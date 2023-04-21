Canlı Yayın Ticaretinin Büyük Amerika Parçalanması

Yurtdışında Canlı Yayın Başarısı

Hesap verdikten 2022'de Amerikan e-ticaretinin yüzde 2'si , interaktif canlı yayın alışverişi, ülkede en hızlı büyüyen e-ticaret formatıdır.





Bu canlı yayın alışveriş uygulamalarının 20 milyar dolarlık brüt ürün hacmi umut verici olsa da ve bu heyecan göz önüne alındığında tamamen şaşırtıcı olmasa da, şaşırtıcı olabilecek şey bunun nasıl ve nerede olduğudur.





Canlı yayın alışverişi, 1980'lerde ve 90'larda popüler hale gelen QVC'ye çok benzer şekilde, bir sunucunun veya etki sahibi kişinin ürünleri kamera karşısında sergilediği etkileşimli bir e-ticaret deneyimidir.





Modern gelişme ise elbette izleyicilerin video akışından ayrılmadan soru sorabilmesi, etkileşimde bulunabilmesi ve bir işlemi tamamlayabilmesidir.





Bu, Çin'de ana akım bir deneyimdir ve yıllardır canlı yayın alışverişinin neredeyse %100'ünü oluşturduğu bir deneyimdir. Tüm e-ticaretin yüzde 20'si 2022'de.





Risk sermayedarları ve büyük teknoloji firmaları Amerika Birleşik Devletleri'ndeki çabaları finanse etme fırsatını değerlendirince, ilk olarak Alibaba'nın Taobao Live adlı şirketinin yaklaşık 100 milyon dolarlık gelir elde ettiği Çin pazarını kopyalama yönünde bir baskı oluştu. yüzde 80 Segmentin brüt ürün hacminin

Başarısızlıkla sonuçlanmış denemeler

Meta'nın hem Facebook hem de Instagram'da gerçekleştirdiği girişimler, daha uzun biçimli ticari içerik için kullanıcının dikkatini çekme çabası nedeniyle başarısızlıkla sonuçlandı. Canlı yayın alışverişi (önceki değeri) kapat Ekim ayında Facebook'ta ve Mart ayında Instagram'da.





Amazon Live'ı sessizce başlatan Amazon, marka satın almakta zorlandı platform için bu, markaların ürünlerini canlı yayınlayan yabancılara güvenip güvenemeyeceklerinden emin olmadıklarını söylemenin güzel bir yolu.





Amerikan Taobao'su olma çabasıyla bir sürü startup geldi (ve çoktan gitti). Popshop gibi bazıları umut verici işaretler verdi, ancak Amerika'daki canlı alışveriş alışverişinin merkezi olma yönündeki bu tür çabalar sonuç vermedi.





Platform incelemelerine ve bağış toplama faaliyetlerine dayanarak, ilgi gören yayın platformlarının bunu ürün tekliflerinin kapsamını daraltarak yaptıkları açıktır.





Örneğin, ticari kartlar ve koleksiyon ürünlerine odaklanan üç şirketin 500 milyon dolardan fazla para topladığını düşünün.





Ve bu sadece bağış toplamak değil: Ivır zıvır , Büyüteç , Ve Canlı Damla Topps'un ana şirketi Fanatics'in dikkatini çekmek için yeterince şey yaptık. serbest bırakmayı planlıyor 2023'ün ikinci yarısında Fanatics Canlı yayın platformu.

Değişen Trendler

Belirliliğe yönelik bu yarış, sosyal medya davranışında yakın zamanda yaşanan bir değişimi taklit ediyor: İnsanlar giderek daha fazla, kullanıcıların daha doğrudan, özel konuşmalar ve daha az gürültü bulduğu niş topluluklara katılıyor .





Meta'nın Facebook'unda genel Amerikan kullanımı durdu (ya da çökmüş ) ancak ilgi alanına dayalı özel Facebook Gruplarının kullanımı önemli ölçüde arttı: 2016'dan 2020'ye yüzde 80 artışla 1,8 milyardan fazla kullanıcı gruplar halindeydi ve katılım oranları yüksek.





Trend, kullanıcıların Twitter hakkında ifade edilen endişelere verdiği yanıtlara kadar uzanıyor: Sorunlu sosyal platformun yerine tek bir alternatif yerine çok sayıda alternatif geldi. Bireyler kendi politikalarının Truth Social, Gab veya Parler için en uygun olduğunu düşünebilirler.





Spor hayranları, eski AOL sohbet odaları gibi hayranlarıyla sohbet edebilecekleri Discord ve Telegram kanallarını kullanıyor. Sosyal ağ Mastodon'un temel yapısı, kullanıcıların ortak ilgi, zevk veya hedefe uyan sunuculara katıldığı yapıdır.





Bu kabile benzeri sosyal medya anlarını yaşıyor .





Canlı yayın yapan alışveriş platformlarının yakın zamanda ortaya çıkan bir sosyal medya trendini taklit etmeye hazır görünmelerinin bir başka yolu da, yaratıcı havuzunu oluşturmak ve korumak için yaratıcı fonlarına güvenmeye doğru görünüşte kaçınılmaz bir ilerleme içinde olmalarıdır.





İçerik oluşturucu fonları, yaratıcıları teşvik etmek ve etkileyici ile platform arasındaki bağı güçlendirmek için tasarlanmıştır. Tik Tok bir kenara bırakıldı 2021'de üç yıllık fon için 1 milyar dolar. Bunu YouTube, Snap ve Instagram takip etti yüz milyonlarca taahhüt benzer programlara.





Whatnot, Loupe ve Drip Live da aynı zorlukla karşı karşıya: Benzer uygulamalar ve web siteleri aynı alanda faaliyet gösterdiğinden, satıcılar (tıpkı etkileyiciler veya yaratıcılar gibi) farklılaştırıcı oluyor.





Satıcıları için en fazlasını yapan platformlar kazanacak; bu ister yoğun ödemeler, ister düşük satış komisyonları, ister satıcı desteği şeklinde olsun .





Amerika odaklı kurucular ve fon sağlayıcılar için bu, kopyala-yapıştır kadar basit olmadı ve olmayacak.





Bir firma Çin'in devasa canlı alışveriş satış kanalının yüzde 80'ini ele geçirmeyi başarsa da, internetin kendi köşelerine çekildiğimiz modern Amerikan söyleminde böyle bir hakimiyet mümkün görünmüyor.





İyi tarafından bakıldığında, bunun gibi son derece parçalanmış bir pazarın tuğla tuğla gelişmesi, yalnızca seçilmiş birkaç kişi için değil, birçok kişi için fırsat anlamına gelecektir.