Azuki Elementals: Tüm Dramayı Açıklıyoruz

Web3'te başka bir gün ve başka bir drama. Dünden beri Twitter zaman çizelgem Azuki ile ilgili tweet'lerle dolu.





Artık herkes projenin en son koleksiyonuna odaklanmışken (bunu da burada ele alacağım), geriye bakıp bu noktaya kadar ortaya çıkan hikayenin tamamını aktarmanın faydalı olacağını düşündüm.





O halde köklere dönelim, öyle mi?

Başlangıç

Birçoğunuz bunu bilmiyor olabilirsiniz ama Azuki, Zagabond.eth'in başlattığı ilk proje değil... kesinlikle en "başarılı" olanı olmasına rağmen.





Ve evet, startup'ların %90'ının başarısız olduğunu biliyoruz ve içlerinden biri başarılı olana kadar denemekte yanlış bir şey yok.

Ama burada hikaye farklı.





Burada iki temel konu var.





Birincisi: işler HİÇBİR ZAMAN şeffaf değildi.





Diğer üç projenin (Phunks, Tendies, Zunks) piyasaya sunulduğu dönemde kimse bunların aynı ekip tarafından yaratıldığını bilmiyordu.





İkinci konu ise işlerin nasıl bittiğidir.





Zagabond.eth ve ekibi bu projelerden basitçe vazgeçtiler… hazırlıksız topluluğu kendi başlarına bırakarak önceden haber vermeden çekip gittiler.





Kişisel olarak Tendies ve Zunks'ta olanların ayrıntılarını bilmiyorum ama Phunks hakkında iki derinlemesine makale yazdım (burada bölüm 1 ve bölüm 2 ).





Hatta ilk makaleyi yazarken Zagabond.eth'in kaybolmasından bir gün önce kendisiyle konuşup ondan alıntılar bile yapmıştım. Açıkçası o zamanlar onun o olduğunu bilmiyordum ve ondan sonra benimle bir daha hiç konuşmadı… bu yüzden bu sefer hikayenin onun tarafını gösteremeyeceğim.

“Açıklama”

Topluluğun Zagabond.eth'in kim olduğunu keşfettiği günleri ve Azuki'nin 3 (etiketli) "kilim"den sonra 4. projesi olduğunu hatırlıyorum.





O günlerde (Mayıs 2022'nin başı), Phunks topluluğu tam bir devir teslim almaya ve Phunks akıllı sözleşmesinin sahipliğini kazanmaya çalışıyordu. O ana kadar Zagabond.eth ve ekibi hâlâ koleksiyondan telif ücreti alıyordu.





Yani bir nevi gitmişlerdi… ama gerçekte değil. En azından Phunk topluluğunun çabalarından hâlâ "pasif gelir" elde ediyorlardı.





Bu, aktif Phunk topluluğu üyelerinin Zagabond.eth'in kim olduğunu ve anon ekibinin arkasındaki kişileri bulmaya çalıştığı zamandı, bu yüzden de arama yapıyorlardı…





Blockchain hakkında tuhaf bir şey var; daha iyisini bilmeyen insanlar için iki aşırı izlenim bırakıyor: 1. tam şeffaflık ve aynı zamanda 2. tam anonimlik.





Birçoğu bir çizgi film karakterinin, uydurma Discord kullanıcı adlarının ve farklı cüzdan adreslerinin arkasına "saklanıyor" ve insanların onları bulamayacağını düşünüyor. Ama sorun şu ki... dikkatli olmazsan seni bulmak o kadar da zor değil.





Uzun lafın kısası - Phunk anlaşmazlık kanallarına ve rollerine, farklı üyelere ve sosyal medya pfp'lerine ve diğer davranışlarına, ardından cüzdanlara, ENS alanlarına ve Etherscan'deki faaliyetlerine baktıktan sonra, birkaç ekip üyesinin yeterince ekmek kırıntısı bırakmış gibi görünüyordu .





Sonuç olarak, sonunda kimlikleri belirlendi.





Bu sırada Zagabond.eth ve ekibine ulaşıldı ve gerçeğin ortaya çıkmasına fazla zaman kalmadığını zaten biliyorlardı.





Twitter zaten o zamanlar söylentilerle doluydu ve insanlar bunları aktif olarak tartışıyorlardı.





