndlela leyi Coinspect yi Hundzulaka Thekinoloji ya Blockchain ha yona hi ku tirhisa Vuhlayiseki bya le Henhla

Hi 2014, Coinspect yi humelerile tanihi yin’wana ya vukorhokeri byo sungula lebyi tinyiketeleke eka sekithara ya vuhlayiseki bya blockchain. Endzhaku ka khume ra malembe, yi tiendlele vito, yi sirhelela tisisiteme ta blockchain na ta timali leti hangalasiweke (DeFi), leti yaka emahlweni ti langutana na vuhlayiseki lebyikulu.





Coinspect yi na nxaxamelo wa vukorhokeri byo hlawuleka ku katsa na oditi ya tikontiraka to tlhariha, vukorhokeri byo kambela ku nghena, na ku kamberiwa ka khodi ya xihlovo, hinkwaswo leswi swi nga swa nkoka swinene loko yi ri karhi yi ringeta ku kuma vuhlayiseki bya vuhlayiseki byi nga si tirhisiwa hi ndlela yo biha. Ntlhantlho wa vona lowu tirhaka swinene wu katsa magoza ya vuhlayiseki eka xiyimo xo sungula xa xirhendzevutani xa vutomi bya nhluvukiso wa software ku papalata ku lulamisiwa loku durhaka. Ku engetela, Hlawula swin’we yi hoxe xandla eka switirhisiwa swa vuhlayiseki hinkwaswo leswi vekaka minxaxamelo yo kambela eka vatumbuluxi va swipachi ku sivela vuxisi bya vuxisi na migingiriko yin’wana yo fana na ya vuxisi.





Ku hluvukisa vutivi bya vuhlayiseki bya vatumbuluxi na ku endla tioditi leti heleleke, Coinspect yi hoxa xandla eka nhluvukiso wa indasitiri ya crypto hi ku tiyisisa ku titwa ka vuhlayiseki exikarhi ka vatirhisi na ku sivela nhundzu ya vona ku yiviwa, xisweswo yi nghenisa switirhisiwa leswi hlayisekeke leswi hangalasiweke emakete. Handle ko sirhelela tiphurojeke to karhi, endlelo ra vona ro tinyiketela eka vuhlayiseki ri tlhela ri pfuneta ku hlayisa ntshamiseko eka ndhawu hinkwayo ya crypto.





Eka makete lowu wa thekinoloji lowu yaka emahlweni, khamphani yi vile munghana wa nkoka swinene eku sirheleleni ka indasitiri ya cryptocurrency na blockchain loko yi ri karhi yi nyika vukorhokeri bya vuhlayiseki eka maphayona na vatumbuluxi va swintshuxo eka xiyenge xa web3. Tihakelo ta vuhlayiseki leti ku buriweke ha tona ta khamphani ya vona ti nga tekiwa tanihi vuhlayiseki lebyi andlariweke tanihi photifoliyo ya vukorhokeri leyi hundzaka swinene eka swikambelo swa masungulo swa vuhlayiseki ku va amukela tanihi vasunguri na varhangeri eka nsirhelelo wa ikhonomi leyi hangalasiweke na thekinoloji ya vutumbuluxi.

Vutivi byo Enta na Vupulani bya Vutlhari

Xipano lexi nga endzhaku ka Coinspect xi na ntokoto wo tlula 25 wa malembe eka vuhlayiseki bya xiyenge xa inthanete, hambi ku ri emahlweni ka loko ti-cryptocurrencies ti sungula ku duma. Ntokoto lowu wu va pfuna ku twisisa na ku tlhantlha timhaka ta vuhlayiseki eka xithaki xa thekinoloji ya blockchain. Khampani leyi yi tlhela yi kongomisa eku kumeni ka swiphiqo leswikulu swa vuhlayiseki leswi ku kamberiwa ka nkarhi na nkarhi ku nga ha hetelelaka ku kayivela. Vukorhokeri bya vona byi katsa:





● Nxopaxopo wa vuxokoxoko bya dizayini ya netiweke ya blockchain

● Ku kamberiwa loku heleleke ka tinodi ta netiweke ta Leyara 1 na Leyara 2

● Ku kamberiwa loku heleleke ka vuhlayiseki bya ti-app leti hangalasiweke

● Ku vona makhombo ya xiviri ni ku nyikela swiringanyeto leswi tirhaka





Leswi swi tlhela swi katsa ku tumbuluxa tindlela leti lulamisiweke ku fikelela swilaveko swo karhi swa tiphurojeke to hambana ta blockchain, makhombo yo hlawuleka ya tipulatifomo to hambana ta cryptocurrency, na swilaveko swo karhi swa vuhlayiseki swa tisisiteme to hambana ta blockchain.

Makhombo ya ku pfumaleka ka Nsirhelelo eka Misava ya Crypto

Ku pfumaleka ko tala na makhombo swi nga veka vavekisi ekhombyeni loko ku ri na ku pfumaleka ka nsirhelelo wa blockchain emisaveni ya crypto. Minxungeto leyi ya xiyenge xa inthanete yi sukela eka ku nghena eka khompyuta, vuxisi, na vuxisi naswona leswi swi endla leswaku tinetiweki ta blockchain ti nga sirhelelekanga loko magoza ya vuhlayiseki ya nga tekiwi. Hi xikombiso, hi 2023, vugevenga bya le ka inthanete lebyi kongomisiweke eka swipachi swa crypto byi endle leswaku ku lahlekeriwa ku tlula $1.7 wa tibiliyoni , ku kandziyisa xilaveko xa xihatla xa magoza ya vuhlayiseki lama antswisiweke.





Ntshamiseko lowu wu ye emahlweni ku ya fika hi 2024, laha swiviko swi kombisaka leswaku ku lahlekeriwa hi ku hakeriwa ka crypto se ku tlula $2.1 wa tibiliyoni, ku tlula ntsengo hinkwawo eka hinkwaswo swa 2023.





Hi ku antswisiwa loku yaka emahlweni ka ku duma ka tisisiteme ta blockchain, xilaveko eka tikhamphani leti kongomisiweke eka vuhlayiseki bya blockchain xa humelela ku sirhelela nhundzu ya vatirhisi na ku tiyisisa ku tshembeka ka vona eka tiphurojeke to hambana.

Ndlela Yo Tirhisa Coinspect Ku Kuma Vuhlayiseki Bya Ku Antswa

Ku antswisa vuhlayiseki bya tiphurojeke ta wena ta crypto na Coinspect, sungula hi ku tirhisa vukorhokeri bya vona eka tioditi ta tikontraka to tlhariha, ku kamberiwa ka vuhlayiseki, na ku kamberiwa ka khodi ya xihlovo. Xo sungula, rhumela phurojeke ya wena eka oditi ya khodi, laha ntlawa wa vona wu nga ta kambisisa khodi ku vona ku tsana na ku ringanyeta ku antswisiwa. Endlelo leri ri pfuneta ku lulamisa timhaka naswona ri engetela ku tshemba ka wena eka vuhlayiseki bya phurojeke ya wena.





Nakambe, u nga tirhisa switirhisiwa swa ndzetelo swa Coinspect ku dyondzisa ntlawa wa wena wa nhluvukiso hi ku khoda loku sirhelelekeke. Vuleteri lebyi byi pfuna vaendli va swilo ku vona na ku lulamisa vuhlayiseki ka ha ri na nkarhi. Hi ku tirhisa vukorhokeri lebyi na switirhisiwa ku suka eka Coinspect, u nga antswisa swinene vuhlayiseki bya tiphurojeke ta wena ta crypto na ku pfuneta ku tumbuluxa ndhawu leyi hlayisekeke eka un’wana na un’wana eka swa timali leswi hangalasiweke.





Leswi swi tiyisisa leswaku hi ku tirhisa vukorhokeri bya vona bya nsirhelelo wa blockchain bya nhluvukiso, Coinspect yi pfunetile ku aka ku tshembana eka misava leyi hangalasiweke. Hi vutivi bya vona bya xithekiniki, switirhisiwa swa dyondzo, na ndzavisiso wa ntirhisano, i xilotlelo xo tumbuluxa ndhawu ya blockchain leyi hlayisekeke no tshembeka. Matshalatshala ya vona ya tiyisisa leswaku vatumbuluxi, vavekisi, na vatirhisi va nga lavisisa thekinoloji ya blockchain hi ku titshemba lokukulu na khombo ritsongo.

