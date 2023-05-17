Kendi Kendine Barındırılan Şifre Kasası Nasıl Oluşturulur: Adım Adım Kılavuz

Birkaç ay önce LastPass'in saldırıya uğraması ve LastPass'ın çeşitli güvenlik eksiklikleri hakkında bir video hazırladım. Özellikle şifrelerin çevrimiçi ekosistemimiz açısından ne kadar hassas olduğu göz önüne alındığında, bunlardan biri kapalı, özel güvenlik modelidir.





Tescilli, kapalı kaynaklı bir güvenlik modeli ve parolaların bulutta barındırılması sayesinde birçok kullanıcı, kaynak kodunda tam görünürlüğe sahip olabilecekleri ve şifrelerinin nasıl yönetileceği konusunda tam kontrole sahip olabilecekleri, açık kaynaklı, kendi kendine barındırılan çözümlere geçmeyi seçti. şifreler işlenir.





Bu çözümün artıları ve eksileri var.





Artıları

Güvenli ve özel veri depolama.

Sistem uygun şekilde güvence altına alındığı sürece tavizsiz veri güvenliği.

Parolaların nerede saklanacağı konusunda tam kullanıcı kontrolü.

Not defterini açıp şifreleri yapıştırmaktan biraz daha zordur, ancak kasa kurulumunu yaptıktan sonra daha kolay entegrasyon ve esneklik sağlar.

Eksileri

Bilgisayarlar ve telefonlar gibi hibrit cihaz ekosisteminde esneklik eksikliği.

Sunucunun aktif bakımı ve güvenliği.









Peki ne zaman bir bulut seçeneğini kullanarak kendi kendini barındırmayı seçmelisiniz?

Tek kişilik bir ekipseniz, kendi şifrelerinizi yönetmek hem yapılabilir hem de bu projede yer almak isteyen kullanıcılar için eğlenceli olabilir.





Kullanıcının tam güvenlik yeterliliğine sahip olmaması ve kasayı internete açması durumunda, bir [şifre kasasını](https://şifre kasası) kendi kendine barındırmak da riskli olabilir.





Birinin yönetmesi gereken kullanıcı sayısı arttıkça, çeşitli cihazlara hizmet vermek ve birçok kullanıcıyı yönetmek için gereken bilgi işlem gücü açısından işler daha da zorlaşır. Yani bir aile veya işletmedeyseniz bulut seçeneğini kullanmak daha kolay olabilir.





Docker konteynerini kullanarak Passbolt'ta kendi kendine barındırılan bir kasa kuralım. Windows 10 makinedeyim. Docker Desktop'ı yükledim ve Docker Desktop'ın nasıl kurulacağının üzerinden geçmeyeceğim.





Bunu herhangi bir cihazda yapabilirsiniz, işletim sistemine bağlı olarak biraz farklı olabilir.





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