Konular aynı ekibe sahip projeler etrafındaydı, Zagabond.eth insanları projelerden birinin bir kadın tarafından yönetildiğine inandırıyordu (o günlerde insanların sevdiği çok çekici bir hikayeydi), Pauly ekip üyelerinden birinin kişisel bilgilerini paylaşıyordu, birçoğu da oraya gidiyordu Pauly'ye, insanların kendi istekleri dışında kişisel bilgilerini ifşa etmesi vb. nedeniyle….





Bu noktada Azuki'nin etrafındaki kaos ve drama, Azuki'nin tüm hızıyla devam etmeden önce diğer 3 projeyi daha önce sağlamlaştıran dolandırıcılar tarafından kurulduğuna dair kapsamlı anlatıyla birlikte.





Bu elbette Azuki'nin taban fiyatını etkilemeye başladı… (not: Mart ayında ekip aynı zamanda BEANZ adında yeni bir koleksiyon da satmıştı).





“Teslimiyet”

Sonunda Zagabond.eth, Azuki'yi "kurtarma" şansına sahip olmak istiyorsa muhtemelen tek seçeneği olan şeyi yaptı. Dışarı çıkıp (9 Mayıs'ta) Mirror'da Bir İnşaatçının Yolculuğu adlı bir gönderide her şeyi itiraf etmeye ve açıklamaya karar verdi.





Sırtı duvara dayalı olmasaydı ve “yakalanmasaydı” bunu yapar mıydı… Bilmiyorum… ama muhtemelen yapmaz…



Tüm "yolculuğu", onu Azuki'ye götüren birçok "öğrenme" getiren deneylerle dolu olarak konumlandırdı. Gerçekten güzel bir hikayeydi.



Açıkçası bunu herkes satın almadı… ama hak ettiği yerde kredi vermeliyiz. Adam çok iyi bir hikaye anlatıcısı ve kelimeler aracılığıyla insanların duygularına dokunabiliyor. Bu sayede, işler hayranlarını etkilemeden önce oldukça güçlü bir Azuki topluluğuna sahip olmayı başardı.





Zagabond.eth, diğer soruları yanıtlamak ve kendi pozisyonunu açıklamak için Twitter Spaces'a gitti. Yazma konusunda kesinlikle konuşmaktan çok daha iyi olduğunu hissettim ve Twitter Space'i hatırlayınca, muhtemelen onunla başarmayı amaçladığı şeyden çok, daha fazla zarar verdiğini düşündüm.





Bundan sonra topluluğun duyarlılığı o kadar da iyi değildi. Böylece Zagabond.eth gücünü yeniden değerlendirdi ve Twitter Space'in ardından bir Twitter başlığı yazdı ( konunun tamamını buradan okuyabilirsiniz)

Her ne kadar terk edilmiş 3 topluluk bunun tek kelimesine bile inanmasa da, geri kalanların bu durumdan memnun olduğunu hissettiler. Bazıları muhtemelen arkalarında ne kadar hasar bıraktıklarının ayrıntılarını bilmiyordu, bazıları çantalarını korumaya çalışıyordu, bazıları ise gerçekten umursamadı.





Bu alanda etik ve ahlak oldukça akıcı ve esnek görünüyor, bu yüzden şaşırmadım.





Ve tıpkı diğer benzer hikayeler gibi, birkaç hafta sonra her şey "normale" dönmüş gibi görünüyordu.

Bu günler

Bugünlerde "mavi çip" NFT kavramı kulağa saçma geliyor ama bir noktada Azuki bu duruma biraz dokundu.





Proje yakın zamanda Twitter zaman çizelgemde Las Vegas partisinden farklı videolarla "yeniden ortaya çıktı". NFT degenleri kesinlikle çılgın ve havalı partileri severler, bu nedenle devasa bir parti düzenleyecek paranız varsa yanlış yapmış olmazsınız.





Aşağıdakilere benzer tonlarca tweet görebilirsiniz

Bu Tweet'i ortam ve topluluk için bir videoyla kontrol edebilirsiniz.





Kabul edelim; çok havalı, değil mi?





Ve böylece Azuki ekibi yeni koleksiyonlarını yayınladı: Azuki Elementals (20.000 karakter).

