Serbest Çalışanlar Tam Zamanlı Bir İşe Girerek Satışlarını Yaparlar mı?

İş, yaşam ve denge üzerine düşünceler





Yasal Uyarı: İşten çıkarmalar ve işe alımların dondurulduğu bir dönemde bir işim olduğu için gerçekten müteşekkirim, bu tamamen iş bulduktan ve sahtekârlık sendromunu hissettikten sonraki deneyimim.

Yazar olmak üzerine

Her yazar gibi ben de çalışmalarımın kitleler tarafından tüketilecek kadar iyi olmasını hayal ettim, hayır, ÜCRET almak istedim.





İçeriğin tüketim için ücretsiz olmasını beklediğimiz bir dünyada zamanım, deneyimim ve emeğimin karşılığını beklemeye nasıl cesaret edebilirim?





Biliyorum. Daha iyi bilmeliyim.





Gözbebekleri için yarışan sayısız eğlence caddesi ve dikkat aralığı giderek azalan bir izleyici kitlesi, bazen zanaatınızı uyarlamanız gerektiği anlamına geliyordu; bu, hakkında yazmak istemediğiniz şeyleri yazmak anlamına gelse bile.





İlk defa listeler yazmaya başladığımda tükendiğimi hissettim.





Matkabı biliyorsun.





Listelerin okunması kolaydır; kaydırılabilirlik için tasarlandıkları için size tek bakışta pek çok seçenek sunarlar. Y kuşağının konuşması, kelime oyunları (kelime oyunlarından gerçekten nefret ediyordum), gizemin eklenmesi: "5 Numara sizi şaşırtacak!" , "gizli mücevher" teriminin kullanımı - devam edebilirim. 27 numaraya geldiğinizde gösterdiğimiz sıkı çalışmayı düşünüyor musunuz? Metni bile okuyor musun?





Sizin okumanız 2 dakikanızı aldı, benim toparlamam ise iki günümü aldı. Söylemeye gerek yok, bu rakamlar kendimi daha iyi hissetmemi sağlamadı.





Ancak listeler bize insanların ne istediği hakkında çok şey anlatır ve bu değerli/pazarlanabilir bilgilerdir.

Dijital bir dünya için yazmak

Neil Postman'ın yazdığı "Kendimizi Ölümüne Eğlendirmek" görsel medyaya geçişi ve bunun bilgiyi işleme biçimimizi nasıl değiştirdiğini tartışıyor. Televizyonun topluma girmesiyle siyaset, haber, eğitim, ekonomi gibi eskiden ciddi olan konular bizim için eğlenceye dönüştü. Özellikle her şeye kapitalizmin merceğinden baktığımızda dikkat para haline geliyor.





Uyandığımız her saatte bilgi bombardımanına uğruyoruz ve en bilgili olanlar bile neyin önemli, neyin gerçek olduğunu ayırt edemiyor. Aynı zamanda alaycı kalmak sizi kapatır. Başka bir deyişle, eğer bunu bugün yapmak istiyorsanız, bir nevi satış yapmalısınız. Örneğin, bir liste veya tiktok videosu size 2 saatlik bir video dersinin neler yapabileceğini öğretemez ama hangisi daha fazla izlenme alır?





İşleri anlaşılmasını kolaylaştırmak, içeriği doğruluk için değil hız için optimize etmektir. Dolayısıyla her ne kadar her şey yanıltıcı olsa da gazetecilik dürüstlüğü her zaman öncelik değildir.





Okulda olağanüstü makaleler yazan ve yayımlanmış yazar olma hayalleri kuran çocukları tanıyor musunuz? Listeler yazmaya başladılar (çok teşekkürler buzzfeed ). Liste yazarları kendi zanaatlarının sanatçısı olarak görülmese de, en azından para alıyorlar.





Listeler talebi karşılar ve bir sorunu çözer. Aksi takdirde kendi başınıza yapamayacak kadar yorucu olabilecek şeyleri elemenize yardımcı olurlar. Okuyuculara seçilmiş seçenekleri düzenleyerek ve sunarak değer katarlar.





