HackerNoon Uygulaması V1.9: Tüm Güncellemelerle Tanışın

Hey Hackerlar!





Son büyük uygulama güncellememizden bu yana bir süre geçti ama sonunda geldi! Sizi yeni özelliklerimizle tanıştıralım - HackerNoon'un mobil uygulamasının 1.9 sürümüyle tanışın.





Uygulamayı Apple App Store'dan indirin veya güncelleyin Burada ve Google Mağazası Burada .

Ana ekranınızda ne var?

Uygulamanızı güncelleme öncesi ve sonrası karşılaştırırsanız, ana ekranınızda birkaç farklılık fark edeceksiniz; yani trend hikayeler için daha büyük hikaye kartları ve HackerNoon'da mevcut tüm çeviri seçenekleri.









Bir dil seçerseniz, hepsi istediğiniz dilde sunulan, trend hikayeleri ve çeşitli teknoloji kategorilerindeki makalelerden oluşan bir derlemeyi gösteren bir sayfaya yönlendirileceksiniz.





Alt Bilgide Yeni Pikselli Simgeler





Uygulamanızın altbilgisine baktığınızda yeni pikselli simgeleri fark edeceksiniz. Bunlar , trend olan hikayeler sayfasının yerini alan ve sizi yepyeni bir yazı panosuna yönlendiren yazma simgesi dışında orijinal uygulama sürümündekiyle aynı anlamı korudu.









Mobil uygulamada nasıl yazılacağını buradan öğrenin.

Oynatma Listenizi Gizleyin

Çalma listesi özelliğini hatırlıyor musunuz?





Artık çalma listesi simgenizi ana ekranınızdan gizleyebilirsiniz. Simgeyi olmasını istediğiniz yere sürükleyin veya profil ayarlarına gidip "çalma listesi simgesini gizle"ye tıklayın.









Açık Mod ve Karanlık Mod

Geliştiricilerimiz tercihinize göre açık ve koyu modları da başlattı. Telefonunuzun ayarlarını değiştirmeniz yeterli; uygulamanın uyum sağladığını göreceksiniz.









Hepsi bu kadar millet!

Daha fazla özellik için bizi takip etmeye devam edin ve uygulamayı güncellemeyi unutmayın !