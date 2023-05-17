Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    paint-brush
    Kendi Kendine Barındırılan Şifre Kasası Nasıl Oluşturulur: Adım Adım Kılavuzile@grantcollins
    2,475 okumalar
    2,475 okumalar

    Kendi Kendine Barındırılan Şifre Kasası Nasıl Oluşturulur: Adım Adım Kılavuz

    ile Grant Collins2m2023/05/17
    Read on Terminal Reader
    Read this story w/o Javascript
    tldt arrow
    en-flagENtr-flagTRko-flagKOde-flagDEbn-flagBNes-flagEShi-flagHIzh-flagZHvi-flagVIfr-flagFRpt-flagPTja-flagJA
    TR

    Çok uzun; Okumak

    Tek kişilik bir ekipseniz, kendi şifrelerinizi yönetmek hem yapılabilir hem de bu projede yer almak isteyen kullanıcılar için eğlenceli olabilir. Kullanıcının tam güvenlik yeterliliğine sahip olmaması ve kasayı internete açması durumunda, şifre kasasını kendi kendine barındırmak da riskli olabilir. Ne kadar çok kullanıcıyı yönetmek gerekiyorsa, çeşitli cihazlara hizmet vermek ve birçok kullanıcıyı yönetmek için bilgi işlem gücü açısından işler o kadar zorlaşır. Yani bir aile veya işletmedeyseniz bulut seçeneğini kullanmak daha kolay olabilir. Docker konteynerini kullanarak Passbolt'ta kendi kendine barındırılan bir kasa kuralım. Windows 10 makinedeyim. Docker Desktop'ı yükledim ve Docker Desktop'ın nasıl kurulacağını anlatmayacağım. Bunu herhangi bir cihazda yapabilirsiniz, işletim sistemine bağlı olarak biraz farklı olabilir.
    featured image - Kendi Kendine Barındırılan Şifre Kasası Nasıl Oluşturulur: Adım Adım Kılavuz
    Grant Collins HackerNoon profile picture
    0-item
    1-item
    2-item

    Birkaç ay önce LastPass'in saldırıya uğraması ve LastPass'ın çeşitli güvenlik eksiklikleri hakkında bir video hazırladım. Özellikle şifrelerin çevrimiçi ekosistemimiz açısından ne kadar hassas olduğu göz önüne alındığında, bunlardan biri kapalı, özel güvenlik modelidir.


    Tescilli, kapalı kaynaklı bir güvenlik modeli ve parolaların bulutta barındırılması sayesinde birçok kullanıcı, kaynak kodunda tam görünürlüğe sahip olabilecekleri ve şifrelerinin nasıl yönetileceği konusunda tam kontrole sahip olabilecekleri, açık kaynaklı, kendi kendine barındırılan çözümlere geçmeyi seçti. şifreler işlenir.


    Bu çözümün artıları ve eksileri var.


    Artıları

    • Güvenli ve özel veri depolama.
    • Sistem uygun şekilde güvence altına alındığı sürece tavizsiz veri güvenliği.
    • Parolaların nerede saklanacağı konusunda tam kullanıcı kontrolü.
    • Not defterini açıp şifreleri yapıştırmaktan biraz daha zordur, ancak kasa kurulumunu yaptıktan sonra daha kolay entegrasyon ve esneklik sağlar.

    Eksileri

    • Bilgisayarlar ve telefonlar gibi hibrit cihaz ekosisteminde esneklik eksikliği.
    • Sunucunun aktif bakımı ve güvenliği.



    Peki ne zaman bir bulut seçeneğini kullanarak kendi kendini barındırmayı seçmelisiniz?

    Tek kişilik bir ekipseniz, kendi şifrelerinizi yönetmek hem yapılabilir hem de bu projede yer almak isteyen kullanıcılar için eğlenceli olabilir.


    Kullanıcının tam güvenlik yeterliliğine sahip olmaması ve kasayı internete açması durumunda, bir [şifre kasasını](https://şifre kasası) kendi kendine barındırmak da riskli olabilir.


    Birinin yönetmesi gereken kullanıcı sayısı arttıkça, çeşitli cihazlara hizmet vermek ve birçok kullanıcıyı yönetmek için gereken bilgi işlem gücü açısından işler daha da zorlaşır. Yani bir aile veya işletmedeyseniz bulut seçeneğini kullanmak daha kolay olabilir.


    Docker konteynerini kullanarak Passbolt'ta kendi kendine barındırılan bir kasa kuralım. Windows 10 makinedeyim. Docker Desktop'ı yükledim ve Docker Desktop'ın nasıl kurulacağının üzerinden geçmeyeceğim.


    Bunu herhangi bir cihazda yapabilirsiniz, işletim sistemine bağlı olarak biraz farklı olabilir.


    Video Eğitimini İzleyin


    Bu makalenin bir parçasıydı HackerNoon'un YouTuber serisi YouTube'un sunduğu en iyi teknoloji içeriğini paylaştığımız yer.

    Bu seriden daha fazlasını görmek istiyorsanız Buradan kontrol edin.


    Tailscale
    L O A D I N G
    . . . comments & more!

    About Author

    Grant Collins HackerNoon profile picture
    Grant Collins@grantcollins
    An I.T. nerd who wants to think he is good at cybersecurity but really is just a script kiddie.
    Read my stories

    ETİKETLERİ ASIN

    purcat-imgcybersecurity #password-security #security #cybersecurity #password-vault #youtubers #password-protection #passwords #hackernoon-top-story

    LANGUAGES

    hackernoon-top-storyEnglishhackernoon-trhackernoon-esSpanishhackernoon-kohackernoon-bnBengalihackernoon-ptPortuguesehackernoon-jaJapanesehackernoon-viVietnamesehackernoon-dehackernoon-zhChinesehackernoon-hiHindihackernoon-frFrench

    BU YAZI...

    Permanent on Arweave
    Read on Terminal Reader Terminal
    Read this story w/o Javascript Lite

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    Sulara Yelken Açmak: Data Lakes ile Üretim Sınıfında RAG Uygulamaları Geliştirme
    by minio
    Jan 01, 1970
    #minio
    Article Thumbnail
    Büyük Dil Modelleri: Transformers'ı Keşfetmek - Bölüm 2
    by shyamganesh
    Jan 01, 1970
    #llm
    Article Thumbnail
    Claude Sonnet 3.5 Sistem Bilgi Sızıntısı: Adli Analiz
    by tyingshoelaces
    Jan 01, 1970
    #ai
    Join HackerNoonloading
    Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas