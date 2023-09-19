En Tehlikeli 8 Nakit Uygulama Dolandırıcılığı (Ekran Görüntüleriyle)

Evet, Cash App'in bunlardan biri olduğu doğru para göndermenin en uygun yolları birine.





Ne yazık ki, bu aynı zamanda internette dolandırılmanın en yaygın yollarından biridir.





Bu makalede, çevrimiçi ortamda ne sıklıkta ortaya çıktıklarına bağlı olarak en tehlikeli sekiz Cash App dolandırıcılığını açıklayacağız.





Bu dolandırıcılıklar hakkında daha fazla bilgi edinerek gelecekte benzer dolandırıcılıkları daha iyi tespit edebileceğinizi ve kendinizi bunlara karşı koruyabileceğinizi umuyoruz.



8. Sahte Devlet Yardımı Ödemeleri

Bir e-postanın hükümetten gelmiş gibi görünmesi öyle olduğu anlamına gelmez.





Sahte yardım ödemeleri, zaman kadar eski bir hiledir ve kasırga veya kasırga gibi bir kriz küçük bir kasabayı vurduğunda Cash App platformuna yapılan yaygın bir saldırıdır. Dolandırıcılar omurgasızdır ve zaten zor durumda olan insanlardan yararlanmayı severler. Bir trajediden yeni geçmiş olanların kafa karışıklığından ve çaresizliğinden beslenirler.





Hükümetten yapılan bu sahte ödemeler, söz konusu trajediden etkilenenlere "mali yardım" sunuyor ve bu yardımı alabilmek için mağdurlara, dolandırıcıya hassas bilgiler göndermeleri söyleniyor.





Bu dolandırıcılık özellikle Kovid-19 salgınının tüm hızıyla devam ettiği dönemde kötüydü.

Sevimli bir köpek yavrusunun yüzüne bakıp nasıl hayır diyebilirsin? Bu, dolandırıcıların bu sahte Cash App dolandırıcılığını kurarken kullandıkları zihniyetin aynısıdır.





Sahte evcil hayvan depozitosu dolandırıcılığı, bir dolandırıcının nadir bulunan safkan bir köpek yavrusu veya diğer popüler evcilleştirilmiş hayvanları satan saygın bir yetiştirici gibi davrandığı bir plandır.





Bu dolandırıcılar, üçüncü taraf bir sitede sahte fotoğraflar içeren sahte bir liste oluşturacak ve sizinle telefonda konuşmayı reddedeceklerdir. Hayvanın gerçekçi olmayan düşük fiyatı ve karşı konulamaz derecede sevimli yüzü ilginizi çektikten sonra Nakit Uygulaması bilgilerinizi isteyeceklerdir.





Sorun şu ki köpek yavrusu gerçek değil ve eğer onlara para gönderirseniz onu bir daha göremezsiniz.





Herhangi bir bilgi vermeden veya herhangi bir para göndermeden önce, üreticiyi veya satıcıyı araştırmak ve onları telefonla aramak çok önemlidir. Daha da iyisi, gerçek olduklarını doğrulamak için önce onlarla tanışın.





6. Cash Flipper Dolandırıcılığı

Bu dolandırıcılığın son birkaç yılda popülaritesi artıyor.





Nakit çevirme dolandırıcılığı, nasıl çalışması gerektiğinin nadiren açıklanması dışında, mülk saygısızlığına çok benzer ve tam ve mutlak bir dolandırıcılıktır.





Nakit çevirme dolandırıcılığı (genellikle "para çemberi" olarak bilinir), paranızın küçük bir kısmını alıp onu çok daha büyük miktarda paraya çevirmenin bir yolu olarak kendini gösterir. Örneğin, bu dolandırıcılar sizin on dolarınızı alıp 100 dolara çevirecekler.









Bu dolandırıcılıklar genellikle Cash App ile bağlantılıdır ve bunlardan biriyle ilgili bir bildirim alırsanız hatırlamanız gereken tek şey vardır: nakit çevirme programı diye bir şey yoktur.

