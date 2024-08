Şaşırtıcı Hikayeler Ocak 1931, Şaşırtıcı Hikayeler, HackerNoon'un Kitap Blog Yazısı serisinin bir parçasıdır. Bu kitaptaki herhangi bir bölüme buradan geçebilirsiniz . Beşinci Boyut Mancınığı - Bölüm I

"Küre, çılgınca dönen devasa bobinin içine doğru sıçradı."

Beşinci Boyut Mancınığı

TAM BİR ROMAN

kaydeden Murray Leinster

ÖNSÖZ

BU hikayenin normal bir başlangıç yeri yok çünkü başladığı söylenebilecek çok fazla yer var. Profesör Denham, Ph.D., M.A., vb. bilim adamlarının yıllardır hakkında konuştuğu ama asla eritemediği bir metali izole ettiğinde başlayabiliriz. Ya da bu, tamamen imkansız sonuçlarla bu metali ilk deneysel kullanımıyla başlayabilir. Ya da çok makul bir şekilde Chicago şehrinde ünlü bir gangster liderinin yaptığı bir röportajla başlayabilir. ve ona som altından tuhaf, ağır bir nesneyi teslim eden ve çok gergin bir şekilde açıklayan ve sonunda bunun nereden geldiğini kanıtlamayı başaran gözlüklü genç bir laboratuvar asistanı. Aynı zamanda imkansız sonuçlarla, çünkü bu, tatil köylerinin ve rom kaçakçılarının efendisi "Kral" Jacaro'yu Öklid dışı geometride tutkulu bir meraklıya dönüştürdü. Bütün hikayenin o röportaj anıyla başladığı söylenebilir.

Ancak bu Smithers'ı, özellikle de Tommy Reames'i dışarıda bırakıyor. Yani genel olarak anlatıma Tommy'nin olayların gidişatına ilk girdiği anda başlamak en iyisidir.

BÖLÜM I

Büyük roadster'ın etrafında dönen bir toz bulutunun içinde durdu ve özel yolun kapısını inceledi. Kapı oldukça etkileyiciydi. Tepesinde bir işaret vardı. "Dışarıda tutmak!" Yarı yolda başka bir işaret daha vardı. "Kişiye ait mülk. İzinsiz girenler yargılanacak." Bir kapı direğinde başka bir duyuru vardı: "İçeride Canlı Kablolar." diğerinde ise meydan okuyan bir pankart. “Bu Çitin İçinde Vahşi Köpekler Ortalıkta.”

Çitin kendisi yedi metre yüksekliğindeydi ve en ağır dokuma tel yapıdan yapılmıştı. Tepesi dikenli tellerle kaplıydı ve uzakta gözden kayboluncaya kadar dar bir geçiş hakkının her iki yanından aşağıya doğru uzanıyordu.

Tommy arabadan indi ve kapıyı açtı. Bu, iki mil kadar geride köydeki kaslı, kızıl saçlı bir benzin istasyonu görevlisinin ona verdiği varış noktası tanımına uyuyordu. Roadster'ı kapıdan sürdü, dışarı çıktı ve kapıyı dindar bir şekilde kapattı, arabaya geri döndü ve onu önden vurdu.

Dar özel yolda saatte kırk beş mil hızla mırıldanarak gidiyordu. Bu Tommy Reames'in yöntemiydi. Herhangi bir türden bir bilim adamının geleneksel tanımına tamamen benzemiyordu - spor roadster'ı bir bilim insanının alışılagelmiş ulaşım araçlarına benzemediği kadar bir bilim adamına da benzemiyordu - ve normalde bir bilim insanından oldukça farklı davranıyordu. Aslına bakılırsa Tommy'nin görüştüğü çoğu insan, onun bilime ilgi duyduğuna dair en ufak bir fikre sahip değildi. Örneğin, o makalenin yazarının Tommy Reames olduğu fikri karşısında dehşet içinde ellerini havaya kaldıran Peter Dalzell vardı. Philosophical Journal'da bir tartışmaya neden olan "Tesseract'ın Kütlesi ve Eylemsizliği Üzerine".

