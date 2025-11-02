ARCS 2.0: Gerçek dünya yararları ve kültürel mirası aracılığıyla öncü veri egemenliği

Tokyo, Japan, October 31st, 2025/Chainwire/--In a landmark evolution, the (ARX) projesi, vizyoner temellerden gerçek dünya etkisine geçiş yaptı. (ARX) projesi, 2019'da veri egemenliğini güçlendirmek, bireylerin kişisel verilerini kontrol etmelerini ve para kazanmalarını sağlayarak adil ekonomik değer kazanmalarını sağlayan cesur bir misyonla başlatıldı, ARCS şimdi ARCS 2.0 fazına girdi. ARCS ARCS This strategic pivot integrates blockchain with physical assets, forging a decentralized economic ecosystem that bridges digital innovation and everyday utility. Recent milestones affirm the team's unwavering trajectory toward a sustainable, user-centric future. Görünümden Gerçekliğe: ARCS'in Dersleri 1.0 ARCS 1.0 introduced a groundbreaking "data bank" model, rewarding users with ARX tokens for anonymous data contributions. While pioneering, it faced hurdles: the "cold start" challenge of simultaneous user and enterprise adoption, limited real-world use cases, and regulatory uncertainties. Bu anlayışlar, gerçek değerin pratik uygulama gerektirdiği temel bir gerçeği kristalleştirdi. ARCS 2.0 kararlı bir şekilde yanıt verir ve tokeni yüksek frekanslı, doğrulanabilir ekonomik aktiviteye dayandırır. Stratejik Ortaklık: Blockchain ile Kominka'yı Yenilemek ARCS 2.0'ın önünde, SSG Holdings Co., Ltd. ve bağlı şirketi ile transformatif bir temmuz 2025 ortaklığı var. Her ikisi de Tokyo merkezli olan Co., Ltd. geleneksel Japon kominka evlerini blok zinciri teknolojisiyle entegre edecek. Güneş Evi Güneş Evi Bu ortaklık, ARCS için geleneksel gayrimenkul ve blok zinciri araçları arasındaki boşluğu dolduran yeni bir aşamanın başlangıcını işaret ediyor. ortaklık, ARCS tokenlerinin mülkiyet işlemleri, kiralama ve sadakat ödülleri için kullanıldığı bir ekosistem yaratmayı amaçlamaktadır. This alliance reimagines kominka, Japan's historic pre-WWII wooden homes, as global investment and hospitality assets, with ARX as the exclusive settlement currency. \n \n \n \n Sun Sun House, end-to-end operasyonları ele alır: bu kültürel hazineleri satın almak, restore etmek, satmak ve kiralamak. Blockchain entegrasyonu: Yatırımcılar ARX kullanılarak mülk satın alırlar; kullanılmayan evler tatil kiralama haline gelir, gelenekleri token ödülleri ile karıştırır. Daha Geniş Etki: Japonya'nın boş ev krizini ele almak için proje, Toprak, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT) boş ev yeniden canlandırma girişimiyle ve Japon Kominka Derneği'nin desteğiyle uyumludur. Kominka'nın çekiciliği, kırsal otantikliği, doğal uyum ve dalgalı deneyimler, büyüyen turizm trendlerine katkıda bulunur.Japonya'nın giriş seyahatleri, tatil kiralama pazarının 2023'de yıllık oranında %145'lik bir artışla pandemiden sonra yükseldi (Japan Turizm Ajansı). 1.91 milyar dolar değerinde olan bu segment, gizliliği ve konumu favorize eder ve ARCS'yi 2,14 trilyon dolarlık bir mülkiyet pazarına işlevsel bir köprü olarak konumlandırır. Önceki Önceki yazı: Utility First Token Model ARCS 2.0, ARX'i aktif kullanım, dolaşım ve gerçek dünya entegrasyonu için inşa edilen bir token haline getirir.Her fonksiyon, ekosistemin içindeki doğrulanabilir işlemlere bağlıdır, değer yaratılır, harcanır ve kendini sürdüren bir döngüde ödüllendirilir. \n \n \n \n \n Ödeme ve Kiralık: SSG mülkleri aracılığıyla bir kominka tatil evi rezervasyon yapan misafirler, özel indirimleri açmak için ARX ile ödeme yapabilirler. Ödüllendirme Sistemi: ARX, kullanıcıların katılımına dayalı olarak düzenlenir ve dağıtılır – tamamlanan konaklamalar, yerel deneyimlere katılım ve seyahat sırasında gönüllü, anonim veri katkıları. Üyelik ve grev: Mülkiyet destekli üyelik haklarına erişim, ARX ödülleri etkinleştirir. Sahipleri, yeni mülkiyet listelerine öncelikli erişim, geliştirilmiş indirimler ve gelecekteki yönetim katılımı da dahil olmak üzere düzeyde avantajlar kazanmak için tokenler bahis edebilir. Data Bank Synergy: Seyahatle ilgili kullanıcı verileri (bilgi ile paylaşılır) ARCS veri bankasını zenginleştirir. Partnerler ARX'i kullanarak bu anonimleştirilmiş istihbarata erişim sağlar, talep artırırken katkıcıları ek tokenlerle