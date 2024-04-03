Search icon
ReadWrite
see notifications
Notifications
see more
    paint-brush
    PromptDesk: Hızla Gelişen Yapay Zeka Ortamında İstem Yönetimini Basitleştirmeile@justinmacorin
    230 okumalar

    PromptDesk: Hızla Gelişen Yapay Zeka Ortamında İstem Yönetimini Basitleştirme

    ile Justin Macorin3m2024/04/03
    Read on Terminal Reader
    tldt arrow
    en-flagENru-flagRUtr-flagTRko-flagKOde-flagDEbn-flagBNes-flagEShi-flagHIzh-flagZHvi-flagVIfr-flagFRpt-flagPTja-flagJA
    TR

    Çok uzun; Okumak

    Etkili istem yönetimi, günümüzün hızla gelişen yapay zeka pazarında başarının anahtarıdır. İstemleri hızlı bir şekilde oluşturma, yineleme ve organize etme yeteneğimiz, işletmeler ve müşteriler için değer yaratmak açısından zorunludur.
    featured image - PromptDesk: Hızla Gelişen Yapay Zeka Ortamında İstem Yönetimini Basitleştirme
    Justin Macorin HackerNoon profile picture
    0-item


    Neden PromptDesk'i Başlattım?

    Dünyanın önde gelen yapay zeka destekli satış ve pazarlama etkinleştirme platformu Seismic'te Makine Öğrenimi mühendisi olarak, yapay zeka pazarının inanılmaz hızına ilk elden tanık oldum. Bu hızlı evrim, piyasadaki heyecan ve kafa karışıklığıyla birleştiğinde bana, istem tabanlı geliştirmeyi kolaylaştırmak için %100 açık kaynaklı bir proje olan PromptDesk'i yaratma konusunda ilham verdi.


    Sınırsız sayıda model içeren kullanıcı dostu bir arayüz kullanarak istemlerinizi tasarlayın, ince ayar yapın ve değerlendirin.


    Tek Bir Göreve Odaklanın, Çok İyi

    PromptDesk'in birincil hedefi, LLM ve istem tabanlı geliştirme çalışmalarımın çoğu için temel bir bileşen olarak hizmet etmektir. Bu hızlı tempolu sektörde, istemleri etkili bir şekilde organize etme yeteneğimiz zorunludur. Yeniliklere ve işletmeler ve müşteriler için değer yaratmaya odaklanabilmemiz için istemlerin oluşturulması ve yinelenmesi hızlı olmalıdır.


    Hata ayıklamayı ve sorun gidermeyi hızlandırmak için isteminizin performansına, ham API isteklerine, yanıtlara ve belirteçlere ilişkin ayrıntılı günlüklere erişin.


    Kalabalık Ortamda Gezinme ve Erken Genişleme

    İstem yönetimi alanı kalabalıktır; birçok oyuncu RAG, Temsilci, LLM eğitimi/ince ayar ve diğer alanlara genişliyor.


    Ancak benim görüşüm, bu genişlemenin birkaç nedenden dolayı erken olduğu yönünde:

    1. RAG, birçok kuruluş için zorlu, kullanım durumuna özel bir süreçtir
    2. RAG'ın karmaşık entegrasyon gereksinimleri ve çeşitli veri kaynağı ihtiyaçları vardır
    3. Yüksek Lisans bağlam pencerelerinin arttırılması RAG tabanlı yaklaşımları gereksiz hale getirebilir
    4. Bir Aracı oluşturmak son derece karmaşıktır ve kullanım durumuna özeldir
    5. Bu alandaki en iyi uygulamalar henüz emekleme aşamasındadır
    6. Model maliyeti ve kalitesi arttıkça LLM'lerin eğitimi ve ince ayarı daha az kritik hale gelebilir


    Bu faktörler göz önüne alındığında, hızla modası geçebilecek bir şey inşa etmekten rahatsızlık duyarım.


    Anında Değer

    PromptDesk ticari LLM'lerden ayrılmıştır ve ekiplerin veya katkıda bulunanların bu entegrasyonları oluşturmasını beklemeden herhangi bir LLM API ile hızlı entegrasyona olanak tanır. PromptDesk ayrıca satıcıdan bağımsızdır ve dahili olarak barındırılabilir. Veri gizliliği hususları ve gelecekteki yapay zeka uygulamalarının karmaşıklığının, yapay zeka aracılarının geliştirilmesiyle katlanarak artması beklendiğinden bu esneklik çok önemlidir.


    PromptDesk'in hedefi her şeyi kapsayan bir yapay zeka uygulaması olmak değildir. Bunun yerine tek bir konuda uzmanlaşmak için tasarlandı: istem tabanlı geliştirme .


