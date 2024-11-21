GMT DAO, 600 Milyon GMT'ye Kadar Hedefle Çığır Açan Yakma Girişimini Başlattı

Avustralya, SİDNEY, 21 Kasım 2024/Chainwire/--GMT sahiplerinin bağımsız bir topluluk örgütü olan GMT DAO, GMT'nin geleceğini kesin olarak topluluğunun ellerine teslim etmeyi amaçlayan bir etkinlik olan GMT Burn Girişimi'nin başlatıldığını duyurmaktan heyecan duyuyor.





Bu girişimle GMT sahipleri, 100 milyon ABD dolarına eşdeğer 600 milyon GMT'ye kadar token yakma kararına oy verecek ve bu, web3 ekosistemindeki en iddialı token yakma işlemlerinden biri olacak.





GMT Burn Girişimi, GMT DAO'nun şeffaflık, yönetişim ve sürdürülebilir token yönetimine olan bağlılığını yansıtır. Bu topluluk odaklı yaklaşım, DAO'nun GMT'nin geleceğini sorumlu ve işbirlikçi bir şekilde şekillendirme hedefi ile uyumludur.

Nasıl Çalışır:

Kilitle ve Oy Ver: GMT sahipleri şu adresi ziyaret ederek katılabilir: burngmt.com , token'larını kilitleyebilecekleri ve türünün ilk örneği olan "GMT Burn Girişimi" de dahil olmak üzere çeşitli teklifler için oy kullanabilecekleri bir yer. Katılımcılar, katılımlarının bir göstergesi olarak özel bir soulbound 'Make GMT Great Again' Red Hat NFT'si alacaklar. Bu NFT, talep edilen ve uygun airdrop'ların yanı sıra verilen oyları da ayrıntılarıyla açıklayan meta verileri kaydedecek. Ödül Kazanın: Katılımcılara, kilometre taşlarına ulaşmalarına bağlı olarak, 60 günlük oylama süresinin sonunda toplam 100 milyon GMT tutarında ödül dağıtılacak. Zincir Üzerinde Şeffaflık: Oylama süreci blok zincirinde kaydedilir, böylece herkes sonuçları doğrulayabilir ve her kararın bütünlüğünü ve şeffaflığını garanti altına alabilir. Düzenli Oylama Döngüleri: Bu yakma girişimi sadece bir başlangıç. GMT DAO, bundan sonra her çeyrekte yeni teklifler ve oylama döngüleri sunacak ve sahiplerine GMT'nin geleceğini şekillendirmek için düzenli fırsatlar sunacak. gmtdao.com .





Bu girişim, GMT'nin sürdürülebilir geleceğini garanti altına almak için yenilikçilik ve topluluk katılımını vurgulayan proaktif bir çabayı sergiliyor. GMT DAO, gerçek merkeziyetsizliğe bağlı kalmaya devam ediyor ve GMT sahiplerinin yönünü şekillendirmesini sağlıyor.





DAO, potansiyel büyük bir token yakma işlemi de dahil olmak üzere önemli teklifler üzerinde oylama yapılmasını sağlayarak, kolektif girdinin gücünü ve güçlü, gelişen bir ekosistem inşa etmeye olan bağlılığını vurguluyor.





GMT Burn Girişimi, GMT'nin yolculuğunda yeni bir bölümü başlatarak her sahibine bir ses veriyor. 100 GMT'de başlayan oylama şu anda açık burngmt.com Tüm GMT sahiplerini token'ın geleceğini şekillendirmeye davet ediyor.

GMT DAO Hakkında

GMT DAO, şeffaf ve topluluk liderliğindeki yönetim yoluyla GMT'nin geleceğini denetlemeye adanmış, GMT sahiplerinden oluşan bağımsız bir kuruluştur.





DAO'nun kurulması, GMT sahiplerine token yönetiminden ekosistem geliştirmeye kadar önemli kararlarda söz hakkı verme taahhüdünü temsil ediyor.

GMT Burn Girişimi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve katılmak için kullanıcılar şu adresi ziyaret edebilir: burngmt.com .

GMT Hakkında

GMT, FSL ekosisteminin kalbinde yer alır. Yalnızca şu şekilde kazanılır: ADIM Bu token tüm FSL ürünlerinde önemli bir rol oynar.





GMT, Solana, BNB Chain, Ethereum ve Polygon olmak üzere dört blok zincirinde çalışır ve Gaz Kahramanı , eşya ticareti yapmak ve NFT seviye atlamaları için yakmak amacıyla kullanılır.





Açık DAHA FAZLA , tüm ürünler GMT kullanılarak alınıp satılabilir ve aynı zamanda önemli ortaklarla yapılan birincil satış çekilişlerinin merkezinde yer alır ve yeni başlatılan ADIM GİT Spor ayakkabı satın almak ve uygulama içi çeşitli işlevleri gerçekleştirmek için.

Temas etmek

GMT DAO

[email protected]

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