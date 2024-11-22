Zircuit, ZRC Token'ı Piyasaya Sürüyor: Merkezi Olmayan Finansın Yeni Dönemine Öncülük Ediyor

GEORGE TOWN, Grand Cayman, 22 Kasım 2024/Chainwire/--Yeniliğin güvenlikle buluştuğu zincir olan Zircuit, bugün 25 Kasım Pazartesi günü ZRC Token Lansmanını duyurdu. Bu, gelişen ve merkezi olmayan bir ekosistem oluşturma yolunda önemli bir adımdı.





ZRC, katılımcıların ek ödüller almasını, ağ uygulaması fuarı lansmanlarına katılmasını ve büyümesini yönlendirmesini sağlayarak Zircuit mimarisinin temelini oluşturur. Ekosistemin temel taşı olarak ZRC, geliştiriciler ve kullanıcılar arasında teşvikleri uyumlu hale getirerek aktif iş birliğini ve inovasyonu teşvik eder.





ZRC lansmanı, Zircuit için bir dizi önemli başarının ardından gerçekleşti. Bunlar arasında Mainnet'in başarılı bir şekilde devreye alınması, 2 milyar dolarlık TVL ekosistemi, 190.000'den fazla katılımcıyla çığır açan EIGEN fairdrop, likidite merkezi lansmanı ve Binance Labs, Pantera ve diğer stratejik ortaklardan gelen stratejik yatırımlar yer alıyor.





Bu kilometre taşları bir araya geldiğinde, Zircuit'in merkezi olmayan finans ve staking alanında lider konumunun altını çiziyor.





Zircuit'in kurucu ortağı Martin Derka, "ZRC tokeni bir dönüm noktasından daha fazlasıdır; Zircuit'te inşa ettiğimiz merkezi olmayan geleceğe açılan bir kapıdır," dedi. "ZRC, ekosistemimiz genelinde teşvikleri uyumlu hale getirerek geliştiricilerin ve kullanıcıların ağı iş birliği içinde şekillendirmesini sağlıyor."





Şeffaflık ve erişilebilirlik düşünülerek tasarlanan ZRC Token Lansmanı, katılımcıların Zircuit ekosisteminin 1-3. Sezonları boyunca staking ortaklarıyla sorunsuz bir şekilde etkileşime girebilmelerini sağlar. Bu, ödül kazanma potansiyeli sunan Liquidity Hub üzerinden staking yapmayı içerir.





Zircuit, kullanıcıları akıllı sözleşme istismarlarına ve kötü niyetli kişilere karşı koruyan yerleşik, otomatik yapay zeka teknikleriyle kullanıcıları saldırılardan koruyor.





Bu sistem, akıllı sözleşme istismarlarına ve kötü niyetli aktörlere karşı otomatik olarak koruma sağlayarak Zircuit'i piyasadaki en güvenli blok zinciri platformlarından biri haline getiriyor.





DeFi ve staking için en güvenli zincir olan Zircuit, ETH, BTC, LST'ler ve LRT'ler dahil olmak üzere çeşitli varlıklar için birinci sınıf likidite merkezidir ve sağlam güvenlik garantileri sağlar. Zircuit'in güçlü altyapısı, kullanıcıların yerel olarak rekabetçi getiriler elde etmelerini sağlayarak güvenliği cazip getirilerle birleştirir.





Kullanıcılar, ZRC tokeninin Zircuit ekosistemindeki rolünü, staking ve ödül fırsatlarına katılarak keşfedebilirler. Likidite Merkezi Daha fazla bilgi için kullanıcılar şu adresi ziyaret edebilir: zircuit.com ve Zircuit'i Twitter/X'te takip edin @ZircuitL2 .

Zircuit Hakkında

Zircuit: Yeniliğin güvenlikle buluştuğu yer, herkes için tasarlandı. Zircuit, geliştiricilere güçlü özellikler sunarken kullanıcılara da gönül rahatlığı sağlıyor.





Web3 güvenlik uzmanları ve doktoralılardan oluşan bir ekip tarafından tasarlanan Zircuit, yüksek performansı eşsiz güvenlikle birleştiriyor. DeFi ve staking için en güvenli zinciri deneyimleyin. Zircuit hakkında daha fazla bilgi edinmek için şu adresi ziyaret edin: zircuit.com ve bizi Twitter/X'te takip edin @ZircuitL2 .

Temas etmek

İletişim Başkanı

Jennifer Zheng

Zirküit

[email protected]

Bu hikaye HackerNoon'un İş Bloglama Programı kapsamında Chainwire tarafından bir yayın olarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinin Burada



