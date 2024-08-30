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    Obsidian Rehberi: Günlük Notu Her Gün Nasıl Oluşturursunuz - Açmasanız Bileile@luca1iu
    451 okumalar
    451 okumalar

    Obsidian Rehberi: Günlük Notu Her Gün Nasıl Oluşturursunuz - Açmasanız Bile

    ile Luca Liu4m2024/08/30
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    Çok uzun; Okumak

    Daily Note eklentisi Obsidian'daki temel bir özelliktir. Sabah Obsidian'ı her açtığınızda yeni bir günlük notun oluşturulmasını sağlar. Obsidian'ı gece boyunca açık bırakırsanız ve kapatmazsanız, ertesi sabah bilgisayarınızı açtığınızda bugünün günlük notunun otomatik olarak oluşturulmadığını fark edeceksiniz.
    featured image - Obsidian Rehberi: Günlük Notu Her Gün Nasıl Oluşturursunuz - Açmasanız Bile
    Luca Liu HackerNoon profile picture

    Sorun

    Daily Note eklentisi, günlük görevlerini, düşüncelerini ve ilerlemelerini takip eden birçok kullanıcı için olmazsa olmaz olan Obsidian'daki temel bir özelliktir. Daily Notes ayarlarında, Open daily note on startup seçeneği vardır; bu, Obsidian'ı sabah her açtığınızda yeni bir günlük not oluşturulmasını sağlar.


    Ancak bir sorun var: Obsidian'ı gece boyunca açık bırakırsanız ve kapatmazsanız, ertesi sabah bilgisayarınızı açtığınızda bugünün günlük notunun otomatik olarak oluşturulmadığını fark edeceksiniz. Bunu manuel olarak oluşturmanız gerekecek ve bu da iş akışınızı biraz bozabilir.


    Bu büyük bir sorun değil, ancak bu süreci otomatikleştirmek günlük rutininizi daha sorunsuz ve daha verimli hale getirebilir.

    macOS Çözümü

    İşte benim basit, kodlama gerektirmeyen çözümüm: macOS'un yerleşik Automator kullanarak Obsidian'ın günlük yeniden başlatılmasını zamanlayın.

    Adım 1: Bir Automator İş Akışı Oluşturun

    1. Automator'ı açın: Mac'inizde Automator uygulamasını başlatın. Bunu Spotlight (Command + Space) kullanarak veya Uygulamalar klasöründe bulabilirsiniz.


    2. Yeni Bir İş Akışı Oluşturun: Bir belge türü seçmeniz istendiğinde “İş Akışı”nı seçin.


    3. Gerekli İşlemleri Ekleyin:

      • Uygulamadan Çık: Quit Application eylemini arayın ve iş akışına ekleyin. Obsidian.app'ten çıkmak için ayarlayın ve uygulamanın istemler olmadan kapanmasını sağlamak için 'Değişiklikleri kaydetmeyi iste' seçeneğini devre dışı bıraktığınızdan emin olun.

      • 10 Saniye Duraklat: Pause eylemini ekleyin ve 10 saniyeye ayarlayın. Bu kısa duraklama, Obsidian'ın yeniden açılmadan önce tamamen kapanmasını sağlar.

      • Uygulamayı Başlat: Son olarak, Launch Application eylemini ekleyin ve Obsidian.app'i tekrar açacak şekilde ayarlayın. Bu, yeni notu oluşturarak “Başlangıçta günlük notu aç” özelliğini tetikleyecektir.


    4. İş Akışını Test Edin: İş akışını test etmek için Automator penceresinin sağ üst köşesindeki Run düğmesine tıklayın.


    5. İş Akışını Kaydedin: İş akışınızı reopenObsidia gibi tanınabilir bir adla bilgisayarınızda uygun bir yere kaydedin.

    Adım 2: Takvimi Kullanarak İş Akışını Planlayın

    1. Takvimi açın: Mac'inizde Takvim uygulamasını başlatın.


    2. Yeni Bir Etkinlik Oluşturun: Normalde iş gününüze başladığınız saatte yeni bir etkinlik oluşturun.


    3. Etkinliğin Tekrarlanmasını Ayarlayın: Etkinliğin ihtiyaçlarınıza bağlı olarak iş günlerinde veya her gün tekrarlanmasını yapılandırın.


    4. Özel Uyarı Ekle:

      • Etkinlik ayrıntılarında Alert tıklayın, ardından Custom seçin.
      • Uyarı türü olarak Open File seçin.
      • Other seçin ve daha önce kaydettiğiniz Automator iş akışına gidin. Bu, olayı iş akışınıza bağlayacaktır.

    Adım 3: Kurulumu Test Edin

    Otomasyonu Test Edin: Bir sonraki zamanlanmış zamanda, iş akışının doğru şekilde çıkıp çıkmadığını ve Obsidian'ı yeniden başlatıp günlük notunuzu otomatik olarak oluşturup oluşturmadığını gözlemleyin. Gerektiğinde ayarlamalar yapın.

    Windows Çözümü

    Windows kullanıcıları için, Windows'da yerleşik bir araç olan Görev Zamanlayıcı'yı kullanarak Obsidian'ın benzer bir otomatik günlük yeniden başlatılmasını sağlayabilirsiniz. İşte nasıl ayarlayacağınız:

    Adım 1: Toplu Komut Dosyası Oluşturun

    1. Not Defteri'ni açın: Not Defteri'ni açın.


    2. Toplu Komut Dosyasını Yazın: Aşağıdaki kodu Not Defteri'ne kopyalayıp yapıştırın ve C:\path\to\Obsidian.exe bilgisayarınızdaki Obsidian'ın yoluyla değiştirin.

       @echo off taskkill /IM Obsidian.exe /F timeout /t 10 start "" "C:\path\to\Obsidian.exe"

    3. Komut Dosyasını Kaydedin: reopenObsidian.bat dosyasını .bat uzantısıyla kaydedin.

    Adım 2: Görev Zamanlayıcıyı Kullanarak Toplu Komut Dosyasını Zamanlayın

    1. Görev Zamanlayıcısını açın: Win + R tuşlarına basın, taskschd.msc yazın ve Enter'a basın.


    2. Yeni Görev Oluşturun: Görev Zamanlayıcı'da, sağdaki Eylemler bölmesinde Create Task tıklayın. Adını verin, Daily seçin, saati ayarlayın ve Start a program seçin.


    3. Toplu İş Dosyasını Seçin: Kaydettiğiniz .bat dosyasına gidin ve onu seçin.


    4. Bitir: Kaydetmek için Finish tıklayın.

    Çözüm

    Bu adımları izleyerek, Obsidian'daki günlük notunuz her sabah herhangi bir manuel müdahale olmadan otomatik olarak oluşturulacaktır. Bu kurulum, hiçbir günü kaçırmamanızı, notlarınızın düzenli ve iş akışınızın sorunsuz olmasını sağlar.

    Verilerle ilgili içgörüleri benimle keşfetmeye zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Katılımınızı takdir ediyorum. Bu bilgileri yararlı bulursanız, beni takip etmenizi veya benimle bağlantı kurmanızı rica ediyorum Linkedin veya X (@Luca_DataTeam). Keyifli keşifler!👋

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    About Author

    Luca Liu HackerNoon profile picture
    Luca Liu@luca1iu
    Hello there! 👋 I'm Luca, a BI Developer with a passion for all things data, Proficient in Python, SQL and Power BI
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    purcat-imgprogramming #workflow #obsidian #productivity #automation #macos #daily-note-plug-in #hackernoon-top-story #macos-guide

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