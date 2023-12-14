Kubernetes ile Container Düzenleme: Bir Kılavuz

Modern yazılım geliştirmenin hızlı dünyasında konteynerleştirme, ölçeklenebilir ve dayanıklı uygulamalar oluşturmanın temel taşı haline geldi.





Docker, yazılımı paketleme ve dağıtma yöntemimizde devrim yarattı ancak konteynerleri uygun ölçekte yönetmek, sağlam bir düzenleme sistemi gerektirir.





Konteynerli uygulamaların dağıtımını, ölçeklendirilmesini ve yönetimini otomatikleştirme yeteneği nedeniyle büyük bir popülerlik kazanan açık kaynaklı bir konteyner düzenleme platformu olan Kubernetes'e girin.





Kubernetes ekosisteminde başarılı bir şekilde gezinmek ve altyapınızı optimize etmek için, güçlü konteynerli uygulamaları dağıtma, ölçeklendirme ve sürdürme konusunda uzmanlık sunan DevOps mühendislerini işe almak gibi değerli bir adımı düşünün.





Kubernetes Nedir?

Genellikle K8s olarak kısaltılan Kubernetes, ilk olarak Google tarafından geliştirildi ve şu anda Cloud Native Computing Foundation (CNCF) tarafından korunuyor. Geliştiricilerin uygulamaları bir makine kümesinde sorunsuz bir şekilde dağıtmasına ve yönetmesine olanak tanıyan konteyner merkezli bir altyapı sağlar.



Kubernetes, başlangıcından bu yana yaygın topluluk desteği sayesinde canlı ve sağlam bir ekosisteme dönüştü. Dünya çapındaki geliştiriciler açık kaynak gelişimine aktif olarak katkıda bulunuyor, yeteneklerini sürekli olarak geliştiriyor ve ortaya çıkan zorlukların üstesinden geliyor.





Cloud Native Computing Foundation'ın yönetimi, Kubernete'in büyümesi için tarafsız ve işbirliğine dayalı bir ortam sağlar. Bu işbirlikçi ruh, yalnızca büyük kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp aynı zamanda daha küçük ekiplerin konteyner orkestrasyonunu güvenle benimsemesine olanak tanıyan, zengin özelliklere sahip bir platformla sonuçlandı.









Kubernetes topluluğunun yenilikçiliğe ve kapsayıcılığa olan bağlılığı, modern bulut tabanlı uygulama geliştirmede temel taşı olarak konumunun altını çiziyor.

Kubernetes'in Temel Özellikleri

A) Konteyner Düzenleme: Kubernetes, uygulama konteynerlerini dağıtma, ölçeklendirme ve yönetmeye yönelik karmaşık süreci düzene sokarak verimli konteyner orkestrasyonu için merkezi bir çözüm sunar.





B) Hizmet Keşfi ve Yük Dengeleme: Kubernetes ile hizmetler zahmetsizce keşfedilir ve dengelenir; böylece otomatik yük dengeleme mekanizmaları aracılığıyla dağıtılmış uygulamalarda optimum performans sağlanır.





C) Otomatik Kullanıma Alma ve Geri Alma: Kubernetes, güncellemeler ve geri almalar için kusursuz bir süreç sunarak dağıtım sürecini otomatikleştirerek kesintileri ve aksamaları en aza indirir ve güvenilir ve çevik bir geliştirme ortamını destekler.





D) Kendi kendini iyileştirme: Konteyner arızası durumunda Kubernetes, hatalı konteynerleri otomatik olarak tespit edip değiştirerek kendi kendini iyileştirme yetenekleri sergileyerek uygulamanın sürekli kullanılabilirliğini ve güvenilirliğini sağlar.





E) Bildirime Dayalı Yapılandırma: Kubernetes, bildirime dayalı bir yaklaşımı etkinleştirerek geliştiricilerin uygulamalarının istenen durumunu ifade etmelerine olanak tanır. Platform daha sonra sistemi bu konfigürasyonla özenle hizalayarak karmaşık altyapıların yönetimini basitleştirir.

Kubernetes'i Kurma

Kurulum Adımları

Kubernetes'i kullanmaya başlamak için bir küme oluşturmanız gerekir. Kurulum için genel adımlar şunlardır:





Bir Konteyner Çalışma Zamanı Seçin: Kubernetes, Docker'ın en popüler olduğu çeşitli konteyner çalışma zamanlarını destekler.

Kubectl'i yükleyin: Kubectl, Kubernetes kümesiyle etkileşimde bulunmak için kullanılan komut satırı aracıdır.

Bir Dağıtım Aracı Seçin: Popüler seçenekler arasında altyapınıza bağlı olarak kubeadm, kops ve diğerleri bulunur.

Küme Dağıtın: Bir Kubernetes kümesi oluşturmak için seçilen dağıtım aracını kullanın.

