CASIO F-91W'mi Nasıl Hackledim ve Temassız Ödeme Cihazına Dönüştürdüm

ÖNSÖZ

Son zamanlarda oldukça fazla seyahat ediyorum ve otobüs/metro yolculukları veya kahve/biralar için sadece temassız teknolojiyle ödeme yapma gerçeğini takdir edebiliyorum. Apple/Google/Samsung-Pay tabanlı sistemler, teknoloji cihazınızın kilidinin aktif olarak açılmasını gerektirir ve bu, ödeme sürecinde bir miktar yavaşlamaya neden olur.





Arkanızda sizi bekleyen bir sürü insan varken sırada duruyorsanız ve bir şeyler ters giderse, yanmışsınız demektir 🥪.









İşini severek yapan bir NERD olarak yüzümde hâlâ sivilceler olduğu için CASIO F-91W kullandım. Bu efsanevi saat, şık tasarımı, sağlam yapısı ve etkileyici pil ömrüyle ( yaklaşık 7 yıl dayandığı söyleniyor) dünya çapındaki teknoloji meraklılarının bileklerini süslüyor. 80'li yıllardan itibaren kuvarsın benimsenmesiyle başlayan dijital saat devriminin sembolü haline geldi.





Ödeme yapmak için kredi/banka kartımı cüzdanımdan ya da cep telefonumu cebimden çıkarmak zorunda kalmamanın, bunun yerine saati PoS'a yaklaştırıp sadece bir tutam modern ödeme ile ödeme yapmanın güzel olacağını düşündüm. günün büyüsü ✨.





Bu yüzden ona yeni bir hayat vermeye ve nostaljiyi ve yeniliği saf hackleme tarzında birleştirerek onu bir sonraki seviyeye taşımaya karar verdim.

ANALİZ

NFC ( Yakın Alan İletişimi ) teknolojisi, ilgili iki cihaz arasında doğrudan fiziksel temas olmadan bilgi alışverişini sağlar. Temassız ödeme kartları durumunda, bunlar bir PoS yuvasına takılmadan veya PIN kodu girilerek kullanılabilir, bu da finansal işlemlerin daha hızlı ve daha kolay yapılmasını sağlar.









Plastik (veya metalik) temassız ödeme kartının içinde birkaç bileşen bulabiliriz:





Mikroçip : Genellikle güvenli entegre devre ( IC ) çipi veya akıllı çip olarak anılır, kartın beyni olarak görev yapar ve CPU (kartın işlemlerini kontrol eder ve veri işlemeyi yönetir), Bellek gibi çeşitli alt bileşenleri içerir. (hesap ayrıntıları, işlem geçmişi ve güvenlik anahtarları gibi veri bilgilerini saklar) ve bir Kripto Çekirdeği ( gerçek rastgele sayılar üretebilir, aritmetik zorlukların çözülmesine yardımcı olur, verilerin şifrelenmesini/şifresini çözebilir ve kimlik doğrulama sürecinde yardımcı olabilir) kartın ve terminalin).

Anten : Genellikle bakır veya alüminyumdan yapılır, temassız iletişimi sağlamak için radyo frekansı sinyallerinin iletilmesinden ve alınmasından sorumludur. Verimli sinyal iletimini sağlamak için belirli bir düzende tasarlanmıştır.



Bir anten aracılığıyla, bilgi taşıyarak uzayda veya materyallerde dolaşabilen bir enerji türü olan radyo frekansı dalgalarını iletmek ve almak mümkündür. NFC protokolünün frekansı 13,56 MHz'dir (bazı durumlarda değişiklik gösterebilir ve biraz daha yüksek olabilir, ödeme sistemleri veya ATM'ler için 14,5 ~ 15,5 MHz civarında). Boş uzaydaki dalga boyu ( λ-lambda sembolüyle temsil edilir, daha basit bir ifadeyle tek bir dalga döngüsünün uzunluğunun ölçümüdür) ışık hızı sabitinin (~ 300'000Km/s) hedefe bölünmesiyle hesaplanır. sıklık.









Bu nedenle, ideal bir anten 22,12 metre uzunluğunda bir telden oluşmalıdır, ancak geleneksel olarak λ-lambda kesirleri (λ/2, λ/4, λ/8, λ/16, vb.) uygun bir şekilde seçilir. Bir diğer önemli faktör, esas olarak yapıldığı malzemeye , direncine ve ayrıca telin kesitine bağlı olan telin elektriksel empedansıdır .





Ödeme kartları, kendi güç kaynağına ihtiyaç duymayan pasif cihazlardır. Bunun yerine, akıllı telefon veya temassız ödeme terminali gibi aktif bir NFC cihazının yakınına geldiklerinde elektromanyetik indüksiyonla güç alıyorlar. Aktif NFC cihazı, NFC'nin hedef cihaz anteninde bir akım indükleyen bir manyetik alan üretir. Bu indüklenen akım, aktif cihazla çalışmasına ve iletişim kurmasına izin vererek onu aktive etmek için yeterli gücü sağlar.









Eski teknolojiye sahip akıllı kartların çoğunda anten, çipe lehimlenmiş plastik (veya reçine) bir mahfazaya gömülüydü ve sonuç olarak doğrudan indüklenen akımdan güç alıyordu.









Yeni ödeme kartı teknolojisi, mikroçip ile anten modülleri arasında herhangi bir kablolu bağlantıya ihtiyaç duymayan ikili bir arayüzden oluşuyor. Kart gövdesindeki antenin , çip modülünün gömülü olduğu alan etrafında birkaç ek dönüşü vardır. Bu kart gövdesi anteni, doğrudan mikroçip modülüne entegre edilen küçük bir döngü antenine endüktif olarak bağlanır . Bu, antenin çip modülüne takılmasına (örneğin yapıştırılmasına, kaynaklanmasına veya lehimlenmesine) gerek olmadığından kart üretim sürecini basitleştirir.





Kartın plastik zarfının içindeki anten şeklinin (gerçekçi konuşursak) neye benzediğini merak mı ediyorsunuz?









Hatta bağlanan “kareler” değişken kapasitörler gibi davranır. Bu, çoklu seviyelerde aşılanmış sargılarla birlikte modülün farklı frekanslarda bağlanmasına olanak tanır.





Genel olarak bileşenler, güvenli ve rahat temassız işlemleri mümkün kılmak için birlikte çalışır. Anten kablosuz iletişime izin verirken, mikroçip veri işlemeyi, güvenliği ve kimlik doğrulamayı yöneterek kart sahibinin bilgilerinin gizliliğini ve bütünlüğünü sağlar.

ALETLER

Radyo dalgalarının karmaşık ve görünmez dünyasını "görmek" için bazı özel ekipmanlara güvenmem gerekiyordu.









NanoVNA : Nano Vektör Ağ Analizörü , radyo frekansı ( RF ) ve mikrodalga devrelerinin özelliklerini ölçmek ve analiz etmek için kullanılan, taşınabilir ve uygun fiyatlı bir el tipi cihazdır. RF bileşenlerinin ve ağlarının karmaşık empedansı , yansıma katsayısı, iletim katsayısı ve diğer parametrelerinin hassas ölçümlerini sağlamak üzere tasarlanmıştır.

