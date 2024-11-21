GMT DAO, 600 Milyon GMT'ye Kadar Hedefle Çığır Açan Yakma Girişimini Başlattı

Avustralya, SİDNEY, 21 Kasım 2024/Chainwire/--GMT sahiplerinin bağımsız bir topluluk örgütü olan GMT DAO, GMT'nin geleceğini kesin olarak topluluğunun ellerine teslim etmeyi amaçlayan bir etkinlik olan GMT Burn Girişimi'nin başlatıldığını duyurmaktan heyecan duyuyor.
Bu girişimle GMT sahipleri, 100 milyon ABD dolarına eşdeğer 600 milyon GMT'ye kadar token yakma kararına oy verecek ve bu, web3 ekosistemindeki en iddialı token yakma işlemlerinden biri olacak.
GMT Burn Girişimi, GMT DAO'nun şeffaflık, yönetişim ve sürdürülebilir token yönetimine olan bağlılığını yansıtır. Bu topluluk odaklı yaklaşım, DAO'nun GMT'nin geleceğini sorumlu ve işbirlikçi bir şekilde şekillendirme hedefi ile uyumludur.
Bu girişim, GMT'nin sürdürülebilir geleceğini garanti altına almak için yenilikçilik ve topluluk katılımını vurgulayan proaktif bir çabayı sergiliyor. GMT DAO, gerçek merkeziyetsizliğe bağlı kalmaya devam ediyor ve GMT sahiplerinin yönünü şekillendirmesini sağlıyor.
DAO, potansiyel büyük bir token yakma işlemi de dahil olmak üzere önemli teklifler üzerinde oylama yapılmasını sağlayarak, kolektif girdinin gücünü ve güçlü, gelişen bir ekosistem inşa etmeye olan bağlılığını vurguluyor.
GMT Burn Girişimi, GMT'nin yolculuğunda yeni bir bölümü başlatarak her sahibine bir ses veriyor. 100 GMT'de başlayan oylama şu anda açık
GMT DAO, şeffaf ve topluluk liderliğindeki yönetim yoluyla GMT'nin geleceğini denetlemeye adanmış, GMT sahiplerinden oluşan bağımsız bir kuruluştur.
DAO'nun kurulması, GMT sahiplerine token yönetiminden ekosistem geliştirmeye kadar önemli kararlarda söz hakkı verme taahhüdünü temsil ediyor.
GMT Burn Girişimi hakkında daha fazla bilgi edinmek ve katılmak için kullanıcılar şu adresi ziyaret edebilir:
GMT, FSL ekosisteminin kalbinde yer alır. Yalnızca şu şekilde kazanılır:
GMT, Solana, BNB Chain, Ethereum ve Polygon olmak üzere dört blok zincirinde çalışır ve
Açık
GMT DAO
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