Lumoz: Toplama Platformizasyonu için Yeni Bir Paradigma





1. Toplama Değişikliklerini Etkileyen Çevresel Faktörler

Katman 1 Ölçeklendirmesine Acil İhtiyaç Var

Ethereum kullanıcılarının sayısı artmaya devam ettikçe ağ, özellikle ilk para arzı etkinlikleri sırasında giderek daha fazla tıkanıyor ve gas ücretlerinin artmasına neden oluyor. Ek olarak, $ETH'nin artan fiyatı, aşırı derecede yüksek işlem ücretlerine yol açarak küçük işlemleri kullanışsız hale getirdi. Bu nedenle depolama verimliliğini artırmak, işlem hacmini artırmak ve işlem gecikmesini azaltmak Ethereum'un gelişimi için çok önemlidir.









Geleneksel Katman 1 ölçeklendirme çözümleri genellikle iki form içerir: zincir içi ve zincir dışı. Zincir içi ölçeklendirme, konsensüs mekanizmasının değiştirilmesi, parçalamanın uygulanması ve blok boyutunun artırılması gibi doğrudan Katman 1'de yapılan güncellemeler ve optimizasyonları ifade eder. Öte yandan zincir dışı ölçeklendirme, yan zincirleri ve Katman 2 çözümlerini içerir. Yan zincirler ile Katman 2 arasındaki temel fark, yan zincirlerin kendi güvenlik protokollerine güvenmesi, Katman 2'nin ise ana ağın güvenlik protokolüne dayanmasıdır. Bu nedenle güvenlik açısından bakıldığında Katman 2'nin genellikle üstün olduğu düşünülür.





Geçmişteki gelişmelerde, Katman 2'nin uygulama mantığı, merkezi çevrimdışı hesaplama yoluyla bilgilerin zincir dışında işlenmesini ve ardından sonuçların zincire geri iletilmesini içeriyordu. Bu yaklaşım yalnızca işlem işleme verimliliğini artırmakla kalmadı, aynı zamanda Ethereum ana ağının yüksek güvenliğini de güçlendirdi. Mevcut ana Katman 2 çözümleri Kanal, Plazma ve Toplama'yı içerir. Plazma çözümünün bir uzantısı olan Rollup, daha yüksek güvenlik, durum geçerliliği ve veri doğrulama yetenekleri sunar. Sonuç olarak Toplama, Katman 2'nin gelecekteki gelişimi için temel yön haline geldi.

Hangi Toplama Çözümü Üstündür?

İyimser Toplama'da varsayım, ana zincire gönderilen işlemlerin varsayılan olarak geçerli olduğu yönündedir. Bu varsayım altında, her bir işlemin anında doğrulanmasına gerek yoktur, bu da işlemlerin hızlı bir şekilde gönderilmesine ve işlenmesine olanak tanır. Diğer doğrulayıcıların işlemlere itiraz edebileceği ve herhangi bir tutarsızlık bulursa kanıt sunabileceği, genellikle yaklaşık bir hafta süren bir sorgulama süresi belirlenir. İtiraz başarılı olursa işlem geri alınacak ve hatalı taraf cezalandırılacaktır.





Buna karşılık ZK-Rollup, işlemlerin doğruluğunu anında doğrulamak için sıfır bilgi kanıtları kullanıyor ve işlemlerin neredeyse %100 dolandırıcılık içermemesini sağlıyor. Genel olarak ZK-Rollup, Optimistic Rollup'a kıyasla daha yüksek güvenlik sunar ve sorgulama döneminin neden olduğu işlem onayındaki gecikmeyi ortadan kaldırır. Bu avantajlar nedeniyle ZK-Rollup'ın daha iyi uygulama olanakları vardır. Bu nedenle Vitalik Buterin, ZK-Rollup'ın Katman 2 çözümlerinin gelecekteki gelişiminin ana yönü olduğunu defalarca ifade etti.