Sadece buna kanma.



5. Yanlış veya Kazara Ödeme Alma Dolandırıcılığı

Birinin gününü güzelleştirmek için bedava para gibisi yoktur.





Bu Nakit Uygulama Dolandırıcılığı şu şekilde çalışır:





Bir dolandırıcı size rastgele bir para yatırır; genellikle birkaç yüz dolar.

Birkaç saat sonra bu parayı yanlışlıkla aldığınıza dair bir mesaj alırsınız ve parayı geri göndermenizi rica ederler.

Bu arada siz parayı geri göndermeniz gerekip gerekmediğini düşünürken dolandırıcı bankayı arar, Cash App ödemesinin bir hata olduğunu söyler ve para iadesi ister.

Dolandırıcı para iadesi istediğinden, parayı dolandırıcıya geri gönderirseniz, ona sadece paranızı göndermiş olursunuz. Parayı saklamaya karar verirseniz, dolandırıcının parası bankadan geri ödendiği için bunun bir önemi yoktur.

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Hesabınızda rastgele para belirirse, seçeneğiniz varsa ödemeyi reddedin ve göndereni tanımıyorsanız engelleyin.





Bedava para diye bir şey yoktur, o yüzden her zaman şüpheci olun.



4. Var Olmayan Mal Dolandırıcılığı

Cash App ürün ve hizmetler için bir pazar yeri değildir ve hiçbir zaman da olmamıştır, ancak bu, dolandırıcıların sahte ürünler satmaya çalışmasını engellemez.





Bu dolandırıcılar, dikkatinizi çekmek ve üzerinde çalışmak için elektronik ürünler, özel tasarım ürünler veya etkinlik biletleri gibi popüler ürünlerin cazip fiyatlarla reklamını yapacaktır. Cash App aracılığıyla kendilerine para göndermenizi sağladıklarında, size söz verilen ürünü asla alamayacaksınız ve paranızı bir daha göremeyeceksiniz.









Cash App platformunun bir pazar yeri olmadığını ve kendinizi birçok zahmetten kurtaracağınızı unutmayın.





3. Sahte Ödül Dolandırıcılığı

Cash App ekibi arada bir kullanıcıların ücretsiz para kazanabileceği resmi bir çekiliş düzenleyecektir. Bu aslında bir aldatmaca değil, gerçektir.





Bu etkinliklerden biri de şirketin bir avuç şanslı kullanıcıya para ve ödüller dağıttığı #CashAppFridays.





Sorun burada. #CashAppFridays herkesin kullanabileceği bir hashtag'dir; bu, o hashtag'de bulduğunuz her ödülün gerçek olmadığı anlamına gelir.





Nakit ödül kazandığınızı bildiren bir mesaj alırsanız, kişisel bilgilerinizi göndermeden önce bunun gerçekten Cash App'ten geldiğini doğrulamak için elinizden geleni yapın. Cash App'ten gerçek bir yarışma şöyle görünüyor:









İşte bir Cash App dolandırıcısından bir mesaj. Onun bir dolandırıcı olduğunun göstergesi olan profesyonellikten uzaklığa dikkat edin.





2. Facebook'ta Nakit Uygulama Dolandırıcılığı

Çevrimiçi herhangi bir yerde Cash App dolandırıcılığına yakalanmak kolay olsa da, sosyal medya platformunun popülerliği nedeniyle en yaygın saldırı yeri Facebook'tur.





Facebook'ta en yaygın Cash App saldırılarından biri Facebook Marketplace'te gerçekleşiyor. İşte nasıl çalışıyor:





Dolandırıcı, Facebook Marketplace'te kandırılması kolay, iyi bir insana benzeyen bir satıcı bulur.

Dolandırıcı, satıcıya e-posta göndererek ilgilendiklerini ve Cash App ile ödeme yapacaklarını bildirecektir.

