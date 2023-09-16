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    Yazılım Testi için ChatGPT'den Yararlanmaile@ratikeshmisra
    4,421 okumalar
    4,421 okumalar

    Yazılım Testi için ChatGPT'den Yararlanma

    ile Ratikesh4m2023/09/16
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    Çok uzun; Okumak

    Son 2 yılda, yapay zekadaki, özellikle Yüksek Lisans'lardaki (Büyük Dil Modelleri) ilerlemenin, geleneksel sorunları daha verimli bir şekilde çözdüğü ortaya çıktı. Yüksek Lisans'ların yaratabileceği bu tür etkilerden biri, yazılım testlerimizi otomatikleştirmeye yönelik yardımdır. Çoğu yazılım ekibi için otomasyon hiçbir zaman SDLC döngüsünün birinci sınıf vatandaşı olmadı ve ekipler test senaryolarını otomatikleştirmek için çabalıyor.
    featured image - Yazılım Testi için ChatGPT'den Yararlanma
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    Geçtiğimiz 2 yılda, yapay zekadaki, özellikle de LLM'lerdeki (Büyük Dil Modelleri) ilerlemenin, geleneksel sorunları daha verimli bir şekilde çözdüğü ortaya çıktı ve LLM'lerin yaratabileceği bu tür etkilerden biri, yazılım testlerimizi otomatikleştirmeye yardımcı olmaktır. Çoğu yazılım ekibi için otomasyon hiçbir zaman SDLC döngüsünün birinci sınıf vatandaşı olmadı ve ekipler " Test Otomasyon Borcunu " oluşturan test senaryolarını otomatikleştirmek için mücadele ediyor. Test otomasyonundaki bu boşluk nedeniyle, kalite ekipleri bu test senaryolarını manuel olarak doğrulamak ve yazmak için çok fazla zaman harcıyor ve sonuç olarak mühendislik ekibinin nakliye hızı yavaşlıyor.


    Kod karmaşıklığı nedeniyle Manuel Test için zaman değişimi


    Böyle bir eziyeti önlemek için mevcut olan tek kaçış yolu, test senaryolarını üstün bir hızda otomatikleştirmektir ancak çoğu zaman bunu yapamıyoruz çünkü:


    • Ölçeklenebilir kodu yazmak için manuel QA ekipleri arasında otomasyon deneyiminin olmaması.
    • Otomasyonu başlatmanın maliyeti ( mühendislik yönetimi ve kalite güvencesinden gereken bant genişliği açısından ), otomatikleştirilmesi gereken test senaryolarının çok büyük birikmiş olması nedeniyle çok yüksektir.
    • Test senaryoları için düşük kaliteli dokümantasyon ve regresyon ve akıl sağlığı paketinin uygun şekilde bakımının yapılmaması.
    • Ürün şirketlerinin çoğu özellik geliştirmeye odaklandığı için istikrar ve kalite arka plana atılıyor.
    • Test senaryolarının insan tarafından değerlendirilmesi, makine değerlendirmesine tercih edilir.


    Yukarıda bahsedilen tüm sorunların, yazılım ekiplerinin bunlarla nasıl başa çıkması gerektiğine dair ayrı bir makale gerektirmesine rağmen, bu bölümde QA mühendislerinin BDD'de (davranış odaklı test) yardımcı pilotları olarak ChatGPT veya LLM'lerden nasıl yararlanabilecekleri hakkında konuşacağız.

    BDD ve otomasyonu için GPT3.5'in kullanılması


    BDD nedir?


    Davranış odaklı geliştirme (BDD), bir uygulamanın, kullanıcının onunla etkileşimde bulunurken deneyimlemeyi beklediği davranış etrafında belgelendiği ve tasarlandığı Çevik bir yazılım geliştirme metodolojisidir. Bu tartışmanın bağlamı için bir YC web sitesinde BDD tabanlı testi uygulayalım ve YC hacker haberlerinin giriş sayfasını başlangıç noktası olarak ele alalım.


    YC Hacker Haberleri Giriş Sayfası


    Yukarıda belirtilen sayfa için beklenen davranış şudur:

    " Bir kullanıcı oturum açmayı denediğinde ve https://news.ycombinator.com/login?goto=news adresinde geçerli kimlik bilgilerini girdiğinde ve oturum aç tuşuna bastığında, kullanıcıyı hacker haber web sitesine yönlendirmelidir ".