Ve eğer biri Tommy Reames'in "Herglotz'un Devamlılık Mekaniğine Eklemeler" kitabını yazan Thomas Reames olduğunu söylese, güzelce kavisli kaşlarını bıkkın bir inançsızlıkla kaldıracak olan Mildred Holmes adında bir Mildred Holmes vardı - Beşinci Boyut Mancınığı konusunda hiçbir önemi yok. bilim çevrelerinde bu tür görüş ayrılıkları yarattı. Bir gün Tommy'nin kendisine evlenme teklif etmesini istiyordu ve onun hakkında her şeyi bildiğini düşünüyordu. Ve her yerdeki herkes onun şu anki görevine inanmazdı.

Dar, çitlerle çevrili yolda süzülüyorum. Tommy'nin kendisi de bu iş konusunda biraz şüpheliydi. Cebindeki sarı telgraf formu bir aldatmaca gibi görünüyordu ama onu oldukça önemli bir tenis maçından uzaklaştıracak kadar makuldü. Telgrafta şunlar yazıyordu:

PROFESSOR DENHAM IN EXTREME DANGER THROUGH EXPERIMENT BASED ON YOUR ARTICLE ON DOMINANT COORDINATES YOU ALONE CAN HELP HIM IN THE NAME OF HUMANITY COME AT ONCE.

A. VON HOLTZ.

Çit arabanın yanından geçiyordu. Bir mil, bir buçuk mil kadar dar bir şerit, çitlerle çevrilmiş ve davetsiz misafirlere mümkün olduğu kadar dayanıklı hale getirilmiş.

Tommy Reames, "Diğer taraftan başka bir araba gelse ne yapardım acaba?" dedi.

Artık telgrafı düşünmemeye çalıştı. O buna inanmadı. Buna inanamadı. Ama bunu da görmezden gelemezdi. Hiç kimse bunu başaramazdı: Çok az sayıda bilim insanı ve normal düzeyde meraka sahip hiçbir insan yoktu. Çünkü baskın koordinatlarla ilgili makale Journal of Physics'te yayınlanmıştı ve günlük varoluşun normal koordinatlarının işlevlerini değiştirdiği varsayılan bir durumu ele alıyordu: Zamanın koordinatları, Dikey, yatay ve yanallar yer değiştirdi ve bir adam yukarı çıkmak için doğuya, "aşağı" gitmek için batıya gitti ve sokak numaralarını dördüncü boyutta taradı. Bir açıdan bakıldığında bu matematiksel bir aptallıktı ama anlaşılması güç olsa da büyüleyici sonuçlara yol açtı.

AMA önündeki çitlerle çevrili şeritte bir tavuk belirip arabanın önünde çılgınca kanat çırparak ilerlemesine rağmen beyni telgrafın konusundan uzak kalmıyordu. Havada yükseldi, kaporta seviyesinin üzerine çıkarken araba onu yakaladı ve eğimli ön cama ulaşana kadar kaput boyunca yuvarlanan, gıcırdayan, dökülen tüylerden oluşan bir demet vardı. Orada çılgınca yukarı doğru döndü, Tommy'nin kafasının etrafında bir tüy bulutu uçuştu ve ciyaklayarak arkadaki yola düştü. Tommy, dikiz aynasından onun ayağa kalktığını ve baş döndürücü bir şekilde yol kenarına doğru sendelediğini görebiliyordu.

Telgrafta bahsedilen makale hakkında konuşan Tommy, kendi kendine, "Demek istediğim şuydu ki, bir insan uzayın yalnızca üç boyutunu ve zamanın bir boyutunu tanıyabilir. Böylece bu kozmostan tamamen atılırsa farkı anlamayacaktı. Hâlâ üç boyutlu bir evrendeymiş gibi görünüyordu. Peki Denham'ın başını belaya sokacak ne var bunda?"

İleride bir ev belirdi. Arkasında devasa bir tuğla ambar bulunan alçak, başıboş bir bungalovdu. Profesör Denham'ın evi ve ahır da kesinlikle onun deneylerini yaptığı laboratuvardı.

Tommy içgüdüsel olarak gaza bastı. Araba öne fırladı. Ve sonra çılgınca fren yapıyordu. Yüzeyini dolduran daha ince, boyasız tel ağlarla kaplı, boru çerçeveli bir kapı önünde belirdi, ama durması için çok geç kalmıştı. Küçük bir şok oldu, bir çarpma ve gıcırtı, ardından da bir çarpma ve cam kırılması oldu. Kapının üst çubuğu ön camına çarptığında Tommy eğildi. Çift cam çatladı, buruştu ve büküldü ama parçalara ayrılmadı. Ve araba, tekerlekleri kopmuş çit tellerine dolanmış halde durdu. Kapı menteşelerinden ayrılmıştı ve roadster'ın üzerine gösterişli bir şekilde örtülmüştü. Bir lastik yüksek bir tıslama sesiyle patladı ve Tommy Reames alçak sesle küfrederek hasarı incelemek için dışarı çıktı.