ödüllendiririr. Minting authority remains with the ARCS team, executed transparently and with disciplined supply control. All new ARX enters circulation solely through ecosystem activity like lodging, memberships, and data interactions, and never through speculative or unanchored distribution. Bu yapı bir çift uçak tekerleği güçlendirir: \n \n \n RWA Ekosistemi – Konaklama ve misafirperverlik ARX harcamalarını yönlendirir ve kullanıcılar faaliyet ve değer yaratma için ödüller alır. Data Ecosystem – User activity enriches the data bank, unlocking further value. Web3 enhances real estate with immutable transparency, democratizing global access and streamlining transactions. İnşaat Dezentralizasyonu: Yönetim ve Genişleme Önemli girişimler şunları içerir: \n \n \n \n \n Decentralized Governance: ARCS2.0, projenin karar verme sürecinde token sahiplerine katılmalarını sağlayan aşamalı bir DAO modeli aracılığıyla merkezden yönetime ulaşmayı amaçlamaktadır. Exchange Büyüme: BitMart ve ProBit listeleri, büyük platformlar artan likiditeye hazırlanıyor. Sector Expansion: From tourism to dining, mobility, and education. Topluluk Durumu: Sorunları aştıktan sonra, ARCS resmi X hesabını yeniden başlattı ve topluluğu yeniden inşa etmek ve ekosistemini genişletmek için 2500 USDT Airdrop & 2,000 USDT Bounty kampanyası başlattı. BitMart Deneme Piyasa tepki güvenini vurgulamaktadır: ARX, Haziran 2025'ten bu yana yükselme eğilimindedir ve bu utility-drived modeline olan güvenini yansıtır. Decentralized Geleceğe Yolculuk ARCS2.0, gerçek dünya varlıklarına, veri bankalarına ve sürdürülebilir büyümeye odaklanarak, merkezi bir ekonomik ekosistem yaratma hedefine doğru sürekli ilerliyor. SSG Holdings ile işbirliği yaparak, Japon mirasını blok zinciri teknolojisi ile birleştirerek, ekibi fiziksel ve dijital alanlarda değer dolaştıran kullanışlı bir token sunuyor. Ulusal politikalar, piyasa gerilimi ve paydaş teşvikleri ile desteklenen ARCS, bölgesel ve sürdürülebilir bir ekonomik geleceğin vizyonunu gerçekleştirme yolunda. ARCS Hakkında is dedicated to empowering individuals by establishing data sovereignty, where users manage their own data as a sacred asset and rightfully enjoy its value. The ARCS project ARCS Projesi ARCS2.0, gerçek dünya varlıklarının (RWA) ekosisteminin ve güvenli bir veri bankasının birleşmesinin merkezinde, kullanıcı kontrolü ve faydaları önceliklendiren güçlü bir platform yaratmaktadır. ARCS'te, bireylerin kendi verilerinden kontrol etme ve yararlanma hakkına sahip oldukları veri egemenliğine inanıyorlar. ARCS'in platformu, kullanıcıları güçlendirmek, pratik değeri sağlamak ve yerli tokenimiz ARX aracılığıyla büyümeyi teşvik etmek için tasarlanmıştır. Ana token, ARX, konaklama tesislerinde indirimli ödemeler için bir araç olarak ve hizmet kullanımı için bir ödül olarak hizmet ederek bu ekosistemde önemli bir rol oynamaktadır. Bu sadece kullanıcılar için açık bir pratik değere sahip değil, aynı zamanda platform içinde katılım ve büyümeyi de teşvik eder. gerçek dünya ekonomik aktivitesini kendi kendini güçlendiren bir büyüme döngüsüne veya "flywheel"ye dönüştürerek, ARCS, kullanıcıların gelişebileceği dinamik bir ortam yaratır. ARCS, yenilikçi yaklaşımını kullanarak, veri yönetimi ve değerlendirilmesinin yolunu devrim yapmaya hazırdır.Kullanıcıları merkezi tutarak ve belirgin faydaları sunarak, ARCS bireyleri güçlendiren ve veri egemenliği ve ekonomik fırsatlara dayanan bir toplumu teşvik eden bir platform kuruyor. Users can follow updates on ARCS' socials: Web Sitesi : https://www.arcs-chain.com https://www.arcs-chain.com Medium: https://medium.com/arcs-arx-official https://medium.com/arcs-arx-official X (daha önce Twitter): https://x.com/ARCS_HQ https://x.com/ARCS_HQ telgrafı : https://t.me/ARCS_ARX_EN https://t.me/ARCS_ARX_EN beyaz kağıt : https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf https://www.arcs-chain.com/whitepaper_en.pdf İletişim Arka Ekip IFA Co., Ltd Hakkında İletişim Bilgileri@ifa-aire.co.jp \n \n Bu hikaye, HackerNoon’un Business Blogging Programı kapsamında Btcwire tarafından basın açıklaması olarak yayınlandı. This story was published as a press release by Btcwire under HackerNoon’s Business Blogging . Do Your Own Research before making any financial decision. Program Program Programı