Sürdürülebilir Bir İtibar için İçsel Dürüstlük Odaklı Derecelendirme Modelinin Tanıtılması Sistem

Bu makale arxiv'de CC BY-NC-SA 4.0 DEED lisansı altında mevcuttur . Yazarlar: (1) H. Wen, Ekonomi Bölümü, Bath Üniversitesi; (2) T. Huang, İşletme ve Hukuk Fakültesi, Roehampton Üniversitesi; (3) D. Xiao, Matematik Bilimleri Okulu.

Bağlantı Tablosu

Özet ve Giriş

İlgili Blockchain Teknolojileri

Temel Model

Gerçek Dünya Senaryoları için Gelişmiş Modeller

Monte Carlo Simülasyonları

Sonuçlar

Gelecekteki Araştırmalar ve Referanslar

Soyut

Dijital pazarlar çağında tüketicilerin karşılaştığı zorluk, bilgi asimetrisinin ortasında kaliteyi ayırt edebilmektir. Geleneksel pazarlar bu sorunu çözmek için marka mekanizmalarını kullanırken, bu tür sistemleri sahte derecelendirmeler gibi yanıltıcı uygulamaların yaygın olduğu internet tabanlı P2P pazarlarına aktarmak hâlâ zorlu olmaya devam ediyor. Mevcut internet platformları, doğrulama algoritmaları yoluyla bu duruma karşı koymaya çalışıyor, ancak bu çabalar kendilerini sahte eylemlerle sürekli bir çekişme içinde buluyor.





Blockchain teknolojisinin şeffaflığından, değişmezliğinden ve izlenebilirliğinden yararlanan bu makale, buna dayalı sağlam bir itibar oylama sistemi tanıtıyor. Mevcut blockchain tabanlı itibar sistemlerinden farklı olarak modelimiz, temsilci bütünlüğünü desteklemek için doğası gereği ekonomik olarak teşvik edilmiş bir yaklaşımdan yararlanıyor. Bu modeli, itibar sisteminin temel sürdürülebilirliğini koruyarak gerçek dünyadaki kullanıcı davranışını yansıtacak şekilde optimize ediyoruz. Yenilikçi bir ters dönüşüm yönteminin mümkün kıldığı hem tekdüze hem de kuvvet kanunu dağılımlarını kullanan Monte-Carlo simülasyonları aracılığıyla, gerçek dünyadaki karmaşıklığı kopyalayarak geniş bir parametre manzarasından geçiyoruz. Bulgular sürdürülebilir, şeffaf ve güçlü bir itibar mekanizması vaadinin altını çiziyor. Yapısı göz önüne alındığında, çerçevemiz potansiyel olarak zincir dışı zincir içi köprüler için evrensel, sürdürülebilir bir kahin olarak işlev görebilir ve kuruluşların itibarlarını sürekli olarak geliştirmelerine yardımcı olabilir. Ring Signature ve Zero Knowledge Proof gibi teknolojilerle gelecekteki entegrasyon, sistemin gizlilik yönlerini güçlendirebilir ve onu sürekli gelişen dijital alanda özellikle etkili hale getirebilir.





Anahtar Kelimeler: blockchain, itibar sistemi, sürdürülebilir kehanet, temsilci, kredi puanı, dürüstlük odaklı derecelendirme, teşvik mekanizmaları, Monte-Carlo simülasyonu

1. Giriş

Bilgi asimetrisi [1], ihtiyaçlarına en uygun ürün veya hizmetleri seçmeye çalışan tüketicilere zorluklar getirmektedir. Geleneksel perakende pazarlarında tüketiciler kişisel deneyimlere, başkalarının deneyimlerine veya reklamlara dayanarak güvendikleri markalara yönelmektedirler. Her marka, açık pazarlarda paraya dönüştürülebilecek belirli bir değeri bünyesinde barındırır. Hedeflenen tüketicilerin beklentilerini karşılayamayan ürün veya hizmetler sunmak bu marka değerini azaltabilir. Bu marka mekanizmaları [3] perakende ve hatta daha geniş geleneksel pazar sektörlerindeki [4] hem tüketicilere hem de üreticilere fayda sağlamaya hizmet etmektedir.





Sağladıkları kolaylık ve çeşitliliğin artmasıyla çevrimiçi ürün ve hizmetler birçok tüketicinin tercihi haline geliyor. Bu alandaki dikkate değer bir eğilim, internet platformlarında üçüncü taraf P2P tekliflerinin artmasıdır [5]. Hızla büyüyen bu sektör, geniş bir hizmet yelpazesini içermektedir. Amazon, eBay, Taobao, Anyvan, ClickMechanic ve Mybuilder gibi modern internet platformları, üçüncü taraf hizmet sağlayıcıların tüketicilerle etkileşim kurma biçimini değiştirdi. Temel olarak bu platformlar, satıcıların ürünlerini veya hizmetlerini sergilemelerine olanak tanıyarak müşterilerin kolayca göz atmasına, karşılaştırma yapmasına ve satın almasına olanak tanır.





