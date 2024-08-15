GameDev'de Web Tasarımında Yanlış Olan Her Şey

Benim adım Marina ve on yıldan uzun süredir tasarım yapıyorum. Üç yıl önce oyun sektörüne girdim ve o zamandan beri bu sektörde çalışıyorum. Bundan önce oyunlar ve onların özel tasarım ihtiyaçları hakkında neredeyse hiçbir şey bilmiyordum. İçeriden bir bakış attığımda ne kadar şaşırmıştım! Ve bugün bile şaşırmaktan vazgeçmedim.





Çoğu durumda, oyun endüstrisindeki iletişim tasarımının diğer alanların çok gerisinde kaldığı ortaya çıktı. İletişim tasarımı derken kimlik, web siteleri ve afişler, haber bültenleri ve kapaklar gibi herhangi bir mikro medyayı kastediyorum. Bu makalede, CG dünyasının liderlerinin neden iletişim tasarımının marjlarında kaldığını araştırıyorum.

GameDev'de hangi tasarım alanları kötüdür (Özet: hepsi)?

Bahsettiğim gibi, tüm iletişim tasarımları sıkıntı çeker. Bu dökümde, kullanıcıların ve oyuncuların en sık karşılaştığı şeye odaklandım - web siteleri.





Öncelikle, kötü tasarım örnekleri göstererek somut kanıtlar sunacağım. Birkaç tanınmış yayıncıyı, geliştiriciyi ve son oyunları eleştireceğim. Sonra, bu berbat tasarımın neden devam ettiğine dair kendi deneyimimden yola çıkarak spekülasyon yapacağım.

Dünya devleri bile denemiyor!

Elbette, Oyun Geliştirme ile ilgili inanılmaz şık siteleri düşünebilir ve "Marina, bizi haince kandırıyorsun!" diyebilirsiniz. Evet, şık projeler var ve ben onları çok beğeniyorum, ancak çok azlar! Bu arada, makalenin sonunda örnek olarak bazı şık projeler ekledim.





Ama küresel endüstriye bir bütün olarak bakalım. Devler bile medyalarının görsel kalitesiyle pek ilgilenmiyor. Rockstar, EA ve CD Projekt Red'den örnekler analiz edeceğim, tasarımlarında neyin iyi neyin kötü olduğunu vurgulayacağım.

EA

Sektörün ilk firmalarından biri olan EA, gelir ve piyasa değeri açısından Amerika ve Avrupa'nın en büyük 5 oyun şirketi arasında yer alıyor.









Çok sağlam bir şirket. Şimdi web sitesine bakın. Hiç sağlam görünmüyor. Bu tür düzenler 2010'da popülerdi: ilk ekranın yarısında bir başlık ve ardından bir resim döşemesi. Önceleri temiz ve minimalist olduğu için havalıydı, ancak artık web sitesi oluşturucuları bile daha ilginç seçenekler sunuyor.

Rock yıldızı

Rockstar, GTA, Red Dead Redemption ve Max Payne gibi hit oyunlarıyla sektör lideri olarak tanınan bir Amerikan video oyunu şirketidir.









Rockstar, titizlikle hazırlanmış oyun dünyalarıyla ünlüdür. Ancak web sitesi oyunların tam tersidir. "Çocuklar, rock yıldızı olun! Muazzam kaynaklarınız ve en iyi oyunlarınız var!" diye bağırmak istiyorum.





Web sitesinde aynı düzeni görüyoruz: büyük bir başlık ve altında döşemeler. Ancak ilginç bir nüans var. Başlık sadece bir resim değil; bir kaydırıcı. Ve kaydırıcının eğri bir ızgarası var: sol taraftaki resim, ızgaradaki resmin sonuyla uyuşmuyor. Sağ taraftaki sütun neredeyse boş ve anlamsız: alan neredeyse hiç kullanılmıyor ve renk nedeniyle sayfanın geri kalanının arka planıyla birleşiyor.

CD Projekt Kırmızı

Başlıca The Witcher ve Cyberpunk ile bilinen bir Polonya stüdyosu. Keanu Reeves'i oyunlarına dahil etmeyi başardılar ancak kendileri için gerçekten harika bir web sitesi yapamadılar.







Yukarıdaki örneklerden farklı olarak, anlaşılmaz bir başlık yerine, muhteşem bir tam ön ekran videosuna sahipler. Sektördeki hemen hemen herkes CG ile iyi: gerçekten yetenekli insanlar sanat, hareket ve konseptler yapıyor. Ancak aşağı kaydırmanız gerekiyor ve ne görüyoruz? 2010'dan fayanslar. Yine!

