Ripple Önemli Yasal Mücadeleyi Kazandı: XRP Resmi Olarak Bir Menkul Kıymet Değil

Amerika Birleşik Devletleri Bölge Hakimi Analisa Torres, kripto para dünyasında şok dalgaları yaratan çığır açan bir kararla, Ripple ile ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) arasındaki yüksek riskli hukuki mücadelenin merkezinde yer alan dijital varlık olan XRP'nin, bir güvenlik değil.





Hakim Torres, tokmağın ses getiren vuruşuyla beklentileri paramparça etti ve şüphesiz kripto dünyasının geleceğini şekillendirecek bir kararı açıkladı. Karar, XRP'nin yasal statüsüne yeni keşfedilen bir netlik getirirken, aynı zamanda Ripple, daha geniş kripto endüstrisi ve bireysel yatırımcılar için sonuçları hakkında ilgi çekici soruları da gündeme getiriyor.





Bu kararın yansımaları XRP'nin değerinde bir artışı tetikledi, sosyal medyayı spekülasyonlarla alevlendirdi ve tüm kripto para piyasasının önemli bir yükseliş yaşamasına neden oldu.





Bu dönüm noktası niteliğindeki vakanın sonuçlarını araştırdıkça, Ripple'ın zaferinin kendi kurumsal çıkarlarının çok ötesine geçen geniş kapsamlı sonuçlar taşıdığı giderek daha açık hale geliyor.

Resmi Karar

13 Temmuz'da Amerika Birleşik Devletleri Bölge Hakimi Analisa Torres resmi olarak XRP'nin bir menkul kıymet olmadığına karar verdi.





ABD'li Yargıç Torres, borsalarda "programlı olarak" kamu alıcılarına satılan XRP'nin "yatırım sözleşmesi teklifi ve satışı teşkil etmediğine" karar verdi.





Karar, Howey testinin üçüncü bölümüne geldi; bu bölümde Yargıç, programatik alıcıların makul bir şekilde kâr veya yatırımlarından değer artışı bekleyemeyeceğine karar verdi.





Ancak ABD Yargıcı, "Ripple'ın Kurumsal XRP Satışlarının, Menkul Kıymetler Kanunu'nun 5. Maddesini ihlal eden yatırım sözleşmelerinin kayıtsız teklif ve satışını teşkil ettiğine" karar verdi.





Mahkeme, Ripple'ın yazılı sözleşmelerle doğrudan belirli Kurumsal Alıcılara 728,9 milyon dolarlık XRP sattığını tespit etti.





Yargıç Torres, bu doğrudan satışların "Ripple'ın çabalarından kar elde edecekleri beklentisiyle XRP satın alacak" yatırımcılar tarafından yapıldığını belirledi.





ABD Bölge Hakimi Analisa Torres'in resmi kararına doğrudan bir bağlantı: https://storage.courtlistener.com/recap/gov.uscourts.nysd.551082/gov.uscourts.nysd.551082.874.0.pdf









“Programatik Satışların ekonomik gerçekliğini göz önünde bulunduran Mahkeme, tartışmasız rekorun Howey'in üçüncü çatalını oluşturmadığı sonucuna varıyor. Oysa Kurumsal Alıcılar, Ripple'ın satışlarından elde ettiği sermayeyi XRP ekosistemini iyileştirmek ve dolayısıyla XRP'nin fiyatını artırmak için kullanacağını makul bir şekilde bekliyordu. Programatik Alıcılar makul olarak aynı şeyi bekleyemezler.

Aslında Ripple'ın Programatik Satışları kör teklif/ask işlemleriydi ve Programatik Alıcılar para ödemelerinin Ripple'a mı yoksa başka bir XRP satıcısına mı gittiğini bilemezlerdi. 2017'den bu yana Ripple'ın Programatik Satışları, küresel XRP işlem hacminin %1'inden azını temsil ediyor.

Bu nedenle dijital varlık borsalarından XRP satın alan bireylerin büyük çoğunluğu paralarını Ripple'a hiç yatırmadı. Kurumsal bir Alıcı, XRP'yi bir sözleşme uyarınca bilerek doğrudan Ripple'dan satın aldı, ancak ekonomik gerçek şu ki, Programatik Alıcı, parasını kime veya neye ödediğini bilmeyen bir ikincil piyasa alıcısıyla aynı durumdaydı." - Amerika Birleşik Devletleri Bölge Hakimi Analisa Torres





Sıradaki ne?

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde XRP, haberin yayınlanmasından bu yana kısa sürede %30'luk bir artış yaşadı.





Sosyal medya heyecanla çılgına dönüyor ve tüm kripto para birimleri de kazanç elde ediyor gibi görünüyor.





Birçoğu bu dönüm noktası niteliğindeki olayda Ripple zaferinden sonra ne olacağına dair spekülasyon yaptı, ancak şimdi bunu yaşıyoruz ve bundan sonra gerçekte ne olacağını görmek heyecan verici olacak.





Kişisel olarak bunun Ripple, kripto endüstrisinin geri kalanı ve hatta bizim gibi bireyler için son derece önemli bir yasal zafer olduğunu düşünüyorum.





Burada SEC ile mücadelede büyük bir galibiyet elde ettiği için Ripple'a teşekkür etmek istiyorum.

Bu haber hakkındaki düşünceleriniz neler?





XRP ne kadar yükselecek?





Bu, kripto para dünyası için ne anlama geliyor?

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