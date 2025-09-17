BetFury, SBC Zirvesi Lisbon 2025’de: Ortaklık Gelişimi Dikkat Çekiyor

Curaçao, Curaçao, 17 Eylül 2025/Chainwire/--BetFury, iGaming takvimin anahtar toplantılarından biri olan SBC Summit Lisbon 2025'in sahnesine girdi. 16-18 Eylül tarihleri arasında, platform marka gücünü gösterir, bağlı bağlantıları derinleştirir ve küresel genişleme planlarını özetler. BetFury, gelişen kripto ve iGaming ortaklık alanında rol oynamaya devam etmektedir. BetFury’nin SBC Zirvesi’nde katılımı SBC Zirvesi, 6,000+ bağlı şirketler de dahil olmak üzere 25.000'den fazla temsilciyi bir araya getiriyor - iGaming'deki bağlı profesyonellerin en büyük konsantrasyonu. BetFury için, bu sadece görünürlük değil, ortaklık programını doğru seyirciye sunma stratejik bir fırsattır. yüz yüze toplantılar, özel ağ alanları ve bağlı odaklı oturumlar Lisbon'u yeni ortaklıklar kurmak ve mevcutları güçlendirmek için ideal bir yer haline getirir. BetFury, büyük standında bağlı liderlerle buluşuyor BetFury, ortak bölgenin merkezinde yer alan büyük bir standla zirveye geldi.Gerçek bir toplantı merkezi olarak tasarlanan stand, büyük LED ekranları, şık bir iç mekan ve etkinlikte en iyi kahveyi birleştirir - ancak temel misyonu tarzı ötesine geçiyor. Burada, BetFury ekibi ortakları ve bağlı kuruluşları, özel işbirliklerini tartışmak, çoklu GEO'lar arasındaki büyüme fırsatlarını keşfetmek ve küresel Ortaklık Programını genişletmek için memnuniyetle karşılar. Deneyimi daha da ilgi çekici hale getirmek için, stand ayrıca: \n \n \n Affiliate Lottery - özel teklifler ve bağlı şirketler için kişiselleştirilmiş teklifler ile dolu bir markadır. Merch Kits - Marka tanımasını arttırmak ve ziyaretçilerin konferans hafızasını kalıcı hale getirmek için premium hediyeler. Ayrıca, SBC Lisbon Zirvesi'nde katılımcılar, BetFury ekibiyle birlikte C düzey yöneticileri ile tanışma şansına sahiptir. \n \n Şirketin CEO’su Mike, “Buradaki odak noktamız mevcut ortaklıkları güçlendirmek ve BetFury’nin küresel büyümesini şekillendirecek yeni işbirlikleri başlatmaktır. Şirketin CEO’su Mike, “Buradaki odak noktamız mevcut ortaklıkları güçlendirmek ve BetFury’nin küresel büyümesini şekillendirecek yeni işbirlikleri başlatmaktır. BetFury Üyelerine Özel SBC Teklifleri ve Şeffaflık, zamanında ödemeler ve özelleştirilmiş teklifler içerir. Standart koşullar, ilk iki ay boyunca tüm ortaklar için% 50 RevShare ve aylık NGR temelinde dinamik bir model içerir. BetFury Affiliate Programı BetFury Affiliate Programı BetFury sadece SBC Lisbon 2025 sırasında bağlı şirketler için özel teklifler sunacak: \n \n \n \n \n Sub-Affiliate RevShare: ilk 3 ayda% 10'a kadar (5-10% sonra, NGR'ye göre); CPA Bonus: 6 ay içinde $ 3,000 NGR oluşturan her yönlendirme için $ 300; Para çekme bonusu: İlk para çekme işleminde %10’a kadar ekstra ($300’e kadar) Bölgesel CPA Booster: Kanada, Şili, Kolombiya, Brezilya ve Meksika'dan ilk 50 dönüşüm için %10 CPA ödemesi. BetFury Affiliate Programının Avantajları \n \n \n \n \n \n \n Crypto & fiat tek bir çözümde - Latin Amerika'dan Asya ve Avrupa'ya maksimum erişim; Bağlantılar ve ödeme yöntemleri de dahil olmak üzere tam lokalizasyon; Esnek bağlılık koşulları (RevShare, CPA, hibrit modeller ve trafik satın alımları); gecikme olmadan anında kripto ödemeler; Özel destek ve her bağlıya özel bir yaklaşım; Betfury.cl'de kanıtlanmış bir başarıyla İspanya'da özelleştirilmiş bir ürün. Çanakkale.cl Bu özel ödüller ve açık avantajlar, BetFury'nin işbirliğini daha kârlı ve şeffaf hale getirme taahhütünü vurgulamaktadır. Sonuçlar & Planlar BetFury, SBC Lisbon 2025'den sonra yeni GEO'lara genişletmeyi ve ortaklık programını daha da yükseltmeyi planlıyor. BetFury Hakkında Eğlence ve ek gelir için kripto ürünlerinin bir ekosistemi. şirketin varlığı altı yılda 4 milyondan fazla kullanıcı topladı. BetFury 8,000'den fazla Yuvaları ve 22 Orijinal Oyunları sunuyor, %99.28'e kadar etkileyici bir RTP sunuyor. Şişli.com Şişli.com iGaming'in yanı sıra, eSports de dahil olmak üzere bahis için 80 Spor vardır ve piyasa ortalamasından daha iyi şanslar sunar. Sürekli yükseltmelerle, BetFury, uzun vadeli büyüme ve topluluk güvenine bağlı olan şeffaf ve ileri görüşlü bir marka olarak kendini kurmuştur. İletişim PR Yöneticisi Alicia Preston Hakkında Beşiktaş Şikayetler @betfury.com \n \n Bu hikaye, HackerNoon’un Business Blogging Programı kapsamında Cybernewswire tarafından basın açıklaması olarak yayınlandı. Bu hikaye, HackerNoon’un Business Blogging Programı kapsamında Cybernewswire tarafından basın açıklaması olarak yayınlandı. Programı Programı