Bu operasyonların merkezinde müşteri incelemelerinin rolü vardır. Çok sayıda olumlu yorum, bir satıcının çekiciliğini önemli ölçüde artırabilir ve diğer potansiyel müşterilerin satın alma kararlarını etkileyebilir. Tersine, olumsuz yorumlar gelecekteki satışları caydırabilir. Ancak bu önemli etki manipülatif taktiklerin yolunu açtı. Sahte derecelendirmeler ve tıklama çiftçiliği gibi aldatıcı uygulamaların yaygınlığı, geleneksel pazarlara kıyasla çevrimiçi ortamda oldukça yüksektir [6, 7, 8]. Örneğin, bazı satıcılar ürünlerini olumlu yorumlar bırakmak için satın aldıkları veya kendileri için yanıltıcı derecede olumlu yorumlar yazmaları için bireyleri işe aldıkları 'inceleme çiftçiliği' ile meşgul olabilirler. Daha karanlık tarafta, rakiplerin itibarını zedelemek için kötü niyetli olumsuz yorumlar bırakan satıcıların örnekleri olabilir.





Bu nedenle güvenilir marka mekanizmalarının oluşturulması önemli zorluklar içermektedir. Bu senaryo göz önüne alındığında, orijinal tüketici eylemlerinin doğrulanması ve etkili itibar mekanizmalarının oluşturulması kritik hale geliyor. Çevrimiçi platformlar, gerçekleri aldatıcı eylemlerden filtrelemek için algoritmalar kullanma ve böylece üçüncü taraf üreticilerin meşru bir itibar oluşturmasına olanak sağlama yeteneğine sahip olsa da, bu tür yöntemlerin etkinliği hala tartışmalıdır. Bazı üçüncü taraf üreticilerin yanıltıcı manevraları ile platform doğrulama algoritmalarının getirdiği karşı önlemler arasında sürekli bir gerilim var. Bu dinamik aslında döngüsel bir mücadele oluşturuyor. Mevcut çözümler, potansiyel olarak kullanıcı gizliliğinden veya diğer istenen özelliklerden ödün vererek ödünleşimler gerektirebilir [9]. Makine öğrenimi umut verici bir yol sunarken [10], uygulanması ya garantili orijinal kullanıcı verileriyle bir başlangıç eğitim aşamasını ya da gerçekten etkili hale gelmeden önce önemli bir geliştirme sürecini gerektirir.





Satoshi Nakamoto'nun öncülüğünü yaptığı [11] ve Nick Szabo'nun akıllı sözleşme konseptiyle desteklenen blockchain teknolojisinin ortaya çıkışı [12] - Vitalik Buterin tarafından 2014 yılında Ethereum aracılığıyla hayata geçirildi [13] - yenilikçi girişimlerin önünü açtı. zincir itibar sistemleri.[1] Oracle'lar, zincir dışı verilere zincir içi akıllı sözleşmeler tarafından erişilebilmesi ve kullanılabilmesi için önemli bir bağlantı sağladıklarından, gerçek dünya ile blockchain teknolojisi arasındaki boşluğun kapatılmasında önemli bir rol oynamaktadır. Blok zincirlerinin kendi ağları dışındaki bilgilere doğal olarak erişemediği göz önüne alındığında, bu işlev zorunludur. 2017 yılında Chainlink, merkezi olmayan sistemlerin yeteneklerini önemli ölçüde artıran kehanet mekanizmasını [14] tanıttı. Fiyat feed'lerine yönelik ünlü kullanım durumu, Merkezi Olmayan Finansın gelişmesinin temelini attı [15, 16]. Temel olarak oracles, harici verileri akıllı sözleşmelere aktararak üçüncü taraf aracılar olarak hareket eder. Chainlink'in merkezi olmayan oracle ağı, blockchain'e iletilen verilerin orijinalliğini ve bütünlüğünü garanti eder. Bu, çok sayıda bağımsız oracle'dan veri temin ederek ve bunların yanıtlarını birleştirerek, tekil veri noktalarıyla ilişkili riskleri azaltarak ve harici verilere bağlı akıllı sözleşmelerin güvenilirliğini ve güvenliğini artırarak elde edilir.





