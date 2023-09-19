En Tehlikeli 8 Nakit Uygulama Dolandırıcılığı (Ekran Görüntüleriyle)

Evet, Cash App'in bunlardan biri olduğu doğru
Ne yazık ki, bu aynı zamanda internette dolandırılmanın en yaygın yollarından biridir.
Bu makalede, çevrimiçi ortamda ne sıklıkta ortaya çıktıklarına bağlı olarak en tehlikeli sekiz Cash App dolandırıcılığını açıklayacağız.
Bu dolandırıcılıklar hakkında daha fazla bilgi edinerek gelecekte benzer dolandırıcılıkları daha iyi tespit edebileceğinizi ve kendinizi bunlara karşı koruyabileceğinizi umuyoruz.
Bir e-postanın hükümetten gelmiş gibi görünmesi öyle olduğu anlamına gelmez.
Sahte yardım ödemeleri, zaman kadar eski bir hiledir ve kasırga veya kasırga gibi bir kriz küçük bir kasabayı vurduğunda Cash App platformuna yapılan yaygın bir saldırıdır. Dolandırıcılar omurgasızdır ve zaten zor durumda olan insanlardan yararlanmayı severler. Bir trajediden yeni geçmiş olanların kafa karışıklığından ve çaresizliğinden beslenirler.
Hükümetten yapılan bu sahte ödemeler, söz konusu trajediden etkilenenlere "mali yardım" sunuyor ve bu yardımı alabilmek için mağdurlara, dolandırıcıya hassas bilgiler göndermeleri söyleniyor.
Bu dolandırıcılık özellikle Kovid-19 salgınının tüm hızıyla devam ettiği dönemde kötüydü.
Sevimli bir köpek yavrusunun yüzüne bakıp nasıl hayır diyebilirsin? Bu, dolandırıcıların bu sahte Cash App dolandırıcılığını kurarken kullandıkları zihniyetin aynısıdır.
Sahte evcil hayvan depozitosu dolandırıcılığı, bir dolandırıcının nadir bulunan safkan bir köpek yavrusu veya diğer popüler evcilleştirilmiş hayvanları satan saygın bir yetiştirici gibi davrandığı bir plandır.
Bu dolandırıcılar, üçüncü taraf bir sitede sahte fotoğraflar içeren sahte bir liste oluşturacak ve sizinle telefonda konuşmayı reddedeceklerdir. Hayvanın gerçekçi olmayan düşük fiyatı ve karşı konulamaz derecede sevimli yüzü ilginizi çektikten sonra Nakit Uygulaması bilgilerinizi isteyeceklerdir.
Sorun şu ki köpek yavrusu gerçek değil ve eğer onlara para gönderirseniz onu bir daha göremezsiniz.
Herhangi bir bilgi vermeden veya herhangi bir para göndermeden önce, üreticiyi veya satıcıyı araştırmak ve onları telefonla aramak çok önemlidir. Daha da iyisi, gerçek olduklarını doğrulamak için önce onlarla tanışın.
Bu dolandırıcılığın son birkaç yılda popülaritesi artıyor.
Nakit çevirme dolandırıcılığı, nasıl çalışması gerektiğinin nadiren açıklanması dışında, mülk saygısızlığına çok benzer ve tam ve mutlak bir dolandırıcılıktır.
Nakit çevirme dolandırıcılığı (genellikle "para çemberi" olarak bilinir), paranızın küçük bir kısmını alıp onu çok daha büyük miktarda paraya çevirmenin bir yolu olarak kendini gösterir. Örneğin, bu dolandırıcılar sizin on dolarınızı alıp 100 dolara çevirecekler.
Bu dolandırıcılıklar genellikle Cash App ile bağlantılıdır ve bunlardan biriyle ilgili bir bildirim alırsanız hatırlamanız gereken tek şey vardır: nakit çevirme programı diye bir şey yoktur.
Sadece buna kanma.
Birinin gününü güzelleştirmek için bedava para gibisi yoktur.
Bu Nakit Uygulama Dolandırıcılığı şu şekilde çalışır:
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Hesabınızda rastgele para belirirse, seçeneğiniz varsa ödemeyi reddedin ve göndereni tanımıyorsanız engelleyin.