Ve İşte Bir Drama Turu Daha Geliyor

Görünüşe göre koleksiyonun basımı hiç de sorunsuz gitmemiş ve sonrasında karakterlerin ortaya çıkması toplulukta daha da büyük bir hayal kırıklığına neden olmuş.





Peki tam olarak ne olduğunu görelim.





Topladığım kadarıyla (ve kendim basmadığım için yanılıyorsam beni düzeltmekten çekinmeyin)

Başlangıç fiyatı 2 ETH olan bir Hollanda müzayedesiydi.





Basmak için 10 dakikalık çok kısa bir zaman aralığı vardı.





Ön satış yalnızca Azuki topluluğu üyelerine açıktı.





Tükendiği için halka açık satış yapılamadı.





NFT'ler basıldıktan sonra ortaya çıktı, bu yüzden ne elde edeceklerini görmek için beklemek zorunda kaldılar.



Belki olup bitenlerin çok daha eğlenceli kısa bir özeti burada kmoney'dir.





İlk şikayetler darphaneden hemen sonra geldi; insanlar zaten koleksiyonun tasarımını görmeden önce bile mutlu değildi.





Basım deneyiminden nefret ediyorlardı: bazı aksaklıklar ve teknik sorunlar varmış gibi görünüyordu, 10 dakikalık süre tüm meseleyi strese sokuyordu, topluluktan bile pek çok kişi basamıyordu, vb.





Ve sonra beklenen açıklama gerçekleşti… ve insanlar daha da fazla şikayet etmeye başladı!





Neden?



Birçoğu gerçekten sinirlendi… ve daha olumlu bir bakış açısına sahip bazıları memler yaratmaya başladı.





Her durumda - asıl amacı anladınız. İnsanlar deja vu yaşadı!



Peki toplum sinirlendiğinde ne olur?





Peki, tehlike bölgesindesin!





Azuki'nin orijinal koleksiyon zemini bu duyguyu hemen yansıtıyordu.

Bunu yazdığım anda Azuki 7 gün içinde %50, Beanz ise %57 düştü.





Elementals'ın zemini nanenin altındadır…

Kısacası, öyle görünüyor ki topluluk fena halde mahvoldu… ve varlıklarının değeri birkaç saat içinde çok düştü…

Tekrar deneyelim

Vagabond.eth, topluluk size karşı geldiğinde (ki bu durumda olabilir) hızlı harekete geçmeniz gerektiğini bilecek kadar uzun zamandır ortalıkta dolaşıyor.





Ayrıca onlara duymak istediklerini söylerseniz, bunu gerçekten iyi bir şekilde söylerseniz ve duygularından yararlanırsanız işe yarayabileceğini de biliyor.





Daha önce de öyleydi, değil mi?





İşte ekibin yaptığı da buydu; buraya bu başlıkla geri döndüler.

Sonrası

Azuki 10 dakikada 38 milyon dolar değerinde ETH elde etti (ayı piyasasında)





Bu miktarın üstüne telif ücreti almaya devam edecekler





Görünüşe göre yeni bir koleksiyon daha var (muhtemelen onlar da orijinal beanz'a benzeyecekler mi?)





Öğrenimler

Zagabond.eth'in onu bulunduğu yere yönlendiren birçok öğrenimi vardı…





Peki o zaman bu hikayeden ne öğrenebiliriz?





Web3 topluluğu ya çok bağışlayıcı ya da çok açgözlü.





İyi hikaye anlatıcıları diğerlerinden daha iyisini yapar.





Arkanızda bir topluluk olduğunda, ayı piyasasında bile milyonları "toplayabilirsiniz".





Topluluğu önemsediğinizi söyleyebilirsiniz ama tam tersini yapın… ve muhtemelen bundan da kurtulabilirsiniz.





Web3 topluluğu unutuyor ve hızla yoluna devam ediyor çünkü her zaman drama yaratacak bir sonraki şey vardır.





Topluluk size karşı geldiğinde, onları ortalıkta tutmak için yeni çözümler bulmalısınız (bu sefer ne olacak? Bir jeton mu? Başka bir airdrop mu? Başka bir "Berbat ettiğimiz için özür dileriz?"





Bekleyelim ve sonra ne olacağını görelim; bunun hikayenin sonu olduğunu düşünmüyorum.





Ama bu makalenin sonu.





Kendinize dikkat edin isyancılar!

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