PDF'lerden metin çıkartmak neden hala bir hack gibi hissediyor - ve AI'yı tutan miras tasarımı

LLM ile çalışan geliştiriciler sürekli olarak belge analizine girerler. Ve her birkaç ayda bir, PDF sorunu etrafında yeni bir hype dalgası (veya hayal kırıklığı) vardır. O anlarda, bir dosya biçiminin nasıl bu kadar büyük bir baş ağrısı haline geldiğine dair yazılım insanlarının hayal kırıklığına uğradığını görmek nadir değildir.





LLM'ler resme girmeden çok önce, tüm SaaS işletmeleri PDF'lerin karmaşıklığını yönetmek için inşa edilmişti. ve iyi bir nedenden dolayı, şimdi beklediğimiz türde yapılandırılmış, makine okuma erişim için hiçbir zaman tasarlanmamış bir biçimdir.





Yazılım, Adobe Acrobat ve PDF biçimi gibi yaygınlaştığında, manzaranın kalıcı bir parçası gibi hissetmeye başlar. Bu her şeyin arkasında gerçek tasarım kararları, kısıtlamalar ve gerçek mühendislerin gerçek sorunları çözmek için yaptıkları anlaşmazlıklar olduğunu unutmak kolaydır.





Evet, PDF'ler hayal kırıklığına uğramaktadır. Ama kırık doğmadılar. Aslında, zamanları için şaşırtıcı derecede şık bir çözümdü.





Bu hikaye, PDF biçiminin kökenini keşfetmek için bir adım geriye gidiyor: nasıl ortaya çıktı, hangi sorunları çözmek için çabalıyor ve 90'lı yılların başında alınan kararlar günümüzde hala nasıl çarpıyor?

80'li yıllarda, kağıttan piksellere kadar.

Değişim başladı.Kişisel bilgisayarlar popülerlikte patladı ve kağıt belgeler artık varsayılan değildi.VisiCalc, WordStar, WordPerfect ve erken Microsoft Word gibi yazma, düzenleme ve paylaşım için yeni bir yolun başlangıcıydı.

80'li yılların sonlarına kadar, PC paketleri yazıcıdan başka bir şey yoktu. Yöneticiler bir toplantıdan birkaç dakika önce raporları ayarlayabiliyorlardı. Analitisyenler tablolarda “ne olursa olsun” senaryoları çalıştırıyorlardı. Öğretmenler testleri uçuruma basıyorlardı. Mühendisler planlama tablolarını dijital blueprints ile değiştirdiler.





Giderek artan ölçüde, belgeler yeni bir çalışma alanı haline geldi.Sadece nihai ürünün değil, işin gerçekten gerçekleştiği yer.

90’lı yıllar ve PDF’nin doğuşu.

1990'lı yılların başında, PC tabanlı metin işleme ve elektronik dosya paylaşımının yükselişi birçok sorunu çözdü, yeni olanları da tanıttı. Her bilgisayarda kendi fontları, yazıcı sürücüleri ve düzenleme tuzakları vardı. Bir makinenin mükemmel göründüğü bir rapor, diğerine karışık bir karışıklık olarak yazdırılabilir. dosya paylaşımı bir kumar haline geldi.





Bunu düzeltmek için, 1991 yılında Adobe ortak kurucusu John Warnock ve ekibi, gerçekten evrensel bir belge biçimi yaratmak için kod adıyla “Camelot” adlı bir proje başlattı.





PDF'ler, kullanıcıların belgeleri sürpriz olmadan paylaşmalarına olanak tanır ve ekranda gördüğünüz her şey tam olarak aynı şekilde basılır. Adobe, 1994'te ücretsiz Acrobat Reader'ı kullanıma sunar ve beş yıl içinde PDF, ürün kılavuzlarından ve kurumsal raporlardan hükümet formlarına ve akademik makalelere kadar her şey için geçerli biçim haline geldi.





2000'li yılların başında, "PDF olarak ihraç" hemen hemen her yazma aracında tek tıkla bir seçenekti ve endüstrilerdeki kuruluşlar dağıtım, arşivleme ve uyumluluk için bunu kabul ettiler.

The PDF Design Trap

PDF'leri bu kadar çekici kılan şey (pixel-mükemmel sadakat vaatleri) aynı zamanda gizli bir kompromis getirdi: içeriği sert, basılı bir yapıya kilitledi.





Her kusursuz sayfanın altında temel olarak bir dijital anlık resim vardı, bir yazıcıdan çıkan şeyleri taklit etmek için inşa edilmişti. Başlıklar, tablolar, paragraflar, hiçbirinin semantik anlamı yoktu. Bir bilgisayarda, sadece koordinatlar ve metin kutuları bir tabloya yayılmıştı.





İlk başta, bu önemli değildi. ama belgeler masaüstünden web tarayıcılarına, mobil ekranlara ve otomatik boru hattlarına taşındıkça, çatlaklar ortaya çıkmaya başladı. temiz verileri çıkarmak ister misiniz? bir telefonda metin yeniden akışı? belge yapısını anlamak? aniden, insanlar için temiz göründüğü şey makineler için bir karışıklık haline geldi.