Evin arkasındaki tuğla binadan bir adam fırladığında onarılamaz bir sorun olmadığına karar veriyordu. Uzun boylu, zayıf, genç bir adam kollarını kararlı bir şekilde sallayıp bağırarak yaklaşıyordu:

"Buraya gelmeye hakkın yoktu! Bir an önce buradan gitmelisin! Malınıza zarar verdiniz! Profesöre söyleyeceğim! Zararın bedelini ödemek zorundasınız! Mecbursun-"

"Lanet etmek!" dedi Tommy Reames. Az önce radyatörünün delindiğini görmüştü. Çimlerin üzerine kırmızı, paslı bir su fışkırıyordu.

Genç adam öfkeyle yanımıza geldi. Tommy solgun bir genç adam olduğunu fark etti. Kısa kesilmiş saçları ve zayıf görünen gözleri önünde boynuz çerçeveli gözlükleri olan genç bir adam. Ağzı, yanaklarının solgunluğuyla belirgin bir tezat oluşturacak şekilde çok dolgun ve çok kırmızıydı.

"Kapıdaki tabelayı görmedin mi?" diye öfkeyle, tuhaf bir şekilde yapmacık bir İngilizceyle sordu. “İzinsiz girenlerin yasak olduğunu görmedin mi? Bir an önce buradan gitmelisin! Yargılanacaksınız! Hapsedileceksin! Sen-"

Tommy sinirli bir şekilde şöyle dedi:

“Sen Von Holtz musun? Benim adım Reames. Bana telgraf çektin.”

Sallanan ince kollar heyecanlı bir hareketin ortasında durdu. Merceklerin arkasındaki zayıf görünen gözler büyüdü. Pembe bir dil fazla dolgun, fazla kırmızı dudakları yaladı.

“Reames mi? Bay Reames mi?” Von Holtz kekeledi. Sonra şüpheyle şöyle dedi: "Ama değilsin; yapamazsın Hakim koordinatlarla ilgili makalenin Bay Reames'i olun!”

Tommy sinirle, "Nedenini bilmiyorum," dedi. “Ayrıca sürekliliğin mekaniği ve tesseractın kütlesi ve eylemsizliği gibi diğer birçok makalenin de Bay Reames'iyim. Ve inanıyorum ki şu anki Felsefe Dergisi—”

Radyatörden fışkıran kırmızı akıntıyı inceledi ve üzüntüyle omuz silkti.

"Keşke köye telefon edip birisinin gelip arabamı tamir etmesini söyleseydin," dedi kısaca, "ve sonra bana bu telgrafın şaka olup olmadığını söyle."

Sarı bir form çıkardı ve teklif etti. Karşısındaki zayıf figürden içgüdüsel olarak hoşlanmamıştı ama bu duyguyu bastırmıştı.

Von Holtz telgrafı alıp okudu, düzeltti ve tedirgin bir şekilde şunları söyledi:

“Ama Bay Reames'in saygıdeğer bir beyefendi olacağını düşünmüştüm! Düşündüm-"

Tommy, "O telgrafı sen gönderdin" dedi. “Bu beni buraya koşturacak kadar şaşırttı. Ve bunu yaptığım için kendimi aptal gibi hissediyorum. Sorun ne? Bu bir şakamı?"

Von Holtz dudaklarını ısırırken bile şiddetle başını salladı.

"HAYIR! HAYIR!" protesto etti. "Bay Profesör Denham çok korkunç, en ölümcül tehlikeyle karşı karşıya! Ben... neredeyse delirmek üzereydim, Bay Reames. Pejmürde Adamlar onu yakalayabilir!... Size telgraf çektim. Dört gecedir uyumuyorum. Çalıştım! Beynimi zorladım! Bay Profesör'ü kurtarmaya çalışırken neredeyse delirdim! Ve ben-"

TOMMY baktı.

"Dört gün?" dedi. "O şey, her ne ise, dört gündür mü devam ediyor?"

"Beş" dedi Von Holtz endişeyle. “Sizi ancak bugün düşündüm Bay Reames. Bay Profesör Denham makalelerinizi çok övmüştü. Onun işini anlayabilen tek kişinin sen olduğunu söyledi. Beş gün önce-"

Tommy homurdandı.

