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    Zaman Çizelgesi ile Tanışın: Haftanın HackerNoon Şirketiile@companyoftheweek
    3,360 okumalar
    3,360 okumalar

    Zaman Çizelgesi ile Tanışın: Haftanın HackerNoon Şirketi

    ile Company of the Week2m2024/05/13
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    Çok uzun; Okumak

    Bu hafta, zaman serileri, olaylar ve analizler için PostgreSQL üzerine kurulu modern bulut platformu olan iş blogu ortağımız Timescale'i sunuyoruz. 2022'de 3. seride 110 Milyon Dolarlık muazzam bir para toplayan ve 1 Milyar Doların üzerinde değere ulaşan Timescale, yalnızca birkaç yıl içinde inanılmaz bir büyüme gösterdi!
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    Başka bir Haftanın Şirketi özelliğine çok sıcak bir hoş geldiniz! Her hafta veri tabanımızdaki bir teknoloji şirketi hakkında internette unutulmaz bir iz bırakan harika şeyler paylaşıyoruz. Bu benzersiz HackerNoon veritabanı, S&P 500 şirketlerini ve yılın en iyi girişimlerini sıralıyor.

    HackerNoon'da Teknoloji Şirketi Sayfanızı Alın

    Bu hafta, zaman serileri, olaylar ve analizler için PostgreSQL üzerine kurulu modern bulut platformu olan iş blogu ortağımız Timescale'i sunuyoruz. 2022'de 3. seride 110 Milyon Dolarlık muazzam bir para toplayan ve 1 Milyar Doların üzerinde değere ulaşan Timescale, yalnızca birkaç yıl içinde inanılmaz bir büyüme gösterdi!

    Zaman Çizelgesi ile Tanışın: #FunFact

    Timescale'in 2023 yılında bulut ürünü olan veritabanı şirketinden veritabanı ürünü olan bulut şirketine dönüştüğünü biliyor musunuz? Timescale kurucu ortakları Ajay Kulkarni ve Mike Freedman, şirket duyurularında kararın ardındaki düşünce süreçlerini paylaştılar:


    "Timescale'i ilk kez altı yıldan fazla bir süre önce piyasaya sürdük. O yıllarda geliştiricilerin ihtiyaçlarında buluta doğru büyük bir değişim için ön sırada yer aldık. O zamanlar bulut sonradan akla gelen bir düşünceydi, veritabanı yazılımını dağıtmanın yalnızca bir yoluydu. Ancak bugün bugün. Geliştiricilerin genellikle veritabanı yazılım ürünleri arasında değil, veritabanı bulut ürünleri arasında seçim yaptığı, bulut öncelikli mimarilerin hakimiyetini görüyoruz. Bulutu benimsemeye devam ederek, veritabanını yeniden keşfetme fırsatına sahibiz. Binlerce şirketle çalışarak bunu fark ettik. şu: bulut, yazılım altyapısının dağıtılma ve tüketilme biçiminde tektonik bir değişimdir ve biz hâlâ bu değişimin ilk aşamalarındayız. Bulutu benimsemeye devam ederek veritabanını yeniden keşfetme fırsatımız var."


    Zaman Ölçeğiyle Tanışın: Öne Çıkan HackerNoon Hikayeleri

    Timescale, HackerNoon Business Bloglama Programı aracılığıyla 10 hikaye yayınladı ve şu ana kadar 5 ay, 1 gün ve 59 dakikalık okuma süresi oluşturdu! İşte Timescale'e göre en sevdiğimiz 3 hikaye:



    Siz de HackerNoon'da yayınlamanın avantajlarından yararlanabilirsiniz! İşletme Bloglama programımıza buradan göz atın.


    Bu hafta bu kadar arkadaşlar! Yaratıcı Kalın, İkonik Kalın. HackerNoon Ekibi

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