Hamlelerde Ustalaşmak: Dört Temel Pazara Çıkış Stratejisi Üzerine Kapsamlı Bir Çalışma (Bölüm II)

Dört temel Pazara Çıkış ( GTM ) stratejisine ilişkin kapsamlı incelememizin açılış bölümünde , Ürün Odaklı Büyüme (PLG) ve Kanal Satışlarına derinlemesine bir bakış attık. PLG'nin müşteri kazanımını, dönüşümünü ve genişlemesini yönlendiren bir güç merkezi haline geldiğini, Kanal Satışlarının ise stratejik ortaklıklar yoluyla büyümeyi hızlandırmak için diğer ekosistemlerin potansiyelini ortaya çıkarabildiğini ortaya çıkardık. Bu serinin bir sonraki bölümüne geçerken odak noktamız İç Satış ve Saha Satış dinamiklerine kayıyor. Bu stratejilerin her biri, iş ortamınıza bağlı olarak kendine özgü güçlü yönler ve kullanım alanları taşır ve bunlarda uzmanlaşmak, başarılı bir GTM stratejisini şekillendirebilir.
Ben ATMOSIScience'ın GTM stratejisinden sorumlu Wilson Huang'ım ve sizi İç Satış ve Saha Satışlarının ilgi çekici dünyasını keşfederken satış stratejisi araç setimizi daha derinlemesine incelemeye davet ediyorum. İlk iki GTM hareketine ilişkin bilgiler için öncekilere başvurabilirsiniz.
Inside Sales'in hızlı dünyasında, her şey telefonu almak, aramak ve satış yapmakla ilgilidir; tıpkı "The Wolf of Wall Street" sahnelerindeki gibi. Ancak sinematik çekiciliğin ötesinde Inside Sales, ürün veya hizmet satmak için sanal etkileşimleri kullanan sağlam, pratik bir stratejidir. Inside Sales, satış yapmak için sanal, yüz yüze olmayan etkileşimleri kullanır ve müşteri adaylarından yenilemeye ve genişlemeye kadar satış sürecinin tüm aşamalarında etkili olduğunu kanıtlar.
İç Satışlarda Tipik Roller:
COVID sonrası, B2B alıcılarının %60'ı etkileşimli olmayan birincil bilgi kaynaklarını tercih ediyor ve %62'si tedarikçi seçimini yalnızca dijital içeriğe göre sonuçlandırabiliyor. ABD'deki kurumsal B2B BT alıcılarının yaklaşık %99'u ve EMEA'dakilerin %100'ü çoğunlukla veya tamamen sanal yazılım satın almayı tercih ediyor.
Not: Bain, ABD ve Avrupa'daki sektörlerde ve şirket büyüklüklerinde BT karar vericilerine anket yaptı; yanıt verenlerin ~%70'i kurumsal ölçekli şirketlerdendi (1.000+ EE); 'Tamamen sanal' satın alma modeli, video, telefon ve e-posta/mesajın yanı sıra tamamen e-posta veya diğer tamamen dijital etkileşimlerin birleşimini temsil eder; 'Çoğunluk sanal' satın alma, ara sıra şahsen yapılan yerinde toplantıları içerir
Kaynak:
Bain deneyimi; Bain COVID-19 B2B BT yazılımı araştırması (Eylül 2020; ABD N=98; AB N=50),
Forrester araştırması
Kimin Aranacağını Belirlemek:
Bu, işletmeniz için aşağıdakileri içerebilecek potansiyel müşteri kaynaklarının belirlenmesini içerir:
LinkedIn Reklamları ve Organik Erişim
Twitter Reklamları ve Organik Erişim
Facebook Reklamları ve Organik Erişim
Instagram Reklamları ve Organik Erişim
Sosyal Medya Etkileyicileri
Bloglama
Arama motoru optimizasyonu
Satın Alınan Listeler/E-postalar
Google Arama ve Görüntülü Reklamlar
Bing Arama ve Görüntülü Reklamlar
Bu kaynaklardan potansiyel müşteriler oluşturduktan sonra, onları nitelendirmek çok önemlidir. Tüm potansiyel müşterileri aramak gerekli değildir, hatta mümkün değildir; nitelikli olanlara odaklanın. Bir potansiyel müşteri, web sitenizden bir demo talep ederse veya bir broşür indirirse uygun olabilir; bunlara genellikle Pazarlama Nitelikli Potansiyel Müşteriler (MQL'ler) adı verilir.
Aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli puanlama faktörleri kuruluşların bir potansiyel müşterinin nitelikli olup olmadığını belirlemesine yardımcı olabilir:
Tipik olarak izlenen sıra şu şekildedir: bir içerik indirme, içeriğe bağlı bir e-posta sırasını tetikleyen anında bir e-posta takibine yol açar ve son olarak müşteri adayı pazarlama listesine eklenir.
Sattığınız fiyat, Müşteri Edinme Maliyetini (CAC) desteklemek amacıyla Yaşam Boyu Değer (LTV) için ideal olarak ayda birkaç yüz dolar (veya daha iyisi birkaç bin) olmalıdır. Yeni temsilcilerin katılımı ve işe alınması zaman alır.
Tipik bir İç Satış elemanı ayda yaklaşık 350 telefon görüşmesi yapar, 140 görüşme yapar ve yaklaşık 530 e-posta gönderir.
Temel Çıkarımlar:
Saha satışları, işletmenizin doğrudan çalışanları olan deneyimli profesyonel satış elemanlarının 'sahaya' yerleştirilmesi anlamına gelir; bu, müşterileri haftada birkaç kez şahsen ziyaret etmeleri anlamına gelir. Bu model genellikle uzun satış döngülerinin, karmaşık ürünlerin, yüksek değerli müşterilerin veya karmaşık matrisli müşteri karar verme birimlerinin olduğu ortamlarda uygulanır. Satış görevlileri coğrafi olarak dağıtılmıştır ve genellikle hesap, coğrafya, satış aşaması, sektör/sektör veya bunların bazı kombinasyonlarına göre bölümlere ayrılmıştır.
Özellikler:
Tazminat davranışı yönlendirmek için birincil bir araçtır
Müşterilerle şahsen etkileşime giren, coğrafi olarak dağıtılmış satış organizasyonu
Potansiyel müşteri oluşturmak veya geliştirmek için sıklıkla uygulanan BDR'ler gibi iç kaynaklar
Özel, karmaşık sözleşmeler gerektirebilir
Satış sanatını ve bilimini birleştiriyor
Artıları:
Hızlı, kapsamlı müşteri geri bildirimi
Genişleme potansiyeli olan daha büyük anlaşmaları kapatmak
İyi uygulandığında öngörülebilirlik
Satış döngüsü üzerinde kontrol
Müşterileriniz için güvenilir bir ortak olma yeteneği
Özel ihtiyaçları karşılayacak anlaşmalar yapma kapasitesi
Eksileri:
Sonuç olarak , MIT Sloan'ın Girişimci Satış Sınıfındaki (15.387) mentorlarım tarafından hazırlanan anlayışlı bir tabloyu paylaşmak istiyorum. Bu grafik, Müşteri Edinme Maliyeti (CAC) ile anlaşma büyüklüğü arasındaki ilişkiyi, özellikle bu seride tartışılan dört Pazara Çıkış (GTM) stratejisi bağlamında canlı bir şekilde göstermektedir:
Dört GTM stratejisine ilişkin bu derinlemesine incelemeyi tamamlarken, bir işletmenin büyüme yörüngesini şekillendirmede bu hayati unsurların nüansları ve karmaşıklıkları hakkında daha derin bir anlayışa sahip olduğunuzu umuyorum. Ürün Odaklı Büyüme ve Kanal Satışlarından İç Satış ve Saha Satışlarına kadar her GTM stratejisi, müşteri erişiminizi şekillendirmede ve pazar konumunuzu tanımlamada benzersiz bir rol oynar. 'Doğru' GTM stratejisini seçmek zor gibi görünse de, en iyi yaklaşımın genellikle bu stratejilerin benzersiz iş bağlamınıza ve pazar dinamiklerinize göre uyarlanmış bir karışımı olduğunu unutmayın.
Şu tarihte:
Umarım bu seri size değerli bilgiler, pratik araçlar ve en önemlisi kendi yolculuğunuzu stratejik bir bakış açısıyla yönlendirme güveni sağlamıştır. GTM alanında herkese uyan tek bir çözüm yoktur . Ancak araç çantanızdaki anlayış, çeviklik ve doğru stratejilerle işletmeniz için doğru hamleleri yapmak için iyi donanıma sahip olacaksınız.