Nano Vektör Ağ Analizörü , radyo frekansı ( ) ve mikrodalga devrelerinin özelliklerini ölçmek ve analiz etmek için kullanılan, taşınabilir ve uygun fiyatlı bir el tipi cihazdır. RF bileşenlerinin ve ağlarının karmaşık empedansı , yansıma katsayısı, iletim katsayısı ve diğer parametrelerinin hassas ölçümlerini sağlamak üzere tasarlanmıştır. Proxmark3 : RFID (Radyo Frekansı Tanımlama) araştırma ve geliştirmesi için tasarlanmış açık kaynaklı bir donanım ve yazılım platformudur. Güvenlik araştırmacıları , pentest uzmanları ve RFID meraklıları tarafından çeşitli RFID teknolojilerini keşfetmek, analiz etmek ve etkileşimde bulunmak için yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir araçtır. Entegre bir anten ve çoklu radyo frekansı modülleriyle donatılmış kompakt bir devre kartından oluşur. 125kHz, 13.56MHz ve 900MHz gibi düşük frekanslı (LF) ve yüksek frekanslı (HF) RFID standartları dahil olmak üzere çeşitli RFID protokollerini destekler. Cihaz, hem RFID kartlarını/etiketlerini taklit edebilir hem de okuyucu/yazıcı görevi görerek kullanıcıların RFID sinyallerini klonlamasına , simüle etmesine ve manipüle etmesine olanak tanır. Proxmark3'ün güvenlik araştırması ve öğrenimi için değerli bir araç olmasına rağmen, sorumlu bir şekilde ve geçerli yargı alanlarının yasal sınırları dahilinde kullanılması gerektiğini unutmamak önemlidir.

: (Radyo Frekansı Tanımlama) araştırma ve geliştirmesi için tasarlanmış açık kaynaklı bir donanım ve yazılım platformudur. Güvenlik araştırmacıları , pentest uzmanları ve meraklıları tarafından çeşitli teknolojilerini keşfetmek, analiz etmek ve etkileşimde bulunmak için yaygın olarak kullanılan çok yönlü bir araçtır. Entegre bir anten ve çoklu radyo frekansı modülleriyle donatılmış kompakt bir devre kartından oluşur. 125kHz, ve 900MHz gibi düşük frekanslı (LF) ve yüksek frekanslı (HF) standartları dahil olmak üzere çeşitli protokollerini destekler. Cihaz, hem kartlarını/etiketlerini taklit edebilir hem de okuyucu/yazıcı görevi görerek kullanıcıların sinyallerini klonlamasına , simüle etmesine ve manipüle etmesine olanak tanır. güvenlik araştırması ve öğrenimi için değerli bir araç olmasına rağmen, sorumlu bir şekilde ve geçerli yargı alanlarının dahilinde kullanılması gerektiğini unutmamak önemlidir. RFID-RC522 : RFID etiketleri veya kartlarıyla iletişim için yaygın olarak kullanılan popüler bir RFID modülüdür. Temassız iletişim için son derece entegre bir okuyucu/yazıcı IC olan MFRC522 çipini temel alır.





Bu özel senaryoda, PCB üzerindeki mikroşerit anteni NanoVNA için bir prob olarak kullanmak amacıyla RFID-RC522 çipi yamyamlaştırıldı.









C10 ve C11 kapasitörlerinin lehimlerini söktüm ve iki adet dişi jumper tel konnektörünü yerlerine lehimleyerek ilerledim.









Daha sonra NanoVNA cihazıyla birlikte verilen koaksiyel bağlantı kablosunu söktüm. İç çekirdek telini (+) dış kalkan ağından (-) ayırdıktan sonra, çıkarılabilir bir arayüze sahip olmak için sırasıyla erkek jumper tel konnektörlerini lehimledim (teoriden yola çıkarak: jumper kabloları ne kadar uzun olursa , "gürültü" de o kadar yüksek olur ) RF değerlerini okuduğunuz için mümkün olduğu kadar kısa tutun).





Bu "frankenstein" anten sondasını S11 → CH0 girişi aracılığıyla NanoVNA ile birleştirerek radyo dalgaları boyunca yüzebildim.

KURMAK

NanoVNA + RFID-RC522 birleşimiyle başladım.









NanoVNA bir kez açıldığında çok fazla bilgi görüntüler ancak çoğu zaman bu amaç için alakasız olur. Menüler arasında gezinmeye yardımcı olabilecek tekerlek tabanlı bir joystick'in yanı sıra dirençli bir dokunmatik ekrana sahiptir.









