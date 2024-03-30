Web 2.5: HackerNoon'un Yeni Dalga İnternet Vizyonu





Hey Hackerlar!





Heyecan verici haberlerimiz var 🥁🥁🥁





Web 2.5, HackerNoon'un yeni nesil internet hakkındaki belgeseli artık isteğe bağlı olarak yayında!













Web 2.5: Bir HackerNoon Filmi

HackerNoon'un hazırladığı Web 2.5 Belgeseli internetin evrimine ve karmaşık tarihine odaklanıyor. Yarım saatten kısa süren neşeli bir röportajda HackerNoon'un ekibi, çevirmeli modemler çağından Web 3'ün yavaş yavaş tanımlandığı döneme kadar İnternet'in farklı aşamalarını sorguluyor.





İnternet, kara kutu içinde çalışan kusursuz, gizemli bir makine değil; dünya çapındaki kullanıcılar tarafından ortaklaşa oluşturulan dinamik bir araçtır ve gelişimi ortak bir sorumluluktur. HackerNoon COO'su Linh Dao Smooke'un işaret ettiği gibi, top zaten birkaç kez düşürüldü. 2016 yılını Web 2 ve teknoloji ekosistemi için bir dönüm noktası olarak tanımlıyor ve silah haline getirilmiş reklam tabanlı teknoloji algoritmaları, hükümete yönelik kitlesel güvensizlik, zor durumdaki yayıncılık endüstrileri ve yaygın yanlış bilgilendirme gibi sorunların bardağı taşıran son damla olduğunu vurguluyor.





“Sanırım yeniden tasarlanmış bir internete şiddetle ihtiyacımız var çünkü yol boyunca bir yerlerde senaryoyu kaybettik. Hepimiz bunun iyilik için bir güç olmasını istedik ama sonunda insanları daha da uzaklaştırdık”





Diyalog, HackerNoon ekibinin İnternet'in bozuk durumunu daha ayrıntılı olarak araştırması, Web 3'ün çözüm olup olmadığını sorgulaması ve şirketin İnternet'teki bilgileri ücretsiz, kullanıcı dostu ve kolay erişilebilir tutma konusundaki kararlılığını tartışmasıyla devam ediyor.





HackerNoon Kurucusu ve CEO'su David Smooke, "Sosyal medya ile dünyanın geleneksel Forbes'u arasında yaşıyoruz ve size tüm gürültüden uzak, yüksek kaliteli bir teknoloji hikayesi sunuyoruz" dedi.





Web 3 gerçekten gelecek mi, yoksa hızlı para kazanmak isteyen insanlar için geçici bir trend mi?

HackerNoon ekibinin bir cevabı var ve şimdi sizin cevabınızı bulmanıza yardımcı olmak istiyorlar.