Satıcı, hesabında "alıcıdan" para bulunduğunu bildiren bir e-posta alır.

Daha sonra satıcı bankayı kontrol ettiğinde paranın hiç gönderilmediğini fark eder. Aldıkları e-postanın sahte olduğu ortaya çıktı.

En kötü yanı, satıcı Cash App ile iletişime geçtiğinde dolandırıcı, dolandırılanın kendisi olduğunu iddia edecektir. Bu doğru; Dolandırıcı, satışın sorunsuz gittiğini ve satıcının şu anda onlardan para koparmaya çalıştığını iddia edecektir.





Bu, ne aradığınızı biliyorsanız fark edilmesi kolay, çok yaygın bir Nakit Uygulaması dolandırıcılığıdır. Bunun gerçek bir Cash App ödemesi olduğunu doğrulamak için e-postada @Square.com, @Squareup.com veya @Cash.app ifadesini aramanız yeterli.



1. Kimlik Avı E-postaları

Cash App saldırısına yakalanmanın en yaygın yolu basit ama etkili bir kimlik avı e-postasıdır.





Kimlik avı e-postası sizi hassas bilgiler vermeniz için kandırmak veya bilgisayarınıza kötü amaçlı yazılım indiren bir bağlantıya tıklamanızı sağlamak için tasarlanmış aldatıcı bir e-postadır.





Cash App dolandırıcılığı söz konusu olduğunda, kimlik avı e-postası herhangi bir sahte teklif, hizmet veya uyarı gibi görünebilir. Tüm bu e-postaların ortak noktası, Cash App bilgilerinizi girme talebidir.





Yapma. **

İşte Cash App'ten gelmiş gibi görünen bir kimlik avı e-postası, ancak bu yalnızca kurban arayan bir dolandırıcı:

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Hiçbir zaman düğmeye tıklamayın veya herhangi bir bağlantıyı açmayın.





Bazı dolandırıcılar, Cash App aracılığıyla gerçekten gerçekçi olmayan yollarla para isteyecek kadar küstahtır. Birisi neden Office 365'i iptal etmek için Cash App aracılığıyla ödeme yapmak istesin ki?:





Kimlik avı e-postası her şeye benzeyebilir; bu nedenle gelen kutunuza göz atarken mümkün olduğu kadar şüpheci olun. Kimlik avı e-postasını nasıl tespit edeceğinize dair bazı ipuçları:





Gönderenin e-posta adresinde yazım hatası, fazladan karakter veya şüpheli alan adı olup olmadığını kontrol edin.

Kimlik avı e-postaları, size isminizle hitap etmek yerine genellikle "Sayın Müşterimiz" gibi genel bir selamlama kullanır.

E-posta yazım ve dilbilgisi hatalarıyla mı dolu? Meşru kuruluşlar her zaman e-postalarını yeniden okuyacaktır.

E-posta kişisel bilgilerinizi istiyor mu? Meşru bir kuruluş asla Sosyal Güvenlik numaraları veya banka hesap bilgileri gibi hassas bilgileri istemez.

E-postada bir aciliyet duygusu var mı? Dolandırıcılar hemen harekete geçmenizi ve sonuçlarını düşünmemenizi ister. E-posta size hemen harekete geçmenizi söylüyorsa, bu bir kimlik avı girişiminin açık işaretidir.

Son düşünceler

Aynen nasıl Dolandırıcılar Zelle'i kullanıyor Dolandırıcılar, mağdurları paralarını vermeleri için kandırmak amacıyla Cash App'in rahatlığını kendi avantajlarına kullanıyor.





Cash App, siz, arkadaşlarınız ve aileniz arasında para göndermeyi kolaylaştırmak için tasarlandı.





Muhtemelen en iyisi Cash App'i amacına uygun olarak sadece arkadaşlarınıza ve ailenize para göndererek kullanmak ve çevrimiçi alışveriş yaparken daha iyi korunan daha geleneksel yöntemler kullanmaktır.