Ancak bu kehanetlerin işleyişi öncelikle teşvik mekanizmalarına, özellikle de hak kazandıran teşviklere dayanıyor; örneğin yerel varlık "Link"in dolaşım dışı durumdan dolaşıma geçişi gibi. Bir süre sonra bu teşvikler tüm katılımcılar için değeri azaltma potansiyeline sahip olabilir. Bu ödüllerin havuzu tükenmeye yaklaştıkça, sistemin sürdürülebilirliğine ilişkin endişeler ön plana çıkıyor. Chainlink 2.0 [17] gibi birbirini izleyen geliştirmeler ve diğer çağdaş çözümler bu zorluğun üstesinden gelmeye çalıştı. Bununla birlikte, bunların etkinliği devam eden bir tartışma konusudur. Bu rafine edilmiş modeller ve stratejiler potansiyel ortaya koyarken, uzun süreli ve sarsılmaz etkililiği sürdürme yetenekleri hala inceleme altındadır [18]. Bu nedenle, gerçekten sürdürülebilir bir oracle altyapısı oluşturmak, gerçek dünya ile blockchain teknolojisi arasındaki bağlantıyı güçlendirmek için hayati önem taşıyor.





Son çalışmalar, blockchain teknolojisinin çeşitli boyutlarını, özellikle de blockchain tabanlı itibar sistemlerini aydınlatmıştır [19, 20]. Bu çabalar övgüye değer olsa da, bazıları daha teorik görünmektedir ve tüm dinamik etmen[2] etkileşimlerini karşılarken zorluklarla karşılaşabilir. Diğerleri, potansiyel olarak tek hata noktalarıyla ilişkili güvenlik açıklarını ortaya çıkaran güvenilir düğümlerin merkezi seçimini tercih etti [21, 22, 23, 24]. Gerçek dünya ortamlarını taklit etmeyi amaçlayan mekanizmalar bazen aracı türlerini tanımlamak ve zincir içi faaliyetlerini izlemek için karmaşık süreçlere dayanır. Bu süreçler zaman zaman spontan etkinlik göstermiş olan daha doğrudan teşvik mekanizmalarını gölgede bırakmaktadır [25]. Önerilen bazı ekonomik teşvik yapıları, somut avantajlar sağlamak yerine, zaman içinde seyrelmeye yatkın olabilecek blok zinciri varlık "sayılarının" arttırılmasına dayanıyor gibi görünüyor [26]. Mekanizma tasarımlarının karmaşıklığı arttıkça, yanlışlıkla müdahale maliyetlerini artırabilir veya öngörülemezliklere neden olabilirler. Ünlü “Kelebek Etkisi”nden [28] ilham alan kaos teorisinin [27] öne sürdüğü belirsizliklere benzer belirsizliklere büyük ölçüde güvenmek, hassas zeminde ilerleyebilir.





E-ticaret platformlarına güvenme ihtiyacını ortadan kaldırmayı ve geri bildirimin doğruluğunu ve anonimliğini sağlamayı amaçlayan blockchain destekli bir itibar sistemi olan “Truth” [29] gibi umut verici çözümler var gibi görünse de, sistemin potansiyel eksiklikleri de var. “Truth”, merkezi e-ticaret platformunun geleneksel ticaret hizmetlerinden sorumlu olduğu ancak blok zincirinin geri bildirimlerin kimlik doğrulamasını denetlediği hibrit bir model sunuyor. Her ne kadar "Gerçek", e-ticaret geri bildirimlerinin doğrulanması konusundaki asırlık soruna yenilikçi bir yaklaşım sunsa da, bazı hususlar daha derin incelemeyi gerektirmektedir. Örneğin makale, tüketicileri geri bildirim sürecine katılmaya yönlendirecek motivasyonları yeterince ele almıyor. Bu teşvikleri anlamak, yaygın benimsenmeyi ve samimi geri bildirimi sağlamak için hayati öneme sahiptir. Üstelik sistem, satıcıların rakiplere karşı olumsuz geri bildirimler yayınlaması veya olumlu yorumlar oluşturmak için hayali tüketicileri işe alması gibi potansiyel kötü niyetli davranışlarını da gözden kaçırıyor gibi görünüyor. İşlemler belirlenen kanallar aracılığıyla gerçekleşebilirken, bu "işe alınan" tüketicilere alternatif yöntemlerle tazminat ödenmesi ve dolayısıyla sistemin korumalarının aşılması potansiyeli bulunmaktadır. "Hakikat"in potansiyelini tam anlamıyla ortaya çıkarması ve gerçek dünya ortamlarındaki etkinliğini göstermesi için bu kaygıların gelecekteki sürümlerde veya araştırmalarda ele alınması gerekir.





