İşe Almak mı İstiyorsunuz? İşte Doğru İşi Bulmak İçin Yapmanız Gerekenler

Ekonomideki belirsizlik nedeniyle pek çok şirket yalnızca işe alımları dondurduklarını duyurmakla kalmadı, aynı zamanda tüm bölümlerini ve kâr amacı gütmeyen girişimlerini de küçültüyor.





Twitter'ın CEO'luğunu devralan Elon Musk, iş gücünü yarı yarıya azalttı. Şirket, günde 4 milyon dolardan fazla para kaybettiği için bunun gerekli olduğunu söyleyerek dünya çapındaki 7.500 çalışanın %45-50'sini işten çıkardı. Musk'ın davasını, maliyetleri düşürmek amacıyla şirket tarihindeki en büyük çaplı işten çıkarmaları açıklayan Mark Zuckerberg takip etti. Son zamanlarda Meta tarafından 11.000 kişi işten çıkarıldı.





Meta ve Twitter'ın ardından Microsoft, Amazon ve diğer teknoloji şirketleri de zorlu makroekonomik ortamda binlerce çalışanı işten çıkardı.





İster başka bir iş bulmaya zorlanmış olun, ister bunu tercih olarak yapan biri olsun, başka bir iş bulma süreci hiçbir zaman kolay değildir. İyi uygulamaları takip etmeyerek hata yapmak, işe zamanında girme olasılığınızı azaltır, stres yaratır ve hatta zihinsel ve mali açıdan size zarar verebilir.





Seçtiğiniz bir şirkette işe alınmak istiyorsanız bu uygulamaları takip edin.

Bugünden itibaren yapacağınız seçimler sizi adım adım hak ettiğiniz geleceğe götürecektir. -Chris Murray





İşe alınmak ve doğru işe girmek için dört uygulama:

1. Sosyal medyada bilinçli olarak vakit geçirin

Çoğu insan iş ararken sosyal medyaya yöneliyor. LinkedIn ve Twitter gibi platformlar sizi aynı gemide olan diğer kişilerle buluşturabilir, potansiyel işlerle ilgili değerli bilgilere erişmenizi sağlayabilir ve hatta benzer düşüncelere sahip diğer kişilerle ağ kurmanıza yardımcı olabilir, ancak bunları kendi avantajınıza nasıl kullanacağınızı bilmemek, aynı zamanda zararlı ve zararlıdır.





Zamanınızı sosyal medyada nasıl harcadığınızın bilincinde olmadığınızda aşağıdakilerle karşılaşabilirsiniz:





Aşırı bilgi yüklemesinden bunalmış hissetmek. Çok fazla içerik var. Sinyali gürültüden nasıl ayırırsınız? Korkularınızı vurgulayan içerik tüketerek cesaretinizin kırılması ve korkmanız. Bu kadar çok insan kovuluyor ve işini kaybediyorsa, şansınız nedir? Bilgiyi kaydırarak ve okuyarak veya aslında gerçek değer katmayan insanlarla iletişim kurarak çok fazla zaman kaybetmek.





Amacınız kısa sürede doğru işe ulaşmaksa bu platformları stratejik olarak kullanmanız gerekir. Gerçeklikle bağınızı koparmanızı önermiyorum, ancak olumsuz bilgiler içinde boğulmak veya haber akışları arasında akılsızca zaman harcamak size hiçbir fayda sağlamayacaktır. Bunun yerine şunu yapın:





Ağınızda aradığınız pozisyonlara veya işlere yerleştirilen kişileri tanımlayın. Onlara kişisel bir not bırakın, açık pozisyonları olup olmadığını sorun ve doğru işe girmenize yardımcı olacak tanıtım ve bağlantılar isteyin. Yardımcı olmadan sadece bilgi paylaşan insanlardan kaçının. Takipçi ve beğeni kazanmak için oradalar ve sizin işinizi pek umursamıyorlar. Bunun yerine, fark yaratmaya gerçekten dahil olan kişileri arayın. İş ilanlarına ve diğer yararlı bağlantılara erişmenizi sağlamak için kendileriyle nasıl bağlantı kuracağınız veya ağlarını nasıl kullanacakları hakkında her zaman bilgi bırakacaklar. LinkedIn gibi platformlardaki iş ilanlarına bakın ve açık bir pozisyon olup olmadığını öğrenmek için İK ile bağlantı kurun. Gelecekten emin olmadığınızda zihniniz otomatik olarak daha fazla olumsuz bilgi aramaya çalışacaktır. Onun korkularını beslemeyin. Harcanan zamanı sınırlayın. Bu siteleri ziyaret ettiğinizde ne yapmayı planladığınızı planlayın, tam olarak bunu yapın ve ardından çıkış yapın.