"Eğer beş gündür tehlikede olsaydı" dedi şüpheyle, "o kadar da kötü durumda değildi, yoksa her şey biterdi. Bir tamirciyi arayacak mısın? Daha sonra bunun ne anlama geldiğini göreceğiz."

Von Holtz umutsuzca şunları söylerken ince kollar yeniden dalgalanmaya başladı:

“Ama Bay Reames, acil bir durum var! Bay Profesör ölümcül tehlike altında!”

"Onun sorunu ne?"

Von Holtz, "O mahsur kaldı" dedi. Yine dudaklarını yaladı. "O mahsur kaldı Bay Reames ve siz yalnızsınız..."

"Kısılmış mı?" dedi Tommy daha da şüpheci bir tavırla. “New York Eyaleti'nin ortasında mı? Peki ona tek başıma yardım edebilir miyim? Sanki oldukça ayrıntılı ve pek de komik olmayan bir şaka yapıyormuşsunuz gibi konuşuyorsunuz. Buraya gelmek için altmış mil yol kat ettim. Şaka nedir ki?”

Von Holtz umutsuzca şunları söyledi:

“Ama bu doğru, Bay Reames! Mahsur kaldı. Koordinatlarını değiştirdi. Bu bir deneydi. Beşinci boyutta mahsur kaldı!”

Ölüm sessizliği vardı. Tommy Reames boş boş baktı. Sonra boğazı yükseldi. Zaten bu zayıf genç adama karşı içgüdüsel bir nefret beslemişti. Bu yüzden ona baktı ve çok sinirlendi ve eğer koşacak durumda olsaydı şüphesiz arabasına biner, onu döndürür ve tekrar uzaklaştırırdı. Ama değildi. Lastiklerden biri patlamıştı ve radyatörden gelen son kırmızı damlalar yavaşça çimlerin üzerine damlıyordu. Bunun üzerine bir sigara tabakası çıkardı, bir sigara yaktı ve alaycı bir tavırla şunları söyledi:

“Beşinci boyut mu? Bu oldukça aşırı görünüyor. Çoğumuz üç boyutla çok iyi anlaşıyoruz. Dört lüks görünüyor. Neden beşinciyi seçiyorsun?”

Von Holtz da öfkeden bembeyaz kesildi. Kollarını salladı, durdu ve katı bir resmiyetle şunları söyledi:

"Eğer Bay Reames beni laboratuvara kadar takip ederse ona Profesör Denham'ı göstereceğim ve onu Bay Profesör'ün aşırı tehlikesi konusunda ikna edeceğim."

Tommy aniden Von Holtz'un ciddi olduğuna dair şaşırtıcı bir kanaate kapıldı. Kızgın olabilirdi ama ciddiydi. Ve hiç şüphesiz Profesör Denham vardı ve burası şüphesiz onun evi ve laboratuvarıydı.

Tommy daha az şüpheci bir tavırla, "Yine de bakacağım," dedi. "Ama bu oldukça inanılmaz, biliyorsun!"

Von Holtz sert bir tavırla, "İmkansız" dedi. “Haklısınız Bay Reames. Bu oldukça imkânsız. Ama bu bir gerçek.”

Döndü ve evin arkasındaki büyük tuğla ahıra doğru ilerledi. Tommy de onunla birlikte gitti; buna tamamen inanmamıştı ama yine de varoluşta gerçekten daha normal ve korkunç bir acil durumun olup olmadığını merak etmeye başlamıştı. Von Holtz delinin teki olabilir. O belki….

Tommy'nin kafasından korkunç, tüyler ürpertici düşünceler geçti. Bilimle amatör olarak ilgilenen bir deli, inanılmaz şeyler yapabilir, korkunç şeyler yapabilir ve ardından hayal bile edilemeyecek bir cinayeti geri almak için yardım talep edebilir….

Von Holtz ahıra benzeyen laboratuvarın kapısını açarken TOMMY gergin ve tetikteydi. Zayıf genç adama önden gitmesini işaret etti.

"Senden sonra" dedi sertçe.