Bunda bir değer var. Talebi karşılamak, sorunları çözmek, hedef kitlenizi tanımak ve bilgileri düzenlemek, meslekler arasında kullanılabilecek temel aktarılabilir becerilerdir.

Düşünce 1: Çalışmanızı KENDİNİZDEN ayırın.

Sen yaptığın işten daha fazlasısın. Ancak birçok yazar için (ben de dahil), bazen gösteriyi ego yönetebilir.





Elbette, istediğiniz her şeyi yazma ve karşılığında para alma hayali bazılarımız için gerçekleşebilir, ancak çoğumuz için normal insanlardır, ancak bu zihniyet sizi geride tutacaktır.





Şöyle düşünün, birçok oyuncu aynı anda hem masa bekleyip hem de oyunculuk yapıyor, ancak büyük çıkışını yakaladıktan sonra masa beklemeyi bırakabiliyorlar. Başka bir deyişle, eğer işiniz için ücret almak istiyorsanız aidatınızı ödemek zorundasınız.





Bu yüzden talep edilen işi arayın. Sizi tanımıyorsa kimse ne yazdığınızı umursamayacaktır, ancak listeler sizinle ilgili değildir. Bir kurye teslimat için ödeme alır, ürünü kendisi yapmamış olsa bile hala bir değer vardır.

Düşünce 2: İtibarınızı artırın

Listeler benim en iyi çalışmalarım olarak görülmese de, portfolyomu oluşturmam ve dijital ortamın nasıl çalıştığını bildiğimi göstermem için bana zemin sağladılar. Bunu Sosyal Medya (LinkedIn) ile birleştirerek kendimi bir içerik stratejisti ve yazar olarak markalaştırabildim. Bu iyiydi çünkü insanlar beni fark etmeye başladı. Artık adınıza bir şeyler olduğuna göre, istediklerinizi biraz daha yazmaya başlayabilirsiniz. Benim için bu fikir yazıları sunmaktı.

Serbest Çalışan Olarak Yolculuk

Yolculuğun tamamıyla ilgileniyorsanız, buradaki makaleme göz atabilirsiniz.





Okuldayken halkla ilişkiler alanında staj yaptım ve bunun benim yaptığım bir şey olmadığını fark ettim. Oradayken serbest işler aramaya başladım, birkaç tanesinde şansım yaver gitti, kendi ajansımı kurdum, ağımı büyütmek için staj yapmaya devam ettim ve Linkedin profilimi optimize ettim. Kriptoya ve web 3'e girdim, seri etkinliklere katıldım ve tüm çalışmalarımı belgeledim.





TLDR, fırsatları aradım ve öyleyken bile asla rahat kalmadım.



Serbest çalışmanın doğası gereği 4 yılımı kendimi güvensiz hissederek geçirdim. Ayrıca serbest çalışmadan ayda 5 bin dolar kazandım ve bu harika hissettirse de garanti edilmediğini biliyordum bu yüzden temkinli davrandım ve sürekli olarak yeni fırsatları kolladım.





Sürekli olarak bir sonraki adımın peşinde olmak, düşünmek ve büyümek için gereken zamanı kısıtlar.

Düşünce 3: Kendi toksik özelliklerinizin farkına varın

Kendi işinin patronu olmak harika. Özgürlüğünüz ve esnekliğiniz var ve kimseye hesap vermiyorsunuz. Ancak pek çok insan sizinle ilişki kuramaz. Kendinizi yalnız hissedersiniz ve destek için sizinle aynı idealleri paylaşan insanları aramaya başlarsınız.





Ne yazık ki, bir yankı odasına düştün.





Özellikle bu “özgürlüğü” tattığım ve maddi olarak kendimi destekleyebildiğim için, kurumsal bir şirkette çalışmanın ya da tam zamanlı bir işte çalışmanın boktan bir hayat olacağına inanmaya başladım. Hiç tam zamanlı bir işte çalışmadım bile, neden bir şeyi denemeden önce yere seriyordum ki?





