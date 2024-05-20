Astar Studio, Web3 Projeleri için 200 Bin Dolarlık Kredi Hibesiyle Başlıyor

Astar Ağı ve Sekans resmi lansmanını duyurdular Astar Stüdyo Web3 topluluğu için heyecan verici bir adım olan, web3 projelerinde çalışan geliştiricileri güçlendirmek için oluşturulmuş son teknoloji bir platform. Astar Studio, Sequence teknolojisiyle hareket ediyor ve en son teknolojiyi temel alıyor Astar zkEVM, özellikle oyun endüstrisi için web3 uygulamalarının oluşturulmasını basitleştirmeyi amaçlamaktadır.





Astar Studio'nun temeli, Polygon'un Zincir Geliştirme Kiti (CDK) ile oluşturulan yeni nesil sıfır bilgili Katman 2 (L2) blockchain ölçeklendirme çözümü olan Astar zkEVM'dir. Bu entegrasyonla Astar zkEVM, AggLayer ile çalışan ilk L2 çözümü haline gelerek web3 oyunları ve kurumsal projeler için Japonya'nın önde gelen blockchain platformu Astar Network'te web3 oyun ve kurumsal proje yeteneklerini geliştiriyor.

Geliştirici Merkezli Özellikler ve Araçlar

Astar Studio, web3 geliştirme sürecini kolaylaştırmayı ve hızlandırmayı amaçlayan her şey dahil bir araç seti sunar. Ana özelliklerden biri, Sequence tarafından desteklenen ve web3 proje yönetimi ve dağıtımı için kullanımı kolay bir arayüz sağlayan resmi Astar zkEVM "Geliştirici Konsolu"dur. Platform, geliştiricilere tam yetki vererek topluluk etkileşimini iyileştirmeyi, proje sürelerini kısaltmayı ve kullanıcı sadakatini artırmayı amaçlıyor.





Platformdaki tak ve çalıştır araçları, geliştiricilerin çeşitli gereksinimlerini karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. Bunlar, gaz sponsorluğu mekanikleri, ödeme akışları, işlem API'leri, oyun analitiği, kullanıcı arayüzü kitleri ve özelleştirilebilir akıllı cüzdan çözümlerinden oluşur. Ayrıca Astar Studio, iyi bilinen geliştirme ortamlarını mümkün kılmak amacıyla Unity, Unreal Engine ve mobil platformlar için SDK'lar sağlar.





Astar Network Baş Teknoloji Sorumlusu Shaun Wang, Astar zkEVM üzerinde çalışan geliştiricilerin Sequence ile entegrasyondan büyük fayda sağlayacağını belirtti: "Astar zkEVM'yi Sequence'in geliştirme platformuyla birleştirerek geliştiricilere yeni nesil web3 dApp'leri oluşturma yetkisi veriyoruz. kolay mod. Bu ortaklık, düşük işlem ücretleri ve ölçeklenebilirlik sağlarken, sorunsuz ve tanıdık bir geliştirme deneyimini teşvik ediyor. Geliştiricilerin Astar Studio ile yaratacağı yenilikçi ve ilgi çekici deneyimleri görmekten heyecan duyuyoruz ve Sequence ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

200.000 ABD Doları Astar Studio Kredi Hibe Programı

Astar ve Sequence, Astar zkEVM ekosisteminde yenilikçiliği ve genişlemeyi teşvik etmek amacıyla 200.000 ABD Doları tutarında Astar Studio Kredi Hibesini duyurdu. Bu program aracılığıyla, Astar Studio'da mevcut olan çeşitli geliştirici araçlarına ilişkin krediler seçilen projelere verilecektir. Astar ve Sequence, hibenin yenilikçi web3 oyunları ve uygulamalarının geliştirilmesini desteklemek amacıyla seçim ve kredi tahsis sürecini denetlemek için birlikte çalışacak.





Sequence Builder'ın Astar zkEVM ile entegrasyonu, geliştiricilerin tanıdık araçları, SDK'ları ve iş akışlarını kullanarak Astar'ın genişleyen ekosistemi içinde geliştirmeye başlamasına olanak tanır. Astar Studio, Astar geliştiricilerine kendi markaları altında uçtan uca bir geliştirme platformunda gerekli araçları sağlayarak, diğer parçalanmış web3 çözümlerinin kullanılmasıyla ilişkili yüksek öğrenme eğrilerini ortadan kaldırır. Geliştiriciler artık bu güçlü kombinasyon sayesinde gerçekten ilgi çekici kullanıcı deneyimleri yaratmaya odaklanabilirler. Ortak kredi hibe programımız, Astar zkEVM'de yenilikçi web3 oyunlarının ve deneyimlerinin geliştirilmesini destekleyen, pastanın kremasıdır. Sequence'ın APAC İş Geliştirme ve Ortaklıklar Müdürü Issei Kashima, "Bu işbirliğinin web3 oyunlarının ve Astar topluluğunun genişlemesini önemli ölçüde teşvik edeceğini düşünüyoruz" dedi.





Astar Network'ün Baş Teknoloji Sorumlusu Shaun Wang, "Sequence ile entegrasyon, Astar zkEVM üzerine inşa eden geliştiriciler için çok faydalı olacak" diyor. "Astar zkEVM'yi Sequence'in geliştirme platformuyla birleştirerek geliştiricilere kolay modda yeni nesil web3 dApp'leri oluşturma yetkisi veriyoruz. Bu ortaklık, düşük işlem ücretleri ve ölçeklenebilirlik sağlarken sorunsuz ve tanıdık bir geliştirme deneyimini teşvik ediyor. geliştiricilerin Astar Studio ile yaratacakları ve Sequence ile çalışmayı sabırsızlıkla bekleyecekleri yenilikçi ve ilgi çekici deneyimler”.





Astar Studio'nun güçlü özelliklerinden yararlanmak isteyen geliştiriciler için daha fazla bilgi ve Astar Studio Kredi Hibesine ilişkin başvuru formu Astar Studio web sitesinde bulunabilir.





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Kazanılmış Menfaat Açıklaması: Bu yazar, ticari blog programımız aracılığıyla yayın yapan bağımsız bir katkıda bulunan kişidir. HackerNoon raporu kalite açısından inceledi ancak buradaki iddialar yazara aittir. #DYOR.



