PromptDesk: Hızla Gelişen Yapay Zeka Ortamında İstem Yönetimini Basitleştirme

Neden PromptDesk'i Başlattım?

Dünyanın önde gelen yapay zeka destekli satış ve pazarlama etkinleştirme platformu Seismic'te Makine Öğrenimi mühendisi olarak, yapay zeka pazarının inanılmaz hızına ilk elden tanık oldum. Bu hızlı evrim, piyasadaki heyecan ve kafa karışıklığıyla birleştiğinde bana, istem tabanlı geliştirmeyi kolaylaştırmak için %100 açık kaynaklı bir proje olan PromptDesk'i yaratma konusunda ilham verdi.









Tek Bir Göreve Odaklanın, Çok İyi

PromptDesk'in birincil hedefi, LLM ve istem tabanlı geliştirme çalışmalarımın çoğu için temel bir bileşen olarak hizmet etmektir. Bu hızlı tempolu sektörde, istemleri etkili bir şekilde organize etme yeteneğimiz zorunludur. Yeniliklere ve işletmeler ve müşteriler için değer yaratmaya odaklanabilmemiz için istemlerin oluşturulması ve yinelenmesi hızlı olmalıdır.









Kalabalık Ortamda Gezinme ve Erken Genişleme

İstem yönetimi alanı kalabalıktır; birçok oyuncu RAG, Temsilci, LLM eğitimi/ince ayar ve diğer alanlara genişliyor.





Ancak benim görüşüm, bu genişlemenin birkaç nedenden dolayı erken olduğu yönünde:

RAG, birçok kuruluş için zorlu, kullanım durumuna özel bir süreçtir RAG'ın karmaşık entegrasyon gereksinimleri ve çeşitli veri kaynağı ihtiyaçları vardır Yüksek Lisans bağlam pencerelerinin arttırılması RAG tabanlı yaklaşımları gereksiz hale getirebilir Bir Aracı oluşturmak son derece karmaşıktır ve kullanım durumuna özeldir Bu alandaki en iyi uygulamalar henüz emekleme aşamasındadır Model maliyeti ve kalitesi arttıkça LLM'lerin eğitimi ve ince ayarı daha az kritik hale gelebilir





Bu faktörler göz önüne alındığında, hızla modası geçebilecek bir şey inşa etmekten rahatsızlık duyarım.





Anında Değer

PromptDesk ticari LLM'lerden ayrılmıştır ve ekiplerin veya katkıda bulunanların bu entegrasyonları oluşturmasını beklemeden herhangi bir LLM API ile hızlı entegrasyona olanak tanır. PromptDesk ayrıca satıcıdan bağımsızdır ve dahili olarak barındırılabilir. Veri gizliliği hususları ve gelecekteki yapay zeka uygulamalarının karmaşıklığının, yapay zeka aracılarının geliştirilmesiyle katlanarak artması beklendiğinden bu esneklik çok önemlidir.





PromptDesk'in hedefi her şeyi kapsayan bir yapay zeka uygulaması olmak değildir. Bunun yerine tek bir konuda uzmanlaşmak için tasarlandı: istem tabanlı geliştirme .





PromptDesk, bu temel işlevselliğe odaklanarak kullanıcılarına benzersiz bir değer sunmayı amaçlamaktadır.









Gerçek Başarı Örnekleri

PromptDesk'i uygulamaya koyduğumdan beri, hem işte hem de yan projelerde geliştirme ve mühendislik hızında önemli bir hızlanma yaşadım. Projeyi kullanan arkadaşlar ve meslektaşlar da, hızlı mühendislik süreçlerini nasıl kolaylaştırdığı konusunda takdirlerini dile getirdiler.









Nasıl çalışır

Kurulum (Docker görüntüsü)

PromptDesk 5 dakikadan kısa sürede çalışmaya başlayacak şekilde tasarlandı. 2 satırlı kurulum betiğimiz, bir alan adı/alt alan adı (SSL) ile yerel veya uzaktan geliştirme kurulumu gerçekleştirebilir. Hızlı Başlangıç Kılavuzumuz daha fazla bilgi sağlar.

Kurmak

from promptdesk import PromptDesk # PromptDesk is only available as a self-hosted Docker image pd = PromptDesk( api_key="YOUR_LOCAL_OR_SELF_HOSTED_PROMPTDESK_API_KEY", service_url="http://localhost" ) # Check if the PromptDesk service is up and running! print(pd.ping())

İstem Oluşturma

# Generate text immediately story = pd.generate("short-story", { "setting": "dark and stormy night", "character": "lonely farmer", "plot": "visited by a stranger" }) print(story)

Sınıflandırma ve Önbelleğe Alma

# Built-in Classification isHappy = pd.generate("is_positive", { "text": text }, classification={ True: ["positive", "happy", "yes"], False: ["negative", "sad", "no"] }, cache=True) if isHappy: print("I'm happy!") else: print("I'm sad!")





Değerlendirmeniz için

PromptDesk'in istem tabanlı geliştirme iş akışınızı geliştirebileceğine inanıyorsanız, sizi github.com/promptdesk/promptdesk adresinden denemeye davet ediyorum.





Bir GitHub yıldızı ⭐ olarak desteğiniz çok takdir edilecektir!





Teşekkür ederim,





Justin









Hızlı değişim ve çoğu zaman vaktinden önce genişleme ile karakterize edilen bir yapay zeka ortamında PromptDesk, istem tabanlı geliştirme için istikrarlı, odaklanmış ve gerçek anlamda açık kaynaklı bir çözüm sağlamayı amaçlamaktadır. Yenilikçi yapay zeka uygulamalarının oluşturulmasını basitleştirme ve hızlandırma misyonumuzda bize katılın.