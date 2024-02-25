Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    paint-brush
    Açısal CDK Tuzak Odak Direktifi Nasıl Kullanılırile@briantreese
    488 okumalar
    488 okumalar

    Açısal CDK Tuzak Odak Direktifi Nasıl Kullanılır

    ile Brian Treese4m2024/02/25
    Read on Terminal Reader
    tldt arrow
    en-flagENru-flagRUtr-flagTRko-flagKOde-flagDEbn-flagBNes-flagEShi-flagHIzh-flagZHvi-flagVIfr-flagFRpt-flagPTja-flagJA
    TR

    Çok uzun; Okumak

    Odak tuzağı, bir web uygulamasında çok önemli bir erişilebilirlik özelliğidir. Belirli bir kapsayıcı içindeki kullanıcı odağını yönetmenin bir yoludur. CDK ile bu, A11yModule'deki 'cdkTrapFocus' direktifini kullanarak oldukça kolaydır.
    featured image - Açısal CDK Tuzak Odak Direktifi Nasıl Kullanılır
    Brian Treese HackerNoon profile picture

    Odak tuzağı, bir web uygulamasında çok önemli bir erişilebilirlik özelliğidir. Bu yazıda, önce bunun ne olduğunu, ardından neden önemli olduğunu anlamanıza yardımcı olacağım ve son olarak, konsepti Angular uygulamalarınıza ihtiyaç duyulan yere hızlı ve kolay bir şekilde nasıl ekleyeceğinizi göstereceğim. Ve Angular CDK sayesinde bu oldukça kolaydır. Tamam, hadi konuya geçelim.


    Web'i farklı cihazlarla kolayca görebilen, duyabilen ve kullanabilen biriyseniz, erişilebilirliği anlamak ve hatta düşünmek biraz zor olabilir; bu nedenle, iyi çalışmayan şeyler oluşturmak da kolay olabilir. yapamamak.

    Odaklanma Tuzağı Nedir?

    Odaklanma tuzağı bu insan için deneyimleri daha iyi hale getirmeye yardımcı olan bir özelliktir. Belirli bir kapsayıcı içindeki kullanıcı odağını yönetmenin bir yoludur.


    Örneğin bir modeli ele alalım. Kullanıcı odağı yönetmeden bir modu açarsa, sekme tuşunu kullanarak klavyede gezinmeye başladığında, modun arkasındaki öğeler odak almaya devam eder. Bu çok tuhaf ve kullanıcının bekleyeceği bir şey değil, değil mi? Bunları modal içinde programlı olarak odaklamamız gerekiyor.


    Ancak bu yeterli değil; Burada durursak, kipte gezinirken, sonunda tüm odaklanılabilir öğelerin üzerinden geçeceğiz ve ardından, kipin arkasındaki orijinal belgedeki öğelere odaklanmaya geri döneceğiz.


    Bunun yerine yapmamız gereken, odağı tuzağa düşürmek, böylece kullanıcı kipteki son öğeye odaklandığında, odak bir sonraki sekmede kipteki ilk odaklanılabilir öğeye geri yerleştirilecektir.


    Tamam, artık odak tuzağının ne olduğunu bildiğimize göre, muhtemelen bu işlevselliği yaratmak için biraz çaba sarf edilmesi gerektiğinin farkına varmaya başlıyoruz, değil mi?


    Angular'ın içinde değil. CDK ile bu, A11yModule cdkTrapFocus yönergesini kullanarak oldukça kolaydır.

    Açısal cdkTrapFocus Yönergesi

    Bir örneğe bakalım. Burada Vans ayakkabı markasına ait bir web uygulamamız var.


    Vans demo web sitesi


    Üst kısımda kayıt ol butonumuz var. Tıkladığımızda ve ardından sekme oluşturduğumuzda, odağın arka plandaki öğelerin etrafında hareket ettiğini görebiliriz.


    Odaklanılabilir öğeler aracılığıyla kaydolma modal açık sekmeli Vans demo web sitesi



    İstediğimiz bu değil, değil mi?


    Tamam, cdkTrapFocus ekleyelim. Kullanmak için yapmamız gereken ilk şey A11yModule içe aktarmamız gerekiyor.

    kayıt-modal.component.ts

     import { A11yModule } from '@angular/cdk/a11y'; @Component({ selector: 'app-sign-up-modal', ... imports: [A11yModule] }) export class SignUpModalComponent { }


    Bu kısaltmaya aşina olmayanlar için Ally, erişilebilirlik kelimesinin kısaltmasıdır. Kelimenin A ile başlayıp Y ile bitmesi ve arada on bir karakter bulunması kavramından gelmektedir.


    a11y kısaltması


    Angular CDK'nın erişilebilirlik modülünde çeşitli erişilebilirlik özellikleri vardır ve cdkTrapFocus yönergesi bunlardan biridir.


