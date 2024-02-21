Finlandiya'da Yılın Startup'ları Ödülü sahibi İkius ile tanışın.





Bu röportaj dizisi , Yılın Kazananlarının tüm olağanüstü Startup'larını kutluyor. Tebrikler! Hak Edildi, Şampiyon. HackerNoon topluluğu senin hakkında daha fazla şey öğrenmekten heyecan duyuyor!









Aşağıda, İkius CEO'su ve Kurucusu Max Ikaheimo ile yapılan bir röportaj yer almaktadır.





Bu unvanı kazanmak sizin için ne anlama geliyor?

İkius için 2023 Yılının Girişimi ödülünü almaktan onur duyuyorum. Kazanmak sadece kişisel bir başarı değil, aynı zamanda İkius'a dahil olan herkesin ve benim, İkius'u sıfırdan modern web geliştirmede öncü şirketlerden biri haline getirmek için harcadığımız tüm sıkı çalışmanın takdiridir.

Sizi rekabetten ayıran şey nedir?

Yeni nesil teknoloji yaptığımız işin merkezinde yer alsa da en büyük varlığımız insanlardır. Faaliyetlerimizin her aşamasında insan insana etkileşime her zaman değer verdik. Modern teknolojiye takıntılı bir yaklaşımla birlikte son derece kişiselleştirilmiş hizmet sunuyoruz. Bu, son derece rekabetçi web geliştirme pazarında öne çıkmamızı sağladı.

Ekibinizin neyi seviyorsunuz ve neden bu sorunu çözecek olanlar sizsiniz?

Güvenebileceğim yetenekli bir ekibe sahip olmamızı seviyorum. Birçoğumuzun Bilgisayar Bilimleri alanında üniversite geçmişi vardır ve bu, müşterilerimiz için karmaşık teknik sorunların çözümünde çok yardımcı olur.

Eğer girişiminizi kurmasaydınız ne yapıyor olurdunuz?

Haha, bu harika bir soru! Muhtemelen bir Girişim Kapitalisti veya başka bir şirketin Kurucusu olurdum. İkius'u inşa etmek her iki iş kolunun iyi bir birleşimi oldu.

Şu anda başarıyı nasıl ölçüyorsunuz? Temel ölçümleriniz neler?

İkius için; başarı, müşterilerimizin başarılı olduğunu görmektir. Helsinki'den San Francisco'ya kadar dikkate değer bir mutlu müşteri listesi, çok değer verdiğimiz bir şeydir. Elbette finansal ölçümler de başarımızın temel göstergeleridir. 2019 yılında İkius'u kurduğumdan beri artan kazanç ve gelirlerle kârlı hale geldik.

Girişiminizin dünyayı nasıl değiştirdiğini bize anlatın.

Ikius kurulduğunda yaptığımız şeyler oldukça belirsiz ve ezoterikti, ancak şimdi bunların hepsi fiili standart. Modern Web Geliştirme konusunda öncü ajanslardan biri olarak dünyayı değiştirdiğimizi ve gelişen teknolojileri başarıyla kullanarak herkesten önce bunu yapmaya devam ettiğimizi görüyorum.

Siz veya şirketiniz 2024 yılında bu unvanın sorumluluğunu nasıl üstlenmeyi düşünüyorsunuz?

Şirket içi çevresel etkimizi en aza indirmek ve müşterilerimize sürdürülebilir çözümler üretmek için modern teknoloji ve yöntemlerle çalışmaya devam ediyoruz.

2024'te hangi hedefleri gerçekleştirmeyi sabırsızlıkla bekliyorsunuz?

ABD ve AB'de büyümeye ve genişlemeye devam ediyoruz.

2024'te en çok hangi trend(ler) sizi heyecanlandırıyor? Nedenlerinizi paylaşın.

Modern web teknolojilerinin 2024 ve sonrasında nereye evrileceğini görmek beni heyecanlandırıyor.

2023, özellikle teknoloji alanında, işten çıkarmalar ve Jeneratif Yapay Zeka'nın devralınmasıyla yine çılgın bir yıl olmuştu! En çok hangi trend hakkında endişeleniyorsunuz? İstediğiniz kadar kısa veya ayrıntılı olun.

Küresel güvenlik ve dünya siyaseti konusunda endişeliyim.

Şu ana kadarki en büyük başarınızı ve/veya şimdiye kadarki en büyük başarısızlığınızı paylaşın.

En büyük başarım İkius'u bugün bulunduğumuz noktaya getirmektir. Her şey sadece ben ve bilgisayarım olan, ortak bir apartman dairesindeki yatak odamdan başladı. Web geliştiricisi olarak işimden yeni ayrılmış ve üniversiteyi bırakmıştım. Kolay olduğunu söyleyemem ama yaptığım en başarılı şeydi.

Bir teknoloji yayını olarak HackerNoon hakkındaki geri bildirimlerinizi almaktan memnuniyet duyarız! Bizimle deneyiminiz nasıldı?

HackerNoon her zaman çok ilgi çekici bir yayın olmuştur ve uzun süredir okuyucusuyum. İyi işler yapmaya devam edin.

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