Bununla birlikte, Optimistic Rollup ile karşılaştırıldığında ZK-Rollup'ın önemli ölçüde daha yüksek teknik karmaşıklığı nedeniyle, Rollup teknolojisinin ana pazarı hala Optimistic Rollup'ın hakimiyetindedir.









Arbitrum şu anda %31,36'lık TVL (Kilitli Toplam Değer) payı ile İyimser Toplama sektörüne liderlik ederken, zkSync Era %1,32 ile çok daha küçük bir paya sahip. Bu nedenle, standartlaştırılmış bir ZK-Rollup çözümünün şekillendirilmesi ve uygulama pazarının kademeli olarak genişletilmesi çok önemli bir konu haline geliyor. Lumoz'un sunabileceği kapsamlı çözüm potansiyel olarak bu zorluğu aşmanın anahtarı olabilir.

2.Lumoz'un Güçlü Geçmişi

Lumoz kapsamlı bir ZK platformudur.

Lumoz Ağı, güçlü, güvenli ve esnek bir bilgi işlem platformu oluşturmak için DePIN ağıyla entegre olan, küresel olarak dağıtılmış modüler bir bilgi işlem ağıdır. ZK-Rollup, ZK ML (Makine Öğrenimi), ZKP (Sıfır Bilgi Kanıtı) ve diğer teknolojiler için hesaplamalı destek sağlar. Lumoz ayrıca ZK-RaaS (Hizmet Olarak Sıfır Bilgi Toplama) geliştirmeye odaklanarak ZK-Rollup için eksiksiz bir dağıtım ve uygulama çözümleri seti sunmayı amaçlamaktadır. Bu girişim, uyumsuz ZK-Rollup çözümleri, merkezi hesaplama gücü ve yoğunlaşmış riskler gibi çeşitli sorunları ele alıyor.









Uzun yıllardır ZK (Sıfır Bilgi) alanında derin uzmanlığa sahip olmak.

Web3 alanını dolduran çok sayıda konsept odaklı projenin aksine Lumoz, uzun yıllardır ZK (Sıfır Bilgi) alanına derinlemesine kök salmıştır. Kurucusu Nanfeng, birçok üst düzey teknoloji firmasında ve yatırım şirketinde yönetici pozisyonlarında bulunarak, kapsamlı teknik bilgi ve olağanüstü blockchain proje yönetimi becerileri getirmiştir. Kendisini ve ekibini 2018'den bu yana ZK alanında keşif ve araştırma yapmaya yönlendiren şey, bu ileri görüşlü yaklaşımdır.





Kuruluş : Mart 2022'de Opside, ZK-RaaS konusunda uzmanlaşmış bir blockchain genişletme altyapısı sağlayıcısı olmayı amaçlayan Hong Kong, Çin'de kuruldu. Geliştiricilerin "tek tıklamayla dağıtım" yoluyla özelleştirilmiş zkEVM zincirleri oluşturmasına yardımcı olur.



Başlangıç Turu Finansmanı : Nisan 2023'te Opside, artan pazar taleplerini karşılamak için proje geliştirmeyi hızlandırmak, ekip boyutunu genişletmek ve operasyonel ölçeği genişletmek için kullanılan 4 milyon dolarlık bir başlangıç turu finansmanını tamamladı.



Marka Değişimi ve Marka Yeniden Yapılanması : Opside, Ekim 2023'te resmi olarak Lumoz olarak yeniden markalaştı. Yeniden adlandırma, Optimistic Rollup ile karışıklığı önlemeyi ve ZK teknolojisine olan odağını daha iyi yansıtmayı amaçlıyordu. Yeni isim "Lumoz", ZK teknolojisinin parlaklığını ve umut verici geleceğini simgeleyen Latince "Lumos" kelimesinden türetilmiştir.



Seri A Turu Öncesi Finansman : Mart 2024'te Lumoz, Hashkey Capital ve OKX Venture liderliğindeki 120 milyon $'a varan değerlemeyle 6 milyon $'lık Seri A Öncesi finansmanı tamamladı.



