İtalya'nın ChatGPT'yi Durdurması BS: İşte Nedeni

Bir genç olarak çok geçmeden kaba bir gerçekle yüzleşmek zorunda kaldım: İtalya nadiren ilk sırada yer alır . Ülkemin adının karlı şirketlerle, teknolojik atılımlarla veya en azından popüler kültürün dayanak noktalarıyla bağlantılı olduğunu görmek oldukça sıra dışı bir durum.





Roma İmparatorluğu'nun ve Rönesans şehir devletlerinin ihtişamı çoktan geride kaldı ve hatta İtalya'ya G8'de saygın bir yer kazandıran endüstriyel ve sosyal devrim olan 60'lardaki İtalyan ekonomik mucizesi bile artık uzak bir anı.





Sadece 30 yıl önce İtalya'nın, İngiltere ve Fransa gibi eski sömürge güçlerinin önünde, dünyanın en büyük 4. ekonomisi olduğuna inanamıyorum. Elbette, çok sevdiğimiz kültürel simgelerimizi yurt dışına ihraç ederek hâlâ yüzümüzü korumayı başarıyoruz: hızlı arabalar , moda ve oldukça güzel yemekler .





Ancak bu aynı zamanda bizi tuhaf bir şekilde mirasımıza da bağlıyor; en son yurtdışında taksiye bindiğimde bunu öğrendim.





Şoför bana kocaman bir gülümsemeyle, "Ah, sen İtalya'dansın" dedi. “O halde makarna yiyenlerden birisin!”





Küresel sahnede önemi giderek azalan bir ülkenin vatandaşı olarak neden İtalya'yı uluslararası ilginin merkezinde görmeye alışkın olmadığımı artık anlayabilirsiniz.





Dünyanın diğer ucunda, Cape Town Uluslararası Havalimanı'nda tembel tembel dolaşırken, tüm haberlerde kendi ülkemi gördüğümde yaşadığım büyük inancı bir düşünün.





" İtalya'nın ChatGPT'yi yasaklayan ilk Batı ülkesi ". İşte bu gerçek bir liderlik! Romalı atalarımız bizimle gurur duyardı.

Çocukları Düşünün!

Resmi açıdan bakıldığında, OpenAI'ye yönelik yaptırımın hukuka aykırı olduğunu varsaymak için hiçbir nedenim yok; benzer bir değerlendirme yapmak için gerekli hukuk eğitimine sahip değilim.





Tedbir, 1996 yılında İtalyan vatandaşlarının veri gizliliğini koruma göreviyle kurulan bir devlet kurumu olan İtalyan Garante tarafından 31 Mart'ta yayınlandı .





Garante, çeşitli gizlilik kanunu ihlalleri iddiaları nedeniyle OpenAI'ye İtalya'daki kullanıcılardan veri toplamayı durdurması konusunda uyarıda bulundu ve ABD şirketine yıllık cironun %4'üne kadar yüksek para cezaları vermeye başlamadan önce 20 günlük bir ültimatom verdi. 20 milyon Avro (hangisi daha yüksekse), bu Avrupa GDPR düzenlemesine uygundur.





Ancak Garante'nin resmi açıklaması ve kararın içeriği bana pek uymayan pek çok rahatsız edici ayrıntı içeriyor.





Neden tüm ülkeler arasında İtalya böyle bir yasağı koyan ilk (ve bu yazının yazıldığı sırada tek) oldu ? Burada acımasızca dürüst olalım: Bu ülkede İngilizceyi akıcı bir şekilde konuşan kişilerin yüzdesi, Avrupa'daki en düşük oranlardan biridir.





Bunun da ötesinde, genel olarak konuşursak, İtalyan toplumu yenilik ve teknolojiye karşı oldukça muhafazakar bir yaklaşıma sahiptir, çünkü ekonomisinin temel dokusu, genellikle birden fazla nesil boyunca işletilen aile liderliğindeki KOBİ'ler tarafından karakterize edilmektedir.





