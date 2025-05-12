Aleph Bulut, HyperSwap'ın DDoS Saldırısını Hafifletmesine ve Milyonlarca Kripto Para Kurtarmasına Nasıl Yardımcı Oldu

5 - 6 Mayıs gecesi,HipertansiyonBüyük bir saldırıya uğradıDDoS attackHyperSwap, bulut çözümlerimizden bazılarını zaten kullandığında, etkisini hafifletmek için ön kısmını geçiş ve saldırı trafiğini yönlendirmek için onlara yardımcı olmak için çabucak adım attık.

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Antivirüs DDoS Çözümleri

Ekibimiz derhal tepki gösterdi

Aleph Cloud Hizmetleri Tamamen Çalıştırılmaya Devam Ediyor





HyperSwap'ın altyapısı başlangıçta bir proxy yoktu ve DDoS saldırılarına karşı yeterli koruma yoktu.IPFS, ana sunucularının zarar görmesi durumunda ağımıza bağlanmıştır.





Ne yazık ki, saldırının gecesi, HyperSwap'ın ana sunucu sıkışmıştı. API canlı kalırken, performansı önemli ölçüde azaldı. Ekibimiz acil bir hareketle ağımıza trafiği yönlendirdi, bu da tam olarak yanıt alamadan önce bazı turbulanslara neden oldu.





Bu arada, dev ekibimiz etkinleştirdiinternal anti-DDoS system, saldırı trafiğini bir kara deliğe boşaltmak ve durumun stabilizasyonu.





Aleph ekibi, IPFS tarafından barındırılan sürümün erişilebilir olmasını sağlamak için hızlı bir şekilde bize destek sağlamaya çalıştı, kullanıcıların hafifletme üzerinde çalıştığımız sürece uygulamaya erişimine devam etmelerini sağladı. Aynı zamanda, Imperator ekibi, yüksek aktarma ortamı indeksleme ve yönetme konusunda tecrübeleriyle hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçti.

Aleph ekibi, IPFS tarafından barındırılan sürümün erişilebilir olmasını sağlamak için hızlı bir şekilde bize destek sağlamaya çalıştı, kullanıcıların hafifletme üzerinde çalıştığımız sürece uygulamaya erişimine devam etmelerini sağladı. Aynı zamanda, Imperator ekibi, yüksek aktarma ortamı indeksleme ve yönetme konusunda tecrübeleriyle hızlı ve etkili bir şekilde harekete geçti.





HyperSwap ekibinin web sitelerini kendi iç anti-DDoS platformuna taşımasına ve saldırıyı kara deliğe yönlendirmesine yardım ettik.Bu olay, Aleph Cloud'un decentralized uygulamaları hedefli kesintilerden korumak için geliştirilen deneysel anti-DDoS çözümünün ilk başarılı dağıtımını işaret etti.













What Is a Remotely-Triggered Black Hole (RTBH)?





RTBH filtreleme, kötü amaçlı trafiği sıfır yoluna yönlendirerek DDoS saldırılarını hafifletmek için kullanılan bir ağ güvenlik tekniğidir. RTBH'yi ağınızın girişinde bir tuzak olarak düşünün: zararlı trafiğin bir sızıntısı tespit edildiğinde, RTBH onu bu kara deliğe yönlendiririr ve ağ ve kullanıcılarına ulaşmasını veya yavaşlamayı önler.

Sonraki ne olacak?

HyperSwap, API’lerini dağıtmayı planlıyorAleph BulutUygulamalarının gelecekteki saldırılara karşı dayanıklı bir versiyonunu oluşturmak.





DDoS karşıtı çözümümüzü geliştirmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz.Bu başarılı hafifleme, güvenliği, dayanıklılığı ve gerçek sensörlük direncini sağlamak için dağıtılmış altyapının gücünü vurgulamaktadır.