Stratejik Finansman : Mayıs 2024'te Lumoz, IDG Blockchain, Blockchain Coinvestors, Gate Ventures, Summer Capital, EVG, 7upDAO, Sweep Ventures ve diğerlerinin katılımıyla stratejik finansmanı tamamlayarak 300 milyon dolara varan bir değerleme elde etti.









Lumoz, yüksek değerlemesinin yanı sıra pratik uygulamalarda da etkileyici sonuçlar elde etti. Mayıs 2023'te Lumoz, bugüne kadar 28.403 POW düğümü, 16 aktif Toplama, 470.000 ZKP gönderimi ve 20 milyon işlem örneğini içeren test ağını başlattı.





Teknik açıdan Lumoz, ETH, BSC ve Polygon test ağlarını destekleyen ZK-Rollup Launchbase'i piyasaya sürdü. Veri Kullanılabilirliği (DA) ve Paylaşımlı Sıralayıcılar gibi çeşitli modüler bileşenler sağlar. Lumoz, ZKP İki Adımlı Algoritma, NCRC, zkVerifier düğüm doğrulama mekanizması ve Lumoz RaaS Launchbase son derece uyumlu teknoloji yığını dahil olmak üzere birçok çığır açan yeniliğe imza attı. Ek olarak Lumoz, ZKFair'de Merlin Chain'in ZK hesaplamalarını destekleyerek ilk teknoloji uygulamasını kolaylaştırıyor.

3.Birleşik ZK Teknoloji Çözümleri

Lumoz modüler bilgi işlem katmanları sunar.

Modüler Toplama, blockchain üçlemini çözmek için yeni bir yaklaşım sağlar. Tipik olarak Rollup, blockchain sistemini farklı modüllere bölerek katmanlı bir yapıya ulaşır. Bu yaklaşım, işlem işleme verimliliğini ve veri yönetimini geliştirir, böylece merkezi olmayan yönetim, güvenlik ve ölçeklenebilirliği bir dereceye kadar dengeler. Geleneksel Toplama yapıları tipik olarak yerleşim katmanlarını, yürütme katmanlarını, fikir birliği katmanlarını ve veri kullanılabilirliği katmanlarını içerir.





Yerleşim Katmanı : Varlık güvenliğini sağlamak için Katman 1'deki blockchain varlık durumlarını günceller.



Yürütme Katmanı : Toplamadaki işlemleri işler, kaydeder ve işlem durumunu günceller.



Konsensüs Katmanı : İşlem güvenliğini sağlamak için işlemler üzerinde fikir birliğine varır.



Veri Kullanılabilirliği Katmanı : Veri izlenebilirliğini sağlamak için tüm işlem verilerini kaydeder ve toplar.



Toplama'nın dört tipik katmanına ek olarak Lumoz, Prover Katmanı adı verilen bir çekirdek modül içerir. Prover Katmanı sansüre dayanıklı dağıtılmış bilgi işlem sağlar, Sıfır Bilgi Kanıtlarını (ZKP) uygular ve işlem durumlarının orijinalliğini ve geçerliliğini sağlar.

ZK Bilgi İşlem Kaynakları + EigenLayer İkili Staking Anlatısı

Lumoz, güçlü ZK bilgi işlem kaynaklarını Lumoz Oracle, zkProver, zkVerifier ve Lumoz Chain aracılığıyla EigenLayer yeniden paylaştırma mekanizmasıyla bütünleştirir. Bu, kullanıcıların halihazırda EigenLayer'a tahsis edilmiş tokenleri yeniden almasına olanak tanıyarak Aktif Doğrulama Hizmetinin (AVS) güvenliğini artırır. Stake edilmiş tokenlar, düğümlerin kötü niyetli davranışlarını azaltmak için düğüm teminatı görevi görür.









