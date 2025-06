GSR Invests in Maverix Securities ເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນການເປີດຜະລິດຕະພັນອຸປະກອນ Digital Regulated

Zurich, Switzerland, May 15th, 2025/Chainwire/-- ລະຫັດ QR , ເປັນບໍລິສັດການລົງທຶນ crypto ທີ່ສໍາຄັນ, ໄດ້ຮັບການລົງທຶນຊຸດໃນ ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : Maverix ພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຄົ້ນຄວ້າແລະການປິ່ນປົວຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນການຄົ້ນຄວ້າແລະການປິ່ນປົວຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານ.

ການຮ່ວມມືນີ້ເປັນເລື່ອງຂະຫນາດໃຫຍ່ໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນໃນປັດຈຸບັນ. GSR ຈະສະຫນັບສະຫນູນ Maverix ໃນການເປີດຜະລິດຕະພັນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບອຸປະກອນເຄດິດ, ເຊັ່ນດຽວກັນກັບການພັດທະນາແລະການຊື້ຂາຍຜະລິດຕະພັນ (ETPs) ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບ cryptocurrencies ທີ່ສໍາຄັນ.

GSR ແລະ Maverix combine strengths complementary that go far beyond operational collaboration. Expertise ຂອງ GSR in digital asset liquidity and risk management, combined with Maverix’s issuance capabilities and proven track record in launching regulated investment products on the SIX Swiss Exchange, will help deliver differentiated, compliant, and value-driven digital investment solutions. All offers will be subject to any applicable jurisdictional regulatory approvals and investor suitability standards.

“ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະຮ່ວມມືກັບ Maverix ເພື່ອສະຫນອງການແກ້ໄຂອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງວິສະວະກອນເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຜົນປະໂຫຍດຂອງອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍ blockchain,” Alain Kunz, Managing Director at GSR, ເວົ້າວ່າ. “ການຮ່ວມມືນີ້ກວດສອບເປັນການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ເຂັ້ມແຂງລະຫວ່າງການດີເລີດຂອງ Maverix ໃນວິສະວະກອນຜະລິດຕະພັນເຄືອຂ່າຍແລະຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງພວກເຮົາມີໃນອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍແລະການຄຸ້ມຄອງອຸປະກອນ”.

“ພວກເຮົາມີຄວາມສົນໃຈທີ່ສໍາຄັນຂອງຜູ້ຊ່ຽວຊານສໍາລັບການເຂົ້າໃຈ, ການຄຸ້ມຄອງຄວາມປອດໄພກັບອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍ,” ຂໍຂອບໃຈ David Schmid, Co-CEO ຂອງ Maverix. “ການຮ່ວມມືກັບ GSR ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີການເຂົ້າໃຈກັບອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍເຄືອຂ່າຍທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃນໂລກແລະເຄືອຂ່າຍທີ່ຈະເປັນປະໂຫຍດໃນຄວາມໄວ້ວາງໃຈຂອງ roadmap ຜະລິດຕະພັນຂອງພວກເຮົາມີ. GSR ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ຢ່າງງ່າຍດາຍໃນສະຖານທີ່ຜູ້ຊ່ຽວຊານຂອງພວກເຮົາ – ພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຮ່ວມມືທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງເພື່ອຂະຫຍາຍອຸປະກອນເຄືອຂ່າຍຂອງພວກເຮົາມີແລະສະຫນັບສະຫນ

ການຮ່ວມມືຈະສະຫນອງຊຸດຜະລິດຕະພັນໃນລະດັບອົງການຈັດຕັ້ງ, ລວມທັງຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ structured ທີ່ປັບປຸງປະສິດທິພາບ, ວິທີການເຂົ້າລະຫັດ crypto, ການຄົ້ນຄວ້າອົງການຈັດຕັ້ງແລະການບໍລິການຄົ້ນຄວ້າ, ແລະອຸປະກອນ derivatives ທີ່ດີເລີດແລະເຄື່ອງມື hedging. ຖ້າຫາກວ່າມີໃບຢັ້ງຢືນການຄວບຄຸມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກເຫຼົ່ານີ້ຖືກອອກແບບເພື່ອສະຫນັບສະຫນູນຄວາມຕ້ອງການຂອງຜູ້ລົງທຶນມືອາຊີບທີ່ຊອກຫາການເຂົ້າລະຫັດປະສິດທິພາບ, ການຄຸ້ມຄອງປະສິດທິພາບກັບອຸປະກອນ digital. ສໍາລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມ, users can visit ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : www.mavx.com .

ໃນຖານະເປັນພາກສ່ວນຂອງການຮ່ວມມື, Alain Kunz, Managing Director at GSR, ຈະເຂົ້າຮ່ວມການຄຸ້ມຄອງຂອງ Maverix, ເຮັດໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມແຂງເພີ່ມເຕີມຂອງການເຊື່ອມໂລຫະທາງດ້ານເຕັກໂນໂລຊີແລະ accelerating product development and go-to-market execution. The first wave of jointly developed products is expected to launch in the second half of 2025, targeting both professional and institutional investors across key global markets.

ກ່ຽວກັບ GSR

ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2013, ລະຫັດ QR ມີປະສົບການຫຼາຍກ່ວາ 10 ປີໃນຕະຫຼາດ cryptocurrency, GSR ເຮັດວຽກຫນຶ່ງໃນການປະຕິບັດການຄ້າທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດແລະທີ່ເຫມາະສົມທີ່ສຸດໃນອຸດສາຫະກໍາ. ບໍລິສັດໄດ້ຮ່ວມມືກັບໂຄງການ token ທີ່ສໍາຄັນ, ສະຖານທີ່ການຄ້າ, ແລະສະຖານທີ່, ການສະຫນອງຊຸດທັງຫມົດຂອງການບໍລິການລວມທັງການຄ້າ algorithmic, ຄໍາຮ້ອງສະຫມັກ liquidity, ແລະການລົງທຶນທີ່ເຫມາະສົມ. GSR ມີຫ້ອງທົດລອງໃນອາເມລິກາ, ອາເມລິກາ, ອາເມລິກາແລະອາເມລິກາ.

ກ່ຽວກັບ Maverix

Maverix Securities ພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າພວກເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກ.

ລະຫັດ QR

ຊື່ຫຍໍ້ຂອງ : VP PR

ຫນ້າທໍາອິດ / Haley Malanga

ລະຫັດ QR

ຂໍຂອບໃຈ

ບົດຄວາມນີ້ໄດ້ຖືກຈັດຂຶ້ນໂດຍ Chainwire ໃນລະຫວ່າງ HackerNoon’s Business Blogging Program.