Bu zorluklar göz önüne alındığında, aracı davranış bütünlüğünü doğası gereği teşvik eden ve sürdürülebilirliği teşvik eden daha akıcı, temel bir modeli keşfetmenin faydası vardır [30, 31, 32, 33, 34]. Bu modelin ilk değerlendirmeleri, gerçek dünyadaki karmaşıklıkları yakalayan geniş parametre alanlarında Monte-Carlo simülasyonlarını kullanabilir. Bu ilkel modelin, gerçek dünya senaryolarının her karmaşık ayrıntısını yakalaması gerekmediğine dikkat etmek önemlidir. Temel bir itibar sistemi, yalnızca tek bir güvenilirlik derecesi sunsa bile, sayısız uygulamada çok değerli olabilir. Bu değer, sunduğu itibar bilgileri doğru ve güvenilir olduğunda, daha önce tartışıldığı gibi düşük maliyetli sahte derecelendirmeleri filtrelemek için çabalayan diğer platformlara yönelmek yerine kullanıcıların bu bilgilere güvenmesine olanak tanıdığında fark edilir.





İyi tanımlanmış bir temel model temeline dayanmak, yinelemeye ve geliştirmeye olanak tanır. Düzeltici bileşenleri temel denklemlere entegre ederek, gerçek dünya senaryolarını daha doğru bir şekilde yansıtacak şekilde modeli sonsuz bir itibar sistemine doğru geliştirirken temel teşvikleri de koruyabiliriz. Bu modelin diğer platformlara veya blockchain çözümlerine göre rekabet avantajını sağlamak, dayanıklılığını ve sürdürülebilirliğini artırır. Bu strateji yalnızca modelin pratik faydasını vurgulamakla kalmıyor, aynı zamanda benimsenme arttıkça ağ etkisinden de yararlanıyor. Sistemimizin yaygın entegrasyonu, kopyalanmaya karşı ticari engelleri güçlendirerek, potansiyel rakiplerin benzersiz modelimizi ve faydalarını taklit etmesini giderek zorlaştırıyor.





Sonsuz itibar sisteminin uygulamaları çeşitli alanlarda ve demografik özelliklerde genişlemeye devam ederken, bu sistem kanıtlanmış güvenilirliğe sahip sürdürülebilir bir oracle ağı olarak işlev görebilir. Halka İmzaların [35, 36, 37, 38, 39] ve Sıfır Bilgi Kanıtlarının (ZKP'ler) [40, 41, 42] entegrasyonu, özellikle gizliliğin çok önemli olduğu durumlarda bu tür kehanet mekanizmalarının gizlilik boyutlarını daha da geliştirebilir. Halka İmzalar, belirli bir imza sahibinin kimliğini açıklamadan bir grup üyesinin dijital imzasına izin verir. ZKP'ler, temsilcilerin belirli iddiaları (varlıkları veya durumları gibi) ayrıntıları açıklamadan kanıtlamasına olanak tanıyan gelişmiş bir şifreleme tekniğini temsil eder.





Bu makalenin yapısı şu şekilde düzenlenmiştir: Bölüm 2'de ilgili blockchain teknolojileri tanıtılmaktadır. Bunu takiben, temsilciler arasında öz motivasyonlu dürüstlüğü teşvik eden teşvik mekanizmalarının anlaşılmasının temelini oluşturan temel model Bölüm 3'te sunulmaktadır. Daha sonra, gerçek dünya senaryolarını daha yakından yansıtmak ve dürüstlük odaklı derecelendirmelere yönelik teşviklerin korunmasını sağlamak için Bölüm 4'te bu temel modeli geliştiriyoruz. Sağlam bir teorik temel oluşturduktan sonra, Bölüm 5'te önermelerimizi doğrulamak için Monte Carlo simülasyonları kullanılıyor ve ardından sonuçların ayrıntılı bir analizi ve tartışması yapılıyor. Simülasyonlardan elde ettiğimiz bulgular Bölüm 6'da özetleniyor; burada itibar sistemimizin evrensel, sürdürülebilir bir kehanet olarak etkili bir şekilde işlediğinin altını çiziyoruz. Son olarak Bölüm 7'de gelecekteki araştırmalar için potansiyel yönlendirmeler önerilmektedir.





[1] Modelimizde “itibar sistemi” terimi genel olarak önerdiğimiz alternatif çözümü belirtmek için kullanılmaktadır. Ancak pratik uygulama senaryolarında buna "platform" da denilebilir. İki terim birbirinin yerine kullanılabilir.





[2] Modelimizde sisteme dahil olan varlıkları temsil etmek için “ajan” terimini kullanıyoruz. Bunun tersine, gerçek dünyadaki uygulama senaryolarında onlara "kullanıcılar" diyoruz. Bu makale boyunca "ajan" terimi model bağlamında kullanılırken, "kullanıcı" gerçek dünya uygulamaları bağlamında kullanılmıştır. Birçok senaryoda her iki terimin de birbirinin yerine kullanılabileceği düşünülebilir.