Staking ve Yeniden Staking : Kullanıcılar, Ethereum gibi blockchain ağlarında tokenları stake eder ve bu tokenler, EigenLayer'in yeniden stake mekanizması aracılığıyla Lumoz'un AVS'sine yeniden stake edilerek doğrulama hizmetlerinin güvenliği artırılır.



Veri İşleme ve Depolama : Lumoz AVS Oracle, verileri EVM uyumlu zincirlerden alıp saklayarak veri kullanılabilirliğini ve bütünlüğünü sağlar. Bu veriler zkProver için girdi görevi görür ve zkVerifier'ın doğrulanması için gerekli bilgileri sağlar.



Görev Atama ve Yürütme : Lumoz Chain, hesaplamalı görevleri zkProver düğümlerine tahsis ederek görev zamanlamasını yönetir. zkProver düğümleri, ZKP'ler oluşturmak için bu görevleri yürütür.



Sonuç Doğrulama ve Onaylama : zkVerifier düğümleri, hesaplamalı sonuçların doğruluğunu sağlamak için zkProver tarafından oluşturulan kanıtları doğrular. Başarılı doğrulamanın ardından Lumoz Chain, sonuçları blok zincirine kaydeder ve katılımcı düğümleri bir ödül mekanizması aracılığıyla teşvik eder.



Bu süreçte, birden fazla doğrulama sunucusunun bir token havuzunu paylaşmasına izin verilir, böylece yüksek hesaplama taleplerine sahip ZKP'lerin oluşturulması için çok önemli olan kaynak kullanımı ve hesaplama verimliliği artar. Lumoz, yeniden alım yoluyla Polygon EVM, Scroll vb. gibi çeşitli EVM uyumlu blockchain ortamlarını daha iyi destekleyerek platformun ölçeklenebilirliğini artırabilir.

ZKP Hesaplama ve Gönderim Mekanizmalarını Optimize Etme

Lumoz, ZKP'lerin paralel hesaplamasını ve sıralı sunulmasını destekleyerek ZKP hesaplama ve gönderim mekanizmalarını optimize eder. ZKP'leri, farklı zkProver düğümlerinde hesaplanabilen birden fazla alt göreve ayrıştırır ve bu alt görevler için doğru gönderim sırasının sağlanmasını sağlar.





Ek olarak Lumoz, ZKP'leri işlemek için birden fazla ZKP'yi daha küçük bir ZKP'de toplayan yeni bir özyinelemeli toplama algoritması sunuyor. Bu özyinelemeli yaklaşım, ZKP'lerin boyutunu ve karmaşıklığını azaltır, böylece blockchain depolama ve hesaplama kaynaklarına olan talebi azaltır.





Toplayıcı, zkProver içinde temel yönetici olarak görev yaparak hesaplama görevlerinin verimli bir şekilde tahsis edilmesini ve doğrulamanın hassas şekilde planlanmasını sağlar.

Son Derece Uyumlu ZK-RaaS Çözümü

Lumoz, başlangıcından itibaren kurulumu en kolay ve en uyumlu ZK-Rollup çözümünü geliştirmeyi hedefledi. Bugün ZK-RaaS Başlatma Tabanı, tüm ana akım zkEVM teknolojilerini destekleyerek geliştiricilerin ZK-Rollup'ı yalnızca birkaç basit adımla kolayca dağıtmasına ve başlatmasına olanak tanır.





Temel Katman Seçimi : Lumoz, ETH, Polygon, Lumoz zinciri vb. gibi çeşitli ağları destekler.



zkEVM Yapılandırması : Polygon zkEVM, zkSync, Scroll ve StarkNet gibi gerçek ihtiyaçlara göre zkEVM türünü seçin.



Gas Token ve Veri Kullanılabilirlik Katmanı : İşlem güvenliğini sağlamak için proje gereksinimlerine göre gas token'ı ve ilgili veri kullanılabilirliği katmanını seçin.



Modüler Özelleştirme : Lumoz, gerektiğinde doğrudan ZK-Rollup'a entegre edilebilecek bir dizi işlevsel modül sunar.

