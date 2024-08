Lisk faz parceria com o governo indonésio para capacitar startups locais da Web3

Capacitando a inovação da Web3 na Indonésia: Lisk faz parceria com o governo para apoiar startups locais

A Indonésia está prestes a se tornar um importante centro de inovação da Web3 e adoção de blockchain. Este potencial recebeu um impulso significativo hoje, quando a Lisk, uma plataforma blockchain líder de Camada 2, anunciou uma parceria estratégica com a Direção Geral de Aplicações Informáticas (DGIA) do governo indonésio. A colaboração visa nutrir o crescente ecossistema de startups do país e dotar os jovens empreendedores com as competências necessárias para construir soluções descentralizadas impactantes.

Preenchendo a lacuna de conhecimento

Como parte da parceria, a Lisk fornecerá recursos educacionais e treinamento aos participantes do programa 1000 Digital Startup da DGIA. Isso ajudará a preencher a lacuna de conhecimento em torno da tecnologia Web3 e blockchain para desenvolvedores e empreendedores indonésios.





Lisk planeja oferecer cursos combinados que abrangem conceitos básicos como mecanismos de consenso de blockchain, estruturas de rede e casos de uso do mundo real. O currículo fornecerá uma base sólida para as startups identificarem ideias adaptadas às necessidades locais. O aprendizado prático permitirá que eles construam e validem protótipos rapidamente.





Além dos conceitos básicos, os cursos de Lisk mostrarão as possibilidades de soluções baseadas em blockchain para mercados emergentes. Uma área de foco principal é aproveitar redes descentralizadas para tokenizar ativos do mundo real, criar registros transparentes de ativos fora da cadeia e desenvolver infraestrutura compartilhada. As startups podem inspirar-se nestes modelos enquanto concebem inovações que criam valor para as comunidades indonésias.

Fornecendo suporte crucial em todas as etapas

No entanto, a educação é apenas o ponto de partida. Nutrir uma startup desde a concepção até um negócio estabelecido requer suporte multidimensional. Lisk pretende fornecer isso através de várias iniciativas direcionadas.





Para começar, a plataforma oferecerá subsídios para startups em estágio inicial com ideias promissoras. Os Bootstrap Grants têm como objetivo ajudar as equipes a dar os primeiros passos - registrar uma entidade legal, construir um MVP, obter feedback do usuário e muito mais. Depois de alcançarem a tração inicial, as startups podem aproveitar a extensa rede da Lisk para obter mais financiamento e ampliar as operações.





Lisk também oferecerá oportunidades de orientação, conectando empreendedores com veteranos experientes da Web3. Com base nas suas próprias experiências, os mentores podem orientar as startups através de armadilhas e desafios comuns. O aconselhamento irá ajudá-los a refinar os seus modelos de negócio, a elaborar estratégias eficazes de entrada no mercado e a gerir os esforços de angariação de fundos.





Além disso, Lisk planeja iniciativas de construção de comunidade como hackathons, encontros e canais sociais. Isso facilitará a colaboração entre startups e permitirá que compartilhem conhecimento. Um senso de comunidade pode aumentar a motivação durante as fases difíceis da jornada inicial. Lisk também promoverá os participantes por meio de recursos de blog, entrevistas em podcast e oportunidades de palestras em conferências. Essa visibilidade pode acelerar o crescimento atraindo clientes, desenvolvedores e investidores.

Capacitando Jovens Inovadores

O compromisso da Lisk vai além de apenas viabilizar startups. A visão abrangente é capacitar os jovens indonésios para assumirem o controle e resolverem problemas locais através da tecnologia. Portanto, a parceria centra-se na inclusão e no acesso.





O Programa 1000 Startup Digital já visa desenvolver competências digitais e incentivar o empreendedorismo em toda a Indonésia, incluindo áreas remotas. A contribuição da Lisk está alinhada com esta missão – seu conteúdo educacional estará disponível gratuitamente online e não requer experiência prévia em blockchain. Os subsídios Bootstrap também se destinam a apoiar equipes desfavorecidas, mas motivadas e com recursos limitados.





Tal abordagem pode desbloquear a inovação a partir de locais inesperados. As gerações mais jovens nos mercados emergentes muitas vezes compreendem intuitivamente as realidades e as necessidades dos utilizadores. Equipados com as competências e conhecimentos adequados, as suas novas perspetivas podem produzir soluções descentralizadas que causam um impacto genuíno. A parceria de Lisk visa estimular essa inovação de base.

Nutrindo a próxima onda de talentos da Web3

O governo indonésio também reconheceu a necessidade de capacitar os jovens e as startups. Como observa o Diretor Geral Semuel Pangerapan, esta colaboração vai além de um acordo transacional. Ao reunir recursos e conhecimentos complementares, os parceiros esperam nutrir ativamente a próxima onda de talentos da Web3.





O governo traz para a mesa a iniciativa 1000 Digital Startup, juntamente com infra-estruturas vitais no terreno e apoio logístico. Lisk contribui com sua ampla experiência em Web3, plataforma de desenvolvedor e rede global. Juntos, eles podem criar o ambiente certo para o florescimento das startups.





A população jovem da Indonésia, a rápida penetração da Internet e dos smartphones tornam-na madura para a adopção de soluções descentralizadas. No entanto, concretizar esse potencial requer uma abordagem paciente e de longo prazo. A parceria Lisk representa o primeiro de muitos passos nessa direção. Ele dá início a um ciclo virtuoso - ex-alunos bem-sucedidos do programa pagarão para orientar as gerações futuras. Com o tempo, isto pode catalisar o ecossistema Web3 da Indonésia.

Um passo visionário

Para a Lisk, esta colaboração representa um marco importante no seu objetivo de capacitar os construtores nos mercados emergentes. Complementa outras iniciativas como o programa Lisk Social Impact, que apoia o blockchain para o bem social. A parceria também é significativa, pois a Lisk se concentra na adoção no mundo real após o lançamento bem-sucedido do Alpha de seu blockchain Layer 2.





Para o ecossistema de startups da Indonésia, isso dá início a uma nova e excitante fase de crescimento. O país já abriga vários unicórnios e possui uma forte base de talentos em TI. Esta parceria pode aumentar essas capacidades e orientá-las para a inovação da Web3. Conecta a juventude da Indonésia aos desenvolvimentos mais avançados em tecnologia descentralizada.





No longo prazo, isto pode impulsionar a adoção generalizada de soluções baseadas em blockchain em setores como finanças, saúde, agricultura e muito mais. Mais importante ainda, estabelece uma cultura de inovação aberta focada na criação de valor tangível. À medida que Lisk e DGIA MCIT embarcam nesta jornada juntos, a sua colaboração visionária promete tornar a Indonésia uma força na economia Web3 do futuro.





Divulgação de interesse adquirido: Este autor é um colaborador independente que publica por meio de nosso programa de marca como autor. Seja por meio de remuneração direta, parcerias com a mídia ou networking, o autor tem interesse nas empresas mencionadas nesta história. HackerNoon revisou a qualidade do relatório, mas as reivindicações aqui contidas pertencem ao autor. #DYOR