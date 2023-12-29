PlayToEarn Blockchain Oyun Ödülleri 2023: Web3 Oyunlarında Mükemmelliği Kutlamak





Blockchain oyun endüstrisindeki mükemmelliği tanıma konusundaki süregelen kararlılığımız kapsamında, PlayToEarn PlayToEarn Blockchain Oyun Ödülleri'nin üçüncüsünü sunmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu yılın ödülleri, Web3 oyun endüstrisine önemli katkılarda bulunan en iyi oyunları, yaratıcıları ve loncaları ödüllendirmeyi amaçlıyor.





Anahtar Kelimeler:





Rekor Adaylıklar: 2200'den fazla oyun, 300 içerik oluşturucu ve 30'dan fazla loncanın aday gösterilmesiyle bu yılki Ödüller, blockchain oyun alanındaki çeşitliliği ve yeniliği sergiliyor.





Etkileyici Katılım: PlayToEarn Ödülleri, sürekli olarak ortalama 4 milyon gösterim elde etti ve yılda yaklaşık 300.000 aktif kullanıcının katılımını sağladı; bu da topluluğumuzdaki yaygın ilgi ve coşkunun altını çizdi.





P2E Puanlarının Benimsenmesi: 40.000'den fazla aktif oyuncu, platformumuzdaki bir Web3 cüzdanını kullanarak P2E puanlarını talep etti ve bu da blockchain tabanlı oyun ödüllerinin artan şekilde benimsendiğinin altını çizdi.





Ödüller: Bugüne kadar, rekabet ve yenilik ruhunu daha da güçlendirerek, seçkin oyunlara, Web3 yaratıcılarına ve loncalara 100.000 USD'nin üzerinde ödülleri gururla dağıttık.





2024 İçin İddialı Hedefler:





Geleceğe baktığımızda önümüzdeki yıl için iddialı hedefimiz ödül dağıtımımızı katlamak. Stratejik ortaklıklar ve yeni Ödül sisteminin tanıtımı yoluyla, kullanıcı katılımını genişletmeyi ve PlayToEarn Ödüllerinin görünürlüğünü artırmak için yenilikçi mekanizmalar uygulamayı amaçlıyoruz.





Ödüller ve adaylık süreci hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin: PlayToEarn Blockchain Oyun Ödülleri 2023 .









Hakkımızda:





Eylül 2020'den bu yana PlayToEarn.net, dünyayı blockchain oyunları hakkında eğitme konusunda öncü oldu ve ilk blockchain oyunları veri toplayıcı olarak hizmet verdi. Dünyanın en çok ziyaret edilen Web3 Blockchain Gaming web sitesi olarak içeriğimizi takip eden güçlü ve kendini adamış bir topluluk oluşturduk.





Web3 Oyun pazarlaması ve kullanıcı edinme konusundaki uzmanlığımız, her boyuttaki oyun stüdyosunu güçlendirerek platformumuz aracılığıyla milyonlarca kullanıcıya ulaşmalarına yardımcı oldu.





PlayToEarn İstatistikleri:





Son 12 ayda ortalama 3 milyon aylık web sitesi sayfası görüntülemesi.

Son 12 ayda ortalama 250.000 aylık web sitesi ziyaretçisi.

200.000'den fazla Android uygulaması indirmesi.

100.000+ Sosyal Medya takipçisi.

Bağlı MetaMask cüzdanı ve P2E Puanlarına sahip 40.000'den fazla kayıtlı web sitesi kullanıcısı.

30.000+ bülten abonesi





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E-posta: büyü[email protected]





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