En büyük şirketler hakkında sonuç

Gördüğümüz gibi, devler bile denemiyor. Bu, endüstrinin tamamı için kötü çünkü daha küçük stüdyolar için stil ve yön belirliyorlar. Kendinizi bu tür görsel medya tasarımı satan büyük ve güçlü bir şirkete bakan bir stüdyo olarak hayal edin. "Peki, onlar satıyorsa, biz de uğraşmayalım." diye düşünürsünüz. Rock yıldızı gibi, müzik de öyle.

Peki ya daha küçük şirketler için tasarım?

Tamam, küresel şirketlerin çok geride olduğunu fark ettik. Ancak büyük, karmaşık projeler genellikle yavaş ve beceriksizdir. O halde daha hızlı olanlara bakalım - orta ve küçük stüdyolar. Tasarım açısından neleri var? Vakaların %80'inde, liderlerle aynıdır - sıkıcı düzenler ve döşemeler. Aşağıda, sadece örnekler ekleyeceğim.

























GameDev'de durum neden kötü?

Diğerleri aktif olarak gelişirken, bu alanın neden bu kadar bariz bir şekilde durgun olduğunu merak ediyordum. E-ticaret veya BT projeleri anlamlar, teknikler, formlar ve düzenlerle çılgınca deneyler yaparken, oyun endüstrisi web sitesi geliştirme konusunda 2014'te takılıp kalmış durumda. Her ne kadar oyun siteleri yeni şeyler tanıtmak için daha iyi bir yer gibi görünse de: hedef kitle varsayılan olarak sadık ve etkileşimlidir. Deney yapmak için tam bir alan! Ama hayır, bloklar ve standart anlatılar. Kaçırılan fırsatlar üzücü.



Durgunluğun iki belirgin nedenini vurguladım:





Yayıncılar risk almaktan ve para israf etmekten hoşlanmazlar. İşe yarayan ve sürekli iyi para kazandıran bir şeye dokunmak istemezler. GameDev bilindik raylarda ilerliyor. Sektör yüksek kaliteli, güzel, çok profesyonel ve çekici anahtar sanatlar yapmaya ve bunları ürünü satmak için kullanmaya alışkın. Ne yazık ki, sıklıkla gözden kaçan şey, tasarımın aynı zamanda markanın imajını satmak ve oluşturmak için mükemmel bir araç olduğudur. Özellikle de sadece resimle ilgili değil, aynı zamanda fikirle ilgiliyse.





Hem bir oyuncunun hem de bir uzmanın bakış açısından sektörü izlemek beni üzüyor. Ama iyiliğin galip geleceğine ve harika ürünlerle dolu bir pazar göreceğimize inanıyorum!





Bu arada, Disco Elysium'u üçüncü kez inceleyeceğim. Söz verdiğim gibi oynayıp ağlarken, işte tüm tasarım saygısına layık çok havalı projelerin örnekleri.

GameDev'de berbat olmayan tasarım

Kepler





Az bilinen ama iyi bilinen projelere sahip bir yayıncı: Sifu'yu çakan stüdyo, onların altında geliştirme yapıyor. Bağımlılık yaratan ve keyifli sitelerine bir göz atın. Süper şık bir tasarıma, çok sayıda mikro animasyona ve etkileşime sahip. Düzen, festival projelerinin en iyi geleneklerinde. Sonuç olarak, görseller açısından çabalanacak bir şey!



AKSOLOT



Stockholm merkezli küçük bir stüdyo. Bu sitedeki her şey harika! Ön yükleyiciye bakın - hassas animasyon, güçlü grafikler, piksele göre kalibre edilmiş! İçimdeki grafik tasarımcı hayran kaldı! Detay, mikro tipografi, çılgın etkileşimli uçan 3D - bunda bir stil var. Markanın gücü var - ilginç bir parola veya çözüm için her pikseli incelemek için sitede oyalanmak istiyorsunuz. 10 üzerinden 10 awwwards veriyorum! İsveçli bir stüdyo, muhteşem ve kudretli İsviçre tasarımını utandırmadı.



Belka Oyunları





Bunu başarabilen Belaruslular! Mobil oyunlar yapsalar da bunu tarz sahibi bir şekilde yapıyorlar! Site, burada ciddi nişancı oyunları veya devasa açık dünyalar olmayacağını hemen açıkça belirtiyor. Site dürüst, güzel ve basit ve karşılığını veren de bu. Özel tipografi ve harika çizimler için özel övgüler!