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    Революция в создании 3D-моделей с помощью MVDream AIк@whatsai
    2,185 чтения
    2,185 чтения

    Революция в создании 3D-моделей с помощью MVDream AI

    к Louis Bouchard2m2023/09/11
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    Слишком долго; Читать

    MVDream — это революционная модель искусственного интеллекта, которая переопределяет возможности 3D-моделирования. Мы изучим внутреннюю работу этого мощного ИИ-центра, его архитектуру и изобретательные методы, которые он использует. Вы также увидите ее эволюцию от модели диффузии 2D-изображений к модели диффузии с несколькими представлениями.
    featured image - Революция в создании 3D-моделей с помощью MVDream AI
    Louis Bouchard HackerNoon profile picture

    В этом видео мы углубимся в революционную технологию MVDream, революционную модель искусственного интеллекта, которая переопределяет возможности 3D-моделирования.


    Прежде чем мы приступим к этому исследованию, давайте подготовим почву. Преобразование текста в 3D — это передовая область, в которой ИИ берет обычные текстовые описания и преобразует их в удивительные 3D-объекты, соединяя воображаемую силу слов с визуальным воздействием 3D-моделирования. Это все равно, что воплотить в жизнь ваши самые смелые идеи в осязаемой форме (а не только в изображениях!), и MVDream лидирует на этой преобразующей арене.


    В последние годы искусственный интеллект (ИИ) добился гигантских успехов: от генерации текста до создания реалистичных изображений и даже . Но настоящая задача заключается в том, чтобы превратить простые текстовые описания в сложные 3D-модели, наполненные всеми мелкими деталями и реалистичными особенностями, из которых состоит наш мир. Именно здесь на сцену выходит MVDream, не как еще один начальный шаг, а как монументальный шаг вперед в создании 3D-моделей из текста.


    В этом видео мы покажем поразительные возможности MVDream. Вы станете свидетелем того, как этот ИИ понимает физику 3D-моделирования, как никогда раньше, создавая высококачественные реалистичные 3D-объекты из всего лишь короткого предложения. Мы продемонстрируем его мастерство по сравнению с другими подходами, подчеркнув его способность создавать пространственно связные объекты реального мира, свободные от особенностей прошлых моделей.


    Но как MVDream творит чудеса? Мы углубимся во внутреннюю работу этого мощного механизма искусственного интеллекта, изучим его архитектуру и изобретательные методы, которые он использует. Вы увидите ее эволюцию от модели диффузии 2D-изображений к модели диффузии с несколькими представлениями, что позволяет ей генерировать несколько представлений объекта и, что наиболее важно, обеспечивать согласованность создаваемых ею 3D-моделей.


    Конечно, ни одна технология не лишена своих ограничений, и MVDream не является исключением. Мы также обсудим текущие ограничения, включая разрешение и размер набора данных. Это решающие факторы, влияющие на применимость этой впечатляющей технологии.

    Итак, присоединяйтесь к нам в этом захватывающем путешествии, где мы разгадаем тайны MVDream, модели, которая переписывает правила 3D-моделирования, и исследуем невероятные возможности, которые она предлагает. Если вам интересно узнать о пересечении искусственного интеллекта, 3D-моделирования и будущего творчества, это видео обязательно нужно посмотреть. Давайте погрузимся прямо сейчас!

    Использованная литература:

    ►Читать статью полностью: https://www.louisbouchard.ai/mvdream/

    ►Ши и др., 2023: MVDream, https://arxiv.org/abs/2308.16512

    ►Проект с дополнительными примерами: https://mv-dream.github.io/

    ►Код (будет): https://github.com/MV-Dream/MVDream

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    I explain Artificial Intelligence terms and news to non-experts.
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