Olumsuzluklardan kaçınarak ve daha dengeli bir bakış açısı benimseyerek hayatınıza ne alacağınızı bilinçli olarak planlamak, kontrolün sizde olduğunu hissetmenizi sağlayacaktır. Kontrol hissi, sizi ileriye bakmaya ve yapıcı eylemlerde bulunmaya teşvik ederek derin düşünmeyi durduracaktır.





Odaklanmayı seçtiğimiz ve görmezden gelmeyi seçtiğimiz şeyler hayatımızın kalitesini belirlemede rol oynar. - Cal Newport

2. Bir satış konuşması hazırlayın

Teknik olarak harika olabilirsiniz, mükemmel işbirliği becerilerine sahip olabilirsiniz veya çatışmayı yönetme konusunda olağanüstü biri olabilirsiniz. Ancak tüm uzmanlığınızın, becerilerinizin ve yetenekleriniz, eğer onları görünür hale getiremezseniz hiçbir işe yaramaz.





Bir röportajın en önemli özelliği kendinizi nasıl pazarlayacağınızı bilmektir. Sırf kovuldunuz ya da önceki işinizden sıkıldınız diye başkalarının sizi işe almasını bekleyemezsiniz. “Daha iyi fırsatlar arıyorum” demek harikadır. Ancak diğer pek çok aday yerine neden sizi işe almaları gerektiği hakkında konuşmuyor.





Siz sizi neden işe alacağınızı bilmiyorsanız, onlar da bilmeyecekler. -Frank Sonnenberg





İşte bu noktada “kişisel satış konuşmanız” devreye giriyor; sizi benzersiz kılan şey, sizi öne çıkaran şey, masaya ne getirdiğiniz ve organizasyonun başarısına ve büyümesine nasıl katkıda bulunabileceğiniz.





Çoğu işverenin "neden iş arıyorsunuz" diye sorma eğiliminde olduğu soruyu yanıtlarken, kısaca kovulduğunuzdan veya yeni bir iş arama sebebinizin ne olduğundan bahsedin. Daha sonra vites değiştirin ve dikkatlerini güçlü yönlerinize ve becerilerinize yönlendirin. Ancak organizasyona ve takıma katacağınız değeri gördüklerinde sizin için savaşacaklar ve sizi de aralarına almaya çalışacaklar.

3. Yıldız tekniğini uygulayın

Çoğu kuruluş, problem çözme becerilerinizi, zor durumlarla nasıl başa çıktığınızı veya iş deneyiminizi ve genel çalışma tarzınızı değerlendirmek için davranışsal görüşme soruları sorar.





Sizi daha iyi tanımak için oldukça etkili bir teknik olarak kabul edilir. Geçmişteki davranışınızı gelecekteki performansınızın bir göstergesi olarak kullanmak, doldurmaya çalıştıkları role uygun olup olmayacağınızı belirlemenize yardımcı olur. İş yerindeki çeşitli durumlara verdiğiniz tepkiler ve yanıtlar, başkalarıyla nasıl iletişim kurduğunuz, işbirliği yaptığınız ve çalıştığınız konusunda yararlı girdiler sağlar.





İşte bazı yaygın davranışsal görüşme soruları:

1. Bana iş yerinde yakın zamanda yaşadığınız bir aksilikten ve bununla nasıl başa çıktığınızdan bahsedin.

Bana baskı altında çalışmak zorunda kaldığınız yeni bir projeden bahsedin. Hangi zorluklarla karşılaştınız ve bunları nasıl aştınız? Bana hata yaptığın bir zamanı anlat. Daha sonra ne yaptın? Bana bir iş arkadaşınızla bir anlaşmazlıkla karşılaştığınız bir zamanı anlatın. Bunu nasıl hallettin?





Eğer hazırlıklı değilseniz veya düşüncelerinizi nasıl iyi bir şekilde yapılandıracağınızı bilmiyorsanız bu soruları cevaplamak zordur. STAR tekniğinin (S = Durum, T = Görev, A = Eylem, R = Sonuç) davranışsal görüşme sorularını yanıtlamada oldukça etkili olduğu nokta burasıdır.





Bu nasıl çalışır:

1. Durum : Sorulan soruya göre durumu sunun. Sahneyi hazırlayın, bağlamı paylaşın ve olanları anlatmak için gerekli ayrıntıları verin.