PDF ve diğer modernizasyon girişimleri

Adobe bu soruna kör değildi. Etiketli PDF (2001'de tanıtıldı ve daha sonra erişilebilirlik için PDF/UA'da formalleştirildi) HTML benzeri bir mantıksal yapıyı ekledi. Hiçbir zaman evrensel olmadı, ancak erişilebilir hükümet belgeleri için zorunludur ve büyük işletme iş akışlarında yaygın olarak kullanılır. PDF/A'nın uzun vadeli arşivleme, XMP metadata desteği ve 2008'de spesifikasyonun ISO'ya aktarılması, biçimini modernize etmek için sürekli çaba göstermektedir.





Bunu DocuSign gibi ağır ağırlıklarda, DocHub gibi birçok web tabanlı PDF editöründe ve Poppler gibi açık kaynak kütüphanelerinde görüyorsunuz, geliştiriciler sadece PDF'lerden metin çıkarmak için güveniyorlar.





Bu yüzden de büyük bulut oyuncuları bu soruna ciddi bir AI kasını atıyor: Textract ile AWS, Document AI ile Google ve Azure AI Document Intelligence ile Microsoft. Piyasalar ortaya çıktı, ürünler takip etti ve bol miktarda gelir akıştı.

AI-Native PDF Handling’in Yükselişi

ChatGPT'yi vurduğunda, "PDF sorunu" patladı. şirketler verilerini LLM'lere aktarmak için uğraştılar, ancak duvara çarptılar: değerli bilgilerin çoğu PDF'ler içinde kilitlendi.





Başlangıçta, hedef basitti: sadece Retrieval-Augmented Generation (RAG) için temiz metin çıkarmak. Ama bu çabucak çok temel ortaya çıktı. Çizim farkındalığı olmadan, sütunlardan metin karıştı, tablolar anlamsızlığa dönüştü, görüntüler göz ardı edildi ve önemli bağlam kayboldu.





Modern Doküman AI artık bir belgenin görsel ve mantıksal düzenini anlamak için modeller yetiştirir: başlıkları, paragrafları, tabloları ve resimler tanımlar.





Bu AI kümesi, işlediğimiz karmaşıklığın tam boyutunu ortaya koyuyor.Daha basit bir veri istismarı olmalı, şimdi birden fazla özel katman gerektirir:

Belge yapısını anlamak için layout analizi,

OCR, resimlerden ve taradığı belgelerden metin çıkarmak için,

VLM bu farklı AI bileşenlerini koordine etmek için orkestrasyon.

Her katman gecikme, potansiyel hatalar ve hesaplama maliyeti ekler. ironi şaşırtıcı: şimdiye kadar yapılan en gelişmiş AI modellerinden bazılarını kullanıyoruz, 30 yıllık bir kararın fotoğraflar gibi belgelerle ilgilendiği bir sorunu çözmek için.





PDF'ler yavaş yavaş gelişirken, baskı yapan DNA'ları her modern iş akışında maliyetleri biriktirmeye devam ediyor.Skanlı veya fotoğraflanmış yapılandırılmış biçimler, bazı engelleri getiriyor, ancak PDF'nin tasarımı acıyı güçlendiriyor.

Bir yol ileri

Yıllarca süren PDF'ler bir gece içinde silinemez, ancak geçmişin tekrarlanmasını önleyebiliriz.Yeni içerikler için, varsayılan olarak semantik tutan doğuştan dijital formatlar seçin:

Web için HTML5

Teknik dokümanlar için Markdown-derived standartları,

Office uyumluluğu zorunlu olduğunda DOCX/OOXML.





Sabit bir düzen dosyası kaçınılmaz olduğunda, tam etiketler ve metadata ile ihraç etki etmez; bazı yazma araçları şimdi bunu otomatikleştirir. PDF/UA uyumluluğunu gerektiren hükümet alım kuralları olumlu bir öncekidir.





W3C'nin Portable Web Publication veya EPUB 3 gibi uzun vadeli, açık standartlar, gelecekteki konteynerize edilmiş JSON tabanlı biçimlerle birlikte, yapıyı feda etmeden sadakat vaat ediyor. bunları yaygın yazma araçlarında desteklemek (ve kullanıcılara bunları uygulamak için eğitmek) bir sözleşmeden metin çıkarmak için yeni nesil vizyon modellerini yazmaktan kurtulacaktır.





PDF’lerin hikayesi, ilk tasarım seçeneklerinin on yıllarca geri döndüğünü kanıtlar.Öğrenme, 1991’in sorunu çözen mühendisleri aldatmaktır; bugünün “yeterince iyi” anahtar kelimelerinin yarının pahalı elbiselerine dönüştüğünü kabul etmektir.





Zaten eski formatlarla uğraşan ekipler için, örneğinÇanakkaleAçık Kaynaklı API tabanlı bir boru hattı sunarak karmaşık belgeleri LLM ve RAG iş akışları için özelleştirilmiş yapılandırılmış, parçalanmış biçimlere dönüştürün, hem barındırılmış son noktalar olarak hem de kendiliğinden yönetilen altyapı olarak kullanılabilir.

Teknik profesyonel olarak kitlenizi büyütmek için çaba sarf ediyor musunuz?

Tech Audience Accelerator HakkındaTeknolojik yaratıcılar için haber bültenine gitmek, izleyicilerini büyütmek için ciddi. 30 milyon izlenimimin arkasındaki kanıtlanmış çerçeveleri, şablonları ve taktikleri alacaksınız (ve sayacaksınız).