İçeri girerken neredeyse bir ürperti hissetti. Ancak laboratuvarın içi korkunç bir manzara sergilemiyordu. Beton zeminli, yüksek tavanlı, devasa bir odaydı. Bir köşede devasa bir dinamo, dört silindirli bir ham petrol motoruyla birleştirilmişti; bu motora da bir kavrama bağlanmıştı, etrafına birkaç yüz metrelik zincir sarılı, açıklanamaz bir ırgat tamburu. Bir kontrol panelinin üzerinde ampermetreler ve voltmetreler, kendi sehpasında ise dinamometrelerin en hassaslarından biri vardı; çalışma tezgahları, motorlu bir torna tezgahı ve metallerin işlenmesi için çok eksiksiz bir ekipman vardı. Yanında da yerde katılaşmış metal lekeleri olan bir elektrikli fırın vardı, minyatür bir döküm zemini vardı ve canavar odasının diğer ucunda bir zamanlar jimnastik toplarının üzerinde sallandığı anlaşılan devasa bir solenoid vardı ve Belli ki kırılmıştı, çünkü destekleri üzerinde çarpık bir şekilde yatıyordu.

Buradaki tamamen tanımlanamayan tek aparat, bir tarafta tuhaf bir düzenekti. Üzerinden çıkan uzun pirinç namlu nedeniyle kısmen makineli tüfeğe benziyordu. Ancak pirinç boru, dökme alüminyumdan yapılmış şişkin bir muhafazanın içinden çıkıyordu ve mermilerin beslenebileceği bir açıklık yoktu.

VON HOLZ bu düzeneğe yöneldi, pirinç borunun ucundaki kapağı çıkardı, açıklığa dikkatle baktı ve Tommy'nin içeri bakması için sertçe el salladı.

Tommy yine şüphelendi; Von Holtz biraz uzaklaşıncaya kadar izledim. Ama gözünü pirinç tüpün ucuna koyduğu anda tüm tedbiri, tüm şüpheleri, tüm şüpheleri unuttu. Şaşkınlıktan her şeyi unuttu.

Pirinç borunun ucunda bir mercek vardı. Aslında kapalı bir kutudaki bir şeye bakan bir teleskoptan başka bir şey değildi. Ancak Tommy, ışıklı bir minyatüre saniyenin küçücük bir kısmı için bile baktığına inanamadı. Teleskoba baktı ve dışarıyı görüyordu. Borunun ucunu çevreleyen alüminyum döküm sayesinde. Laboratuvarın kalın tuğla duvarlarının arasından. Yeryüzünde olmaması gereken, olamayacağı bir manzaraya bakıyordu.

Arkalarından gelen bir esintiyle cansız yapraklarını sallayan devasa, tüylü ağaç eğreltiotları vardı. Teleskop hafif bir eğimi işaret ediyormuş gibi görünüyordu ve eğrelti otları daha uzak bir görüşü kesiyordu, ama orada Aletle o yamaç arasında aşılması güç, göğüs hizasındaki yapraklardan oluşan bir düğüm vardı ve yokuşun yarısında devasa bir çelik küre duruyordu.

Tommy'nin gözleri küreye odaklandı. Elbette insan yapımıydı. Nerede birbirine cıvatalandığını görebiliyordu. Yanlarında camlı pencereler vardı ve bir kapı vardı.

Tommy baktığında kapı yarıya kadar açıldı, sanki içeriden biri tereddüt etmiş gibi durdu ve sonra tamamen açıldı. Bir adam çıktı. Tommy şaşkınlıkla şöyle dedi:

"Tanrım!"

Çünkü adam son derece sıradan bir insandı, son derece sıradan bir tarzda giyinmişti ve elinde son derece sıradan bir çalı piposu taşıyordu. Üstelik Tommy onu tanıdı. Onun resimlerini yeterince sık görmüştü ve o, alfabenin neredeyse tüm harflerini adının önüne koyma yetkisine sahip, "Sözde Metalik Nitrürlerin Polimerizasyonu" kitabının yazarı ve bu binanın gerçek sahibi olan Profesör Edward Denham'dı. onun içerikleri. Ama Tommy onu, milyonlarca yıl önceki Karbonifer Dönemi'nden bu yana bu dünyada nesli tükenmiş olması gereken eğrelti otlarından oluşan bir fonun önünde gördü.

