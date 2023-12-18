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Script Ağı (SCPT): Merkezi Olmayan Eğlencede Bütünsel Bir Devrimile@zexprwire
1,219 okumalar
1,219 okumalar

Script Ağı (SCPT): Merkezi Olmayan Eğlencede Bütünsel Bir Devrim

ile ZEX MEDIA3m2023/12/18
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Çok uzun; Okumak

Script Network (SCPT), eğlenceyi bütünsel bir yaklaşımla yeniden tanımlayarak kripto yıldızlığına hazırlanıyor. 20 Aralık 2023'te KuCoin ve MEXC'de kullanıma sunulacak.
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Kripto para birimlerinin sürekli gelişen ortamında, Script Network ($SCPT), merkezi olmayan eğlenceyi yeniden tanımlamaya hazır, yıkıcı bir güç olarak ortaya çıkıyor. Kripto ufkunu incelerken odak noktamız, her biri benzersiz özelliklere sahip üç dikkate değer projenin ($RNDR, $THETA ve $GALA) karşılaştırmalı analizine dönüyor. Bununla birlikte, Script Network'ün bütünsel yaklaşımı onu altcoin yarışında potansiyel bir lider olarak konumlandırıyor ve 2024 potansiyel olarak onun atılım yılı olacak.


Render Ağı ($RNDR): Merkezi Olmayan İşlemenin Vizyoner Sıçrayışı


Blockchain ve yaratıcı endüstrilerin kesiştiği noktada, $RNDR, Render Token, 3D içerik oluşturucuların bilgi işlem gücünden yararlanma şeklini dönüştüren merkezi olmayan oluşturma hizmetlerini öngörüyor. Ancak, özellikle ölçeklenebilirlik endişeleri ve merkezi olmayan işleme teknolojilerinin yaygın olarak benimsenmesi ihtiyacı gibi zorluklar ortaya çıkıyor.


Theta Ağı ($THETA): Blockchain'in Video Devrimi


"Blockchain'deki YouTube" olarak müjdelenen Theta Network, merkezi olmayan bir içerik dağıtım ağı (CDN) oluşturarak video akışında devrim yaratmayı hedefliyor. Kayda değer çekiş ve ortaklıklara rağmen Theta'nın başarısı, merkezi olmayan video akışının yaygın olarak benimsenmesine bağlı.


Gala ($GALA): Oyunun Merkezi Olmayan Geleceği


Blockchain oyunlarında $GALA merkezde yer alıyor, oyun ekosistemini merkezden uzaklaştırıyor ve oyuncuları ve geliştiricileri güçlendiriyor. Bununla birlikte, oyun tokenı alanındaki sıkı rekabet, yaygın olarak benimsenme arayışında zorluklar yaratmaktadır.


Script Ağı (SCPT): Merkezi Olmayan Eğlencenin Bütünsel Ekosistemi


Şimdi dikkatimizi Script Network'e (SCPT) çevirerek, merkezinde Script TV bulunan kapsamlı bir ekosistem sunuyor. Bu izle-kazan canlı TV platformu, içeriğin nasıl tüketildiğini yeniden şekillendiriyor ve kripto endüstrisinde video reklamcılığında devrim yaratıyor.


Script Network, izle-kazan işlevselliği, merkezi olmayan reklamları, oyunlaştırılmış ödülleri ve tamamen merkezi olmayan video depolama çözümüyle öne çıkıyor. Benzerlerinden farklı olarak Script Network, kripto alanının yalnızca bir yönüne odaklanmıyor; merkezi olmayan eğlenceye bütünsel bir yaklaşım sunar.


Script Ağı Neden Lider Olabilir?


Script Network'ün $RNDR, $THETA ve $GALA'yı aşma potansiyeli, çeşitlendirilmiş yaklaşımında yatmaktadır. Kazanmak için izle, merkezi olmayan reklamcılık, oyunlaştırılmış ödüller ve video depolama çözümlerini kapsayan kusursuz bir ekosistem sunar. Gelir akışlarındaki bu çeşitlilik, sürdürülebilir büyüme için sağlam bir model sergileyerek Script Network'ün temelini güçlendiriyor.


Video dağıtım ağındaki 150.000'den fazla kod satırı, küresel stüdyo ortaklıkları ve 1. kademe lisanslı reklamlarıyla Script Network, pazarda önemli bir çekiş gücü kazandı.


Anı Yakalamak: KuCoin ve MEXC'de Komut Dosyası Ağı Lansmanı


Script Network, 20 Aralık 2023'te KuCoin ve MEXC'de lansmanına hazırlanırken, kripto topluluğu proje için yeni zirveler bekliyor. Bu stratejik hamlenin likiditeyi artırması ve Script Network'ün erişimini daha geniş bir kitleye genişletmesi bekleniyor. Kendilerini merkezi olmayan eğlence ve reklamcılıkta ön sıralarda konumlandırmak isteyen yatırımcıların, Script Network'teki potansiyeli keşfetmeleri teşvik edilmektedir.


Sonuç: Kriptoda Dönüştürücü Bir Güç


Sonuç olarak Script Network sıradan bir altcoin değil; kripto alanının çeşitli yönlerini kusursuz bir ekosistemde birleştiren dönüştürücü bir güçtür. Eğilimler, bütünsel yaklaşımının onu $RNDR, $THETA ve $GALA'yı aşarak kripto arenasında öncü olarak konumlandırabileceğini gösteriyor. KuCoin ve MEXC'de yaklaşan lansman çok önemli bir anı işaret ediyor; Script Ağı devriminin bir parçası olma şansınızı kaçırmayın.


Komut Dosyası Ağı hakkında daha fazla bilgi için şu adresi ziyaret edin:

- Web sitesi: https://www.script.tv

- Twitter: https://twitter.com/script_network

- Telgraf: https://t.me/scriptnetworkann


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