Her şey göz önüne alındığında, İtalyanca dilinde eğitim verilmemiş bir araçtan gerçekten kaç kişi yararlanıyor ve ne ölçüde? Farkında olmayan İtalyan sibernotlarından gerçekte ne kadar veri çalındı? Sadece bu soruların cevaplarının inanılmaz derecede yetersiz olduğunu varsayabilirim.





Öte yandan, mahremiyetimiz söz konusu olduğunda sayıların hiçbir önemi olmadığı da söylenebilir: dura lex sed lex. OpenAI kullanıcılarını bilgilendirmediği ve korumadığı için cezalandırılacak.





Ancak asıl şaşırtıcı olan Garante'den gelen bir iddia daha. Görünüşe göre OpenAI, 13 yaşın altındaki çocukların yaşını doğru şekilde doğrulamıyor, gençlerimizi yozlaştırıyor ve çocukları tehlikeli bir yapay zeka sohbet robotuna maruz bırakıyor.





Uluslararası okuyuculara bir bağlam eklemek gerekirse, çocuk hakları ve onları koruma ihtiyacı, İtalya'daki mevcut tartışmada sıklıkla tekrarlanan bir konudur ve sıklıkla LGBTQ+ topluluğundan geldiği iddia edilen tehlikelerle bağlantılıdır.





OpenAI'nin, Gay Prides ve taşıyıcı annelik ile birlikte çocuk suçluların kara listesine dahil edileceğini asla hayal etmezdim.





En şaşırtıcı gerçek ise Garante'nin, neredeyse 30 yıllık bir aylaklık döneminin ardından ancak şimdi, yani 2023'te, çocukların internete erişimini düzenleme konusunda endişelenmesi ve hemen güçlerini göstererek tepki vermesidir.





Garante'de çalışan yetkililerin 2. Dünya Savaşı sırasında bir dondurucu odasında hapsedilip, geçen Cuma mezardan çıkarıldıktan sonra mevcut dünyamızın durumu karşısında paniğe kapılıp elimizin altında bulunan " DUR! " yazan ilk büyük kırmızı düğmeye basıp basmadıklarını merak ediyorum. Eğer durum böyleyse, artık basacakları çok sayıda düğme var.





Üçüncü ve son iddia da aynı derecede saçmadır. Görünüşe göre ChatGPT , sahte haberlerin üretilmesi ve dağıtılmasında tehlikeli bir yardımcı olabilir. Garanti'ye, Sosyal Medyanın (ve buna bağlı olarak arama motorlarının) sahte haberler, komplo teorileri ve açık dolandırıcılık içeren izinsiz reklamlarla dolu olduğunu bildirmek isterim.





Şu anda tek amacı ananaslı pizzanın 5G mikroçipler için nasıl gizli bir araç olduğuna dair şüpheli bir makaleyi paylaşmak olan bir WhatsApp grup sohbeti oluşturabilirim. Meta'nın yasağı nerede? Dürüst olmak gerekirse, bazı saygın medya kuruluşları bile hikaye doğrulama konusunda gevşek davranıyor.





Garanti neden yeni çocuğu blokta vuruyor ve neden sadece şimdi?

Çözüm

Garanti'nin kararına itiraz edemem. OpenAI, gizlilik yasalarına saygı gösterme konusunda başarısız oldu ve 20 Mart'taki ciddi bir veri ihlaline zamanında tepki vermedi: Şirketin şimdi bir iyileştirme olarak ne tür yasal karşı önlemler alacağını tahmin etmek zor.





Ancak OpenAI'nin İtalya'da ChatGPT'yi engelleme kararı son derece mantıklı ve uzun vadeli olası bir önlem olarak yararları var: Neredeyse hiç gelir getirmeyen bir ülke için neden endişelenelim ki?





Yine de Garante'nin alışılmadık derecede hızlı ve kesin kararı, korku ve cehaleti gizlemek için kullanılan siyasi nüfuzun acı tadını taşıyor: İlk harekete geçen biz olalım, böylece sonuncu olmaya devam edebiliriz .