Özellikle Lumoz'un ZK-RaaS platformu aynı anda birden fazla mimari modeli destekliyor.





Modüler Bilgi İşlem Katmanı :Lumoz, Op Stack + ZK Fraud Proof gibi mimariler de dahil olmak üzere çeşitli Katman 2 çözümlerini destekleyebilen modüler bir bilgi işlem katmanı sunar. Bu modüler yaklaşım, geliştiricilerin farklı temel katmanları, zkEVM türlerini, veri kullanılabilirliği katmanlarını ve sıralayıcıları gerektiği gibi seçmesine olanak tanır. Yerel Çapraz Toplama İletişimi: Lumoz aynı zamanda aynı temel zincirdeki farklı ZK-Rollup'lar arasındaki yerel çapraz Toplama iletişimini de destekler. Bu iletişim mekanizması, bir Toplamadaki adreslerin başka bir Toplamadaki sözleşmelerle doğrudan etkileşime girmesine olanak tanır ve böylece uygulamalar arasındaki birlikte çalışabilirliği artırır. Özelleştirilebilir Altyapı Hizmetleri: Lumoz, köprüleme arayüzleri, özelleştirilmiş zkEVM türleri, blok kaşifleri, merkezi olmayan borsalar, merkezi olmayan kimlik sistemleri, cüzdan altyapısı ve daha fazlasını içeren çeşitli altyapı hizmetleri sunar. Bu hizmetler geliştiricilerin ZK-Rollup'ın çeşitli yönlerini proje gereksinimlerine göre özelleştirmelerine olanak tanır.



Lumoz'un katkıları sayesinde, ZK-Rollup'ların dağıtımı zordan kolaya geçiş yapıyor ve potansiyel olarak ZKP uygulamasının benimsenmesinde bir trendin başlangıcına işaret ediyor.

4.Node ön satış fırsatını değerlendirin

zkVerifier lisanslarının satışı.

Lumoz, 10 farklı fiyat kademesine bölünmüş 100.000 lisans sunan zkVerifier sertifika mekanizmasını uyguluyor. Yalnızca lisansa sahip kullanıcılar zkVerifier düğümlerini çalıştırabilir ve çalıştırmak ve kar elde etmek için sertifikaları diğer düğümlere devredebilir. zkVerifier satış etkinliği üç ana aşamaya ayrılmıştır: beyaz liste aşaması (17 Haziran 15:00 UTC+8), beyaz liste satış aşaması (25 Haziran 15:00 UTC+8) ve genel satış aşaması (3 Temmuz 15: 00 UTC+8). Beyaz liste aşamasındaki kullanıcılar, beyaz liste satışı aşamasında %10'luk bir satın alma indiriminden yararlanır ve ayrıca başkalarını lisans satın almaya davet ettiklerinde de %10'luk bir indirim alabilirler.





Lumoz, geleneksel node lisans satışlarından farklı olarak kullanıcılara Lumoz puan dağıtımı sağlıyor. 25 Haziran'dan 4 Ağustos'a kadar günlük 1 milyon Lumoz puanı dağıtılacak. Puanların dağılımı stake edilen lisans miktarına göre ağırlıklandırılacaktır. Katılan takımlar genel ağırlıklarını artırabilir. Ek olarak, kullanıcılar stake etme lisansını ne kadar erken satın alırsa, ödül kazanma şansları da o kadar yüksek olur. TGE sonrasında Lumoz puanına sahip kullanıcılar tokenlerin %25'ini paylaşabilecek.









Lumoz, satın alınan lisanslar için bir geri ödeme mekanizması sunarak kullanıcıların satın alma parasının %80'ini TGE'den sonraki 6 aylık süre içinde geri almalarına olanak tanıyarak riskleri büyük ölçüde ortadan kaldırır.