Xiyimo xa Vuhlayiseki bya Xipachi

Tirhisa Coinspect’s Wallet Security Ranking ku kambisisa vuhlayiseki bya swipachi swo hambana leswi u nga swi tirhisaka. Xiyimo lexi xi ku pfuna ku twisisa leswaku hi swihi swipachi leswi hlayisekeke eka minxungeto yo fana na vuxisi, leswi ku pfunaka ku endla swiboho swo antswa.





Vatumbuluxi va nga nghenisa Mpimo wa ku Tiyisisa Vuhlayiseki bya Xipachi eka phurojeke ya vona ya nhluvukiso wa xipachi ku landzelela ku kamberiwa ka vuhlayiseki bya nkoka eka minxungeto leyi tolovelekeke. Hi ku endla leswi, vaxavisi va nga tirhisa magoza ya vuhlayiseki yo tiya ku sirhelela nhundzu ya vatirhisi va vona.

Vumundzuku bya Nsirhelelo wa Crypto & Blockchain

Vumundzuku bya tikhamphani to fana na Coinspect eka nsirhelelo eka ikhosisteme ya crypto byi ya byi laveka hikuva minxungeto ya xiyenge xa inthanete na vaxisi va va va tlharihile no va na tihanyi. Hambiswiritano, loko tiphrothokholi letintshwa to tala ti nghena eka xiyimo xa timali leti hangalasiweke, ku vaviseka lokuntshwa na kona ka humelela. Tifeme to fana na Coinspect ti nyika vukorhokeri byin’wana byo hlawuleka byo fana na ti oditi ta tikontiraka to tlhariha, ku kamberiwa ka ku nghena, na ku kambela vuhlayiseki hinkwaswo leswi swi tlangaka xiave xa nkoka eka ku kamberiwa ka khombo vahlaseri va nga si swi khoma.





Tanihi leswi vanhu va lahlekeriwa hi magidi ya timiliyoni ta tirhandi hikwalaho ka vukanganyisi lembe ni lembe, laha timiliyoni ta tona ti humaka eka vukanganyisi ntsena; xilaveko xo kuma vukorhokeri bya vuhlayiseki bya xiyimo xa le henhla xi ta ya emahlweni xi tlakuka.





Loko thekinoloji ya blockchain yi ya yi va na vutumbuluxi, maendlelo lama amukeriweke hi vaxisi ma ta va na vutumbuluxi byo tala. Hi ku fambisana na endlelo ra ximfumo ra nhlangano eka vuhlayiseki leri katsaka ku byi tirhisa eka xiteji xa nhluvukiso wa matirhiselo, Coinspect hi ku gingiriteka yi hunguta makhombo ya ku tirhisiwa loko biha ka vuhlayiseki lebyi. Ku tlula kwalaho, vukorhokeri bya vona byo fana na Xiyimo xa Vuhlayiseki bya Xipachi byi tlhela byi pfuna vatirhisi na vatumbuluxi ku tolovelana na vuhlayiseki bya xipachi ku teka swiboho leswinene leswi antswisaka vuhlayiseki hinkwabyo.





Loko ku tirhisiwa ka nhundzu ya crypto ku ri karhi ku kuma ndhuma emisaveni leyi leyi lawuriwaka hi nhluvukiso wa thekinoloji lowu cincaka, vanhu va ta titshega hi vuhlayiseki bya mahungu ku aka ku tshemba eka mabindzu ya yona. Coinspect na tinhlengeletano to tano ti ta teka xiteji xa le xikarhi ku veka na ku sindzisa swipimelo leswi boxiweke tanihileswi vatirhisi va switirhisiwa na vukorhokeri lebyi hangalasiweke va nga welaka hi ku olova eka vuxisi kumbe ku kanganyisiwa.





Leswi thekinoloji ya Web3 ya ha riki yitsongo, xilaveko xa tikhamphani ta vuhlayiseki leti tinyiketeleke xi ta ya emahlweni xi va xa nkoka swinene eku sirheleleni ka mali ya vatirhisi na ku khutaza nhluvukiso wa ndhawu leyi hlayisekeke ya vatirhisi.