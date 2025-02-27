Funtico Turnuva Ödüllerinde 100.000 Dolar Dağıttı

**Tortola, Britanya Virjin Adaları, 27 Şubat 2025/Chainwire/--**Tam kapsamlı Web3 oyun platformu Funtico, 100.000 dolarlık 'Bir Devrimin Başlangıcı' turnuvasını başarıyla tamamlayarak oyun sektörünün ön saflarındaki yerini sağlamlaştırdı.





Bu son derece rekabetçi etkinlikte, en iyi katılımcılar için ödüllendirici bir deneyimle sonuçlanan sert savaşlar, stratejik manevralar ve heyecan verici performanslar görüldü. Funtico, cazip bir ödül havuzuyla rekabetçi oyun için çıtayı yükseltti ve oyunculara yalnızca prestij değil, aynı zamanda önemli ödüller de sundu.

Yüksek Bahisli Ödüllerin Ayrıntılı Açıklaması

En iyi 50 yarışmacı etkileyici ödül havuzundan pay almak için amansızca mücadele etti. Ödüllerin nasıl dağıtıldığı şöyle:

1. Sıra: 50.000 USDT NFT - Gellazka

2. Sıra: 20.000 USDT NFT - Clyfoul

3. Sıra: 10.000 USDT NFT - Fxrs

4. - 10. Sıralar: 500 - 6.000 USDT NFT





Yoğun rekabet, tüm katılımcıların beceri ve özverisini ön plana çıkararak, Funtico'nun oyun alanında devrim yaratma yolculuğunda önemli bir dönüm noktası oldu.

Rekabetçi Oyunda Yeni Bir Dönem

Funtico'nun son turnuvası, blockchain tabanlı oyunların ve yüksek biletli ödül yapılarının artan öneminin bir kanıtıdır. Turnuva, ödüllerden paylarını almak için istekli olan deneyimli oyunculardan hırslı yeni gelenlere kadar çeşitli oyuncuları kendine çekti.





Bahisler yüksekti ve her oyuncu oyun becerilerini test ederken enerji elektrikliydi. Turnuva etrafındaki etkileşim sosyal medyada muazzamdı ve oyuncular öne çıkan anlarını, stratejilerini ve deneyimlerini paylaştı.





Yüksek bahisli etkinliğin ardından kazanan katılımcı Twitter heyecanlarını ifade etmek için. Bu yoğun coşku, Funtico'nun oyun yarışmalarına yönelik yenilikçi yaklaşımının etkisini yansıtıyor.

Daha Büyük ve Daha İyi Turnuvalar Önümüzde

Bu etkinliği kaçıranlar için Funtico'nun ufukta daha da büyük turnuvaları var ve daha da heyecanlı bir oyun ve büyük ödüller vaat ediyor.

Gelecek yarışmalara katılmak için oyuncular aşağıdaki adımları izleyebilir:

$TICO satın alın – Ekosistemdeki konumunuzu güvence altına alın

CANLI turnuvalarımıza katılın – Yüksek enerjili rekabeti deneyimleyin

BÜYÜK KAZANIN – Büyük ödül havuzları için yarışın ve hakimiyetinizi kurun





Funtico, dünya çapındaki oyuncular için ilgi çekici, adil ve kazançlı bir oyun ortamı yaratmaya kendini adamıştır. Şirket, her turnuvada sınırları zorlamaya devam ederek oyunculara yeteneklerini sergilemeleri ve önemli ödüller kazanmaları için eşsiz fırsatlar sunmaktadır.

Funtico Hakkında

Funtico, geleneksel oyunların heyecanını blockchain teknolojisinin yenilikçiliğiyle harmanlayan öncü bir Web3 oyun platformudur. Erişilebilirlik, etkileşim ve ödüllendirici oyun odaklı Funtico, her beceri seviyesindeki oyuncular için çeşitli etkileşimli turnuvalar ve oynayarak kazanma fırsatları sunar. Merkezi olmayan mekaniklerden ve adil oyun ilkelerinden yararlanarak Funtico, çevrimiçi oyunun geleceğini yeniden tanımlıyor ve onu herkes için daha kapsayıcı, şeffaf ve eğlenceli hale getiriyor.

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Açıklama:

⁠Bu basın bülteni finansal tavsiye veya herhangi bir dijital varlığı satın alma, satma veya tutma önerisi teşkil etmez. Alıcılar herhangi bir karar vermeden önce kendi araştırmalarını yapmalı ve bir finansal danışmana danışmalıdır. Bu teklif Amerika Birleşik Devletleri veya Kanada sakinleri için tasarlanmamıştır.

Temas etmek

Funtik

Pavel Antohe

[email protected]

+40742250589

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