Odak tamamen sarı iz üzerinde olduğundan, EKRAN alt menüsüne gidip TRACE 1 (camgöbeği), TRACE 2 (yeşil) ve TRACE 3 (macenta) üzerine çift tıklayarak tüm gereksiz izleri devre dışı bıraktım. Bunların ekrandan kaybolduğunu görmek mümkün.









Daha sonra GERİ → ÖLÇEK → ÖLÇEK/BÖL'e tıkladım ve “4” ayarladım (iyi bir oran veriyor).









ENT tuşuna basarak onayladım.









Daha sonra ana menüye geri döndüm ve STIMULUS'a tıkladım.









START'a tıklayarak 12.5 MHz'i ayarladım.









STOP'a tıklayarak 16 MHz'i ayarladım.









Bu sayede cihazın yalnızca 12,5 ila 16 MHz bandındaki sinyalleri görüntülemesine izin verilerek tüm sinyallerin filtrelenmesi mümkün olur.





Ayarın iyi olup olmadığını görmek için anten yüzeyine yedek bir NFC etiketi yerleştirdim.









Basit kural: Alt kama ne kadar derin olursa “rezonans” da o kadar yüksek olur .





Başka bir deyişle, test için kullanılan NFC etiketinin antenle iyi bir şekilde eşleştiği anlamına gelir (yaklaşılan etiketlere/kartlara bağlı olarak 13,56MHz frekansı civarında değişen aralıkların görülmesi kesinlikle normaldir).









Proxmark3 cihazına geçildiğinde çalışması için bir bilgisayara ihtiyacı vardır. Orijinal GitHub deposunda tüm kurulum talimatlarını bulabildim (çok kapsamlı ve iyi açıklanmış). MacOS'ta çalışıyorum, bu yüzden hızlılık için demleme tabanlı öğreticiyi kullandım.





İlk çalıştırmadan önce, cihaz donanım yazılımının mevcut en son sürüme yükseltilmesi önerilir . Bunu yapabilmek için prosedürde “yarı gizli” düğmeye basılması ve Mikro-USB kablosunu basılı tutarken takılması gerekir. Bu şekilde cihaz DFU modunda önyüklenir.









DFU moduna girdikten sonra aşağıdaki komutu çalıştırmanız yeterlidir:





pm3-flash-tümü









ve her şeyi “otomatik olarak” gerçekleştirmesi gerekiyor.





İşlem tamamlandıktan sonra, Mikro USB kablosunun Proxmark3 ile bağlantısının kesilip yeniden bağlanması, seri bağlantı noktası listesinde algılanmasına olanak tanır. Aşağıdaki komutu çalıştırarak:





> pm3





Artık NFC hackleme/denetiminin büyülü dünyasına girmek mümkün.









Proxmark3 Tools'un etkileşimli bir kabuğu vardır (Belgelerdeki tüm bilgileri incelemenizi öneririm, çünkü bu makine bazı - hatta yasa dışı - çok ilginç ve karmaşık şeyler yapmanıza olanak tanır).





Test etmek için NanoVNA için kullanılan aynı NFC etiketini yüksek frekanslı anten yüzeyinin üstüne koydum.









Etkileşimli kabukta aşağıdaki komutu çalıştırarak:





> pm3 → hf arama









NFC ile ilgili bilgileri okumak mümkün oldu.





NOT: Hem NanoVNA hem de Proxmark3 cihazları elektriksel olarak iyi bir şekilde "yalıtılmış" olsa da, metal veya benzeri iletken yüzeylere yerleştirildiklerinde bir miktar gürültüye maruz kalabilirler. Sağlam bir şekilde çalışabilmeleri için onları lastik bir fare altlığının üzerine yerleştirdim. Okumalarda bazı "tuhaf" davranışlarla karşılaşırsanız bunu aklınızda bulundurun.









Son komutu hatırlayarak ödeme kartı okuma işlemine geçelim:





> pm3 → hf arama









Görülebileceği gibi, kart daha karmaşık ve güvenli işlemler için bir "akıllı çip" içerdiğinden, çıktı öncekine göre çok daha ayrıntılı . Bu çıktı daha sonra karşılaştırma yapmak için kullanışlıdır.





