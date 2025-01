Inilunsad ng Zircuit ang ZRC Token: Pangunguna sa Susunod na Panahon ng Desentralisadong Pananalapi

GEORGE TOWN, Grand Cayman, Nobyembre 22, 2024/Chainwire/--Zircuit, ang chain kung saan ang inobasyon ay nakakatugon sa seguridad, ay inihayag ngayon ang ZRC Token Launch nito noong Lunes, Nobyembre 25—isang mahalagang hakbang sa pagbuo ng isang umuunlad at desentralisadong ekosistema.





Ang ZRC ay nagsisilbing pundasyon ng arkitektura ng Zircuit, na nagbibigay-daan sa mga kalahok na makatanggap ng mga karagdagang reward, lumahok sa mga paglulunsad ng network app fair, at humimok ng paglago nito. Bilang pundasyon ng ecosystem, inihanay ng ZRC ang mga insentibo sa mga developer at user, na nagsusulong ng aktibong pakikipagtulungan at pagbabago.





Ang ZRC launch ay kasunod ng isang serye ng mga kapansin-pansing tagumpay para sa Zircuit, kabilang ang matagumpay na paglulunsad ng Mainnet, isang $2 bilyong TVL ecosystem, ang groundbreaking EIGEN fairdrop na may mahigit 190,000 kalahok, ang liquidity hub launch, at strategic investment mula sa Binance Labs, Pantera, at iba pa. mga madiskarteng kasosyo.





Sama-sama, binibigyang-diin ng mga milestone na ito ang posisyon ni Zircuit bilang pinuno sa desentralisadong pananalapi at staking.





“Ang ZRC token ay higit pa sa isang milestone; ito ay isang gateway sa desentralisadong hinaharap na itinayo namin sa Zircuit,” sabi ni Martin Derka, co-founder ng Zircuit. "Sa pamamagitan ng pag-align ng mga insentibo sa aming ecosystem, binibigyang kapangyarihan ng ZRC ang mga developer at user na hubugin ang network nang magkakasama."





Dinisenyo nang nasa isip ang transparency at accessibility, tinitiyak ng ZRC Token Launch na ang mga kalahok ay maaaring makipag-ugnayan sa staking partners sa pamamagitan ng Seasons 1-3 ng ecosystem ng Zircuit. Kabilang dito ang staking sa pamamagitan ng Liquidity Hub, na nag-aalok ng potensyal na makakuha ng mga reward.





Pinoprotektahan ng Zircuit ang mga user mula sa mga hack sa pamamagitan ng built-in, automated na AI technique nito na nagbabantay sa mga user laban sa mga smart contract exploit at malisyosong aktor.





Awtomatikong nagbabantay ang system na ito laban sa mga pagsasamantala sa matalinong kontrata at mga malisyosong aktor, na ginagawang isa ang Zircuit sa pinakaligtas na mga platform ng blockchain na magagamit.





Bilang ang pinakaligtas na chain para sa DeFi at staking, ang Zircuit ang nangungunang liquidity hub para sa iba't ibang asset, kabilang ang ETH, BTC, LST, at LRT, habang nagbibigay ng matatag na garantiya sa seguridad. Ang malakas na imprastraktura ng Zircuit ay nagbibigay-daan sa mga user na kumita ng mga mapagkumpitensyang ani sa katutubong paraan, na pinagsasama ang kaligtasan sa mga kaakit-akit na pagbabalik.





Maaaring tuklasin ng mga user ang papel ng ZRC token sa ecosystem ng Zircuit sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga pagkakataon sa staking at reward sa pamamagitan ng Liquidity Hub . Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bumisita ang mga user zircuit.com at sundan ang Zircuit sa Twitter/X sa @ZircuitL2 .

Tungkol sa Zircuit

Zircuit: Kung saan ang inobasyon ay nakakatugon sa seguridad, na idinisenyo para sa lahat. Nag-aalok ang Zircuit sa mga developer ng mahuhusay na feature habang nagbibigay ng kapayapaan ng isip sa mga user.





Dinisenyo ng isang pangkat ng mga beterano at PhD sa seguridad ng web3, pinagsasama ng Zircuit ang mataas na pagganap sa walang kaparis na seguridad. Damhin ang pinakaligtas na chain para sa DeFi at staking. Upang matuto nang higit pa tungkol sa Zircuit, bisitahin ang zircuit.com , at sundan kami sa Twitter/X @ZircuitL2 .