Açıkçası, zkVerifier lisanslarını satın almak, düşük riskle yüksek getiri sunan çok kazançlı bir iş fırsatıdır. Bu nedenle lisans satın alma faaliyeti son derece yoğundur. Bu yazının yazıldığı an itibarıyla 54.752 lisans satılmış olup, 62.705.216 $ gibi şaşırtıcı bir FDV ile Aşama 6'ya ulaşılmıştır.









Jeton modeli

Lumoz'un token ekonomik modeli, iki token sağlayan tipik bir çift tokenli yönetim modelini takip ediyor: MOZ ve esMOZ.

MOZ, ağın temel varlığı olarak hizmet veren, ana ağın yerel tokenidir.





MOZ, Lumoz ana ağında işlem gaz ücreti olarak kullanılabilir.

Lumoz tarafından sağlanan ZKP hizmetleri ve AI bilgi işlem gücü hizmetleri için ödeme MOZ cinsinden yapılmalıdır.

MOZ, 1:1 oranında esMOZ ile değiştirilebilir.

esMOZ ise ana ağda ekosistem geliştirme ve bakımı için yönetişim tokeni görevi görüyor.

Lumoz, ana ağ bilgi işlem güç sağlayıcılarını ve düğüm operatörlerini teşvik etmek için esMOZ'u ödül olarak sunuyor.

Kullanıcılar ağ delegasyonu için esMOZ'u kullanarak merkezi olmayan yönetime olanak tanır.



esMOZ'un geri ödeme oranının zaman içinde değiştiğini belirtmekte fayda var: 10 günlük geri ödeme süresi boyunca oran %100'dür; 7 günlük süre için %70'tir; 3 günlük süre için %50'dir; 1 günlük süre için ise %10'dur. Bu geri ödeme mekanizması, madencilerin tokenleri kullanmasından kaynaklanan piyasa baskısını hafifletmeye yardımcı olur ve bilgisayar korsanlığı saldırılarının ardından büyük ölçekli esMOZ itfalarının neden olduğu piyasa bozulmasını etkili bir şekilde önler, böylece MOZ alıcılarının çıkarlarını korur.

5.Lumoz konusunda neden iyimserim?

2022'de Vitalik, ZK-Rollup'ın canlı gelişimini belirleyen Layer2 Rollup'ların geleceği için ZK-Rollup'ın en uygun çözüm olacağını öne sürdü.









Lumoz'un ortaya çıkışı, ZK-Rollup'ların önceden parçalanmış ortamını bütünleştirerek yapılarını optimize ederken aynı zamanda ZK-Rollup'lar için akıcı bir dağıtım süreci yaratıyor.





Rollup devrimi yaklaşırken Lumoz'un ortaya çıkışı, ZK-Rollup'ları entegre etme ve sektördeki yenilikçiliği artırma yönündeki acil talebi karşılıyor.

Lumoz, staking konseptinde EigenLayer ile birleştirilmiş, ana ağ güvenliğini ve ölçeklenebilirliğini artıran modüler bir bilgi işlem katmanı sunuyor.

Lumoz, ZKP sürecini optimize ederek bilgi işlem kaynaklarının kullanımını maksimuma çıkarır ve hesaplama verimliliğini artırır.

Lumoz, ZK-Rollup'ları dağıtmak için kapsamlı bir dizi yol sunarak potansiyel olarak bir ZK-Rollup proje ilerlemesi dalgasını başlatıyor.



Genel olarak, Lumoz'un ortaya çıkışı, ZK-Rollup'ların dağıtımındaki zorluklar, ZKP için yüksek hesaplamalı kaynak gereksinimleri ve hesaplamalı merkezileşmeye yol açan sorunlar gibi geçmişteki zorluklara değinecektir. Bu, ZK-Rollup'ların gelecekteki gelişimi için ileriye doğru atılmış çok önemli bir adımdır.





Bu makale yalnızca bilgilendirme amaçlıdır ve finansal, yatırım veya başka tavsiye niteliğinde değildir. Yatırım kararı vermeden önce lütfen kendi araştırmanızı (DYOR) yapınız.