Aç bir şekilde çalı piposuna bakıyordu. Şu anda yerde dikkatlice avlanmaya başladı. Kurutulmuş yapraklar olması gereken yarım avuç kahverengimsi şeyi bir araya topladı. Bunları borunun içine tıktı, bir kibrit çaktı ve yaktı. Tamamen canavar bitki örtüsüyle çevrili, kasvetli bir şekilde şişip uzaklaştı. Çelik kürenin tepesinde bir kelebek kanat çırptı. Kanatları tam olarak bir yarda genişliğindeydi. Hafifçe bir bitkiye uçtu ve bekliyormuş gibi göründü ve aniden canlı bir kırmızı çiçek açıldı; kabul edecek kadar geniş.

Denham, dumanı tüttürerek ve açıkça tatmin edici olmayan kurutulmuş yapraklarla yeterince merakla izledi. Başını çevirip omzunun üzerinden konuştu. Kapı tekrar açıldı. Tommy Reames yine şaşkına dönmüştü. Çünkü devasa çelik kürenin içinden bir kız çıktı; o, en modern ve en normal türden bir kızdı. Şık bir spor elbise, ince ipeksi bacaklar, kısa kesilmiş saçlar...

Tommy, Denham'a bir şeyler söylemek için dönüp gülümseyene kadar onun yüzünü görmedi. Sonra onun nefes kesici derecede güzel olduğunu gördü. Nefesinin altında yavaşça küfretti.

Kelebek, devasa çiçeğin içinden beceriksizce geri çekildi. Çok renkli kanatları güneş ışığında parıldayarak hafifçe uçup gitti. Ve kocaman kırmızı çiçek yavaşça kapandı.

Denham kelebeğin gidişini izledi. Gözleri artık teleskopun görüş alanı dışında olan uçan şeye gülümseyen kıza döndü. Ve Denham'ın yüzünün her satırında tam bir cesaret kırıklığı görülüyordu. Tommy kızın aniden elini uzatıp Denham'ın omzuna koyduğunu gördü. Onu cesaretlendirmek için açıkça konuşarak onu okşadı. Gülümsedi ve ikna edici bir şekilde konuştu ve çok geçmeden Denham tuhaf, durdurulmuş bir jest yaptı ve ağır bir şekilde çelik küreye geri döndü. Kapı arkasından kapanmadan önce yorgun bir şekilde etrafına bakmasına rağmen onu takip etti ve Denham onun yüzünü göremeyince ifadesi gerçekten yorgun ve endişeliydi.

Tommy, Von Holtz'u unutmuş, laboratuvarı unutmuş, kesinlikle her şeyi unutmuştu. Eğer Von Holtz'a dair başlangıçtaki şüpheleri haklı olsaydı, yarım düzine kez öldürülmüş olabilirdi. Gözlerinin önündeki görüntü dışında her şeyden habersizdi.

Şimdi omzunda bir dokunuş hissetti ve hızla başını çekti. Von Holtz ona çok solgun bir ifadeyle, zayıf görünen gözleriyle endişeli bir şekilde bakıyordu.

"Hâlâ iyiler mi?" diye sordu.

Tommy şaşkınlıkla, "Evet," dedi. “Elbette. Kim bu kız?”

Von Holtz huzursuzca, "Bu, Sayın Profesör'ün kızı Evelyn," dedi. "Dimensoskopu etrafta sallamanızı öneririm Bay Reames."

"Ne?" diye sordu Tommy, gördükleri karşısında hâlâ şaşkındı.

“Dimensoskop. Bu." Von Holtz pirinç boruyu kaydırdı. Her şey herhangi bir yöne sallanabilecek şekilde monte edilmişti. Montaj tam olarak normal bir teleskopunki gibiydi. Tommy anında gözünü tekrar göz merceğine koydu.

Daha fazla ağaç eğrelti otu gördü; bunlar, dünyanın ötesindeki arka planın neredeyse kopyalarıydı. Yapraklarının arasındaki küçük, kaçak yaratıklar dışında hiçbir şey hareket etmiyordu. Teleskobu daha da uzağa çevirdi. Manzara gözlerinin önünden geçti. Eğreltiotu ormanı geri çekildi. Üzerinde güneşin yükselttiği bir dereninki gibi kalın bir sisin uzandığı geniş ve gürültülü bir bataklığın başlangıcını gördü. O bataklıkta bir şeyin hareket ettiğini gördü; uzun ve yılana benzer bir boynu ve sonunda çok küçük kafaları olan devasa ve korkunç bir şey. Ama olayı net olarak göremiyordu.

