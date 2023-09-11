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    MVDream AI ile 3D Model Oluşturmada Devrim Yaratıyorile@whatsai
    2,185 okumalar
    2,185 okumalar

    MVDream AI ile 3D Model Oluşturmada Devrim Yaratıyor

    ile Louis Bouchard2m2023/09/11
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    Çok uzun; Okumak

    MVDream, 3D modelleme alanında neyin mümkün olduğunu yeniden tanımlayan, oyunun kurallarını değiştiren bir yapay zeka modelidir. Bu yapay zeka santralinin iç işleyişini, mimarisini ve kullandığı ustaca teknikleri keşfedeceğiz. Ayrıca 2 boyutlu görüntü dağılım modelinden çoklu görüntü dağılım modeline doğru evrimini de keşfedeceksiniz.
    featured image - MVDream AI ile 3D Model Oluşturmada Devrim Yaratıyor
    Louis Bouchard HackerNoon profile picture

    Bu videoda, 3D modelleme alanında neyin mümkün olduğunu yeniden tanımlayan, oyunun kurallarını değiştiren bir yapay zeka modeli olan MVDream'in çığır açan teknolojisinin derinliklerine dalıyoruz.


    Bu keşfe geçmeden önce sahneyi hazırlayalım. Metinden 3D'ye, yapay zekanın sıradan metin açıklamalarını alıp bunları şaşırtıcı 3D nesnelere dönüştürdüğü, kelimelerin yaratıcı gücü ile 3D modellemenin görsel etkisi arasında köprü kurduğu son teknoloji ürünü bir alandır. Bu, en çılgın fikirlerinizi somut bir biçimde (yalnızca resimlerle değil!) hayata geçirmek gibidir ve MVDream bu dönüştürücü arenada başı çekiyor.


    Yapay Zeka (AI), son yıllarda metin oluşturmaktan gerçekçi görüntüler oluşturmaya ve hatta kadar dev ilerlemeler kaydediyor. Ancak asıl zorluk, basit metinsel açıklamaları, dünyamızı oluşturan tüm ince ayrıntılar ve gerçekçi özelliklerle tamamlanan karmaşık 3 boyutlu modellere dönüştürmektir. MVDream'in sadece bir başlangıç adımı olarak değil, aynı zamanda metinden 3D model oluşturmada ileriye doğru muazzam bir adım olarak devreye girdiği yer burasıdır.


    Bu videoda MVDream'in şaşırtıcı yeteneklerini açıklayacağız. Bu yapay zekanın 3D modellemenin fiziğini nasıl daha önce hiç olmadığı şekilde anladığına, kısa bir cümleden başka hiçbir şeyden yüksek kaliteli, gerçekçi 3D nesneler yaratmadığına şahit olacaksınız. Geçmiş modellerin tuhaflıklarından uzak, mekânsal olarak tutarlı, gerçek dünyaya ait nesneler üretme becerisinin altını çizerek, diğer yaklaşımlarla karşılaştırmalı olarak yeteneğini sergileyeceğiz.


    Peki MVDream sihrini nasıl kullanıyor? Bu yapay zeka güç merkezinin iç işleyişini derinlemesine inceleyerek mimarisini ve kullandığı ustaca teknikleri keşfedeceğiz. Bir nesnenin birden fazla görüntüsünü oluşturmasına ve en önemlisi oluşturduğu 3D modellerin tutarlılığını sağlamasına olanak tanıyan, 2 boyutlu görüntü dağıtım modelinden çoklu görüntülü dağılım modeline doğru evrimini keşfedeceksiniz.


    Elbette hiçbir teknolojinin sınırlamaları yoktur ve MVDream de bir istisna değildir. Ayrıca çözünürlük ve veri kümesi boyutu da dahil olmak üzere mevcut kısıtlamaları da tartışacağız. Bunlar, bu etkileyici teknolojinin uygulanabilirliğini etkileyen çok önemli faktörlerdir.

    Öyleyse, 3D modellemenin kurallarını yeniden yazan bir model olan MVDream'in ardındaki gizemleri çözeceğimiz ve sunduğu inanılmaz olanakları keşfedeceğimiz bu heyecan verici yolculukta bize katılın. Yapay zeka, 3D modelleme ve yaratıcılığın geleceğini merak ediyorsanız bu videoyu mutlaka izlemelisiniz. Haydi hemen dalalım!

    Referanslar:

    ►Yazının tamamını okuyun: https://www.louisbouchard.ai/mvdream/

    ►Shi ve diğerleri, 2023: MVDream, https://arxiv.org/abs/2308.16512

    ►Daha fazla örnek içeren proje: https://mv-dream.github.io/

    ►Kod (gelecek): https://github.com/MV-Dream/MVDream

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    Louis Bouchard@whatsai
    I explain Artificial Intelligence terms and news to non-experts.
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