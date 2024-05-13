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    CONF3RENCE 2024 Almanya'daki Web3 Amiral Gemisi Etkinliği Çok Yakındaile@chainwire

    CONF3RENCE 2024 Almanya'daki Web3 Amiral Gemisi Etkinliği Çok Yakında

    ile Chainwire2m2024/05/13
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    Çok uzun; Okumak

    Gelecek hafta, 15 ve 16 Mayıs'ta, Almanya'nın en büyük stadyumu Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta yapılması planlanan CONF3RENCE, geleneksel ekonomi ile gelişen Web3 ve AI sektörleri arasında köprü kurmayı hedefliyor.
    featured image - CONF3RENCE 2024 Almanya'daki Web3 Amiral Gemisi Etkinliği Çok Yakında
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    Dortmund, Almanya, 9 Mayıs 2024/Chainwire/--CONF3RENCE 2024 ve BLOCKCHANCE, Avrupa'nın ekonomik gücü olan Ruhr bölgesinde amiral gemisi Web3 etkinliğinin başlangıcına işaret ederek birleşmelerini duyurmaktan heyecan duyuyor. BLOCKCHANCE, Alman Web3 ekosisteminin olanaklarını zaten gösterdi. Geleneksel ekonomi ile Web3 arasında bir köprü kurmayı amaçlayan bu birlik, CONF3RENCE'ı küresel düzeyde lider konuma taşıyor.


    Gelecek hafta, 15 ve 16 Mayıs'ta, Almanya'nın en büyük stadyumu Dortmund'daki Signal Iduna Park'ta yapılması planlanan CONF3RENCE, geleneksel ekonomi ile gelişen Web3 ve AI sektörleri arasında köprü kurmayı hedefliyor. 150'den fazla konuşmacının yer alacağı ve dünyanın dört bir yanından 100'den fazla iş ortağı ve katılımcıya ev sahipliği yapacak etkinlik, blockchain topluluğu için çok önemli bir an olacak.

    CONF3RENCE 2024'te öne çıkanlar:

    • Geleneksel işletmelerden, finanstan, bilimden ve politikadan birinci sınıf konuşmacılar; Avrupa Merkez Bankası, NVIDIA, Animoca Brands, IBM, Litecoin ve çok daha fazlası
    • Blockchain ve yapay zeka endüstrilerindeki en kritik konularda heyecan verici panel tartışmaları ve çalıştaylar
    • Yeni bağlantılar kurmak ve uzmanlarla fikir alışverişinde bulunmak için özel ağ oluşturma fırsatları.
    • Startup Ödülümüz, yenilikçi bir hackathon, canlı demolar ve diğer heyecan verici interaktif unsurlar için 8 milyon Euro ödül
    • Önde gelen endüstri ve finans dernekleri, önemli blockchain dernekleri ve iş kulüpleriyle ortaklıklar, benzeri görülmemiş kalitede ziyaretçi ve fırsatlar sağlıyor
    • Yenilik ve iş ilişkilerini teşvik etmek amacıyla ürün ve iş fırsatlarının sunulduğu geniş sergi alanı


    CONF3RENCE bir etkinlikten daha fazlasıdır; Blockchain ve yapay zeka teknolojilerinin uygulanmasını teşvik etmek, mevcut uygulamaları sergilemek ve yeni sinerjileri keşfetmek için sektörler arası paydaşları bir araya getirmek bir misyondur. Kapsamlı programı ve yeniliğe olan bağlılığıyla CONF3RENCE, blockchain teknolojisinin büyümesini katalize etmeye ve dijital ekonomilerin geleceğini şekillendirmeye hazırlanıyor.


    Geleneksel ekonomi ile dinamik Web3 ve yapay zeka endüstrilerinin kesişme noktasında yer alan potansiyeli eşi benzeri görülmemiş bir şekilde keşfetmek için Dortmund'da bize katılın. CONF3RENCE, teknolojinin ve toplumun geleceğini şekillendiren tartışmanın bir parçası olma fırsatınızdır.

    CONF3RENCE Hakkında

    CONF3RENCE, blockchain ve yapay zeka teknolojilerinin araştırılmasına ve tanıtılmasına adanmış lider bir küresel forumdur. Avrupa'nın ekonomik güç merkezi olan Ruhr bölgesinin kalbinde yer alan CONF3RENCE, geleneksel ekonomi ile Web3 ve yapay zekanın yenilikçi alanları arasında köprü kurmak için önemli bir platform görevi görüyor. Daha fazlasını öğrenmek için şu adresi ziyaret edin: İnternet sitesi , veya X (Twitter) , veya LinkedIn .

    Temas etmek

    Sascha Roehrer

    SOLV3 GmbH

    [email protected]

    Bu hikaye, HackerNoon'un İş Bloglama Programı kapsamında Chainwire tarafından yayınlanarak dağıtıldı. Program hakkında daha fazla bilgi edinin Burada .


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