    Yani, onu içe aktardıktan sonra artık şablonun içinde kullanabiliriz. Formumuzu saran bir öğeye eklememiz yeterli.

    kaydolma-modal.component.html

     <div cdkTrapFocus> <app-sign-up-form (formSubmitted)="modalClose.emit()"></app-sign-up-form> ... </div>


    Programatik odaklanma olmadan cdkTrapFocus yönergesiyle bir model açma


    cdkTrapFocusAutoCapture @Input ile Başlatmaya Odaklanma Sağlama

    İyi haber, cdkTrapFocus direktifinin yerleşik bir otomatik odaklama özelliği var. cdkTrapFocusAutoCapture @Input kullanabiliriz. Bu giriş, başlatıldığında direktif içindeki ilk odaklanılabilir öğeye otomatik olarak odaklanacaktır. Varsayılan olarak false olduğundan true değerini vermemiz gerekir.


     <div cdkTrapFocus [cdkTrapFocusAutoCapture]="true"> <app-sign-up-form (formSubmitted)="modalClose.emit()"></app-sign-up-form> ... </div>


    Artık kipi açtığımızda isim alanı açıldığında düzgün bir şekilde odaklanıyor. Ve sekmeler arasında gezindikçe kapatma düğmesine geldiğimizde ad alanına geri döneceğiz. Ayrıca, geriye doğru gitmek için shift + tab tuşlarına basarsak, modaldan ayrılmadan ters sırada ilerleyeceğiz.


    cdkTrapFocus yönergesi ve cdkTrapFocusAutoCapture girişiyle bir kipte gezinme


    Yani, yalnızca tüm kullanıcılar için son derece yararlı olmakla kalmıyor, aynı zamanda uygulanması da son derece kolay.


    Unutulmaması gereken son bir nokta, trap focus direktifi, başlatılmadan önce odaklanılan son öğenin izini sürer, böylece kipi kapattığımızda odak, onu açan düğmeye geri döner.


    Harika, bir sürü işten tasarruf ettik ve modelimizi daha erişilebilir hale getirdik.

    Bunu Çalışırken Görmek İster misiniz?

    Aşağıdaki stackblitz örneğinde bu tekniklerin demo koduna ve örneklerine göz atın. Herhangi bir sorunuz veya düşünceniz varsa yorum bırakmaktan çekinmeyin.


    Mongo DB
    L O A D I N G
    . . . comments & more!

    About Author

    Brian Treese HackerNoon profile picture
    Brian Treese@briantreese
    Hello I'm the Chief of UX at SoCreate. I build things for the web daily & write about the stuff I use/discover/encounter
    Read my stories

    ETİKETLERİ ASIN

    purcat-imgprogramming #angular #angular-cdk-trap-focus #what-is-a-focus-trap #focus-trap-explained #angular-tutorial #hackernoon-top-story #how-to-use-a-focus-trap #angular-directives-guide

    LANGUAGES

    hackernoon-top-storyEnglishhackernoon-jaJapanesehackernoon-deGermanhackernoon-ptPortuguesehackernoon-koKoreanhackernoon-zhChinesehackernoon-viVietnamesehackernoon-esSpanishhackernoon-frFrenchhackernoon-ruRussianhackernoon-hiHindihackernoon-trTurkishhackernoon-bnBengali

    BU YAZI...

    Read on Terminal Reader Terminal
    Read this story w/o Javascript Lite
    Also published here

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    3 Yıllık Freelance Çalışma Yolculuğum: 1200 Projeyi Nasıl Tamamladım ve Büyük Paraları Nasıl Kazandım
    by kriswaters
    Jan 01, 1970
    #freelancing
    Article Thumbnail
    Claude Sonnet 3.5 Sistem Bilgi Sızıntısı: Adli Analiz
    by tyingshoelaces
    Jan 01, 1970
    #ai
    Article Thumbnail
    Kripto Büyümesi: Etkili Kullanıcı Kişilikleri Oluşturma
    by kategrizik
    Jan 01, 1970
    #crypto-user-experience
    Join HackerNoonloading
    Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas