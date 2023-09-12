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    OSINT Coğrafi Konum Yarışmasını Nasıl Kabul Ettim ve Kazandımile@fatman
    5,100 okumalar
    5,100 okumalar

    OSINT Coğrafi Konum Yarışmasını Nasıl Kabul Ettim ve Kazandım

    ile Scott Eggimann4m2023/09/12
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    Çok uzun; Okumak

    Coğrafi Konum OSINT (Açık Kaynak İstihbaratı), kamuya açık açık kaynak verileri ve coğrafi konum tekniklerini kullanarak bir hedef veya belirli bir konum hakkında bilgi toplama uygulamasını ifade eder. Bu makalede size bir görselin coğrafi konumunu belirlemek için kullandığım adımları göstereceğim. Sonunda görselin adresini ve yakındaki konumlarını vereceğim.
    featured image - OSINT Coğrafi Konum Yarışmasını Nasıl Kabul Ettim ve Kazandım
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    Bu makalede, herkese açık araçları ve açık kaynak bilgilerini kullanarak bir görselin coğrafi konumunu belirlemek için kullandığım adımları size göstereceğim. Sonunda attığım adımları yürürken görselin adresini ve yakın konumlarını vereceğim.


    Coğrafi Konum OSINT nedir?

    Coğrafi Konum OSINT (Açık Kaynak İstihbaratı), kamuya açık açık kaynak verileri ve coğrafi konum tekniklerini kullanarak bir hedef veya belirli bir konum hakkında bilgi toplama uygulamasını ifade eder. OSINT, istihbarat veya içgörü oluşturmak için sosyal medya, web siteleri, haber makaleleri ve diğer çevrimiçi platformlar gibi kamuya açık kaynaklardan bilgi toplama ve analiz etme sürecidir.

    Mücadele

    Bu OSINT Coğrafi Konum belirleme mücadelesi Gary Ruddell'in Twitter @Gary__Ruddell hesabından geliyor ve amaç, fotoğrafın kaynağını bulmak ve onu bir raptiye ile işaretlemek. Meydan okuma kabul edildi!


    OSINT Coğrafi Konum sorunu

    Arama Alanını Tanımlama

    Bir görselin coğrafi konumunu belirlemenin ilk kısmı arama alanını daraltmaktır. Konumun göstergesi olabilecek tanımlayıcı yer işaretleri veya işaretleri bularak başlayın. Bu görselde iş bilgileri içerdikleri için dikkat edilmesi gereken iki alan bulunmaktadır. Aramamıza burada başlıyoruz.

    Metin, Logo ve İşletme Kimliklerini arayın

    İlk işaret binanın üzerindeki logodur. Alanı genişletin ki okuyabilelim ve okuyabilelim. Metin tam olarak net olmasa da bu bir başlangıç.

    Bina Logosu YVIE.COM


    Üst oktaki metin YVIE.COM gibi görünüyor. YVIE.com'un arama motorumuza girilmesi, VYIE'nin Amsterdam'da daire kiralayan bir şirket olduğunu gösterir. Bu bilgiye inandırıcılık kazandırmak için binaların bir apartman kompleksi gibi görünmesi.


    Alttaki ok, CBOX kelimesine benzeyen şeyi ve altta daha küçük harflerle "İNŞAAT" gibi görünen şeyi gösterir. Bir Google araması, CBOX Construction'ın şantiyeler için konteyner tedarik ettiğini ve bunların birçok şehirde bulunduğunu, ancak CBOX'un Amsterdam'da da bir tesisi olduğunu ortaya koyuyor.

    Bellingcat OpenStreetMap Araması

    Amsterdam'da iki iyi ipucumuz var ve araştırmamıza buradan başlayacağız. Bellingcat OpenStreetMap arama aracı, hedef görüntüdeki öne çıkan yer işaretlerine dayalı olarak görüntülerin coğrafi konumunu belirlemek için mükemmel bir araç sağlar. Bu, başlangıç noktamızın doğru olup olmadığını görmek için kullanacağımız araçtır.


    https://osm-search.bellingcat.com/


    Bellingcat'e aşina değilseniz, onlara göz atın. Malezya Havayolları Uçuş 17 ( MH17 /MAS17) soruşturması ve açık kaynak araştırmaları ile OSINT ile çok şey yaptılar.

    Bazı Girdilerin Oluşturulması

    İlk görüntümüzü analiz ettiğimizde, tam konumu coğrafi olarak belirlememize yardımcı olacak, kolayca tanınabilir yer işaretlerini görebiliriz. Onlar içerir:


    • bir su yolu

    • bir köprü

    • 10+ katlı büyük bir bina

    • bir yol.


    Soldaki Seçilen özellikler kutusunu doldurmak için Özellik ön ayarları menüsünden bu seçenekleri seçin.



    Bellingcat OpenStreetMap Özellik Ön Ayarları Menüsü

    Arama Alanını Daraltın

    Şimdi arama kutusuna şehrin adını yazıp Ara butonuna tıklayarak arama alanımızı daraltmamız gerekiyor.

    Arama alanını daraltma


    Ve sonra bekliyoruz. Arama alanınıza ve ön ayarlarınıza bağlı olarak bu işlem uzun zaman alabilir. Arama motorunun ön ayarlarınızı geniş bir alanla eşleştirmek için çok çaba harcadığını düşünürsek, sonuçların oldukça hızlı olduğunu düşündüm.


    Arama Sonuçları

    Arama sonuçlarına göz atıldığında, varsayılan OSM varsayılanında bir tanesi diğerlerinden öne çıktı. 11 numara umut verici görünüyordu. Bu sonuca tıklandığında ayrıntılı bir alan görüntülenir.


    Arama Sonuçları


    Kaynak görselimizle eşleşiyor gibi görünen birkaç yer işareti haritadan dışarı fırlıyor.

    Görülecek yer


    Sonuçlar sayfasının üst kısmında Uydu görünümüne geçin ve yukarıdan nasıl göründüğüne bakın.


    Uydu görünümüne geçiliyor


    Köprüdeki kırmızı noktaya yakınlaştırma ilk aramayı onaylar. Sol alttaki binanın avlusu dikkat çekicidir. yüksek dairesel bina (resmin çekildiği yer), köprü ve merkezdeki 10'dan fazla katlı yüksek bina. Bu tam bir eşleşme için güçlü bir rakip.

    İlk aramanın onaylanması


    Ayrıca konumun nehrin solundaki hafif kıvrımla ve orijinal görüntüde gösterilen ve Bellingcat OpenMap aramasından elde edilen OSM görüntüsündeki karşılık gelenle eşleştiğini doğrulayabiliriz.

    Bükülmenin onaylanması



    Bükülmenin onaylanması


    Bu, orijinal fotoğrafın coğrafi konumudur.

    Konum Verilerinin Doğrulanması

    Kırmızı okun konumu, fotoğrafçının fotoğrafı çekerken durduğu noktadır. Google Haritalar'ı son referans haritası olarak kullanarak, Overhoeksplein 7, 1031 KS Amsterdam, Hollanda'daki Sir Adam Hotel'in çatı katındaki fotoğraf.


    GPS Koordinatları: 52.38405739914624, 4.902283051785693


    Konum Verilerinin Doğrulanması




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    About Author

    Scott Eggimann HackerNoon profile picture
    Scott Eggimann@fatman
    Cybersecurity enthusiast, Technical Writer, Security+ Student, and sometime lockpicker
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