Teleskobu bir kez daha salladı. Ve millerce düzlükte, puslarla kaplı bataklığa baktı. Burada burada daha uzun bitki örtüsü kümeleri vardı. Orada burada dumanı tüten ıssız havuzlar vardı. Ve üç ya da dört kez bataklık arazide beceriksizce hareket eden canavarca nesneler gördü.

Ama sonra ufuk çizgisindeki bir parıltı gözüne çarptı. Daha net görebilmek için teleskopu eğdi ve birden nefesi kesildi. Orada, ufkun çok uzağında bir şehir vardı. Uzundu, parlıyordu ve çok tuhaftı. Hiçbir dünyevi şehir, kulelerini bu kadar görkemli bir şekilde yüksek ve yükseklere fırlatmamıştı. İnsan tarafından inşa edilen hiçbir şehir, tüm duvarlarından ve zirvelerinden altın renginin ateşli parıltısını yaymadı. Değerli metalle dövülmüş, uzaklığın pusuyla yumuşatılmış hatlarıyla bir sanatçının rüyasına benziyordu.

Ve şehrin yakınında havada bir şey hareket ediyordu. Gergin ve yine inanmaz bir tavırla bakan Tommy Reames gözlerini kıstı ve bunun bir makine olduğunu gördü. Bir uçak; Dünya gezegeninde şimdiye kadar yapılmış hiçbir şeye benzemeyen türden bir uçan makine. Düzenli ve hızlı bir şekilde şehre doğru ilerledi ve ilerledikçe küçüldü. Altın ışıltılı şehrin güçlü kulelerinden birine doğru aşağı doğru uçtu ve ortadan kayboldu.

Tommy, Von Holtz'un elini omzunda hissettiğinde ve zayıf genç adamın sert bir şekilde şunları söylediğini duyunca, bir şok duygusuyla, neredeyse fiziksel bir şokla geri döndüğünde çevresini fark etti:

“Peki Bay Reames? Sana yalan söylemediğime ikna oldun mu? Sayın Profesör Denham'ın yardıma ihtiyacı olduğuna ikna oldunuz mu?"

Tommy tekrar laboratuvara bakarken şaşkınlıkla gözlerini kırpıştırdı. Tuğla duvarlar, bir köşede yağ sıçramış bir ham petrol motoru, beton bir zemin, bir elektrikli fırın ve bir döküm kutusu...

"Neden evet…." dedi Tommy şaşkınlıkla. "Evet. Elbette!" Bir sarsıntıyla netlik aklına geldi. Hiçbir şey anlamamıştı ama gördüklerine inanıyordu. Denham ve kızı başka bir boyutta bir yerdeydiler ama yine de onun incelediği olağanüstü cihazın menzilindeydiler. Ve başları dertteydi. Pozlarından ve tavırlarından çok şey anlaşılıyordu. "Elbette" diye tekrarladı. “Onlar... her neredeyseler oradalar ve geri dönemezler. Yakın bir tehlike altında görünmüyorlar…”

Von Holtz dudaklarını yaladı.

Kısık ve sert bir ses tonuyla, "Papunyalı Adamlar henüz onları bulamadılar," dedi. “Onlar dünyaya gitmeden önce Paçavra Adamları gördük. Onları izledik. Eğer Bay Profesör'ü ve kızını bulurlarsa, onları çok yavaş bir şekilde öldürecekler, böylece ölmeleri için günlerce çığlıklar atarak ıstırap çekmeleri gerekecek. Ben de bundan korkuyorum Bay Reames. Paçavralı Adamlar eğrelti otu ormanlarında dolaşıyor. Eğer Bay'ı bulurlarsa Profesör, ölene kadar her sinirin acının köküne kadar izini sürecekler. Ve biz sadece izleyebileceğiz…”

HackerNoon Kitap Serisi Hakkında: Size en önemli teknik, bilimsel ve aydınlatıcı kamuya açık kitapları sunuyoruz. Bu kitap kamu malının bir parçasıdır.

Çeşitli. 2009. Süper Bilimin Şaşırtıcı Hikayeleri, Ocak 1931. Urbana, Illinois: Gutenberg Projesi. Mayıs 2022'de şu adresten alındı: https://www.gutenberg.org/files/30177/30177-h/30177-h.htm#catapult

Ana görüntü, HackerNoon'un Stabil Difüzyon Yapay Zeka Görüntü Oluşturucu özelliği kullanılarak "fütüristik bir zaman makinesi" istemi aracılığıyla oluşturuldu.