Görev : Bu durumda sorumluluğunuzun ne olduğunu açıklayın. Görüşmeyi yapan kişi bu durumdan ne elde etmeye çalıştığınızı görmeye çalışacaktır. Eylem : Ne yaptın? Görüşmeyi yapan kişi ne yaptığınız, neden yaptığınız ve alternatiflerin neler olduğu hakkında bilgi arayacaktır. Sonuç : Eylemlerinizin sonucu ne oldu? Eylemlerinizle neyi başardınız? Hedeflerinize ulaştınız mı? Bu deneyimden ne öğrendiniz? O zamandan beri bu öğrenmeyi kullandınız mı?





Başarısızlıklarınızdan ve hatalarınızdan bahsederken bile, öğrendikleriniz veya gelişmek için attığınız adımlar açısından olumlu sonuç veren bir hikaye seçtiğinizden emin olun.

4. Israr edin ve pes etmeyin

İnsanlara ulaşmak, takip yapmak, telefon almak, görüşmeye hazırlanmak ve sonrasında ortaya çıkmak zihinsel ve fiziksel olarak yorucudur. Heyecanla haber beklerken, ya beklediğiniz gibi çıkmazsa? Mülakat sürecinde reddedilmeler, yanıt verilmemesi veya uzun bekleme döngüleri oldukça yaygındır.





Umudunu kaybedemezsin. Vazgeçemezsin.





Hayal kırıklıklarıyla baş etmeye zihinsel olarak hazırlıklı olun. Birinci, ikinci ve hatta onuncu reddetmede durmayacağınıza dair kendinize söz verin. Oraya ancak ısrarcı olursanız ve denemekten vazgeçmezseniz veya Anna Lembke'nin Dopamine Nation'da söylediği gibi “Önümüzde ne olacağından emin olmasak da ilerlemeye istekli olmalıyız. Bugün, şu anda hiçbir etkisi yokmuş gibi görünen eylemlerin aslında olumlu yönde biriktiğine ve bunun bize gelecekte ancak bilinmeyen bir zamanda açıklanacağına inanmalıyız. Sağlıklı uygulamalar her geçen gün gerçekleşiyor.”





Reddedilmeyle uğraşırken kendinize hatırlatmanız gereken önemli şeyler şunlardır:

1. Reddedilmek, değerinizin bir ölçüsü değildir.

Olumsuz düşüncelere kapılıp hiçbir şey yapmayarak değil, ancak denemeye devam ederseniz iş bulabilirsiniz. Şu anda çok zor görünen her şey ya da yüzleşmek zorunda kaldığınız zorluklar sadece geçicidir. Doğru işi bulduğunuzda tüm çabalarınızın karşılığını alacaksınız.





Hepimiz hayallerimizin işini almak ve sonsuza kadar bu işte kalmak isteriz. Ancak dünya adil değil ve çoğu şey beklediğimiz gibi sonuçlanmıyor. Geçmişi düşünerek zaman kaybetmek yerine, seçtiğiniz bir işte işe almak ve hak ettiğiniz geleceği yaratmak için bu uygulamaları takip edin; sosyal medya konusunda stratejik olun, satış konuşmanızı hazırlayın, STAR tekniğini kullanın ve pes etmeyin.





Bazı işverenler seni istiyor. Evet sen. Ama seni bulmak onların işi değil. Onları bulmak senin işin. – Richard N. Bolles





Özet

Doğru işi bulmak yorucu bir süreçtir. Doğru uygulamaları yapmadığınızda, doğru işi bulma şansınız azalmakla kalmıyor, aynı zamanda bilinmeyen bir geleceğin stresi ve kaygısı kişisel sağlığınıza ve ruh sağlığınıza da zarar veriyor. Twitter ve LinkedIn gibi sosyal medya platformları arzu ettiğiniz işi bulmanızda yardımcı olabilir, ancak bunları nasıl kullanacağınız konusunda stratejik olmamak, akılsızca kaydırmaya, güçlü olumsuz duygulara yol açabilir ve hatta mantıksız korkularınızı doğrulayabilir. Becerileriniz ve yetenekleriniz önemlidir. Ancak aynı zamanda yararlı olan şey, güçlü yönlerinizi vurgulayabilmektir. Görüşmeyi yapan kişi sizin benzersiz değerinizi anlamadıkça, görüşme sürecinde öne çıkamazsınız. Davranışsal mülakat soruları çoğu kuruluş tarafından adayların geçmiş performanslarına dayanarak gelecekte nasıl performans göstereceklerini değerlendirmek için kullanılır. En sık sorulan soruların bazılarına yanıtınızı hazırlamak için STAR tekniğini kullanın. Kendinizi en iyi senaryoya değil, en kötü senaryoya hazırlayın. Mülakat sonucu sizin lehinize olmadığında hayal kırıklığına uğramanız normaldir ancak bu hayal kırıklığının yenilgiye dönüşmesine izin vermeyin. Denemeye devam edin ve sadece ileriye bakın.





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