Kabul etmek ne kadar zor olsa da, geçmişte beni reddettikleri için tam zamanlı işleri göz ardı ettim. Tüm bu başarısız stajlar size zarar verebilir. Bu yüzden çabalarımı serbest çalışmaya, yeni kurulan şirketlerde çalışmaya ve hatta kendi işimi kurmaya harcadım çünkü giriş engelleri daha düşüktü.





Kurumsallığı reddettim. Tam tersi değil.





Bunu kendi başıma başarabileceğimi ve kurumsal bir işin onayına ihtiyacım olmadığını kanıtlamak istedim. Kendime, tam zamanlı bir işin berbat bir hayat olacağını söylemek, kendimi rahatlatma ve cesaretlendirme yolumdu. Bana göre, tam zamanlı bir iş bana hiçbir zaman istikrar sağlamadı, bu yüzden kimliğimi yan uğraşlarım etrafında oluşturdum. Adamant'a asla "düzgün bir iş" bulamayacağımı söylediğinde dijital bir göçebe olmayı planlamıştım.





Ben bir dolandırıcıyım, bu benim markamdı ve ben buyum.





Farkına varamadığım şey, her yerde ve her yerde fırsatları arama inancımdan nasıl saptığımdı.





Söylemek güvenli, işler tersine döndü.

Düşünce 4: Siz işiniz değilsiniz

“Yazmaya” ilk başladığımda çok sayıda okuyucusu olan yerel bir yayındaydı. Elbette çalışmalarım görülecekti ama bu beni tam olarak Pulitzer ödülüne aday göstermeyecekti.

Aklımın bir köşesinde yapacağım işin bu olmadığını biliyordum. Şüphelerime rağmen, bu iş bana izleyicilerinize yemek hazırlamayı öğretti ve bana ek işime başlamam için zemin sağladı.





İçerik oluşturmaya ve hizmetlerimi satmaya başladım. İşimin bazı kısımlarını dışarıdan temin ediyorum ama zamanımın büyük bir kısmını tutkuma ayırıyorum.





Yaptığım işe çok bağlandım. Bu tehlikeli.





Doyum duygum ek uğraşımdan geldiğinden, günlük işimin mutlaka aşırı tutkulu olacağım bir şey olması gerekmiyordu, değil mi?





Ne yazık ki kendimi yaptığımın dışında bir şey yaparken görmüyorum. En azından şimdi değil.

Yani tam zamanlı bir işe girecek olsam bile, bunun benim ek işlerime benzer olması gerekiyor. Eğer 9-6'm ve 6-9'um aynı şeyin varyasyonları olsaydı, sürekli "çalışıyor" olmaz mıydım?

Nerede Satıldım: İlk Kurumsal İşimi Buldum

Sıçrayış yapmak

Bir işe sahip olmanın ve para kazanmayı gerektirmeyen diğer şeyleri yapmak için zamana sahip olmanın ne anlama geldiğini yeniden değerlendirmek ve gidişatımı düşünmek için tam zamanlı bir rol üstlenmeye karar verdim - serbest meslek sahibi olmak için gerekenlere sahip miyim? Yoksa zamanımı parayla mı değiştireceğim?





Tam zamanlı bir işin iyi yanı, orada olduğunuz süre boyunca bir yapı ve istikrarın olmasıdır. Gelecek ay gelirim olur mu diye endişelenmeme gerek kalmadığı için biraz zaman ayırıp hobilere yatırım yapabildim.





İnsanlara sık sık tam zamanlı bir iş bulma niyetimin olmadığını söylüyorum. Ancak bu tamamen doğru değil. Üç şartla istisna yaparım.

Esneklik Açıklık Fırsat düzeyi





Bu fırsat şu anki işim ile geldi ve ben de evet dedim. Çevremdeki herkes benim adıma seviniyordu ama ben korkuyordum. Hayatımda ilk kez sahtekârlık sendromunu beynimin idrak edemeyeceği düzeyde tattım. Ya bir işi sürdüremezsem? Ya insanlarla iyi geçinemezsem?





En büyük korkum? Ayrılmak için fazla rahat olmaya başladım.