Hepsi iyi. Tüm ekipmanlar tam olarak çalışıyor, kurulum tamamlandı ve artık en ilginç kısma geçebiliriz.

SÖKME

Ödeme kartımın türünü öğrenmek için onu parçalamak zorunda kaldım.









Bir lehimleme istasyonunun sıcak hava nozulunun ( 100 °C'ye ayarlanmış) yardımıyla, kart çipinin etrafındaki yüzeyi yakına, uzağa, ileri geri daireler çizerek ısıtmaya başladım.









Geri dönüşü olmayan hasarlardan kaçınmanın asıl püf noktası, aynı noktada çok uzun süre kalmamaktır (her şeyin erimesini önlemek).









Yaklaşık 45 saniye ~ 1 dakika ısıtmanın ardından, bir cımbızla çipin etrafında yavaşça tüylenmeye başladım ve bir sürü sallamayla onu plastik mahfazadan ayırmayı başardım.









Tutkal kalıntısı ile hafifçe kaplanmış olmasına rağmen, entegre antenin sargılarını görmek mümkündür, dolayısıyla iç çipten dış antene herhangi bir lehim bağlantısı yoktur.





Bu tür ödeme kartının , önceki paragrafta açıklandığı gibi, rezonans yapan ve kart plakasının içine gizlenmiş daha büyük antenle birleşen küçük gömülü antenli bir çipin birleşiminden oluşan yeni teknoloji kategorisine ait olduğu ortaya çıktı.













CASIO F-91W saatin sökülmesine geçerek her şeyi yaptım. Engellenmeden çalışabilmek için önce bileklikleri çıkardım.









Daha sonra bir cımbız ve küçük bir tornavida yardımıyla onu kemiklerine kadar parçalayabildim (dahili devreleri özelleştirmek gibi bir niyetim yoktu, bu yüzden temassız ödemelere ek olarak merkezi üniteyi olduğu gibi bıraktım). her zaman zamana danışabilirsiniz 😂).









Ön plakayı daha önce kullanılan ısı tabancasıyla ısıtarak (aynı sıcaklık 100 °C'ye ayarlanmış, belli bir mesafede aynı yüksek-düşük dairesel desenler), yaklaşık ~ 1,5 dakika boyunca içeriden dışarıya iyi miktarda kuvvet uyguladım. saatin kasası ve çok fazla çaba harcamadan doğal olarak ortaya çıktı .

DENETLEME

Yıkılan kartın niteliğini tespit ettikten sonra bir değil iki antenle uğraştığımı fark ettim. Açıkça görmek istediğim için ekipmanımı hatırladım.









Ayrı ayrı ele alındığında her birinin kendine ait çalışma frekansı vardır. Kart yuvası tek başına ~ 15,28 MHz'de rezonansa girer.









Ancak birlikte eşleştirildiğinde sonuç, bireysel frekanslardan tamamen farklı yeni bir frekanstır . Kart muhafazası + çip ~ 14,85 MHz'de rezonansa girer.





Sonraki adımlara yönelik projeksiyonda bu deney, eşleşen bir anteni sıfırdan yeniden üretmek için bir toplama/çıkarma sentez yaklaşımından yararlanmak için empedansın yanı sıra kalınlık ve/veya manyetik geçirgenlik dahil diğer faktörlerin de hesaba katılması gerektiğini fark etmemi sağladı. malzemelerden.

AYAR

Antenlerle uğraşmak kolay bir iş değildir . Belki de uzun yıllar süren testlerden ve hayal kırıklıklarından elde edilen ve bazı laboratuvarlarda boşa harcanan çok sayıda teorik ve pratik deneyim gerektirir.









Genel olarak anten ayarı, bir anten sisteminin performansını optimize etmeyi amaçlayan çok kritik bir tasarım sürecidir . İstenilen rezonansa , verimli güç aktarımına ve çalışma özelliklerine ulaşmak için antenin uzunluğunun, yüzey boyutlarının, empedans uyumunun, SWR (Duran Dalga Oranı) minimizasyonunun matematiksel olarak ayarlanmasını içerir.





