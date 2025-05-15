GSR, düzenlenmiş dijital varlık ürünlerinin piyasaya sürülmesini desteklemek için Maverix değerlerine yatırım yapıyor

Zurich, Switzerland, May 15th, 2025/Chainwire/-- GSR için , önde gelen bir kripto yatırım firması, bir hisseler yatırım yaptı Maverix Yatırımları İsviçre merkezli yapılandırılmış yatırım çözümlerinde yenilikçi bir şirket olan yatırım, iki firmanın yeni nesil dijital varlık ürünleri için kurumsal ve profesyonel yatırımcılar için işbirliği yapmak için daha geniş bir ortaklık sağlamaktadır.

Bu ortaklık, geleneksel finans ve dijital varlık ekosistemi arasındaki köprüde önemli bir adımdır.GSR, Maverix'i dijital varlıklara bağlanan yapılandırılmış ürünlerin piyasaya sürülmesinde ve önde gelen kripto para birimlerine bağlı olarak ticarileştirilen ürünlerin (ETP'lerin) geliştirilmesinde ve listelenmesinde destekleyecektir.

GSR ve Maverix, operasyonel işbirliğinin çok ötesinde birbirlerini tamamlayan güçleri bir araya getiriyor.GSR'nin dijital varlık likidite ve risk yönetimi alanında uzmanlığı, Maverix'in emisyon yeteneği ve SIX İsviçre Borsası'nda düzenlenmiş yatırım ürünlerinin piyasaya sürülmesinde kanıtlanmış geçmişi ile birlikte, farklılaşmış, uyumlu ve değer odaklı dijital yatırım çözümleri sunmaya yardımcı olacaktır.

“Maverix ile birlikte, geleneksel finans mühendisliğinin hassasiyetini blok zincirine dayalı varlıkların dönüştürücü potansiyeli ile birleştiren dijital varlık çözümleri sunmak için güçlerini birleştirmekten mutluluk duyuyoruz,” dedi GSR Genel Müdürü Alain Kunz. “Bu ortaklık, Maverix’in yapılandırılmış ürün tasarımında mükemmelliği ile dijital varlık likiditesinde ve risk yönetimi alanındaki güçlü noktalarımız arasında güçlü bir uyum yansıtıyor.”

“Maverix ile birlikte, geleneksel finans mühendisliğinin hassasiyetini blok zincirine dayalı varlıkların dönüştürücü potansiyeli ile birleştiren dijital varlık çözümleri sunmak için güçlerini birleştirmekten mutluluk duyuyoruz,” dedi GSR Genel Müdürü Alain Kunz. “Bu ortaklık, Maverix’in yapılandırılmış ürün tasarımında mükemmelliği ile dijital varlık likiditesinde ve risk yönetimi alanındaki güçlü noktalarımız arasında güçlü bir uyum yansıtıyor.”





“Dijital varlıklara dikkatli, risk yönetilen maruz kalma konusunda büyük bir yatırımcı arzusu görüyoruz,” dedi David Schmid, Maverix’in CEO’su. “GSR ile ortaklık, bize ürün yol haritasımızı hızlandırmak için önemli bir araç olacak dünya standartlarındaki dijital varlık altyapısına ve ağına erişim sağlar.

“Dijital varlıklara dikkatli, risk yönetilen maruz kalma konusunda büyük bir yatırımcı arzusu görüyoruz,” dedi David Schmid, Maverix’in CEO’su. “GSR ile ortaklık, bize ürün yol haritasımızı hızlandırmak için önemli bir araç olacak dünya standartlarındaki dijital varlık altyapısına ve ağına erişim sağlar.

İşbirliği, verim arttırıcı yapılandırılmış çözümler, özelleştirilmiş kripto endeksi stratejileri, kurumsal danışmanlık ve hazine hizmetleri ve ileri derecelendirme araçları dahil olmak üzere kurumsal düzeyde bir dizi ürün sunacaktır. Uygulanabilir düzenleyici onaylara tabi olarak, bu teklifler, dijital varlıklara uyumlu, risk yönetilen maruz kalmayı arayan profesyonel yatırımcıların değişen ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır. www.mavx.com Hakkında .

İşbirliğinin bir parçası olarak, GSR'nin Yönetim Direktörü Alain Kunz, Maverix'in Yönetim Kurulu'na katılacak, stratejik uyumları daha da güçlendirecek ve ürün geliştirilmesini ve piyasaya sürülmesini hızlandıracak.2025'in ikinci yarısında ortaklaşa geliştirilen ürünlerin ilk dalgası, önemli küresel pazarlarda hem profesyonel hem de kurumsal yatırımcılar hedeflenecek.

GSR Hakkında

2013 yılında kurulan, GSR için GSR, dijital varlık ticareti, piyasa oluşturma ve likidite sağlama alanında küresel liderdir. Kripto para piyasalarında on yıldan fazla deneyime sahip olan GSR, endüstrideki en büyük ve en sofistike ticaret operasyonlarından birini yürütmektedir. GSR, önde gelen token projeleri, ticaret yerleri ve kurumları ile ortaklık yaparak, algoritmik ticaret, likidite çözümleri ve stratejik yatırımlar da dahil olmak üzere tüm hizmetleri sunmaktadır.

Maverix Hakkında

Maverix Yatırımları 2008 yılından bu yana Maverix, en yenilikçi teknolojilerden birini kullanarak profesyonel varlık yöneticilerine, bankalara ve kurum yatırımcılarına hizmetlerini sunmaktadır.Bu benzersiz yatırım yaklaşımı, yeni nesil teknolojiyi, derin insan deneyimini ve çaresiz yaratıcılığı birleştirir.

İletişim

VP Halkla İlişkiler

Haley Malanga Hakkında

GSR için

Şanlı[email protected]

Bu hikaye, HackerNoon’un Business Blogging Programı kapsamında Chainwire tarafından basın açıklaması olarak yayınlandı.

Bu hikaye, HackerNoon’un Business Blogging Programı kapsamında Chainwire tarafından basın açıklaması olarak yayınlandı.