Bu beni en çok korkuttu çünkü kişisel markamı dolandırıcı ve serbest çalışan olmak üzerine kurmuştum. Özgürlük varlığımın ayrılmaz bir parçasıydı. Bu tam zamanlı istikrar inandığım her şeyle çelişiyordu.

Düşünce 5: Bir kere yaptıysanız tekrar yapabilirsiniz

Bir kimlik oluşturduktan sonra sıfırdan başlamak zordur. Bunu bir marka değişikliği olarak düşünün, ancak tek başınızasınız ve insanları bu değişikliğin haklı olduğuna ikna etmeye çalışan bir ekip yok.





Rahat bir serbest çalışan olmaktan (konfor görecelidir) büyük bir dünyada küçük bir kıza dönüştüm.





Bunun bir bakış açısı meselesi olduğunun farkındayım. Etrafımdaki insanları bunun hala markamın bir parçası olduğuna ikna edebilirsem, bu işi kendi avantajıma çevirebilirim. Aslında bağımsız olarak öğrendiğim dersleri alıp işime uygulayabiliyorum. Bu sadece seviye atlamamı gerektiren daha büyük bir proje. Bunu yapabilirim.

Düşünce 6: Kendinizi tanıyın ve başarı için plan yapın

Bir şeyleri yapmanın nedenini anlamak, bir sonraki hamlenize rehberlik etmenize yardımcı olabilir. Ancak plan yapmadan olayların akışına bırakmak beklenmedik sürprizleri de beraberinde getirebilir.

Nedenini bil

Benim için hedeflerimin ana hatlarını çizen net ifadeler hazırladım.





İşte bir örnek:





“Ağ oluşturmak ve temel tasarruflarımı artırmak için kurumsal bir işe giriyorum. Bu bana gelecekteki yollarımda ilham verebilecek yeni ve parlak insanlarla tanışmamı sağlayacak. Ayrıca kendime, kendime meydan okuma ve bu alanda uzman olan diğerlerinden öğrenme fırsatı da vereceğim."





Bu, kişisel değerlerimi ve amacımı üstlendiğim işle uyumlu hale getirmeme yardımcı oldu. Bana göre olmadığını düşündüğüm bir alana kendimi sığdırabildim. Sadece birkaç zihniyet değişikliği gerektirdiği ortaya çıktı.

USP'lerinizi bilin

Benzersiz satış noktanız (USP), kendinizi her yerden herkese pazarlamanın anahtarıdır. USP'lerinizi ve hangi konularda iyi olduğunuzu bilmek birlikte çalıştığınız insanlarla sinerjinizi bulmanıza yardımcı olacaktır. Kendinize yer ayırabilecek ve daha fazla fırsat elde edebileceksiniz. Bu zihniyet sadece iş için değil hayat için de geçerlidir. Hiç kimse elinizden tutup size gideceğiniz yolda rehberlik etmeyecek.

Bir eylem planınız olsun

İster kurumsal basamakları tırmanmayı, ister dijital göçebe olmayı seçsem, hedeflerimi ve onlara nasıl ulaşmayı planladığımı planlamam gerekecek.





Hala bazı şeyleri çözmeye çalışıyorum. Bir şeyleri planlamak ve “planları” belgelemek benim için hiç bu kadar kolay olmamıştı. Dört yıl boyunca serbest çalıştıktan sonra bile, daha fazla yinelemeye gerek kalmayacak kadar iyi çalışan bir organizasyon, otomasyon veya üretim sistemi bulamadım.





Peki, bu yeni kurumsal rol karşısında ne kadar bunaldığımı hayal edebiliyor musunuz? Haha. Sorun değil, ben MVP'yi (minimum uygulanabilir ürün) yaratmaya, işleri yaymaya, geri bildirim toplamaya ve sistemimi yeniden çalışmaya kesinlikle inanıyorum. Kaybolmuş ve kafası karışmış olanlara rağmen kimse ne yaptığını gerçekten bilmiyor. Kendime tavsiyem?





Darbelere göğüs ger, uyum sağla ve deneyimlerinden ders al.





Bir dahaki sefere kadar.





Burada da yayınlandı.