Tamam ama…





Biz bilgisayar korsanları , son derece tembel insanlar, maksimum sonuca ulaşmak için her zaman en az çabayla en kısa yolu ararız.





Yukarıdaki ifadeyi kabul ederek amacım, anten tasarım sürecini yinelemenin mümkün olan en hızlı yolunu sağlamak amacıyla elektromanyetik sıkıntıya yönelik herhangi bir özel araştırmayı çözmekti. Bunun için, ev yapımı bir NFC antenini körü körüne ayarlamanın getto (ama akıllıca) bir yolu olan sözde "balıkçılık ayarı" ( gerçek arkadaşım ve destekçim Daniele G.'ye bu muhteşem ismi önerdiği için teşekkürler) icat ettim.













Basitçe söylemek gerekirse, bunun arkasındaki süreç temel kavramları ve materyalleri içerir. Yeni ödeme kartı teknolojisinin özelliklerinden , çipin oldukça sıkı bir şekilde sarılması gerektiğini , ardından NFC okuyucuyla yeterli rezonansa sahip olabilmesi için etrafında bazı dış bobinlerin olması gerektiğini anlamak mümkündü.





NFC okuma prosedürü (aktif bir cihazdan), belirli ve sabit frekanslara değil, frekans aralıklarına yayılır . Sınır koşulları göz önüne alındığında cihaz bağlantısının içsel değişkenliği nispeten yüksektir, dolayısıyla herhangi bir küçük hata eşit derecede tolere edilir.





![Ödeme kartı çip boyutu ölçümü (genişlik)

](https://cdn.hackernoon.com/images/vSoRcyvb6dP2JiCy2a0lFEycpoa2-ow1k35vy.png)









Hassas kalibremi aldım ve çip boyutlarını aldım.













Yaygın olarak kullanılan bir çevrimiçi 3D CAD aracıyla, çip tutuculu (tam merkeze yerleştirilmiş) basit bir makara tasarlayabilirdim ve 3D yazıcımın yardımıyla çıkarabileceğim hem iç hem de dış tel sarımları için yer bırakabilirdim.









0,10 mm'lik emaye bakır tel kullandım (çok ucuz, fiyatı birkaç dolar) ve onu en içteki çip yuvasının etrafına sarmaya başladım ve ardından en dıştaki makarada bobinler üretmeye devam ettim.









Her şeyin yolunda gitmesini sağlamak için Proxmark3 aracıyla birlikte gelen bir özelliği son derece faydalı buldum. Aşağıdaki komutu tetikleyerek:





> pm3 → HF tune





Yüksek frekanslı anten yüzeyine yaklaşan herhangi bir NFC uyumlu etiketin mV (milivolt) cinsinden voltaj düşüşünü gerçek zamanlı olarak izlemek mümkün.









Basit kural: Gerilim düşüşü ne kadar yüksek olursa , anten rezonansı da o kadar büyük olur (ve dolayısıyla bağlantı daha verimli olur).

(Balıkçılık akort tekniği gösterimi)





Yukarıdaki tanıtım videosunda görebileceğiniz gibi, sol el makarayı Proxmark3 anten yüzeyiyle aynı hizada tutuyor (aşağıdaki fotoğraf).









Sağ el teli makaradan çekerken yavaşlıyor ve aynı zamanda pm3 → hf tune sürekli okumalarını izliyor. 3mV / 14mV'de en yüksek voltaj düşüşüne (ulaşılan maksimum ~ 11mV ) ulaşırken devam ettim.





Daha sonra, hata durumunda ve/veya daha ince taneli bir frekans düzeltmesi için biraz daha fazlasını daha sonra kullanmak üzere makaradan fazla teli kesiyorum . Artık elimizde 0,10 mm'lik elektromanyetik telin keyfi uzunlukta bir anten teli (benimki yaklaşık 1,6 metre uzunluğundaydı) var ve bu tel çok şirin bir muhafazaya tekrar sarılabilir .

