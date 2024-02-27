Lisk, Yerel Web3 Startup'larını Güçlendirmek İçin Endonezya Hükümetiyle İşbirliği Yapıyor

Endonezya'da Web3 İnovasyonunu Güçlendirmek: Lisk, Yerel Startup'ları Desteklemek İçin Hükümetle Ortak Oluyor

Endonezya, Web3 inovasyonu ve blockchain'in benimsenmesi için önemli bir merkez olmaya hazırlanıyor. Önde gelen Katman 2 blockchain platformu Lisk'in, Endonezya hükümetinin Bilişim Uygulamaları Genel Müdürlüğü (DGIA) ile stratejik bir ortaklık yaptığını duyurmasıyla bu potansiyel bugün önemli bir artış gösterdi. İşbirliği, ülkenin gelişen startup ekosistemini beslemeyi ve genç girişimcileri etkili merkezi olmayan çözümler oluşturma becerileriyle donatmayı amaçlıyor.

Bilgi Açığının Kapatılması

Ortaklığın bir parçası olarak Lisk, DGIA'nın 1000 Dijital Girişim programı katılımcılarına eğitim kaynakları ve eğitim sağlayacak. Bu, Endonezyalı geliştiriciler ve girişimciler için Web3 ve blockchain teknolojisi etrafındaki bilgi açığını kapatmaya yardımcı olacak.





Lisk, blockchain fikir birliği mekanizmaları, ağ yapıları ve gerçek dünyadaki kullanım durumları gibi temel kavramları kapsayan karma kurslar sunmayı planlıyor. Müfredat, start-up'ların yerel ihtiyaçlara göre uyarlanmış fikirleri belirlemeleri için güçlü bir temel sağlayacak. Uygulamalı öğrenme, prototipleri hızlı bir şekilde oluşturup doğrulamalarını sağlayacaktır.





Lisk'in kursları, temel kavramların ötesinde, gelişmekte olan pazarlar için blockchain tabanlı çözümlerin olanaklarını sergileyecek. Temel odak alanlarından biri, gerçek dünyadaki varlıkları tokenleştirmek, şeffaf zincir dışı varlık kayıtları oluşturmak ve paylaşılan altyapıyı geliştirmek için merkezi olmayan ağlardan yararlanmaktır. Startup'lar Endonezya toplulukları için değer yaratan yenilikler tasarlarken bu modellerden ilham alabilirler.

Tüm Aşamalarda Önemli Destek Sağlıyoruz

Ancak eğitim sadece başlangıç noktasıdır. Bir startup'ı fikir aşamasından yerleşik bir işe dönüştürmek, çok boyutlu destek gerektirir. Lisk, bunu çeşitli hedefli girişimlerle sağlamayı amaçlamaktadır.





Başlangıç olarak platform, gelecek vaat eden fikirleri olan erken aşamadaki girişimlere hibeler sunacak. Bootstrap Hibeleri, ekiplerin tüzel kişilik kaydettirme, MVP oluşturma, kullanıcı geri bildirimi alma ve daha fazlası gibi ilk adımlarını atmalarına yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Startup'lar, ilk ilgiyi elde ettikten sonra daha fazla finansman elde etmek ve operasyonlarını büyütmek için Lisk'in kapsamlı ağından yararlanabilir.





Lisk ayrıca girişimcileri deneyimli Web3 gazileriyle buluşturarak mentorluk fırsatları da sağlayacak. Mentorlar, kendi deneyimlerinden yararlanarak yeni girişimlere ortak tuzaklar ve zorluklar konusunda rehberlik edebilir. Tavsiye, onların iş modellerini geliştirmelerine, etkili pazara açılma stratejileri oluşturmalarına ve kaynak yaratma çabalarını yönetmelerine yardımcı olacak.





Ayrıca Lisk, hackathon'lar, buluşmalar ve sosyal kanallar gibi topluluk oluşturma girişimleri planlıyor. Bunlar, girişimler arasındaki işbirliğini kolaylaştıracak ve bilgi paylaşımına olanak tanıyacak. Topluluk duygusu, startup yolculuğunun zor aşamalarında motivasyonu destekleyebilir. Lisk ayrıca blog özellikleri, podcast röportajları ve konferansta konuşma fırsatları aracılığıyla katılımcıları tanıtacak. Bu görünürlük müşterileri, geliştiricileri ve yatırımcıları çekerek büyümeyi hızlandırabilir.