Bedava para diye bir şey yoktur, o yüzden her zaman şüpheci olun.
Cash App ürün ve hizmetler için bir pazar yeri değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır, ancak bu, dolandırıcıların sahte ürünler satmaya çalışmasını engellemez.
Bu dolandırıcılar, dikkatinizi çekmek ve üzerinde çalışmak için elektronik ürünler, özel tasarım ürünler veya etkinlik biletleri gibi popüler ürünlerin cazip fiyatlarla reklamını yapacaktır. Cash App aracılığıyla kendilerine para göndermenizi sağladıklarında, size söz verilen ürünü asla alamayacaksınız ve paranızı bir daha göremeyeceksiniz.
Cash App platformunun bir pazar yeri olmadığını ve kendinizi birçok zahmetten kurtaracağınızı unutmayın.
Cash App ekibi arada bir kullanıcıların ücretsiz para kazanabileceği resmi bir çekiliş düzenleyecektir. Bu aslında bir aldatmaca değil, gerçektir.
Bu etkinliklerden biri de şirketin bir avuç şanslı kullanıcıya para ve ödüller dağıttığı #CashAppFridays.
Sorun burada. #CashAppFridays herkesin kullanabileceği bir hashtag'dir; bu, o hashtag'de bulduğunuz her ödülün gerçek olmadığı anlamına gelir.
Nakit ödül kazandığınızı bildiren bir mesaj alırsanız, kişisel bilgilerinizi göndermeden önce bunun gerçekten Cash App'ten geldiğini doğrulamak için elinizden geleni yapın. Cash App'ten gerçek bir yarışma şöyle görünüyor:
İşte bir Cash App dolandırıcısından bir mesaj. Onun bir dolandırıcı olduğunun göstergesi olan profesyonellikten uzaklığa dikkat edin.
Çevrimiçi herhangi bir yerde Cash App dolandırıcılığına yakalanmak kolay olsa da, sosyal medya platformunun popülerliği nedeniyle en yaygın saldırı yeri Facebook'tur.
Facebook'ta en yaygın Cash App saldırılarından biri Facebook Marketplace'te gerçekleşiyor. İşte nasıl çalışıyor:
Bu, ne aradığınızı biliyorsanız fark edilmesi kolay, çok yaygın bir Nakit Uygulaması dolandırıcılığıdır. Bunun gerçek bir Cash App ödemesi olduğunu doğrulamak için e-postada @Square.com, @Squareup.com veya @Cash.app ifadesini aramanız yeterli.
Cash App saldırısına yakalanmanın en yaygın yolu basit ama etkili bir kimlik avı e-postasıdır.
Cash App dolandırıcılığı söz konusu olduğunda, kimlik avı e-postası herhangi bir sahte teklif, hizmet veya uyarı gibi görünebilir. Tüm bu e-postaların ortak noktası, Cash App bilgilerinizi girme talebidir.
Yapma. **
İşte Cash App'ten gelmiş gibi görünen bir kimlik avı e-postası, ancak bu yalnızca kurban arayan bir dolandırıcı:
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Hiçbir zaman düğmeye tıklamayın veya herhangi bir bağlantıyı açmayın.
Bazı dolandırıcılar, Cash App aracılığıyla gerçekten gerçekçi olmayan yollarla para isteyecek kadar küstahtır. Birisi neden Office 365'i iptal etmek için Cash App aracılığıyla ödeme yapmak istesin ki?:
Kimlik avı e-postası her şeye benzeyebilir; bu nedenle gelen kutunuza göz atarken mümkün olduğu kadar şüpheci olun. Kimlik avı e-postasını nasıl tespit edeceğinize dair bazı ipuçları:
Aynen nasıl
Cash App, siz, arkadaşlarınız ve aileniz arasında para göndermeyi kolaylaştırmak için tasarlandı.
Muhtemelen en iyisi Cash App'i amacına uygun olarak sadece arkadaşlarınıza ve ailenize para göndererek kullanmak ve çevrimiçi alışveriş yaparken daha iyi korunan daha geleneksel yöntemler kullanmaktır.