TASARIM

CASIO F-91W dijital saat, ön plakadan arka plakaya kadar yan yana çeşitli bileşen katmanlarına sahiptir: metal kapak, pil tutucu, düğme pil, PCB, ekran, plastik kasa ve ekran koruyucusu. Arka tarafa anten takmak işe yaramıyor (güvenin bana, bu sonuca varmadan önce sonsuz sayıda deneme ve sorun giderme işlemi yaptım). Bunun nedeni, arkaya yerleştirilen potansiyel bir NFC anteninin herhangi bir NFC okuyucuyla düzgün bir şekilde eşleşmesine müdahale eden ve buna izin vermeyen çok fazla "koruyucu" bileşenden kaynaklanmaktadır.













İyi bir anten tasarımına ulaşmak için (saatin orijinal estetiğini bozmadan), orijinal ön plakayı 3D CAD yazılımında kopyaladım, burada çipi tutacak alanı kestim ve tüm çevrenin etrafına bir oyuk açtım. anten kablosunu sarın .













Arka plakaya gelince, orijinal metal olanı PLA tabanlı 3D baskılı olanla değiştirmeye karar verdim.









Bu, tamamen estetik bir bütünlük korurken, tüm yapıya metal plakanın varlığından kaynaklanan elektromanyetik gürültünün azaltılmasını sağlamamı sağladı.









TEST YAPMAK

Gerekli olan doğru miktarda kabloyu anlamak için, her seferinde küçük bir parça olacak şekilde teli çözüp keserken rezonans zirvesini NanoVNA + RFID-RC522 cihaz kombinasyonu aracılığıyla sık sık test ettim.









Ayrıca, küçültülmüş temassız ödeme kartının yeni haliyle hala iyi okunup okunmadığını kontrol etmek için Proxmark3 cihazını kullandım.





BİTİRİCİLİK

3D baskının (saat ekranı için) ön plakada bıraktığı delik, cam kaplamayı elde etmek için ultra şeffaf epoksi reçine ile dolduruldu.









Yeterince güçlü ( 48W ) bir UV lambasına yan başına yaklaşık 1~2 dakika süreyle maruz kalmak, UV reçinesinin polimerizasyonuna (sertleşmesine) katkıda bulunur.

TOPLANTI

Bütün parçaları bir araya getirmenin zamanı geldi.









Bir makas, cımbız ve bir sürü çift taraflı elektronik tamir bandıyla ön plakanın yapışma yüzeyini yeniden oluşturmayı başardım.









Bitirmek için, geri kalan bileşenleri her şeyi arka plaka ve orijinal vidalarla kapatarak yeniden monte ettim.









Görsel görünümü ve uyumu tamamlamak için havalı bir kayışı kaçıramazdım.





GÖSTERİLER

CASIO F-91W'de yerleşik temassız ödeme sisteminin kusursuz çalıştığını canlı olarak kanıtlamak için farklı mağazalardan/satış makinelerinden bazı şeyler satın aldım.

Birkaç video birçok kelimeden daha değerlidir.





Hepsi akıllı saatleriyle ödeme yapma konusunda iyiler ama vintage bir CASIO ile mi?





Tüm çabaların karşılığını veren saf mutluluk, insanların şaşkın yüzlerini görmek → 😯 ne zaman kasada neyle ödediğimi fark ettiler 🤣.

GELİŞMELER

Aklımdan bir iki düşünce geçiyor:

Bunlardan ilki güvenlik sorunlarıyla ilgilidir: antenin kesintiye uğrama olasılığının araştırılması ve saat düğmelerinden biriyle kısa devre yapılması, böylece mobil yankesicilik girişimlerinin anında engellenmesi.

sorunlarıyla ilgilidir: antenin olasılığının araştırılması ve saat düğmelerinden biriyle yapılması, böylece girişimlerinin anında engellenmesi. İkincisi - öncekinin bir evrimi olarak - açık/kapalı devrelerle oynayarak, bir izleme düğmesine basılarak değiştirilebilen fazladan bir çip ve ikinci bir bobin eklemeyi düşünecek.