Genç Yenilikçileri Güçlendirmek

Lisk'in taahhüdü sadece startup'ları etkinleştirmenin ötesine geçiyor. Kapsamlı vizyon, Endonezya gençliğini sorumluluk üstlenmeye ve yerel sorunları teknoloji aracılığıyla çözmeye teşvik etmektir. Bu nedenle ortaklık, katılım ve erişime odaklanıyor.





1000 Startup Dijital Programı, uzak bölgeler de dahil olmak üzere Endonezya genelinde dijital becerileri geliştirmeyi ve girişimciliği teşvik etmeyi amaçlıyor. Lisk'in katkısı bu misyonla uyumludur; eğitim içeriği çevrimiçi olarak ücretsiz olarak sunulacak ve önceden blockchain deneyimi gerektirmeyecektir. Bootstrap Hibeleri aynı zamanda dezavantajlı ancak sınırlı kaynaklara sahip kararlı ekipleri desteklemeyi amaçlamaktadır.





Böyle bir yaklaşım, beklenmedik alanlardan inovasyonun kilidini açabilir. Gelişmekte olan pazarlardaki genç nesiller genellikle temel gerçekleri ve kullanıcı ihtiyaçlarını sezgisel olarak anlıyor. Doğru beceri ve bilgiyle donatılmış yeni bakış açıları, gerçek etki yaratan merkezi olmayan çözümler üretebilir. Lisk'in ortaklığı bu tür taban yeniliklerini tetiklemeyi amaçlıyor.

Web3 Yeteneğinin Sonraki Dalgasını Beslemek

Endonezya hükümeti aynı zamanda gençlerin ve yeni kurulan şirketlerin güçlendirilmesi ihtiyacının da farkındadır. Genel Direktör Semuel Pangerapan'ın belirttiği gibi, bu işbirliği ticari bir anlaşmanın ötesine geçiyor. Ortaklar, tamamlayıcı kaynakları ve uzmanlığı bir havuzda toplayarak bir sonraki Web3 yetenek dalgasını aktif olarak beslemeyi umuyor.





Hükümet, hayati önem taşıyan altyapı ve lojistik desteğin yanı sıra 1000 Dijital Girişim girişimini de masaya getiriyor. Lisk, kapsamlı Web3 deneyimi, geliştirici platformu ve küresel ağıyla katkıda bulunuyor. Birlikte startupların gelişmesi için doğru ortamı yaratabilirler.





Endonezya'nın genç nüfusu, hızlı interneti ve akıllı telefon yaygınlığı, merkezi olmayan çözümleri benimsemeyi olgunlaştırıyor. Ancak bu potansiyelin hayata geçirilmesi sabırlı ve uzun vadeli bir yaklaşım gerektirir. Lisk ortaklığı bu yöndeki birçok adımın ilkini temsil ediyor. Bu, verimli bir döngüyü başlatır; programın başarılı mezunları, gelecek nesillere mentorluk yapmak için bunu ödeyeceklerdir. Zamanla bu, Endonezya'nın Web3 ekosistemini katalize edebilir.

İleriye Doğru Vizyoner Bir Adım

Lisk için bu işbirliği, gelişmekte olan pazarlardaki inşaatçıları güçlendirme hedefinde önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Sosyal fayda için blockchain'i destekleyen Lisk Sosyal Etki programı gibi diğer girişimleri tamamlıyor. Lisk, Layer 2 blockchaininin Alpha'da başarılı bir şekilde piyasaya sürülmesinden sonra gerçek dünyada benimsenmeye odaklandığı için bu ortaklık da önemli.





Endonezya'nın startup ekosistemi için bu, heyecan verici yeni bir büyüme aşamasını başlatıyor. Ülke halihazırda çok sayıda tek boynuzlu atlara ev sahipliği yapıyor ve güçlü bir BT yetenek tabanına sahip. Bu ortaklık, bu yeteneklerin seviyesini yükseltebilir ve onları Web3 yeniliğine yönlendirebilir. Endonezya'nın gençliğini merkezi olmayan teknolojideki en ileri gelişmelerle buluşturuyor.





Uzun vadede bu, finans, sağlık, tarım ve daha pek çok sektörde blockchain tabanlı çözümlerin yaygın şekilde benimsenmesine yol açabilir. En önemlisi somut değer yaratmaya odaklı bir açık inovasyon kültürü oluşturur. Lisk ve DGIA MCIT bu yolculuğa birlikte çıkarken, vizyoner işbirlikleri Endonezya'yı geleceğin Web3 ekonomisinde bir güç haline getirmeyi vaat ediyor.





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