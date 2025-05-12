112 okumalar

Aleph Bulut, HyperSwap'ın DDoS Saldırısını Hafifletmesine ve Milyonlarca Kripto Para Kurtarmasına Nasıl Yardımcı Oldu

ile Aleph Cloud2m2025/05/12
Read on Terminal Reader
tldt arrow
en-flagENtr-flagTRes-flagESja-flagJAbg-flagBGps-flagPSpl-flagPLzu-flagZUaf-flagAFsi-flagSIel-flagELaz-flagAZfi-flagFI
TR

Çok uzun; Okumak

HyperSwap, hem web sitelerini hem de uygulamalarını etkileyen büyük bir DDoS saldırısıyla karşılaştı. Aleph Cloud'un anti-DDoS çözümü, saldırı trafiğini kara deliğe yönlendirmek için kullanıldı.
featured image - Aleph Bulut, HyperSwap'ın DDoS Saldırısını Hafifletmesine ve Milyonlarca Kripto Para Kurtarmasına Nasıl Yardımcı Oldu
Aleph Cloud HackerNoon profile picture
0-item
1-item

5 - 6 Mayıs gecesi,HipertansiyonBüyük bir saldırıya uğradıDDoS attackHyperSwap, bulut çözümlerimizden bazılarını zaten kullandığında, etkisini hafifletmek için ön kısmını geçiş ve saldırı trafiğini yönlendirmek için onlara yardımcı olmak için çabucak adım attık.

Tıkla : Dr

  • Antivirüs DDoS Çözümleri
  • Ekibimiz derhal tepki gösterdi
  • Aleph Cloud Hizmetleri Tamamen Çalıştırılmaya Devam Ediyor


HyperSwap'ın altyapısı başlangıçta bir proxy yoktu ve DDoS saldırılarına karşı yeterli koruma yoktu.IPFS, ana sunucularının zarar görmesi durumunda ağımıza bağlanmıştır.


Ne yazık ki, saldırının gecesi, HyperSwap'ın ana sunucu sıkışmıştı. API canlı kalırken, performansı önemli ölçüde azaldı. Ekibimiz acil bir hareketle ağımıza trafiği yönlendirdi, bu da tam olarak yanıt alamadan önce bazı turbulanslara neden oldu.


Bu arada, dev ekibimiz etkinleştirdiinternal anti-DDoS system, saldırı trafiğini bir kara deliğe boşaltmak ve durumun stabilizasyonu.


Aleph ekibi, IPFS tarafından barındırılan sürümün erişilebilir olmasını sağlamak için hızlı bir şekilde bize destek sağlamaya çalıştı, kullanıcıların hafifletme üzerinde çalıştığımız sürece uygulamaya erişimine devam etmelerini sağladı. Aynı zamanda, Imperator ekibi, yüksek aktarma ortamı indeksleme ve yönetme konusunda tecrübeleriyle hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçti.

Aleph ekibi, IPFS tarafından barındırılan sürümün erişilebilir olmasını sağlamak için hızlı bir şekilde bize destek sağlamaya çalıştı, kullanıcıların hafifletme üzerinde çalıştığımız sürece uygulamaya erişimine devam etmelerini sağladı. Aynı zamanda, Imperator ekibi, yüksek aktarma ortamı indeksleme ve yönetme konusunda tecrübeleriyle hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçti.


HyperSwap ekibinin web sitelerini kendi iç anti-DDoS platformuna taşımasına ve saldırıyı kara deliğe yönlendirmesine yardım ettik.Bu olay, Aleph Cloud'un decentralized uygulamaları hedefli kesintilerden korumak için geliştirilen deneysel anti-DDoS çözümünün ilk başarılı dağıtımını işaret etti.


Remotely Triggered Black Hole



What Is a Remotely-Triggered Black Hole (RTBH)?


RTBH filtreleme, kötü amaçlı trafiği sıfır yoluna yönlendirerek DDoS saldırılarını hafifletmek için kullanılan bir ağ güvenlik tekniğidir. RTBH'yi ağınızın girişinde bir tuzak olarak düşünün: zararlı trafiğin bir sızıntısı tespit edildiğinde, RTBH onu bu kara deliğe yönlendiririr ve ağ ve kullanıcılarına ulaşmasını veya yavaşlamayı önler.

Sonraki ne olacak?

HyperSwap, API’lerini dağıtmayı planlıyorAleph BulutUygulamalarının gelecekteki saldırılara karşı dayanıklı bir versiyonunu oluşturmak.


DDoS karşıtı çözümümüzü geliştirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz.Bu başarılı hafifleme, güvenliği, dayanıklılığı ve gerçek sensörlük direncini sağlamak için dağıtılmış altyapının gücünü vurgulamaktadır.

Nym
L O A D I N G
. . . comments & more!

About Author

Aleph Cloud HackerNoon profile picture
Aleph Cloud@alephcloud
Web3 Supercloud
Read my stories

ETİKETLERİ ASIN

purcat-imgcybersecurity#ddos-attack#hyperliquid#cloud#aleph-cloud#hyperswap-attack#hyperswap-ddos-attack#aleph-cloud-ddos-prevention#good-company

BU YAZI...

Read on Terminal Reader Terminal
Read this story w/o Javascript Lite

İLGİLİ ÖYKÜLER

Article Thumbnail
HackerNoon Kendi Ana Dilinizde 🆕 ‼️ Teknoloji Blog Yazıları için 77 Dil Ana Sayfası
by David
Jan 01, 1970
#hackernoon
Article Thumbnail
Bu 18 Geliştirici Aracıyla Üretkenliğinizi Artırın 🚀🔥
by madzadev
Jan 01, 1970
#web-development
Article Thumbnail
Görünmeyen Katmanlar: Kullanıcı Görüşmeleri Neden Yeri doldurulamaz bir Varlıktır?
by vvmrk
Jan 01, 1970
#startup
Join HackerNoonloading
Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas

Categories

Trending Topics

blockchaincryptocurrencyhackernoon-top-storyprogrammingsoftware-developmenttechnologystartuphackernoon-booksBitcoinbooks