EKSTRALAR

Biraz daha eğlenceli şeyler.













Ayrıca, yararlı bulduğum bir dizi belgeyi ve ön ve arka plakalar için *.STL dosyalarını indirebileceğiniz ve kendiniz 3D yazdırabileceğiniz → burada bir GitHub deposu oluşturdum.

SONUÇLAR

NFC teknolojisi, temassız ödemeler ve radyo dalgaları alanına yapılan bu yolculuk heyecan vericiydi. Bir bilgisayar korsanı olarak, araçların, yazılımın ve dijital ekosistemlerin hızlı gelişiminin, olayların içini görmemize olanak tanıyan ve sürekli değişen manzarayı benimsememize meydan okuyan yeni olasılık alanları açtığı bir çağda yaşadığım için kendimi çok şanslı hissediyorum. teknoloji. Bir teknoloji NERD'i olmak, yalnızca elektronik veya kodlama tutkusunun ötesine geçer; merak , problem çözme ve doyumsuz öğrenme arzusuyla yönlendirilen bir zihniyeti kapsar. Bu, her yeni atılımın daha da büyük ilerlemeler için bir basamak görevi gördüğü, yaşam boyu süren bir keşif dalışıdır. Bu, yeniliğin ön saflarında yer almak, sınırları zorlamak ve hayal gücü ile teknolojik becerinin yönlendirdiği bir geleceğe katkıda bulunmakla ilgilidir.





Ancak teknolojinin tüm heyecanı ve harikalarının ortasında, etik kaygıların, mahremiyetin ve sorumlu kullanımın önemini de hatırlamam gerekiyor. Büyük güç büyük sorumluluk getirir.





Keşfetmeye , tamir etmeye ve bilgimizi dünyayla paylaşmaya devam edelim.

SELAMLAR

Özel arkadaşlara özel bir teşekkür:

Çılgın fikirlerimi her zaman paha biçilmez tavsiyelerle zenginleştirdiği için Daniele G .;

Eğlence, destek ve kameramanlık için Marco L .;

Tüm değerli beyin fırtınası oturumları için Lorenzo F. 🧠;

Yeteneklerime gerçekten inandığım için Pierluigi CP'ye 🧙🏻‍♂️.

Arkadaşlar bu EPİK oldu 🤙.

SORUMLULUK REDDİ

Bu makalede verilen tüm bilgiler yalnızca eğitim amaçlıdır. Bu eğitimden elde edilen bilgilere dayanarak kişi veya kuruluşların gerçekleştirdiği yasa dışı eylemlerden sorumlu değilim. İçeriğin genel rehberlik sağlaması amaçlanmaktadır ve sağlanan bilgileri uygularken geçerli tüm yasalara, düzenlemelere ve etik standartlara uymanızı sağlamak sizin sorumluluğunuzdadır. Eğiticiye dayanarak gerçekleştireceğiniz her türlü eylemin riski ve takdiri size aittir. Eğitimde sunulan bilgilerin kullanımından veya yanlış kullanımından kaynaklanan her türlü hasar, kayıp veya yasal sonuçlara ilişkin hiçbir sorumluluk kabul etmiyorum. Yasalara uygunluğu sağlamak için profesyonel tavsiye almanızı veya ilgili makamlara danışmanızı şiddetle tavsiye ederim. Bu eğitime erişerek ve onu kullanarak, sağlanan bilgilerin uygulanması sonucunda ortaya çıkabilecek her türlü yasa dışı eylem veya bunların sonuçlarına ilişkin her türlü sorumluluktan beni muaf tutmayı kabul edersiniz. Lütfen bilgileri sorumlu bir şekilde kullanın ve pratik durumlarda uygularken dikkatli olun.





Burada da yayınlandı.