Kubernetes Mimarisi

Bileşenler

Kubernetes'in temel bileşenlerini anlamak etkili yönetim için çok önemlidir;

- Ana Düğüm: Kubernetes kümesinin beyni olarak hizmet veren Ana Düğüm, tüm sistemi düzenler ve yönetir. Bu düğümde bulunan temel bileşenler arasında API sunucusu, denetleyici yöneticisi, vb. (dağıtılmış bir anahtar/değer deposu) ve zamanlayıcı bulunur.





- Düğüm: Konteynerlerin dağıtıldığı kümedeki çalışan makineler. Düğümler, Ana Düğüm ile iletişim kurarak küme genelinde kapsayıcıların yürütülmesini ve koordinasyonunu kolaylaştıran kritik bir aracı olan kubelet'i çalıştırır.





- Pod'lar: Kubernetes'teki temel konuşlandırılabilir birimler. Pod'lar bir veya daha fazla kapsayıcıyı kapsar ve küme içindeki uygulamaları çalıştırmak için yapı taşlarıdır.





- Hizmetler: Farklı Pod grupları arasında kesintisiz iletişimi kolaylaştıran Kubernetes'teki Hizmetler, uygulamanın çeşitli bileşenleri arasında etkili ağ oluşturma ve bağlantı sağlamada önemli bir rol oynar.





Uygulamaları Dağıtma

Dağıtımlar Oluşturma

Kubernetes'teki dağıtımlar, uygulamalar için istenen durumu tanımlar. Dağıtım denetleyicisi istenen durumun korunmasını sağlar.



`apiVersion: apps/v1 tür: Dağıtım meta verileri: ad: örnek uygulama spesifikasyonu: replikalar: 3 seçici: matchLabels: uygulama: örnek uygulama şablonu: meta veriler: etiketler: uygulama: örnek uygulama spesifikasyonu: kapsayıcılar:

ad: uygulama-konteyner resmi: konteyner-görseliniz`

Ölçeklendirme Uygulamaları

Kubernetes'te uygulamaları yatay veya dikey olarak ölçeklendirmek basitleştirilmiştir. Çoğaltma sayısını ayarlamak için kubectl scale komutunu kullanın veya dağıtım YAML'sini güncelleyin.

Kubernetes'in Benimsenmesindeki Zorluklar

Kubernetes, konteyner orkestrasyonu için güçlü özellikler sunarken, benimsenmesi de bazı zorlukları beraberinde getiriyor. Bu zorlukları anlamak ve en iyi uygulamaları uygulamak, sorunsuz bir Kubernetes deneyimi için çok önemlidir.





Zorlu Öğrenme Eğrisi: Kubernetes karmaşık bir mimariye sahiptir ve bu mimaride uzmanlaşmak zaman ve çaba gerektirir. Ekipler Kubernetes'e geçiş yaparken sıklıkla bir öğrenme süreciyle karşı karşıya kalır.





Kaynak Yönetimi: CPU ve bellek gibi kaynakları verimli bir şekilde yönetmek zor olabilir. Gözden geçirmeler performans sorunlarına veya altyapı maliyetlerinin artmasına yol açabilir.





Güvenlik Kaygıları: Bir Kubernetes kümesinin güvenliğinin sağlanması, ağ politikaları, erişim kontrolleri ve konteyner görüntülerinin güvenliğinin sağlanmasıyla ilgili hususları içerir. Bu endişelerin giderilmesi, sağlam bir dağıtım için çok önemlidir.

İzleme ve Günlük Kaydı

Prometheus ve Grafana

Kubernetes, ölçüm toplama için Prometheus ve görselleştirme için Grafana gibi izleme araçlarıyla sorunsuz bir şekilde bütünleşir. İzleme, proaktif sorun tespitini ve çözümünü sağlar.

Elasticsearch ve Kibana ile günlük kaydı

Elasticsearch ve Kibana'nın kullanıldığı merkezi günlük kaydı, geliştiricilerin kümenin tamamındaki sorunları analiz etmesine ve gidermesine olanak tanır.

Çözüm

Kubernetes, konteyner orkestrasyonu için fiili standart olarak ortaya çıktı ve geliştiricilere konteynerli uygulamaları yönetmek ve ölçeklendirmek için güçlü bir araç sağladı.





Geliştiriciler, en iyi uygulamaları takip ederek, konfigürasyonların bildirime dayalı doğasını benimseyerek ve zengin araç ekosisteminden yararlanarak, dayanıklı ve ölçeklenebilir uygulamalar oluşturmak için Kubernetes'in tüm potansiyelinden yararlanabilirler.





Kubernetes yolculuğunuza çıkarken sürekli öğrenmenin ve keşfetmenin çok önemli olduğunu unutmayın. Sorunsuz ve verimli bir konteyner düzenleme deneyimi sağlamak için en yeni özellikler ve en iyi uygulamalarla güncel kalın.