    PromptDesk, bu temel işlevselliğe odaklanarak kullanıcılarına benzersiz bir değer sunmayı amaçlamaktadır.


    Basit kod bloklarını ve model ekleme sihirbazını kullanarak sınırsız sayıda LLM modeliyle anında entegre olun.


    Gerçek Başarı Örnekleri

    PromptDesk'i uygulamaya koyduğumdan beri, hem işte hem de yan projelerde geliştirme ve mühendislik hızında önemli bir hızlanma yaşadım. Projeyi kullanan arkadaşlar ve meslektaşlar da, hızlı mühendislik süreçlerini nasıl kolaylaştırdığı konusunda takdirlerini dile getirdiler.


    Optimizasyon ve ince ayarı hızlandırmak için bilgi istemi verilerini büyük ölçekte inceleyin, düzenleyin, değiştirin ve yeniden oluşturun.


    Nasıl çalışır

    Kurulum (Docker görüntüsü)

    PromptDesk 5 dakikadan kısa sürede çalışmaya başlayacak şekilde tasarlandı. 2 satırlı kurulum betiğimiz, bir alan adı/alt alan adı (SSL) ile yerel veya uzaktan geliştirme kurulumu gerçekleştirebilir. Hızlı Başlangıç Kılavuzumuz daha fazla bilgi sağlar.

    Kurmak

     from promptdesk import PromptDesk # PromptDesk is only available as a self-hosted Docker image pd = PromptDesk( api_key="YOUR_LOCAL_OR_SELF_HOSTED_PROMPTDESK_API_KEY", service_url="http://localhost" ) # Check if the PromptDesk service is up and running! print(pd.ping())

    İstem Oluşturma

     # Generate text immediately story = pd.generate("short-story", { "setting": "dark and stormy night", "character": "lonely farmer", "plot": "visited by a stranger" }) print(story)

    Sınıflandırma ve Önbelleğe Alma

     # Built-in Classification isHappy = pd.generate("is_positive", { "text": text }, classification={ True: ["positive", "happy", "yes"], False: ["negative", "sad", "no"] }, cache=True) if isHappy: print("I'm happy!") else: print("I'm sad!")


    Değerlendirmeniz için

    PromptDesk'in istem tabanlı geliştirme iş akışınızı geliştirebileceğine inanıyorsanız, sizi github.com/promptdesk/promptdesk adresinden denemeye davet ediyorum.


    Bir GitHub yıldızı ⭐ olarak desteğiniz çok takdir edilecektir!


    Teşekkür ederim,


    Justin



    Hızlı değişim ve çoğu zaman vaktinden önce genişleme ile karakterize edilen bir yapay zeka ortamında PromptDesk, istem tabanlı geliştirme için istikrarlı, odaklanmış ve gerçek anlamda açık kaynaklı bir çözüm sağlamayı amaçlamaktadır. Yenilikçi yapay zeka uygulamalarının oluşturulmasını basitleştirme ve hızlandırma misyonumuzda bize katılın.

    Bosch
    L O A D I N G
    . . . comments & more!

    About Author

    Justin Macorin HackerNoon profile picture
    Justin Macorin@justinmacorin
    I help build leading AI and NLP products.
    Read my stories

    ETİKETLERİ ASIN

    purcat-imgmachine-learning #artificial-intelligence #prompt-engineering #prompt-management #ai-agents #promptdesk #prompt-based-development #prompt-based-ai-development #good-company

    LANGUAGES

    hackernoon-top-storyEnglishhackernoon-jaJapanesehackernoon-viVietnamesehackernoon-koKoreanhackernoon-esSpanishhackernoon-frFrenchhackernoon-trTurkishhackernoon-hiHindihackernoon-deGermanhackernoon-zhChinesehackernoon-bnBengalihackernoon-ruRussianhackernoon-ptPortuguese

    BU YAZI...

    Read on Terminal Reader Terminal
    Read this story w/o Javascript Lite

    İLGİLİ ÖYKÜLER

    Article Thumbnail
    AI/ML Datalake için Referans Mimarisi Oluşturmaya Yönelik Mimar Kılavuzu
    by minio
    Jan 01, 1970
    #minio
    Article Thumbnail
    Bu 18 Geliştirici Aracıyla Üretkenliğinizi Artırın 🚀🔥
    by madzadev
    Jan 01, 1970
    #web-development
    Article Thumbnail
    Kazanmak için Dokun: Telegram, Solana'dan Önce Sonraki 10 Milyar Kripto Kullanıcısına Katılabilir
    by web3tales
    Jan 01, 1970
    #cryptocurrency
    Join HackerNoonloading
    Latest technology trends. Customized Experience. Curated Stories. Publish Your Ideas