    BDD yönergelerine göre yukarıdaki davranış, olası bir test senaryosu olabilecek Salatalık sözdizimi/adımları olarak yazılabilir ve salatalık bir çerçeve olarak kullanılarak aynı Salatalık otomatikleştirilebilir ve bu davranış artık insan müdahalesine ihtiyaç duymaz . Bununla birlikte, yukarıdaki bölümde tartıştığımız sorun nedeniyle, QA ekibi genellikle aynı şeyi otomatikleştirmede sıkıntı çekiyor, ancak birkaç komut yazarak ve QA ekiplerimizin Gherkin adımlarını ve otomasyonunu iptal etmesi için bir iş akışı oluşturarak LLM'lerin gücünden yararlanabiliriz. salatalık çerçevesinde daha hızlı.



    Kornişon Söz Dizimi Oluşturma İş Akışı

    Kornişon söz dizimi oluşturmaya yönelik iş akışı


    Örneğin aşağıdaki resimde, doğal dilde sunulan davranış için salatalık sözdizimini oluşturma istemini kullanarak GPT modelinde nasıl ince ayar yapabileceğinizi gösterdim.


    ChatGPT, sunulan bir davranış için ilgili Gherkin Sözdiziminin çıktısını verir



    Gherkin Sözdiziminden salatalık uyumlu kod oluşturmaya yönelik iş akışı

    GPT kullanarak Kornişon adımlarıyla Salatalık uyumlu kod oluşturma


    1. Adım: Tasarlanma istemi


    Aşağıda, sağlanan HTML kodunu ve Gherkin adımlarını kullanarak uygun otomasyonu sağlamak üzere ince ayar yapmak için ChatGPT konsoluna yazabileceğiniz istem bulunmaktadır. Son çıktı olarak, QA'lar tarafından olduğu gibi kopyalanıp yapıştırılabilen, salatalık tarafından ihtiyaç duyulan adım tanımı biçiminde kod oluşturmayı istedik.



    Salatalık tabanlı otomasyonu oluşturmak için GPT'de ince ayar yapma istemi


    Adım 2: Otomasyon için temel olarak kullanılması gereken ilgili HTML'nin enjekte edilmesi.

    Aşağıda gösterildiği gibi ince ayar yaptıktan sonra ChatGPT, salatalık için adım tanımları oluşturmak için kullanabileceği ilgili HTML ve Salatalık adımlarını ister.


    Otomasyon için kullanılması gereken HTML feed'i


    Adım3: Adım tanımının oluşturulması


    Bunun sonucunda GPT, sağlanan HTML'den DOM yapısını anlayacak ve sizden ilgili Gherkin sözdizimini isteyecektir. Yukarıdaki durum için, olduğu gibi geçebileceğimiz Salatalığı zaten oluşturduk:


     Feature: User Login Redirect Scenario: User logs in with valid credentials Given the user is on the login page of "https://news.ycombinator.com/login?goto=news" When the user enters valid credentials and presses the login button Then the user should be redirected to the "hacker news" website


    Nihai çıktı


    Son olarak, iş akışına ve belirtilen istem uyarınca, yukarıdaki Kornişon adımları ve bahsedilen senaryo için adım tanım dosyasını oluşturur; bu, sözde davranışın otomasyonunu hızlandırmak için küçük kalite kontrolünden sonra QA'lar tarafından salatalık çerçevesinde kopyalandığı gibi olabilir. test etmek.


    Oluşturulan salatalık adım tanımı

    Yardımcı pilotların yaşı

    Yapay zekanın ortaya çıkışı ve yardımcı pilotların ortaya çıkmasıyla birlikte insanlar üretkenliklerinde bir artış görecek. Temel ve rutin görevleri yapay zekaya devrederek inovasyonun sınırlarını daha da zorlayabilecekler. Ancak yine de onları yaptığımız işin asistanı olarak görmemiz gerektiğini düşünüyorum ve teknoloji, pazarlama, satış ve müşteri başarı ekipleri iş akışlarında yüksek lisansların gücünden yararlanmaya çalışırken onları kullanma zekası yine de insanlarda yer alacaktır. aynı şey QA mühendisleri tarafından da yapılabilir, böylece üretkenliklerini daha da artırabilirler ve yazılımın kalitesini ve istikrarını sağlama çalışmalarını heyecan verici hale getirebilirler!

    Mongo DB
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    About Author

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    Ratikesh@ratikeshmisra
    Techie and creator who loves developing hacks that scale, here to learn and contribute to the tech & startup community
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    purcat-imgprogramming #bdd #cucumber #gherkin #behavior-driven-development #chatgpt-for-software-testing #chatgpt-for-coding #using-chatgpt-for-software-qa #hackernoon-top-story

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