Blockchain İletişiminde Devrim Yaratıyor: una Messenger'ın Lansmanı

Web3 geliştirme devi Wemade, 11 Şubat'ta çığır açan bir hamleyle, "PAPYRUS Messenger"ın geliştirilmiş versiyonu olan una Messenger'ı tanıttı. Bu, WEMIX Vakfı için önemli bir ilerlemeye işaret ediyor " unagi " girişimi - "Sınırsız Ağ Oluşturma ve Büyümeyi Hızlandırma Girişimi"nin kısaltması. una Messenger, çeşitli blockchain ağlarını ve hizmetlerini sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak blockchain'in kitlesel olarak benimsenmesine öncülük etmeyi amaçlıyor.

Dijital İletişimi Dönüştürmek

una Messenger, token tabanlı etkileşimler yoluyla blockchain ekosistemi içinde geniş topluluklar oluşturup bunları birbirine bağlayarak öncüllerini aşıyor. Çeşitli blockchain ağlarında tokenler, NFT'ler ve diğer dijital varlıklar hakkında tartışmalara olanak tanıyan hem resmi hem de özel kanalları tanıtıyor. Bu girişim, una Wallet, WEMIX Wallet, PLAY Wallet veya Wepublic Wallet'ı kullanarak yenilikçi bir iletişim modelini desteklemektedir.

Merkezi Olmayan Kuruluşların Güçlendirilmesi

Platform, Wepublic Wallet ve DAO'yu entegre ederek kullanıcıların şeffaf ve merkezi olmayan özerk organizasyonlar (DAO'lar) kurmasına olanak tanıyarak önemli bir adım atıyor. Bu entegrasyon, SBT'nin (Soul Bound Token) una Messenger'da belirli kanallara giriş için bir yeterlilik kanıtı olarak hizmet etmesiyle DAO'lar içindeki gelişmiş iletişimi kolaylaştırır.

Yenilikçi Özellikler ve Hizmetler

una Messenger, zincirler arası aktarımların kolaylaştırılmasına yönelik "çamur atlayan" işlevinin yanı sıra, tek bir işlemde birden fazla zincirde varlık takasına olanak sağlayan bir çok zincirli özellik olan "una Swap"ı tanıtmaya hazırlanıyor. Ek olarak, unagi Adlandırma Hizmeti (uNS), uzun cüzdan adreslerini benzersiz, kişiselleştirilmiş kimliklerle değiştirerek kullanıcı deneyiminde devrim yaratacak.





Bu yeniliklerle una Messenger, kendisini dinamik ve sürükleyici kullanıcı deneyimleri için birleşik bir platform olarak konumlandırıyor ve blockchain iletişimi için yeni bir standart oluşturuyor.





Daha fazla bilgi için www.unamessenger.com adresini ziyaret edin veya şu adresten una Messenger'ı indirin: Google Oyun mağazası veya Apple Uygulama Mağazası .

Wemade Hakkında

Biz yaptık aracılığıyla blockchain teknolojisinin kitlesel benimsenmesini hızlandırmaya kendini adamıştır. WEMIX WEMIX3.0 Ana Ağını temel alan deneyime dayalı, platform odaklı ve hizmet odaklı bir mega ekosistem yaratan yan kuruluş.





Bu hikaye, HackerNoon'un İş Blogu Programı kapsamında CryptoAdventure tarafından yayımlandı. Program hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: https://business.hackernoon.com/



